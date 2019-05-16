Серия — «Historia Russica»

История изучения славянских канонических памятников — это не только пример героических усилий ученых, но и история трагически незавершенных планов. Один из первых исследователей Кормчих барон Г.А. Розснкампф (1762—1832), работавший в Комиссии составления законов, потратил огромные силы на создание труда, в котором хотел представить обзор всех славянских списков Кормчих. Первое издание его труда появилось в 1829 г., второе, тщательно продуманное издание, так и осталось незавершенным и вышло уже после смерти исследователя в 1839 г. Почти незаметным для историков прошло участие купца И.П. Лаптева в исследовании Кормчей, в отыскании и приобретении ее списков, в сравнении их текстов. Его роль в издании сделалась известной только после исследования Ю.В. Андрюшайтите. И.П. Лаптев тоже не дожил до выхода второго издания в 1839 г., (он умер в 1838 г.) издание было закончено В.Г. Анастасевичем. Дело исследования Кормчих было продолжено трудами замечательного русского историка А.С. Павлова. Этот выдающийся подвижник русской науки издал несколько десятков работ по греческим и славянским каноническим книгам. Один из главных трудов ученого — издание 6-го тома Русской Исторической Библиотеки, в котором были собраны русские памятники канонического права. Однако основной труд автора — Курс церковного права вышел уже после смерти автора и не содержит всего богатства, собранного историком. Еще трагичней сложилась судьба другого великого ученого, чьи работы переизданы и Германии в XX веке и получили самую высокую оценку европейских ученых — В.Н. Бенешевича. Его издание «Древнеславянская Кормчая XIV титулов без толкований / Труд В.Н.Бенешевича». Т. 1. СПб., 1906. осталось незавершенным, а сам историк — расстрелян. Второй том был издан только в 1987 г. Не сбылись и планы историка, оказавшегося в эмиграции, С.В. Троицкого, готовившего издание Сербской Кормчей и написавшего замечательный труд «Како треба издати Светосавску Крмчіу (Номоканон са тумаченьима)» (Споменик СП. Београд, 1952). Казалось бы, издание могло быть подготовлено международным коллективом, созданным замечательным сербским археографом Д.Богдановичем, — но и этим планам не суждено было состояться. И все-таки в конце XX в. наметился определенный прорыв в исследовании Кормчих: вышло исследование Я.Н. Щапова, посвященное древнейшему периоду истории Кормчих на Руси XI—XIII вв.6, было сделано под руководством Я.Н.Щапова издание 2-го тома, подготовленного В.Н. Бенешевичем, осуществлено издание Мазуринской Кормчей (с исследованием этой редакции Е.В. Беляковой). Наконец, появилось факсимильное издание Иловицкой Кормчей (Законоправило или Номоканон светога Саве. Иловички прспис 1262. Година. Приредио Миодраг М.ПетровиБ. Деч)е Новине. Горгьи Милановац, 1991). Вышел ряд статей Я.Н. Щапова, А.И. Плигузова, Е.В. Беляковой, М.В. Андроповой, А.А.Турилова, К.А. Максимовича, Л.В. Мошковой, посвященных Кормчим. В последние годы активно и очень плодотворно работает над исследованием Кормчих М.В. Корогодина. К сожалению, издание «Законоправило светога Саве» (Приредили и превели М.Пстровий, Лзубица Штавллнин-Борhевиh. Београд, 2005) так и осталось незавершенным (вышел только 1 том). Издатели отказались от плана, намеченного С.В.Троицким — издать параллельно греческий текст, ограничившись выборкой разночтений из разных греческих рукописей. Я.Н. Щаповым были предприняты шаги для создания исследовательского коллектива по изучению и изданию Кормчих, в который вошли Е.В. Белякова, Л.В. Мошкова, Т.А. Опарина. С целью привлечения внимания исследователей к проблеме изучения Кормчих в июне 2008 г. в Москве был проведен круглый стол «Кормчая Книга: итоги и перспективы исследования», результаты которого опубликованы в издании «Религии мира. История и современность. 2006—2010). В процессе работы над монографией коллектив понес невосполнимую утрату — 31.8.2011 скончался Я.Н. Щапов. Уже посмертно вышли в Москве и во Франкфурте подготовленные исследователем издания славянского перевода «Эклоги». Предлагаемая монография рассматривает бытование Кормчих на Руси, их связь с кафедрами, монастырями. Исследование показывает наличие двух устойчивых противоположных тенденций: к созданию канонических сводов, максимально включающих церковные каноны и памятники византийского и славянского законодательства, и одновременно к созданию сокращенных сводов. Глава, написанная Л.В. Мошковой, показывает методы работы книжников XVI в. над составлением новых редакций. Новые редакции, созданные в конце XVI — начале XVII вв. рассмотрены в главах, написанных Е.В. Беляковой. Сделана попытка проанализировать печатные издания славянских канонических памятников, предшествовавших печатному изданию.

