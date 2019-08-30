Хранимая Богом Православная Церковь самим своим присутствием в мире всегда благотворно влияла на него через Богослужение и деятельность по освящению мира, народа и соединению его с Богом.

Название «Православие» появляется у ранних христианских писателей II века с появлением первых формулировок учения христианской церкви и означает веру всей Церкви в противоположность разногласию еретиков6. Православный - значит праведный, правомыслящий. Позднее слово «православие» (ортодоксия) стало означать совокупность догматов Церкви, и его критерием признается неизменное хранение учения Христа и апостолов в том виде, в каком оно изложено в Священном писании и святом Предании. На этом основании семь Вселенских соборов с 325 по 787 г. тщательно, неимоверным трудом и кровью мучеников - исповедников Христа разработали и утвердили православную веру и семь церковных таинств для спасения Божьих людей.

Наиболее трудно на соборах утверждалось учение о Святой Троице, Ее единстве и Единосущии, о Господе Иисусе Христе как Истинном Боге и Истинном человеке. Также особо было подчеркнуто, что для спасения человека необходима вера в Единую Православную Церковь. Основа единства Церкви заключается в ее соборности. Все принятые учения о вере и церкви кратко изложены в символе веры. И в течение периода Вселенских соборов, и до этого возникали ереси в противовес православию. Основанием для них служили человеческие страсти, которые выражались и в личных грехах ересеучителей.

Митрофорный протоиерей Александр Соколов - Православная Церковь и старообрядчество

Нижний Новгород: Кварц, 2012 г. - 432с.

ISBN 978-5-903581-64-1

Митрофорный протоиерей Александр Соколов - Православная Церковь и старообрядчество - Содержание

Предисловие

Глава I. Основные вехи истории Русской Православной Церкви. Московское Патриаршество

Глава II. Ереси в Русской Православной Церкви XIV-XVI веков. Исправление богослужебных книг при великом князе Василии III Иоанновиче. Преподобный Максим Грек

Глава III. Митрополит Московский Макарий. Стоглавый Поместный Собор 1551 г. и его постановления

Глава IV. Первые семена раскола в Русской Церкви. Исправление богослужебных книг при патриархах Филарете и Иосифе. Усилия старообрядцев по внедрению единогласного пения в храмах Москвы и других местах

Глава V. Древность именословного креста для епископов и священников, употребляемого при службах и благословении прихожан. История происхождения двоеперстного и троеперстного крестного знамения

Глава VI. Возникновение так называемых «старых» церковных обрядов

Глава VII. Святейший Никон - шестой Патриарх Московский и всея Руси. Дороги жизни до Патриаршего Престола. Исправление богослужебных книг при Патриархе Никоне. Церковные Соборы 1654 и 1656 годов. Разногласия между царем и патриархом, организованные боярами. Уход Патриарха Никона в Воскресенский монастырь

Глава VII. Храмостроитедьство Патриарха Никона. Усиление позиции старообрядцев после Собора 1656 года и ссылки их вождей на Север и в Сибирь. Паисий Лигарид в Москве. Собор 1666 года и суд над Патриархом Никоном на Соборе 1667 года. Лишение Никона его Патриаршего достоинства и ссылка его в Ферапонтов монастырь

Глава IX. Новые обвинения Патриарху Никону и его пересылка в более отдаленный Кириллов монастырь. Разрешение вернуться в Воскресенский монастырь. Кончина Патриарха и его погребение в Воскресенском монастыре. Почитание памяти Патриарха Никона. Его идеи о православном государстве

Глава X. Раскол Русской Православной Церкви. Ссылка вождей раскола в Пустозерск. Распространение «учения» Аввакума и его друзей по России. Их «учение» о вере и благочестии

Глава XI. Старообрядчество. Деление старообрядцев (раскольников) на различные толки и согласия. Разновидности обрядов. Амвросий и Белокриницкая «епархия». Другие «древлепра- вославные епархии»

Глава XII. Борьба старообрядцев с Православной Церковью и царской властью. Преследования старообрядцев. Постепенное смягчение позиции царской власти по отношению к старообрядцам

Глава XIII. Раскол с канонической точки зрения. Кем считают себя старообрядцы. Единоверие. Отмена Анафемы (отлучения от Церкви) на соборах 1929, 1971, 1988 годов на тех лиц, которые не подчинились решению Соборов 1666 и 1667 годов

Глава XIV. Заключение. Суждения и ответы на обвинения Патриарха Никона старыми и нынешними недоброжелателями в церковном расколе и властолюбии. Основные причины церковного раскола XVII века. Умаление благочестия и веры в России к XX веку

Приложения

Основные даты жизни Патриарха Никона

Литература

Митрофорный протоиерей Александр Соколов - Православная Церковь и старообрядчество - Предисловие

В настоящей книге мы будем писать о Православной Церкви, церковном расколе XVII века, который разделил Русскую Церковь и разделяет ее до сих пор.

