Проблема периодизации остается едва ли не самой актуальной из проблем «общей» еврейской истории. Подходы к «частным» проблемам периодизации во многом определяются тем, считать ли еврейскую историю особой областью исторического знания, членящейся на истории неких субрегионов (история евреев Восточной Европы, история евреев Магриба, история евреев Испании и т.д.), или считать историю евреев частью истории всемирной.

Естественно, что всякий историк должен стремиться к сочетанию двух подходов — «частного» и «всемирно-исторического» (в российской историографии это сочетание присуще уже работам С.М. Дубнова: ср. также — Baron 1964: 23-42). Но «частности» столь же естественным образом отвлекают от «общего», что во многом препятствует пониманию региональной истории евреев. Это относится и к той «периферии» еврейской истории, которой оказалась ранняя история евреев в Восточной Европе (точнее, в Восточной Европе, исключая Польшу, ибо в средневековую эпоху Польша примыкала к Европе Западной).

Наиболее очевидным можно считать культурно-историческое единство еврейской диаспоры для античной эпохи. Для иудейских общин в городах Северного Причерноморья в I-IV вв. н.э., как и повсюду в средиземноморском мире, характерны процессы усвоения античных традиций — в том числе манумиссии. При этом освобождение раба-«инородца» под опеку «синагоги иудеев» (Даныиин 1993) как бы автоматически приводило к прозелитизму, явлению, степень распространения которого до сих пор вызывает острые дискуссии (см. Левинская 2000).

Ольга Владиславовна Белова, Владимир Яковлевич Петрухин - «Еврейский миф» в славянской культуре

Мосты культуры, Москва

Гешарим, Иерусалим

2008 г. - 592 с.

ISBN 978-593-2732-62-8

Ольга Владиславовна Белова, Владимир Яковлевич Петрухин - «Еврейский миф» в славянской культуре - Содержание

Предисловие

Введение. Этапы истории евреев в Восточной Европе: к проблеме периодизации

Миф 1. На перекрестках истории

1.1. В.Н. Татищев о евреях в Древней Руси и современная историография

1.2. Славяне и Ханаан. К библейской родословной славянства

1.3. «Первым народом Бог почитал наивернейшим евреев...»

Миф 2. «Чей Бог старше?» «Еврейская вера» в славянской книжности и фольклоре

2.1. Выбор веры: книжный сюжет и исторические реалии

2.2. Владимир Святой и Соломон Премудрый

2.3. Чудо и история обращения: Хазария и Русь

2.4. Чудо и вера - народные версии обращения иноверцев

2.5. «Еврейская вера» в славянском фольклоре

2.6. «Ересь жидовствующих» и «жидовская вера» — мифологемы православной культуры?

2.7. Славянские народные легенды о «жидовском Мессии»

Миф 3. «Кровь на нас и на детях наших...» Религиозные наветы в книжной и устной традиции славян

3.1. Евстратий Постник и Вильям из Норвича — две «пасхальные» жертвы

3.2. «Кровавый навет» в славянском фольклоре

3.3. «Праздничные наветы»

Миф 4. «Мы жили по соседству...» Практика и мифология соседства

4.1. Фольклорная антропология: как можно распознать еврея?

4.2. «Мы ж ад яўреяу прайзашлі, усе зналі яўрэйскі язык»

4.3. Мифология повседневности

4.4. Еврейские праздники - какие они?

4.5. Еврейские похороны глазами славян

4.6. «Чужой» в маске. Образ еврея в обрядовом ряженье славян

4.7. Еврейские пищевые запреты в фольклорной интерпретации славян

4.8. «Еврейская тетка» и «жидовская зозуля»

Миф. 5. «Хапун жидка ухопил...» Демонология, магия и ведовство в славяно-еврейской среде

5.1. Между двумя мирами: образ еврея в народной демонологии славян

5.2. «Демонологические универсалии» и местная традиция

5.3. «Перевод» демонологических текстов на язык своей культуры

5.4. «Птичьи» демоны - кто они?

5.5. «Про Хапуна, я думаю, и вы слыхали...»

5.6. Народная магия в регионах этнокультурных контактов

Библиография