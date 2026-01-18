А.Д. Беляев, заслуженный профессор Московской Духовной Академии, занимает достойное место в плеяде славных имен знаменитых ученых русской богословской науки XIX века.

Его труды, отличающиеся строгой ортодоксальностью в сочетании с оригинальностью научного метода, по праву были высоко оценены современниками; велика его заслуга и перед последующими поколениями православных богословов.

Предлагаемое издание - докторская диссертация А.Д. Беляева "О безбожии и антихристе" (1899 г.), энциклопедический труд, в котором собрано и прокомментировано все, что писалось или говорилось об антихристе, признаках и времени его пришествия, начиная со времен апостольских и кончая мнениями и толкованиями православных, католических и протестантских богословов.

Сочинение стало настоящим событием в церковной жизни России и получило признание среди современных Беляеву ученых как представляющее особую ценность для русской богословской науки своей глубиной, систематичностью, строго православным взглядом на вопросы.

Современниками работа Беляева была оценена высоко и с практической точки зрения, как необходимая настольная книга для священников, миссионеров и тех, кто интересуется богословскими вопросами.

Александр Беляев - О безбожии и антихристе - Подготовление, признаки и время пришествия антихриста

2-е изд. Печатается по изданию 1898 г

Общество памяти игумении Таисии, Санкт-Петербург, 2007

ISBN 5-91041-022-9

Александр Беляев - О безбожии и антихристе - Подготовление, признаки и время пришествия антихриста - Введение

Введение

I Безбожие, его виды, признаки и представители

II Исторические причины, размеры и характер безбожия XIX века

III Склонение современного безбожия к упадку

IV Отступление от веры в Бога в последние времена

V Два периода отступления от веры в Бога пред явлением антихриста

VI Происхождение антихриста

VII Мерзость запустения, стоящая на святом месте

VIII Мерзость запустения, стоящая на святом месте и седмины Данииловы

IX Мерзость запустения, стоящая на святом месте и седмины Данииловы

X Мерзость запустения, стоящая на святом месте и седмины Данииловы

XI Мерзость запустения, стоящая на святом месте и седмины Данииловы

ХII Сколько времени продолжится царствование антихриста?

ХIII Когда наступит царствование антихриста?

XIV Учение отцов и учителей Церкви и православных богословов о времени и признаках пришествия антихриста

XV Мнения средневековых богословов Латинской церкви о времени и признаках пришествия антихриста

XVI Мнения богословов Латинской церкви нового периода истории о времени и признаках пришествия антихриста

ХVII Полемическое учение Лютера об антихристе-папе и о времени и признаках его пришествия

ХVIII Полемическое учение лютеранских богословов об антихристе-папе и о времени и признаках пришествия его

XIX Полемическое учение реформатских богословов об антихристе-папе и о времени и признаках пришествия его

XX Изъяснения протестантских богословов учения Апостола Павла о времени и признаках пришествия антихриста - исторические

XXI Учение протестантских богословов о времени и признаках пришествия антихриста - догматическое

ХХII Изъяснения протестантских богословов учения Апостола Павла о времени и признаках пришествия антихриста - критические

ХХIII Причины и условия происхождения неправильных мнений о времени и признаках пришествия антихриста

XXIV Общий взгляд на вопрос о времени и признаках пришествия антихриста

Заключение

Александр Беляев - О безбожии и антихристе - Подготовление, признаки и время пришествия антихриста - Безбожие, его виды, признаки и представители

Никогда не было и теперь нет на всей земле ни одного племени, которое можно было бы назвать безбожным в том смысле, что оно в целом составе своем или хотя бы большинством сознательно и намеренно отвергало истину бытия Божия. Это — бесспорное положение. Никогда и нигде не было и теперь нет и безрелигиозных племен, т. е. не имеющих веры в Бога или богов и в загробную жизнь человека, не способных возвыситься до мысли о сверхчувственном мире и иметь религиозное отношение к существам его, короче — совсем не имеющих религии. Правда, это положение не бесспорно, тем не менее оно истинно. Когда учение о принадлежности религии всем племенам человеческого рода было провозглашено славнейшими мудрецами Греции и Рима, оно подверглось возражениям со стороны скептиков и эпикурейцев; но позже, с расширением и усовершенствованием сведений о малоизвестных для греков и римлян варварских народах, у всех их оказались религии, не исключая и тех, как, например, галлов, о безрелигиозности и безбожии которых ходили темные слухи.

