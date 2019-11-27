Восприятие и оценка исторического периода в очень значительной мере зависят от свидетельств, содержащихся в исторических источниках. Источников, освещающих жизнь Руси в IX-XV веках, достаточно много, и по характеру своему они весьма разнообразны. К настоящему времени эти источники основательно разработаны исследователями гражданской истории России, нашими соотечественниками и иностранцами. Однако в отношении научной разработки этих исторических источников с позиций церковной истории, науки историко-богословской, дело обстоит совсем иначе.

Специальных работ по источниковедению истории Русской Церкви до сего времени нет ни одной. В трудах наших церковных историков обзор источников русской церковной истории, и притом довольно краткий, встречается только у Е. Е. Голубинского в первом томе его «Истории Русской Церкви», изданном более 100 лет тому назад. Что касается русской церковной историографии, то попытку ее обзора сделал один лишь А. В. Карташев около 30 лет назад.

Архимандрит Никон (Лысенко) - Очерки по истории Церкви Древней Руси

Ростов на Дону : Издательство Ростовской-на-Дону епархии, 2009. 352 с.

ISBN 978-5-903-467-17-4

Архимандрит Никон (Лысенко) - Очерки по истории Церкви Древней Руси - Содержание

Введение

Понятие о церковной истории

Источники истории Русской Церкви IX-XV веков

Историография древнего и средневекового периодов истории Русской Церкви

Глава I. Христианство в географичеких пределах великой России до основания Русской поместной Церкви

Сказание о посещении Русской земли святым апостолом Андреем Первозванным

Христианство в Северном Причерноморье во II—VIII веках. Миссионерские труды на юге России святых Кирилла и Мефодия - учителей славянских

Распространение христианства среди руссов и славян в IX веке

Христианство на Руси в эпоху правления князей-язычников (885-978)

Утверждение христианства на Руси в качестве государственной религии

Глава II. Русская Православная Церковь в Киевский период (988-1240)

Устроение Русской Православной Церкви

Иерархия Русской Православной Церкви в Киевский период

Митрополит Михаил I (988-991)

Митрополит Леонтий (992-1018)

Митрополит Иоанн I (1017-1034)

Митрополит Феопемпт (1034-1049)

Митрополит Иларион (1050-1054)

Митрополиты Ефрем (1055-1065) и Георгий (1065-1076) и вопрос о митрополиях Черниговской и Переяславской

Митрополиты Иоанн II (1077-1089), Иоанн III (1090-1091) и Николай (1092-1104)

Митрополиты Никифор I (1104-1121) и Никита (1122-1126)

Митрополит Михаил II (1129-1145)

Митроцолит Климент Смолянйч (1147-1155)

Церковь, власть и общество во второй половине 50-х и в 60-е годы XII столетия. Митрополиты Константин I (1155-1159); Феодор (1161-1163); Иоанн VI (1164-1166); Константин II (1167-1170)

Митрополиты Михаил III (1171-1183) и Никифор II (1183-1203)

Церковь, власть и общество в первой трети XIII столетия

Глава III. Внутренняя жизнь Русской Православной Церкви в Киевский период

Церковное управление

Церковная собственность и средства содержания епископата и клира

Древнерусские памятники канонического права

Церковное законодательство и суд

Монастыри и монашество

Богослужение

Глава IV. Духовное просвещение и церковные писатели Киевского периода

Митрополит Иларион

Лука Жидята, епископ Новгородский

Иаков Мних

Преподобный Феодосий Печерский

Преподобный Нестор Летописец

Митрополит Климент Смолятич

Святитель Кирилл, епископ Туровский

Преподобный Симон, епископ Владимиро-Суздальский и преподобный Поликарп Печерский

Глава V. Церковное искусство

Церковное пение

Храмовое зодчество

Чтимые иконы и развитие иконописи

Примечания

Приложения

Митрополиты Киевские в X—XIII веках

Великие князья Владимиро-Суздальские в ХП—ХШ веках

Великие князья Киевские в IX—XIII веках

Библиография

Содержание

Архимандрит Никон (Лысенко) - Очерки по истории Церкви Древней Руси - Понятие о церковной истории

