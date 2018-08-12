Белякова - Церковный суд и проблемы церковной жизни
Белякова Елена Владимировна - Церковный суд и проблемы церковной жизни
ISBN 5-94270-024-9
Белякова Елена Владимировна - Церковный суд и проблемы церковной жизни - Содержание
Особенности создания церковной организации на Руси
Период московской автокефальной митрополии
Период патриаршества
Реформы Петра I
Издание Книги правил
Университетская и академическая наука
Проблема кодификации канонов
Революция и «каноническая реставрация»
К каким канонам возвращаться? Вопрос об изменяемости канонических норм
Отзывы епархиальных архиереев
Проблема понимания и изменяемости канонов в Предсоборном Присутствии
Что дальше?
Глава 3 Проблема актуальности и кодификации канонов на Поместном Соборе
Отдел о церковной дисциплине
Доклад епископа Андрея
Кодификация и пересмотр канонов
Последующее рассмотрение: Всеправославные совещания
Церковный суд в древности
Каноны церковных Соборов о суде
Особенности церковного суда на Руси
Церковный суд в Синодальный период
Вопрос о церковном суде в русском обществе в эпоху реформ
Печать начала XX века о церковном суде
Отзывы епархиальных архиереев
Предсоборное Присутствие
Предсоборное Совещание
Предсоборный Совет
Отдел о церковном суде Поместного Собора 1917–1918 гг
Обсуждение на Соборе
Завершение работы Отдела о церковном суде
Решение Епископского совещания
Глава 5 Проблема брака и развода
Традиционная семья и процесс «модернизации»
«Бабьи стоны»
Законодательство о браке и разводе
Отзывы епархиальных архиереев
Предсоборное Присутствие
Дальнейшие попытки реформы бракоразводного процесса
После февральской революции
Обсуждение на Поместном Соборе
Гражданский брак
Глава 6 Смешанные браки
Законодательство и практика к началу ХХ века
В условиях политических перемен
Обсуждение в Предсоборном Присутствии
Продолжение предсоборной дискуссии
На Соборе
Проблема вдовых попов в русской истории
Постановка вопроса в начале XX в.
Обсуждение вопроса в Отделе церковной дисциплины Поместного Собора
Решения Поместного Собора
Послесоборная практика
Глава 8 Целибат
На заседаниях Отдела о церковной дисциплине
Обсуждение на Соборе
Глава 9 Проблема монашества епископов
Публицистика в начале предсоборного периода
Отзывы архиереев
Развитие полемики
После Февральской революции
На Поместном Соборе
Обновленцы
Глава 10 Женщины в Церкви
Активизация роли женщин в обществе
Предсоборное Присутствие о правах женщин
После Февраля
Женский вопрос на Поместном Соборе
О возрождении чина диаконисс
Глава 11 Дисциплина поста
Церковная практика и народное понимание
Проблема поста в Отзывах епархиальных архиереев
Обсуждение в Отделе церковной дисциплины
Дальнейшее обсуждение вопроса о постах
Глава 12 Епитимия
Номоканон и Духовный регламент
Мнения архиереев и священников в начале ХХ века
На Поместном Соборе
Проблемы остаются
Глава 13 О внебогослужебном одеянии и волосах священнослужителей
Ряса или фрак?
На Поместном Соборе
Глава 14 Молитва за инославных и с инославными
Глава 15 Поминовение и погребение
Самоубийцы
Подотдел о погребении и о поминовении
Молитва о мертворожденных
Кремация
Глава 16 Награды духовенства
Решения Поместного Собора 1917–1918 гг. и жизнь Церкви сегодня
Приложения
Приложение 1[1575] Список вопросов, предложенных Отделу о церковной дисциплине для рассмотрения
Приложение 2 Священному собору Православной Российской Церкви
Приложение 3 Объяснительная записка к Положению о Церковном Суде
Приложение 4 Устав об устройстве церковно-судебных установлений
Приложение 5 Священному собору Православной Российской церкви
Приложение 6 Из Устава Русской Православной Церкви
Приложение 7 Определение Священного Собора Православной Российской Церкви О поводах к расторжению брачного союза, освященного Церковью
Приложение 8 Определение Священного Собора Православной Российской Церкви О дополнении соборного определения «О поводах к расторжению брачного союза, освященного Церковию»
Приложение 9 Определение Священного Собора Православной Российской Церкви О второбрачии священнослужителей
Приложение 10 Доклад по вопросу о постах
Белякова Елена Владимировна - Церковный суд и проблемы церковной жизни - Отрывок из главы "Особенности создания церковной организации на Руси"
Принятие Русью христианства означало создание церковной организации в соответствии с нормами Православной Церкви и усвоение норм христианской жизни. Усвоение христианского закона шло несколькими путями:
– через представителей церковной иерархии, являвшихся носителями церковного уклада Нового Рима;
– через непосредственное обращение к тем источникам, которые составляли основу христианской веры, то есть церковным книгам;
– через усвоение церковной канонической традиции, то есть канонов Церкви, которые появились в течение тысячелетия существования Церкви, и законодательства императоров Нового Рима, которое регулировало жизнь христианского общества.
