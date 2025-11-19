Белова - Петрухин - Фольклор и книжность

Идея написания этой монографии сформировалась в процессе многолетних изысканий в области славянского фольклора и традиционной духовной культуры. Это в первую очередь участие в составлении этнолингвистического словаря «Славянские древности», издаваемого в Институте славяноведения РАН по замыслу акад. Н.И. Толстого. Это работа над исследовательскими проектами «“Народная Библия”: восточнославянские этиологические легенды» (издание увидело свет в 2004 г.), «Этнокультурные стереотипы в картине мира славянских народов», «Славянская мифология: итоги и перспективы междисциплинарных исследований», «Славяне и евреи Восточной Европы: диалог культур».

И во всех этих областях ярко выступала проблематика, связанная с взаимодействием и взаимовлиянием фольклорной и книжной традиций, с рецепцией книжных сюжетов в народной культуре, с сохранением архаического наследия в рамках христианской культурной парадигмы, с адаптацией инокультурных элементов в «своей» повествовательной традиции, с формированием «фольклорной» концепции истории - от сотворения мира до наших дней. Со временем многие подобные сюжеты потребовали дополнительного пристального изучения, результатом которого и стали очерки, составившие эту монографию.

Фольклор и история понимаются в самом широком смысле: как различные способы коммуникации, воплощения, описания и систематизации в пространстве и времени «реалий» бытия. Противопоставление «фольклора» и «истории», воплощающих соответственно устную и письменную традиции, «синхронные» - в пределах одного поколения, коллектива или даже речевого (обрядового) акта - и «диахронные» (между поколениями и эпохами) способы коммуникации, условно уже в силу того, что и фольклор призван воплощать традицию - память поколений. Другое дело - как реально действует механизм этого воплощения, и это - одна из самых сложных проблем славянской фольклористики и истории славянской культуры в целом, ибо первые записи славянского «фольклора» относятся, по преимуществу, к средневековой эпохе и включаются в контекст книжности, прежде всего - первых славянских хроник.

О.В. Белова, В.Я. Петрухин - Фольклор и книжность: миф и исторические реалии

[отв. ред. С.М. Толстая]; Ин-т славяноведения РАН. - М.: Наука, 2008. - 263 с.

ISBN 978-5-02-036228-4

О.В. Белова, В.Я. Петрухин - Фольклор и книжность - Содержание