Поводом к ее написанию послужило прочтение одной книги, которую мы назовем позднее: все ее содержание сводится к тому, что в Православной Церкви все неправильно и там служат недостойные люди, которым надо каяться за то, что они оставили старые обряды.

Действительно, за эти столетия было много написано о причинах раскола. Авторы, особенно старообрядцы, виновником раскола считают Патриарха Никона. Его обвиняют во всех человеческих слабостях, начиная с властолюбия. Мы хотим сказать, что Никон как человек глубоко воцерковленный ясно видел и чувствовал серьезное разделение внутри русского общества, грозившее расколом. В годы Смуты начала XVII века, со времен царя Бориса Годунова (t Ί 606 г.), под влиянием тех жестоких событий - войн, грабежей, уничтожения храмов и икон - русский народ постепенно терял духовные ценности. Безграмотность населения, разбои, брожение умов порождали различные учения против Церкви и нравственности и способствовали их распространению.

Росло пренебрежение к Церкви и ее установлениям среди высших сословий населения, в том числе придворной знати, и увлечение в этих же кругах западной культурой, образом жизни и мысли, податливость самого царя на некоторые антиканонические государственные мероприятия. Последнее особенно обнаружилось в знаменитом «Уложении» Ί 649 г., согласно которому учреждался Монастырский приказ как чисто светский орган управления церковными имениями и делами, коему по гражданским вопросам оказалось подсудным все духовенство, кроме патриарха.

Задача, которую сознательно он себе ставил, состояла в том, чтобы удержать все русское общество в целом в послушании Православной Церкви в такой обстановке, когда значительная часть общества (снизу доверху) стала заметно от нее отходить.

С самого начала своего патриаршества светлейший Никон установил строгую чинность в богослужении. «Наречное» пение при нем стало практической нормой. Он сам служил неспешно, благоговейно, стремясь к тому, чтобы церковные службы были как можно более поучительными, любил говорить проповеди и умел их говорить! В те времена в Русской церкви ему не было равных в слове. Он много заботился о церковном благолепии. В вещественных образах Церковь должна являть людям невещественную красоту горнего мира, Царства Небесного - таково было его глубокое убеждение. Строгий постник и подвижник в личной жизни, носивший в быту самые простые одежды, а под ними - железные вериги, Патриарх Никон вел богослужение в таких богатых облачениях, каких не имел никто из русских патриархов. Он всячески поощрял церковное строительство, сам был одним из лучших зодчих своего времени. Всю жизнь он не переставал тянуться к знаниям и чему-то учиться. Он собрал богатейшую библиотеку, которая к 1668 г. насчитывала более тысячи книг и рукописей. В ней были книги Священного Писания, богослужебная литература, святоотеческие сочинения, книги по истории и философии на греческом и латинском языках, в том числе сочинения Аристотеля, Плутарха, Геродота, Страбона, Демосфена. Известно, что в своем Воскресенском Ново-Иерусалимском монастыре Патриарх иногда служил по-гречески. Никон был образованнейшим человеком своего времени. Он изучал медицину, писал иконы, освоил мастерство изготовления изразцов. При нем создавались школы и начального, и высшего уровня как в Москве, так и в монастырях.

Но главным основанием земной Церкви Патриарх Никон считал чистоту личной жизни духовенства и монашества. Очень щедро поощряя достойных и сурово наказывая распущенных и нерадивых, он добился весьма значительного повышения нравственного уровня священнослужителей и монахов и в связи с этим - повышения их авторитета и значения в обществе.

Далеко не все разделяли тогда такие убеждения Никона. Многие «ревнители благочестия» думали иначе. Поначалу друзья- «ревнители» поставили свои подписи под грамотой об избрании Никона на первосвятительский престол. Но, оказывается, потому, что надеялись, по их собственным словам, что Никон будет «иметь совет с протопопом Стефаном (Вонифатьевым) и его любимыми советниками» и «будет строить мир Церкви, внимая прилежно отца Иоанна (Неронова) глаголам», как это, по их мнению, делал бы о. Стефан Вонифатьев, если бы стал патриархом. Таким образом, протоиереи Иоанн Неронов, Аввакум, Аогин, Аазарь, Даниил, игумен Феоктист, диакон Феодор и некоторые другие надеялись видеть в Патриархе Всея России послушное орудие для проведения в жизнь таких решений, какие ими бы принимались. Антиканоничность и духовная неправота подобного отношения священников к своему патриарху очевидна. Твердый сторонник канонической и духовной правды во всем, Никон не мог согласиться с таким положением вещей. Поэтому, став патриархом, он сразу перестал допускать к себе без особой нужды указанных лиц и советоваться с ними и тем самым возбудил их против себя так, что отныне любое его распоряжение должно было встречаться и встречалось в штыки. Так, не что иное, как уязвленная гордыня человеческая, стала начальным импульсом будущего церковного раскола.

Но у Патриарха Никона была, и иная причина к отказу от совета с этими «ревнителями благочестия». Он примкнул к иной части того же самого «кружка», в которую входили царь, его духовник Стефан Вонифатьев, боярин Ртищев и другие.