Елена Белякова - Кормчая книга: от рукописной традиции к печатному изданию

Институт российской истории РАН

Российский государственный архив древних актов

Издательство - «Центр гуманитарных инициатив» — 496 с.

Москва — Санкт-Петербург — 2017 г.

ISBN 978-5-8055-0316-1

Елена Белякова - Кормчая книга: от рукописной традиции к печатному изданию - Содержание

Введение (Белякова Е.В.)

История изучения Печатной Кормчей (Белякова Е.В.)

Кормчие в русской церковной традиции: особенности состава и распространения списков (Белякова Е.В.)

Типология основных греческих собраний церковных канонов в связи с их переводами на славянский язык

Основные тенденции в создании новых редакций славянских канонических сборников

Новгородско-Софийская (Софийская) редакция

Чудовская редакция

Распространение списков Кормчих

Кормчие и кафедры

Кормчие и монастыри

Кормчие и «худые номоканунцы» у попов

Кормчие и миряне

Способы работы над Кормчими

Распространенность редакций Кормчих

Создание новых типов Кормчих на восточнославянских землях в XV—XVI вв. (Мошкова Л. В.)

Создание новых редакций Кормчих в конце XVI — начале XVII вв. (Белякова Е.В.)

Годунове кая Кормчая

Даниловская редакция и Кирилло-Белозерская редакция

Кормчая священника Василия из Люблина

Издание памятников канонического права в XVI—XVII вв. и использование

канонов в московских печатных изданиях (Белякова Е.В.)

Издания на славянских языках

Зинар (Псевдо-Зонара, Зонара) «Правило святыих апостол и святых преподобных и богоносных отец наших 7-го собора о иереях и людях мирских»

Пандекты Никона Черногорца

Номоканон при Большом Требнике

«Номоканон, сиречь Законоправильник, имеяй правила по сокращению св. апостол, Великого Василия и св. соборов»

Требник Петра Могилы

Издания на греческом и латинском языках

Издание на румынском языке — Indreptarea legii

Значение печатных изданий канонов

История издания Кормчей Книги и ее источники (Белякова Е.В.)

Материалы Печатного двора как источники по истории издания

Основная наборная рукопись

Справщики

Источники, послужившие основой издания

Дополнительные источники

Печатные издания — источники глав Кормчей

Состав и происхождение статей Печатной Кормчей (Белякова Е.В.)

О некоторых особенностях сохранившихся экземпляров Печатной Кормчей (Белякова Е.В.)

Приложение. Исправления, внесенные при работе над изданием

Вводная глава Кормчей — «Сказание об учреждении патриаршества» (Белякова Е.В.)

Критика издания Кормчей Евфимием Чудовским и новый этап переводов памятников канонического права (Белякова Е.В.)

Изменение чинов принятия западных христиан в русской церковной традиции (до конца XVII в.) (Опарина Т.А.)

Домонгольская рукописная традиция

Послемонгольская традиция до XVI в

Русская каноническая традиция XVI в

Русская каноническая традиция XVII в

Значение издания Печатной Кормчей (Белякова Е.В.)

Приложение. Сказание об учреждении патриаршества. Текст

Подготовила Мошкова Л. В

Список литературы

Список литературы к главе Т.А. Опариной «Изменение чипов принятия западных христиан в русской церковной традиции»

Указатель рукописных Кормчих по хранилищам

Список экземпляров первого печатного издания Кормчей (Белякова Е.В.)

Указатель имен

Список сокращений

Список иллюстраций

Елена Белякова - Кормчая книга: от рукописной традиции к печатному изданию - Кормчие и монастыри

Игумены монастырей должны были в своей деятельности также руководствоваться церковными правилами. Прямо свидетельствует об этом благословенная грамота Ростовского архиепископа Ефрема старцу Кассиану на игуменство: «И ты, сыну, по божественным святым правилом, церковная дела и игуменьская вся оправдания и духовная дела промежи святою братьею и монастырская вся управливай». Выполнение игуменами судебных функций по отношению к братии и зависимому населению требовало наличия списков Кормчих. В монастырях хранились также разные списки Кормчих. Иерархи Московской митрополии избирались, как правило, из игуменов или архимандритов монастырей. Особое место занимали архимандриты московских монастырей, связанных с великокняжеским домом: Симонова, Новоспасского.

Биографии игуменов Кирилло-Белозерского монастыря показывают, что игумена могли перевести в Москву в руководство одним из указанных монастырей, а затем назначить епископом. 13 игуменов Кирил- ло-Белозерского монастыря стали епископами (с момента основания по нач. XVII в.). В двух случаях после смещения епископы вновь возвращались на место своего игуменства. Во второй четверти XVI в. усиливается влияние выходцев из Иосифо-Волоцкого монастыря: игумен Даниил стал митрополи том (1522—1539), Акакий получил Тверскую кафедру (1522 г.), Вассиан Топорков — Коломенскую (1525 г.), Савва — Смоленскую (1536 г.). Епископы могли возвращаться в монастырь, в котором постриглись, после того, как они оставляли кафедру.

