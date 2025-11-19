Белова - Петрухин - Фольклор и книжность
Идея написания этой монографии сформировалась в процессе многолетних изысканий в области славянского фольклора и традиционной духовной культуры. Это в первую очередь участие в составлении этнолингвистического словаря «Славянские древности», издаваемого в Институте славяноведения РАН по замыслу акад. Н.И. Толстого. Это работа над исследовательскими проектами «“Народная Библия”: восточнославянские этиологические легенды» (издание увидело свет в 2004 г.), «Этнокультурные стереотипы в картине мира славянских народов», «Славянская мифология: итоги и перспективы междисциплинарных исследований», «Славяне и евреи Восточной Европы: диалог культур».
И во всех этих областях ярко выступала проблематика, связанная с взаимодействием и взаимовлиянием фольклорной и книжной традиций, с рецепцией книжных сюжетов в народной культуре, с сохранением архаического наследия в рамках христианской культурной парадигмы, с адаптацией инокультурных элементов в «своей» повествовательной традиции, с формированием «фольклорной» концепции истории - от сотворения мира до наших дней. Со временем многие подобные сюжеты потребовали дополнительного пристального изучения, результатом которого и стали очерки, составившие эту монографию.
Фольклор и история понимаются в самом широком смысле: как различные способы коммуникации, воплощения, описания и систематизации в пространстве и времени «реалий» бытия. Противопоставление «фольклора» и «истории», воплощающих соответственно устную и письменную традиции, «синхронные» - в пределах одного поколения, коллектива или даже речевого (обрядового) акта - и «диахронные» (между поколениями и эпохами) способы коммуникации, условно уже в силу того, что и фольклор призван воплощать традицию - память поколений. Другое дело - как реально действует механизм этого воплощения, и это - одна из самых сложных проблем славянской фольклористики и истории славянской культуры в целом, ибо первые записи славянского «фольклора» относятся, по преимуществу, к средневековой эпохе и включаются в контекст книжности, прежде всего - первых славянских хроник.
О.В. Белова, В.Я. Петрухин - Фольклор и книжность: миф и исторические реалии
[отв. ред. С.М. Толстая]; Ин-т славяноведения РАН. - М.: Наука, 2008. - 263 с.
ISBN 978-5-02-036228-4
О.В. Белова, В.Я. Петрухин - Фольклор и книжность - Содержание
- Предисловие
- От мифологии к истории
- История и фольклор: метаморфозы и версии
- Книжность и фольклор: сюжеты и образы
- Этнокультурные стереотипы: книжные источники и фольклорные свидетельства
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Глава 1. От мифологии к истории
- 1.1. К историческим истокам русской традиционной культуры: проблема «языческого» наследия
- 1.2. История в свете «фольклорной» мифологии: от язычества к христианству
- 1.3. «Золотое руно»: св. Георгий и «скифская космограмма»
- 1.4. «Человек незнаемый в восточной стране»: Ориген за Полярным кругом в древнерусской традиции
- 1.5. «Перебранка» на мировом древе: к истокам славянского мифологического мотива
- 1.6. Репрезентация мифа: легенды о спасении Ноева ковчега в книжной и фольклорной традиции
- 1.7. «Уже връжеся Дивъ на землю...» К истории «божественного» персонажа
- 1.8. «Святые горы». Киев и Иерусалим в славянской мифопоэтической традиции
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Глава 2. История и фольклор: метаморфозы и версии
- 2.1. На перекрестках истории: «чужие» народы в восточнославянских легендах и топонимических преданиях
- 2.2. «Исторический» портрет на фоне «фольклорного» пейзажа. Мифологизация исторических персонажей в народных легендах и преданиях
- 2.3. «Похороны Совия»: книжный сюжет и реалии погребального обряда в свете славяно-русских параллелей
- 2.4. Государевы лапти
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Глава 3. Книжность и фольклор: сюжеты и образы
- 3.1. Человек и животное в мифе и ритуале: мир природы в символах мира культуры
- 3.2. Баснословный зверинец
- 3.3. Мифический гербарий: трава «детелина»
- 3.4. «Райские птицы» и «рыба Медуза». Изображения животных в древнерусских лицевых сборниках и лубочных картинках
- 3.5. Бесы, демоны, люцыперы... Демонологические образы в книжности и фольклоре
- 3.6. Птицы, не пьющие воды: ворон и коршун
- 3.7. Древнерусское «Сказание о птицах» и народные поверья: к вопросу о книжно-фольклорных параллелях
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Глава 4. Этнокультурные стереотипы: книжные источники и фольклорные свидетельства
- 4.1. Генезис «чужих» в свете фольклорной этиологии
- 4.2. «Жидовская зозуля» и «птица царя Соломона»: удод в книжных и фольклорных легендах
- 4.3. «Курица не птица...». Демонологическая орнитология в кросскультурном пространстве
- Библиография
- Рукописные источники
- Список сокращений
- Список иллюстраций
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