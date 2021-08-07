В этой книге рассматривается становление культуры на идише в ее восточноевропейском контексте. В очерках, составивших книгу, предпринимается попытка взглянуть на эту культуру с исторической точки зрения, что означает — связать тенденции ее развития с общественнополитическими условиями, а также с различными интеллектуальными течениями в среде евреев Восточной Европы. Анализируется также место идиша в восточноевропейской еврейской культуре в целом — культуре, являвшейся со второй половины XIX века трехъязычной, то есть создававшейся на иврите, идише и русском (или польском) языках.

В то время как со стороны исследователей традиционно уделялось значительное внимание литературе на идише, книга исходит из представления, что культура на этом языке все-таки состоит не только из поэзии и художественной прозы, но охватывает все формы творческого самовыражения, включая политическую и философскую публицистику, журналистику, академическую науку. В книге изучается также институциональная инфраструктура, сформировавшаяся, подобно всем современным культурам, и в рамках культуры на идише: периодическая печать, издательства, библиотеки, театры, литературные и другие просветительские общества, школы, научные учреждения. Особое внимание уделяется взаимоотношениям между культурой на идише и общественно-политическими движениями восточноевропейского еврейства, в том числе сионизмом и Бундом, а также так называемому «языковому вопросу», вставшему перед русско-еврейской интеллигенцией в начале XX века.

При анализе становления культуры на идише предпочтение в книге отдается социологическим аспектам, а не идеологическим. Многие исследователи представляли изменение отношения к идишу со стороны еврейской интеллектуальной элиты как первостепенный фактор, приведший к расцвету этого языка. Полагаю, однако, что трансформация взглядов на идиш и отношения к нему являлась лишь одним из множества факторов. Не менее важным стало неожиданное появление у «жаргонной» литературы новой, многочисленной читательской аудитории — аудитории с новыми интеллектуальными запросами и чаяниями. Такая аудитория сама по себе служила мощным стимулом, побуждавшим интеллигенцию пересмотреть свое отношение к народному языку.

Давид Фишман - Вокруг идиша: Очерки истории еврейской культуры в России и Польше

Киев: Дух i Литера, 2015. — 276 с.

ISBN 978-966-378-413-7

Давид Фишман - Вокруг идиша: Очерки истории еврейской культуры в России и Польше - Содержание

Предисловие к английскому изданию

Предисловие к русскому изданию

Часть I. ЦАРСКАЯ РОССИЯ

Глава 1. Становление культуры на идише: Обзор

Глава 2. Политика в отношении идиша

Глава 3. Язык и революция: Общество распространения просвещения в 1905 году

Глава 4. Вклад Бунда

Глава 5. Переосмысляя общину

Часть II. ПОЛЬША МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ

Глава 6. Новые тенденции в культуре на идише межвоенного периода

Глава 7. Иудаизм светских идишистов

Глава 8. Юбилейные торжества и культурные разногласия: Двухсотлетие Виленского Гаона

Глава 9. Макс Вайнрайх и эволюция ИВО

Глава 10. Угольки, выхваченные из пламени: Спасение еврейских культурных ценностей Вильны

Именной указатель

Указатель еврейских организаций и периодических изданий