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Фишман - Вокруг идиша

Давид Фишман - Вокруг идиша: Очерки истории евр. культуры в России и Польше
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, History, **Jewish History, Cultural Studies Art
В этой книге рассматривается становление культуры на идише в ее восточноевропейском контексте. В очерках, составивших книгу, предпринимается попытка взглянуть на эту культуру с исторической точки зрения, что означает — связать тенденции ее развития с общественнополитическими условиями, а также с различными интеллектуальными течениями в среде евреев Восточной Европы. Анализируется также место идиша в восточноевропейской еврейской культуре в целом — культуре, являвшейся со второй половины XIX века трехъязычной, то есть создававшейся на иврите, идише и русском (или польском) языках.
В то время как со стороны исследователей традиционно уделялось значительное внимание литературе на идише, книга исходит из представления, что культура на этом языке все-таки состоит не только из поэзии и художественной прозы, но охватывает все формы творческого самовыражения, включая политическую и философскую публицистику, журналистику, академическую науку. В книге изучается также институциональная инфраструктура, сформировавшаяся, подобно всем современным культурам, и в рамках культуры на идише: периодическая печать, издательства, библиотеки, театры, литературные и другие просветительские общества, школы, научные учреждения. Особое внимание уделяется взаимоотношениям между культурой на идише и общественно-политическими движениями восточноевропейского еврейства, в том числе сионизмом и Бундом, а также так называемому «языковому вопросу», вставшему перед русско-еврейской интеллигенцией в начале XX века.
При анализе становления культуры на идише предпочтение в книге отдается социологическим аспектам, а не идеологическим. Многие исследователи представляли изменение отношения к идишу со стороны еврейской интеллектуальной элиты как первостепенный фактор, приведший к расцвету этого языка. Полагаю, однако, что трансформация взглядов на идиш и отношения к нему являлась лишь одним из множества факторов. Не менее важным стало неожиданное появление у «жаргонной» литературы новой, многочисленной читательской аудитории — аудитории с новыми интеллектуальными запросами и чаяниями. Такая аудитория сама по себе служила мощным стимулом, побуждавшим интеллигенцию пересмотреть свое отношение к народному языку.

Давид Фишман - Вокруг идиша: Очерки истории еврейской культуры в России и Польше

Киев: Дух i Литера, 2015. — 276 с.
ISBN 978-966-378-413-7

Давид Фишман - Вокруг идиша: Очерки истории еврейской культуры в России и Польше - Содержание

Предисловие к английскому изданию
Предисловие к русскому изданию
Часть I. ЦАРСКАЯ РОССИЯ
  • Глава 1. Становление культуры на идише: Обзор
  • Глава 2. Политика в отношении идиша
  • Глава 3. Язык и революция: Общество распространения просвещения в 1905 году
  • Глава 4. Вклад Бунда
  • Глава 5. Переосмысляя общину
Часть II. ПОЛЬША МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ
  • Глава 6. Новые тенденции в культуре на идише межвоенного периода
  • Глава 7. Иудаизм светских идишистов
  • Глава 8. Юбилейные торжества и культурные разногласия: Двухсотлетие Виленского Гаона
  • Глава 9. Макс Вайнрайх и эволюция ИВО
  • Глава 10. Угольки, выхваченные из пламени: Спасение еврейских культурных ценностей Вильны
Именной указатель
Указатель еврейских организаций и периодических изданий
Views 229
Rating 5.0 / 5
Added 07.08.2021
Author brat christifid
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5.0/5 (1)

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