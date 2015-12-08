Белова - Этнокультурные стереотипы
Эта книга посвящена комплексному анализу славянских народных верований о «чужих» — представителях других этносов и конфессий.
Образ «чужого» является неотъемлемой частью фольклорной картины мира любого народа; он формируется как общее знание относительно религии и быта, обрядов и ритуалов, языка и верований этнических соседей.
Представления о «чужой» вере и «чужом» народе находят отражение в фольклорных легендах и связанных с ними поверьях, в обрядовой практике и формах повседневного общения.
Основой для монографии стали опубликованные в фольклорно-этнографических сводах свидетельства о «чужих», а также, и прежде всего, полевые и архивные этнолингвистические, фольклорные и этнографические материалы, собранные в наше время в регионах Восточной Европы, где на протяжении веков осуществлялись тесные этнокультурные контакты славянских народов с евреями, турками, татарами, цыганами.
Основная часть материалов, ставших базой для нашего исследования, происходит из западных и юго-западных восточнославянских регионов (украинское и белорусское Полесье, Подолия, Карпаты, Западная Белоруссия) и восточных областей западнославянского мира (Подлясье, Малополыпа).
Однако мы не ограничивались строго этими ареалами, привлекая в качестве типологических параллелей и сравнительного материала данные из южнославянских регионов, где традиции этнического соседства имели свою богатую историю.
Ольга Владиславовна Белова - Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции — Традиционная духовная культура славян. Современные исследования
Москва: «Индрик», 2005 г., 288 с.
ISBN 5-85759-343-3
Ольга Владиславовна Белова - Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции — Традиционная духовная культура славян. Современные исследования – Содержание
Введение
Глава I. ФОЛЬКЛОРНАЯ ЭТНОЛОГИЯ
- 1.1. Происхождение и судьба народов в свете фольклорной этнологии
- 1.2. «Чужие» —воинственные противники или культурные герои?
- 1.3. Славяне и евреи: повседневность и мифология соседства
- 1.4. Фольклорная антропология: тело инородца
- 1.5. «В каждом селе свой акцент...»
Глава II. РЕЛИГИЯ И ВЕРА
- 2.1. Концепт «чужой» веры в народной культуре
- 2.2. О «жидовской вере» в народных представлениях восточных славян
- 2.3. Славянские народные легенды о «жидовском Мессии»
- 2.4. Чудо и вера
- 2.5. Народные версии «кровавого навета»: мифологизация сюжета в славянских фольклорных нарративах
Глава III.РЕЛИГИОЗНАЯ ОБРЯДНОСТЬ «ЧУЖИХ» В НАРОДНОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СЛАВЯН
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3.1. Ритуальные практики
- 3.1.1. Молитва и богослужение
- 3.1.2. Сакральные тексты «чужих»
- 3.1.3. Суббота
- 3.1.4. Интеграция в «чужой ритуал»
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3.2. Культовые реалии
- 3.2.1. Объект религиозного поклонения
- 3.2.2. Сакральные изображения
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3.2.3. Отношение к культовым предметам
- 3.2.3.1. Священные книги
- 3.2.3.2. Мезуза
- 3.2.2.3. Крест
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3.2.4. Культовые места
- 3.2.4.1. Синагоги, костелы, церкви
- 3.2.4.2. Кладбища
- 3.2.4.3. Источники
- 3. 3. Модели поведения в рамках этноконфессионального диалога
Глава IV. ПРАЗДНИК – ОБРЯД - РИТУАЛ
- 4.1.Этнические соседи о «своих» и «чужих» календарных праздниках
- 4.2. «Чужой» праздник глазами этнических соседей: «Кучки»
- 4.3. «Чужой» погребальный обряд глазами славян
- 4.4. «Чужой» в маске. Образы этнических соседей в обрядовом ряженье
Глава V. ИЗ НАРОДНОЙ ДЕМОНОЛОГИИ
- 5.1. Образ «чужого» в народной демонологии славян
- 5.2. Демонологические сюжеты в кросскультурном пространстве
- 5.3. «Про Хапуна, я думаю, и вы слыхали...»
- 5.4. Народная магия в регионах этнокультурных контактов
Приложение
Программа-вопросник «Этнокультурные стереотипы в народной традиции: славяне и их соседи»
Библиография
Ольга Владиславовна Белова - Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции — Традиционная духовная культура славян. Современные исследования – Введение
Кто такой «лях-девятьденник»? Почему у цыган черные волосы, а у евреев веснушки? Правда ли, что турки были когда-то болгарами? Почему есть «мы» и «они», «свои» и «чужие» — и что нас различает?
Каждый народ пытается осмыслить себя, свое место в истории и культуре не только опираясь на письменные источники и исторические факты, но и обращаясь (порой бессознательно) к «фольклорной памяти», вековым традициям и верованиям. Нарисовать для себя портрет «чужого» — соседа, чужеземца или иноверца — это значит во многом осознать себя самого, свою уникальность и своеобразие.
В народной культуре отношение к представителям других этносов во многом определяется понятием этноцентризма, когда «свои» традиции, «своя» религия, «свои» обычаи и «свой» язык мыслятся единственно «настоящими», «правильными» и «праведными». Все «чужое» настороженно отрицается как неприемлемое и греховное, а всякий представитель иноэтнической группы воспринимается как существо опасное и почти потустороннее. С другой стороны, «чужие» (именно в силу своей связанности с «иным» миром) наделяются в народных верованиях сверхъестественными свойствами, которые могут быть не только вредоносными, но и полезными.
Безусловно, в таком двойственном отношении к «чужим» преобладают не объективные сведения об этнических соседях, а стереотипы, сформированные вековой мифологической традицией и обращенные в «суеверную» перспективу. Фольклорно-мифологическая трактовка образа «чужого» динамично развивается между двумя полюсами— отторжения и толерантности, сочетая в себе на первый взгляд противоречивые и несовместимые характеристики. Но именно в этой полярности заключена уникальность всего комплекса представлений о «чужих», отразившего и этноконфессиональную полемику, и общественное противостояние, и культурное взаимовлияние, и «мифологию соседства».
Поразительна устойчивость фольклорных представлений о «чужих»: экспедиционные записи конца XX— начала XXI в. обнаруживают удивительное сходство с материалами, зафиксированными в Полесье или в Подолии в конце XIX столетия. Именно поэтому в этой книге вполне органично сочетаются материалы, опубликованные в конце XIX — начале XX в. фольклористами и этнографами П.П.Чу-бинским, М.Федеровским, Н. Я. Никифоровским, Г. А. Булашевым, В.Гнатюком, О.Кольбергом, и сведения, собранные участниками этнолингвистических экспедиций последних лет в Полесье, Подолию, Закарпатье, Западную Белоруссию. Несмотря на изменение бытового уклада, активное влияние городской культуры и размывание системы архаических верований, мифологизированный образ «чужого» по-прежнему представляет собой фрагмент живой фольклорной традиции.
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