Но особенно часто стали появляться известия о безрелигиозности многих племен в последние четыре столетия, когда европейцы открыли Америку и Австралию с ее многочисленными островами и стали проникать в неизвестные прежде страны Африки и Азии. В новооткрытых странах они встретили много никогда не виданных прежде племен, большей частью диких, умственно и нравственно совершенно неразвитых и по образу жизни близких к животным. Не найдя у них ни храмов, ни идолов, ни жертвенников и жертв, не заметив при первом знакомстве с ними никаких обрядов и обычаев, религиозный характер и значение которых были бы очевидны, не имея возможности, по кратковременности ли пребывания среди туземцев или по незнанию их языков или, наконец, вследствие скрытности, недоверчивости, хитрости и лживости дикарей, узнать их верования, путешественники и даже некоторые миссионеры объявляли в описании своих путешествий, что у таких-то и таких-то племен они не заметили никакой религии; иные добавляли, что нашли у них только грубейшие суеверия, недостойные имени религии, например, веру в талисманы, в волшебство и волшебников и т. п.

Подобные известия были, кроме того, сообщаемы или подтверждаемы и распространяемы материалистами и эволюционистами, противниками учения о врожденности идей, сторонниками работорговли и рабовладения, людьми, преисполненными надменным сознанием превосходства своей расы перед прочими расами и питавшими глубокое презрение к «известным племенам», или, наконец, людьми, не имевшими ясного понятия о сущности религии. Сообщения и мнения о безрелигиозности низших племен то являлись результатом поверхностного наблюдения внешнего быта и жизни дикарей и совершенного незнания и непонимания их внутренней жизни, то были порождаемы учеными, религиозными и племенными предрассудками, а также своекорыстными расчетами, то, наконец, возникали из неправильных взглядов на сущность и формы религии. Поспешность, незнание, непонимание, предрассудки, тенденциозность, а иногда и злонамеренность приводили и доселе приводят многих к отрицанию религии у низших племен.

Неосновательность отрицания доказывается тем, что другие наблюдатели у тех же самых племен открыли религиозные представления и религиозные обряды и более или менее подробно описали их. Некоторые племена, слывшие безрелигиозными, теперь признали несомненно имеющими религию; напротив, нет ни одного племени, безрелигиозность которого была бы доказана твердо и признана всеми; нет ни одного племени, показания о безрелигиозности которого не уравновешивались бы свидетельствами о существовании у него религии. Лучшие новейшие и современные антропологи и историки религии, как Вайц, Макс Мюллер, Катрфаж, Ревиль, Ратцель, а из русских ученых профессор Петри, не сомневаются в истине, что религия есть достояние всего человеческого рода, не исключая наиболее одичавших и самых тупоумных племен его, хотя и не отрицают, что у последних она крайне несовершенна.

Не только целых племен, но даже, можно думать, нет и людей безрелигиозных, если не считать урожденных и совершенных идиотов — этих духовных уродов, этих умалишенных от рождения.

Но всегда были, есть теперь и, несомненно, будут и впредь, безбожники, или атеисты.

Слово «безбожие» имеет несколько значений, впрочем, близких между собой. Основной смысл его всегда один и тот же, но по обстоятельствам времени, а равно и для обозначения разных сторон понятия, в нем указывали несколько оттенков. В строгом и точном смысле слова безбожием называется отрицание истины бытия Божия; безбожник — тот, кто думает и говорит, что Бога нет. В таком смысле слово безбожие употребляется в философии; такое же значение имеет оно всего чаще и в обыденной жизни. Такого рода решительное безбожие можно назвать атеизмом положительным.

