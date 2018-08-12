Глава 7 Проблема второбрачия священников Проблема вдовых попов в русской истории Постановка вопроса в начале XX в. Обсуждение вопроса в Отделе церковной дисциплины Поместного Собора Решения Поместного Собора Послесоборная практика Глава 8 Целибат На заседаниях Отдела о церковной дисциплине Обсуждение на Соборе Глава 9 Проблема монашества епископов Публицистика в начале предсоборного периода Отзывы архиереев Развитие полемики После Февральской революции На Поместном Соборе Обновленцы Глава 10 Женщины в Церкви Активизация роли женщин в обществе Предсоборное Присутствие о правах женщин После Февраля Женский вопрос на Поместном Соборе О возрождении чина диаконисс Глава 11 Дисциплина поста Церковная практика и народное понимание Проблема поста в Отзывах епархиальных архиереев Обсуждение в Отделе церковной дисциплины Дальнейшее обсуждение вопроса о постах Глава 12 Епитимия Номоканон и Духовный регламент Мнения архиереев и священников в начале ХХ века На Поместном Соборе Проблемы остаются Глава 13 О внебогослужебном одеянии и волосах священнослужителей Ряса или фрак? На Поместном Соборе Глава 14 Молитва за инославных и с инославными Глава 15 Поминовение и погребение Самоубийцы Подотдел о погребении и о поминовении Молитва о мертворожденных Кремация Глава 16 Награды духовенства Решения Поместного Собора 1917–1918 гг. и жизнь Церкви сегодня Приложения Приложение 1[1575] Список вопросов, предложенных Отделу о церковной дисциплине для рассмотрения Приложение 2 Священному собору Православной Российской Церкви Приложение 3 Объяснительная записка к Положению о Церковном Суде Приложение 4 Устав об устройстве церковно-судебных установлений Приложение 5 Священному собору Православной Российской церкви Приложение 6 Из Устава Русской Православной Церкви Приложение 7 Определение Священного Собора Православной Российской Церкви О поводах к расторжению брачного союза, освященного Церковью Приложение 8 Определение Священного Собора Православной Российской Церкви О дополнении соборного определения «О поводах к расторжению брачного союза, освященного Церковию» Приложение 9 Определение Священного Собора Православной Российской Церкви О второбрачии священнослужителей Приложение 10 Доклад по вопросу о постах

Глава 4 Проблема церковного суда Церковный суд в древности Каноны церковных Соборов о суде Особенности церковного суда на Руси Церковный суд в Синодальный период Вопрос о церковном суде в русском обществе в эпоху реформ Печать начала XX века о церковном суде Отзывы епархиальных архиереев Предсоборное Присутствие Предсоборное Совещание Предсоборный Совет Отдел о церковном суде Поместного Собора 1917–1918 гг Обсуждение на Соборе Завершение работы Отдела о церковном суде Решение Епископского совещания Глава 5 Проблема брака и развода Традиционная семья и процесс «модернизации» «Бабьи стоны» Законодательство о браке и разводе Отзывы епархиальных архиереев Предсоборное Присутствие Дальнейшие попытки реформы бракоразводного процесса После февральской революции Обсуждение на Поместном Соборе Гражданский брак Глава 6 Смешанные браки Законодательство и практика к началу ХХ века В условиях политических перемен Обсуждение в Предсоборном Присутствии Продолжение предсоборной дискуссии На Соборе

Глава 2 «Возвращение к церковным канонам»: начало дискуссии в новых политических условиях Революция и «каноническая реставрация» К каким канонам возвращаться? Вопрос об изменяемости канонических норм Отзывы епархиальных архиереев Проблема понимания и изменяемости канонов в Предсоборном Присутствии Что дальше? Глава 3 Проблема актуальности и кодификации канонов на Поместном Соборе Отдел о церковной дисциплине Доклад епископа Андрея Кодификация и пересмотр канонов Последующее рассмотрение: Всеправославные совещания

Глава 1 Каноническое право в России Сборники церковных канонов и развитие канонической науки Особенности создания церковной организации на Руси Период московской автокефальной митрополии Период патриаршества Реформы Петра I Издание Книги правил Университетская и академическая наука Проблема кодификации канонов

Новая, грозная для духовенства ситуация поставила на повестку дня вопрос о целибате священников. Рассмотрел Отдел и вопрос о второбрачии духовенства – один из старых, болезненных для всех славянских Церквей вопросов. Неудовлетворенность многих членов церковного общества тем, как был решен этот вопрос на Соборе, была впоследствии использована обновленцами.

В условиях затянувшейся войны, в преддверии гонений, уже разворачивающихся на глазах членов Собора, остро встал вопрос об участии женщин в церковной жизни, о воссоздании чина диаконисс.

В книге рассмотрены те вопросы, которые обсуждались в Отделе церковной дисциплины Поместного Собора 1917–1918 гг., начавшего свою работу под председательством священномученика митрополита Владимира (Богоявленского). Постановка этих вопросов в Отделе и на Соборе была вызвана необходимостью найти новые формы церковной жизни, адекватные изменившейся общественной ситуации.

