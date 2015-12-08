Эта книга посвящена комплексному анализу славянских народных верований о «чужих» — представителях других этносов и конфессий.

Образ «чужого» является неотъемлемой частью фольклорной картины мира любого народа; он формируется как общее знание относительно религии и быта, обрядов и ритуалов, языка и верований этнических соседей.

Представления о «чужой» вере и «чужом» народе находят отражение в фольклорных легендах и связанных с ними поверьях, в обрядовой практике и формах повседневного общения.

Основой для монографии стали опубликованные в фольклорно-этнографических сводах свидетельства о «чужих», а также, и прежде всего, полевые и архивные этнолингвистические, фольклорные и этнографические материалы, собранные в наше время в регионах Восточной Ев­ропы, где на протяжении веков осуществлялись тесные этнокультурные контакты славянских народов с евреями, турками, татарами, цыганами.

Основная часть материалов, ставших базой для нашего исследования, происходит из западных и юго-западных восточнославянских регионов (украинское и белорусское Полесье, Подолия, Карпаты, Западная Белоруссия) и восточных областей западнославянского мира (Подлясье, Малополыпа).

Однако мы не ограничивались строго этими ареалами, привлекая в качестве типологических параллелей и сравнительного материала данные из южнославянских регионов, где традиции этнического соседства имели свою богатую историю.

Ольга Владиславовна Белова - Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции — Традиционная духовная культура славян. Современные исследования

Москва: «Индрик», 2005 г., 288 с.

ISBN 5-85759-343-3

Ольга Владиславовна Белова - Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции — Традиционная духовная культура славян. Современные исследования – Содержание

Введение

Глава I. ФОЛЬКЛОРНАЯ ЭТНОЛОГИЯ

1.1. Происхождение и судьба народов в свете фольклорной этнологии

1.2. «Чужие» —воинственные противники или культурные герои?

1.3. Славяне и евреи: повседневность и мифология соседства

1.4. Фольклорная антропология: тело инородца

1.5. «В каждом селе свой акцент...»

Глава II. РЕЛИГИЯ И ВЕРА

2.1. Концепт «чужой» веры в народной культуре

2.2. О «жидовской вере» в народных представлениях восточных славян

2.3. Славянские народные легенды о «жидовском Мессии»

2.4. Чудо и вера

2.5. Народные версии «кровавого навета»: мифологизация сюжета в славянских фольклорных нарративах

Глава III.РЕЛИГИОЗНАЯ ОБРЯДНОСТЬ «ЧУЖИХ» В НАРОДНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЛАВЯН

3.1. Ритуальные практики 3.1.1. Молитва и богослужение 3.1.2. Сакральные тексты «чужих» 3.1.3. Суббота 3.1.4. Интеграция в «чужой ритуал»

3.2. Культовые реалии 3.2.1. Объект религиозного поклонения 3.2.2. Сакральные изображения 3.2.3. Отношение к культовым предметам 3.2.3.1. Священные книги 3.2.3.2. Мезуза 3.2.2.3. Крест 3.2.4. Культовые места 3.2.4.1. Синагоги, костелы, церкви 3.2.4.2. Кладбища 3.2.4.3. Источники

3. 3. Модели поведения в рамках этноконфессионального диалога

Глава IV. ПРАЗДНИК – ОБРЯД - РИТУАЛ

4.1.Этнические соседи о «своих» и «чужих» календарных праздниках

4.2. «Чужой» праздник глазами этнических соседей: «Кучки»

4.3. «Чужой» погребальный обряд глазами славян

4.4. «Чужой» в маске. Образы этнических соседей в обрядовом ряженье

Глава V. ИЗ НАРОДНОЙ ДЕМОНОЛОГИИ

5.1. Образ «чужого» в народной демонологии славян

5.2. Демонологические сюжеты в кросскультурном пространстве

5.3. «Про Хапуна, я думаю, и вы слыхали...»

5.4. Народная магия в регионах этнокультурных контактов

Приложение

Программа-вопросник «Этнокультурные стереотипы в народной традиции: славяне и их соседи»

Библиография

Ольга Владиславовна Белова - Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции — Традиционная духовная культура славян. Современные исследования – Введение

Кто такой «лях-девятьденник»? Почему у цыган черные волосы, а у евреев веснушки? Правда ли, что турки были когда-то болгарами? Почему есть «мы» и «они», «свои» и «чужие» — и что нас различает?

Каждый народ пытается осмыслить себя, свое место в истории и культуре не только опираясь на письменные источники и исторические факты, но и обращаясь (порой бессознательно) к «фольклорной памяти», вековым традициям и верованиям. Нарисовать для себя портрет «чужого» — соседа, чужеземца или иноверца — это значит во многом осознать себя самого, свою уникальность и своеобразие.

В народной культуре отношение к представителям других этносов во многом определяется понятием этноцентризма, когда «свои» традиции, «своя» религия, «свои» обычаи и «свой» язык мыслятся единственно «настоящими», «правильными» и «праведными». Все «чужое» настороженно отрицается как неприемлемое и греховное, а всякий представитель иноэтнической группы воспринимается как существо опасное и почти потустороннее. С другой стороны, «чужие» (именно в силу своей связанности с «иным» миром) наделяются в народных верованиях сверхъестественными свойствами, которые могут быть не только вредоносными, но и полезными.

Безусловно, в таком двойственном отношении к «чужим» преобладают не объективные сведения об этнических соседях, а стереотипы, сформированные вековой мифологической традицией и обращенные в «суеверную» перспективу. Фольклорно-мифологическая трактовка образа «чужого» динамично развивается между двумя полюсами— отторжения и толерантности, сочетая в себе на первый взгляд противоречивые и несовместимые характеристики. Но именно в этой полярности заключена уникальность всего комплекса представлений о «чужих», отразившего и этноконфессиональную полемику, и общественное противостояние, и культурное взаимовлияние, и «мифологию соседства».

Поразительна устойчивость фольклорных представлений о «чужих»: экспедиционные записи конца XX— начала XXI в. обнаруживают удивительное сходство с материалами, зафиксированными в Полесье или в Подолии в конце XIX столетия. Именно поэтому в этой книге вполне органично сочетаются материалы, опубликованные в конце XIX — начале XX в. фольклористами и этнографами П.П.Чу-бинским, М.Федеровским, Н. Я. Никифоровским, Г. А. Булашевым, В.Гнатюком, О.Кольбергом, и сведения, собранные участниками этнолингвистических экспедиций последних лет в Полесье, Подолию, Закарпатье, Западную Белоруссию. Несмотря на изменение бытового уклада, активное влияние городской культуры и размывание системы архаических верований, мифологизированный образ «чужого» по-прежнему представляет собой фрагмент живой фольклорной традиции.