История есть возможно полное воспроизведение прошлой жизни людей. «Такое воспроизведение, чтобы эта историческая жизнь восставала перед нами, как настоящая, во всей своей жизненной живости и во всей своей целостной полноте (с тем прибавлением против настоящей — чтобы и со всем своим смыслом)»,— писал церковный историк Е. Е. Голубинский. Объектом изучения церковной истории является Церковь. В Святом Евангелии слово Церковь встречается всего в двух случаях: Я создам. Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф. 16,18) и Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним... Если же не послушает... скажи Церкви; а если и Церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь (Мф. 18, 15-17). В обоих этих случаях под Церковью Господь разумеет основанное и руководимое Им общество. Богоутвержденное основание Церкви — исповедание Иисуса Христа. Церковь есть род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего... из тьмы в чудный Свой свет; ...народ Божий (1 Петр. 2, 9-10). Церковная история, по определению выдающегося историка Церкви В. В. Болотова, «должна заниматься изучением того, в чем выразилась жизнь Новозаветного общества Господня, которое является преемником Ветхозаветного общества Господня; должна изучать как явления его жизни, так и идеи, и желания, и цели, к которым оно стремилось».

Жизнь Церкви как общества имеет свою цель — воспитание людей в вере и нравственности христианской, руководство их к вечному спасению. Средство достижения этой цели — научение Слову Божию, преподание таинств благодати Божией, богослужение, духовное руководство. Учение, богослужение, деятельность иерархии составляют главные предметы изучения церковной истории. Однако, поскольку церковная жизнь народов очень тесно связана с их общественной, т.е. государственнополитической, культурной и экономической жизнью, то дополнительными предметами изучения церковной истории являются: церковногосударственные отношения, материальное обеспечение церковных общин и иерархии, культурное влияние Церкви, религиозный быт и нравы народов. Другую группу дополнительных предметов, изучаемых церковной историей, составляют явления случайные в церковной жизни, которые могут быть, а могут и не быть, например, лжеучения, создающие в церковной среде ереси и смуты, порождающие в ней расколы. Особым предметом изучения церковной истории являются отношения поместных православных церквей между собой и их отношение к инославным исповеданиям. История Русской Православной Церкви является частью церковной истории и исследует все перечисленные предметы в объеме исторической жизни Поместной Православной Церкви народов, живущих в пределах географической территории великой России, т.е. на исконных восточнославянских землях Украины, Белоруссии, Великороссии, Крыма, Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока. Объем материала, подлежащего изучению исторической наукой, определяется наличием исторических свидетельств или источников истории.

Исторические источники подразделяются на: а) вещественные, б) письменные, в) кино-, фото-, фонодокументы, г) фольклорно-этнографические. Вещественные источники — это сохранившиеся здания, сооружения, произведения ремесел и искусств. Письменные источники — это дошедшие до нашего времени в подлиннике или в позднейшем воспроизведении различного рода письменные памятники. В их числе бывают: исторические сочинения — летописи, хроники, сказания и повести об отдельных особенно замечательных событиях; юридические сочинения — памятники законодательства, международные договоры; публицистические сочинения — послания, поучения, бытия; литературные произведения; к числу письменных источников относятся также административные и хозяйственные документы предшествующих эпох. Фольклорно-этнографические источники — это дошедшие до нас народные предания, поэтические произведения, поговорки, обычаи, суеверия и т.п. Церковно-историческая наука разделяет все источники на общие и частные. Общие содержат сведения об исторической жизни народов вообще, а частные представляют свидетельства о внутренней жизни Церкви. Вещественные источники, относящиеся к разряду источников частных, — это здания храмов, иконы, предметы богослужебной утвари и т.д. Относящиеся к этой группе письменные источники — это записи постановлений церковных соборов, послания и грамоты иерархов, богослужебные книги, богословские сочинения, поучения, проповеди, жития святых и т.п. К фольклорно-этнографическим источникам, принадлежащих к числу частных, могут быть отнесены духовные стихи, предания, поверия, отображающие религиозные представления народа, пословицы и поговорки, свидетельствующие о его отношении к церковным праздникам, к духовенству и т.д.