Принятие Русью христианства означало создание церковной организации в соответствии с нормами Православной Церкви и усвоение норм христианской жизни. Усвоение христианского закона шло несколькими путями:

– через представителей церковной иерархии, являвшихся носителями церковного уклада Нового Рима;

– через непосредственное обращение к тем источникам, которые составляли основу христианской веры, то есть церковным книгам;

– через усвоение церковной канонической традиции, то есть канонов Церкви, которые появились в течение тысячелетия существования Церкви, и законодательства императоров Нового Рима, которое регулировало жизнь христианского общества.

Важно отметить и то, что на Руси уже существовало обычное право, диктовавшее свои нормы поведения и суда за отступление от этих норм. Принятие христианства не отменило обычного права, закон «отний и дедний» продолжал существовать. Более того, он оказал влияние и на русское церковное право. Этот факт отразился в церковных княжеских уставах. Устав князя Ярослава устанавливал денежные штрафы в пользу Церкви. При этом размер денежных штрафов зависел от социального положения потерпевших. Древнерусские княжеские уставы в церковной области имели значение вплоть до петровского законодательства. Их активное переписывание в XVI веке и позднее было связано с борьбой Церкви за свой судебный иммунитет, а также против секуляризации церковных земель.

Церковные уставы определяли и объемы юрисдикции церковного суда. Исследователи различают три первоначальных области церковного суда:

– над всеми христианами по брачным делам и делам религиозным (ереси, язычество);

– над определенными группами населения («церковными людьми», огражденными ведомственным иммунитетом) по всем делам;

– над населением земель, принадлежавших Церкви («феодальный иммунитет»).

Создавая новые по сути нормы церковного права, русские церковные законодатели ссылались на древний, или «греческий номоканон». Что же он представлял собой?

Церковно-каноническая традиция Византии сложилась в основном в эпоху Вселенских Соборов. Ее первичную основу составили правила, связываемые с именами апостолов]. Целью этих правил было зафиксировать церковное устройство, определить нормы поведения членов Церкви и в первую очередь ее предстоятелей. Вопросы дисциплины занимали не меньшее место на Вселенских Соборах, чем догматические споры. Требования к епископу как к главе церкви были наиболее строгими.

Епископу принадлежал суд в церкви. Епископы не только сами судили, но имели право вмешательства при вынесении решения гражданского суда, если признавали его неправомерным. Новеллы Юстиниана, которые вошли в состав канонических сборников, предусматривали разделение дел между церковным и светским судом.

Трулльский Собор в 691 г. определил состав правил, принятых в Восточной Церкви:

Прекрасным и крайнего тщания достойным признал сей святый Собор и то, чтобы отныне, ко исцелению душ и ко уврачеванию страстей, тверды и ненарушимы пребывали приятые и утвержденные бывшими прежде нас святыми и блаженными отцами, а также и нам преданные, именем святых и славных апостолов осмьдесят пять правил.

Далее перечисляются каноны, принятые на Вселенских и некоторых поместных Соборах, а также имена святых отцов, правила которых тоже стали частью общецерковного законодательства. Завершается список предостережением:

Никому да не будет позволено вышеозначенные правила изменяти, или отменяти, или, кроме предложенных правил, приимати другия с подложными надписаниями, составленныя некими людьми, дерзнувшими корчемствовати истиною. Аще же кто обличен будет, яко некое правило из вышереченных покусился изменити, или превратити; таковый будет повинен против того правила понести епитимию, каковую оно определяет, и чрез оное врачуемь будет от того, в чем преткнулся.

Эти правила были собраны в определенные сборники: одним из наиболее ранних был сборник L титулов Иоанна Схоластика (VI в.), а в IX в. появился Номоканон XIV титулов. Традиция приписывает составление Номоканона XIV титулов современнику Кирилла и Мефодия патриарху Фотию. В этом новом сборнике был расширен состав канонов (были добавлены каноны VI и VII Вселенских Соборов, Константинопольских Соборов 881 и 879 гг.) и появился указатель, в котором правила были систематизированы в порядке 14 тематических разделов (титулов).

Уже в деятельности апостола славянства святителя Мефодия видно стремление донести до славян нормы церковных канонов. Исследователи считают, что св. Мефодий перевел Сборник в L титулах Иоанна Схоластика. Церковные каноны были расположены тематически, по 50 главам. Перевод Мефодия сохранился в двух русских рукописях XII и XVI вв. и представляет собой почти втрое сокращенный свод, хотя возможно, что сокращение принадлежало и не самому Мефодию.

Сборник XIV титулов был также переведен на славянский язык и получил широкое распространение на Руси. Данная редакция была издана В.Н. Бенешевичем по списку XI–XII вв. с параллельным греческим текстом по списку X в.