Важно отметить и то, что на Руси уже существовало обычное право, диктовавшее свои нормы поведения и суда за отступление от этих норм. Принятие христианства не отменило обычного права, закон «отний и дедний» продолжал существовать. Более того, он оказал влияние и на русское церковное право. Этот факт отразился в церковных княжеских уставах. Устав князя Ярослава устанавливал денежные штрафы в пользу Церкви. При этом размер денежных штрафов зависел от социального положения потерпевших. Древнерусские княжеские уставы в церковной области имели значение вплоть до петровского законодательства. Их активное переписывание в XVI веке и позднее было связано с борьбой Церкви за свой судебный иммунитет, а также против секуляризации церковных земель.
Церковные уставы определяли и объемы юрисдикции церковного суда. Исследователи различают три первоначальных области церковного суда:
– над всеми христианами по брачным делам и делам религиозным (ереси, язычество);
– над определенными группами населения («церковными людьми», огражденными ведомственным иммунитетом) по всем делам;
– над населением земель, принадлежавших Церкви («феодальный иммунитет»).
Создавая новые по сути нормы церковного права, русские церковные законодатели ссылались на древний, или «греческий номоканон». Что же он представлял собой?
Церковно-каноническая традиция Византии сложилась в основном в эпоху Вселенских Соборов. Ее первичную основу составили правила, связываемые с именами апостолов]. Целью этих правил было зафиксировать церковное устройство, определить нормы поведения членов Церкви и в первую очередь ее предстоятелей. Вопросы дисциплины занимали не меньшее место на Вселенских Соборах, чем догматические споры. Требования к епископу как к главе церкви были наиболее строгими.
Епископу принадлежал суд в церкви. Епископы не только сами судили, но имели право вмешательства при вынесении решения гражданского суда, если признавали его неправомерным. Новеллы Юстиниана, которые вошли в состав канонических сборников, предусматривали разделение дел между церковным и светским судом.
Трулльский Собор в 691 г. определил состав правил, принятых в Восточной Церкви:
Прекрасным и крайнего тщания достойным признал сей святый Собор и то, чтобы отныне, ко исцелению душ и ко уврачеванию страстей, тверды и ненарушимы пребывали приятые и утвержденные бывшими прежде нас святыми и блаженными отцами, а также и нам преданные, именем святых и славных апостолов осмьдесят пять правил.
Далее перечисляются каноны, принятые на Вселенских и некоторых поместных Соборах, а также имена святых отцов, правила которых тоже стали частью общецерковного законодательства. Завершается список предостережением:
Никому да не будет позволено вышеозначенные правила изменяти, или отменяти, или, кроме предложенных правил, приимати другия с подложными надписаниями, составленныя некими людьми, дерзнувшими корчемствовати истиною. Аще же кто обличен будет, яко некое правило из вышереченных покусился изменити, или превратити; таковый будет повинен против того правила понести епитимию, каковую оно определяет, и чрез оное врачуемь будет от того, в чем преткнулся.
Эти правила были собраны в определенные сборники: одним из наиболее ранних был сборник L титулов Иоанна Схоластика (VI в.), а в IX в. появился Номоканон XIV титулов. Традиция приписывает составление Номоканона XIV титулов современнику Кирилла и Мефодия патриарху Фотию. В этом новом сборнике был расширен состав канонов (были добавлены каноны VI и VII Вселенских Соборов, Константинопольских Соборов 881 и 879 гг.) и появился указатель, в котором правила были систематизированы в порядке 14 тематических разделов (титулов).
Уже в деятельности апостола славянства святителя Мефодия видно стремление донести до славян нормы церковных канонов. Исследователи считают, что св. Мефодий перевел Сборник в L титулах Иоанна Схоластика. Церковные каноны были расположены тематически, по 50 главам. Перевод Мефодия сохранился в двух русских рукописях XII и XVI вв. и представляет собой почти втрое сокращенный свод, хотя возможно, что сокращение принадлежало и не самому Мефодию.
Сборник XIV титулов был также переведен на славянский язык и получил широкое распространение на Руси. Данная редакция была издана В.Н. Бенешевичем по списку XI–XII вв. с параллельным греческим текстом по списку X в.
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