К положительным атеистам принадлежат материалисты. Правда, материализм и безбожие не одно и то же: не всякий безбожник есть в то же время и материалист, и наоборот — не каждый материалист есть безбожник. В материализме есть оттенки, и умеренные или непоследовательные материалисты не все отрицают истину бытия Божия. Так, один из немецких материалистов Шпиц соединял материалистическое воззрение с верой в Бога и Божественное Откровение. Но это исключение из общего правила. По существу своему материализм совершенно не мирится с верой в Бога, потому что материализм находит в мире только материю и бессознательную, неразумную, механическую силу и отрицает бытие в мире особого духовного начала, или духа, и так как в то же время он ничего не хочет слышать и знать о премирном бытии, отрицает самую возможность такого бытия и допускает существование только видимого мира, то тем самым он отрицает и бытие Бога. Последовательный и строгий материализм не может не сопровождаться самым решительным безбожием. Действительно, история философии показывает, что как в древности, так и в новые времена, как в язычестве, так и среди христианских народов, всегда и везде, материалисты были безбожниками. Таковыми были: среди язычников, у классических народов, материалисты Левкипп и Демокрит, Эпикур и Лукреций, в новое время, среди христианских народов, французские энциклопедисты прошлого века и материалисты-естественники середины текущего столетия.

Материалисты почти всегда бывают безбожниками, но безбожники не всегда бывают материалистами, если понимать материализм как учение философское и естественнонаучное. Хотя материализм, по всей справедливости, признается худшим и наименее основательным из всех философских направлений, однако он все-таки есть философская доктрина, философская система, так как заключает в себе отличное от других философских систем учение обо всем целом мире; не будучи учением о всей совокупности бытия, так как он устраняет мир духовный, материализм по крайней мере претендует на то, что он содержит учение о всей совокупности бытия. Что касается до обоснования своей системы, то материализм заимствует доказательства частью из философии, частью из естествознания, и потому представляет смесь философского умозрения с опытной наукой. Но философия и наука доступны немногим: их изучают только немногие досужие люди или немногие, избравшие их своей профессией; чтобы понимать их и интересоваться ими, нужна продолжительная подготовка, упорный труд мысли, недюжинные природные способности.

Между тем опыт свидетельствует, что безбожниками бывали не одни ученые и философы, но и совершенные невежды, или, всего чаще, недозрелые и поверхностные умы, или люди, начавшие систематическое образование, но не докончившие его, или люди, нахватавшие из книг, без разбора читаемых, верхушки разных наук и не имеющие понятия о корнях их, или люди, легкомысленно обольщающие себя надеждой прослыть через неверие передовыми учеными и, подобно попугаям, перенимающие чужие слова, смысл которых им мало понятен, или, наконец, люди бесхарактерные и малодушные, подпадающие влиянию сильного характера, деспотизма, насмешек и дерзких речей главарей и распространителей безбожия. Можно даже признать правилом, что огромное большинство безбожников имеют мало общего с серьезной наукой и еще более далеки от философии. К безбожию приводит не глубокомыслие, а легкомыслие, не серьезная наука, а мираж ее, не истинная философия, а извращение или отрицание ее, не возвышенные, а низменные помыслы, не высота нравственности и чистота сердца, а развращение.

Замечательно, что изо всех видов философии единственная безбожная философия есть материалистическая, и она-то именно есть самая поверхностная и наименее философская изо всех видов философии. Но хотя очень многие безбожники не имеют близкого отношения ни к материалистической науке, ни к материалистической философии, так как не имеют способности и расположения к какой бы то ни было науке и философии, однако и у них первоисточником и отдаленной причиной безбожия почти всегда бывают философский и научный материализм и навеваемый им материалистический дух времени, а иногда чрезмерное преобладание материальных интересов над духовными, или материализм практический, который, однако, предрасполагает и ведет к безбожию преимущественно в эпохи, когда в обществе господствуют и распространены идеи материалистической философии и материалистической науки. Материалистические и безбожные сочинения оказывают влияние, чрез посредство среды, и на тех, которые сами никогда не читали их, хотя, без сомнения, это влияние бывает широким только в эпохи господства материализма и неверия и приводит к безбожию только тех, которые не имели твердой веры и других устоев для противодействия напору неверия, а, напротив, по слабосилию духовной жизни, по развращению сердца и склонности к материальным выгодам были уже предрасположены к безбожию и материализму.