Смещенные митрополиты также оказывались в монастырях. Известно много случаев оставления кафедры епископами. Как правило, нам неизвестны причины, по которым епископы оставляли кафедры — это мог быть как добровольный акт, так и результат давления со стороны властей. Проблема смещения епископов и возможность удаления их с кафедры нашла отражение в Кормчих. Рукописи Даниловской редакции кончаются правилом 3 Кирилла Александрийского из послания к Домну. Это правило было известно в составе Кормчих Сербской и Русской редакции, но без толкования. В Даниловской рукописи появляется толкование Федора Вальсамона, т.е. был сделан новый перевод. Его никак нельзя признать удачным, потому что содержание не получилось достаточно четким, однако смысл очевиден:

Вальсамон осуждал самовольное оставление престола и считал возможным, чтобы оно совершалось только по суду. Приводим этот текст: л.710 об. «Кирилово правило: Оставлении же книги не по произволению своему, но от нужи. и страха, и прещениа, нікиа вдаша речь, и инако же вещь есть неугодна церковным правилом, да нікиа священикы книгы приносят отрицателныа. Аще бо достоини соуть слоужити, да пребывают в том, аще ж не достойни, не отрицанием, да исходят, но паче зазріньї о вещех велми осужаемых, аки текущих вні всякого подобства. Толкование Феодора Вальсамона . Глаголет святыи Кирил, яко епископъ осу- жены и неволею, отрицателное писаніс даде, но нужею и страха діля и прещении нікьіих нестерпимых.

Таж приглаголует, рече, яко аще и даша что волею писание, еже есть отреклся, и сице несилно есть отречение то, и неугодно церковным уставом, да священницы отрицаются церквей своих, (л.711) Достойны бо, рече, служити, да пребывают в том, и да не приемлются отрицания их, не достоини же суще, да не отрицанием отходят, но аки зазріни о вещех неподобных. Того ж. Ты же віждь, яко сиа, яже святым Кирилом уставленаа, не вім, како презираются. Мнози ж и правила бываемая от епископ отрицания быта хотят, по правилу шесто мунадесять събора, перваго и втора го, и благоговіишіи же та сприцаниа приемлют, яже являют быти, занс достоиньство отрицающагося.

Аз же уставленым от свята го Кирила послідствую, аще бо пустится отрицания епископьскаа приимати. болши епископов будут, отрицаюися за гладость вещей, еже к великои досаді зрит церковнаго благочинна, паче самого Бога. Глаголющей праведно есть и отрицаніе творити хотящему безмолствовати, и себі внимати единому по обычаю, иже древле бывшему святых отець, аки вилу и уставу древніишему отрицающихся, злі глоголють. Длъгии бо обычаи ненаписан, силу не иміет, идіжс писанному закону или правилу противляется, и святій церкви многу досаду сьдіваст самому Богу». Полагаем, что переводчиком этого текста мог быть Максим Грек, так как он переводил толкования Вальсамона к ряду правил.

Епископы вкладывали Кормчие в монастырь — как правило, в тот, где они принимали постриг и куда они могли вернуться доживать свой век после оставления кафедры. Возможно, что это были списки, созданные для личного пользования, а затем они считали необходимым отдать или завещать этот список для поминания себя и своих родственников. Так, еще Рашский епископ Григорий II, в 1305 г. пергаменный список Кормчей сделал вкладом в Хиландарский монастырь с просьбой вписать в поминание («Упишите ме у помень и поменуите брата вашего и сьслоужьбника»). Вкладом для поминания себя и родственников является список, вложенный Суздальским митрополитом (бывшим перед этим Вологодским архиепископом) Ионой во Владимирский Рождественский монастырь (ГИМ. Муз. 3471).

Кормчая была создана им еще во время его архиепископства, а вклад он делает уже в преддверии своей кончины. Вкладом в Ферапонтов монастырь является один из наиболее ранних списков Чудовской редакции — Пермская Кормчая, которую вложил епископ Сарский Прохор (1471—1492 г) (Пермский педагогический институт. Собр. РКП. 1). Нифонт Кормилицын, сначала игумен Иосиф-Волоцкого монастыря, потом архимандрит Новоспасского монастыря, затем епископ Сарский также дал написанную им самим Кормчую особой редакции как вклад в Иосифов монастырь (РГБ. Егор. 156) по своим родителям, братьям и сестрам.

В собрании Антониево-Сийского монастыря (БАН. Архангельское Древнехранилище 211/133) находится Кормчая епископа Муромского и Рязанского Филофея (1562—1569), бывшего до поставлення архимандритом Симонова монастыря, место его кончины неизвестно. Епископ Рязанский и Муромский Леонид в 1585 г. вложил Кормчую Сербской редакции («Суздальские правила») в Солотчинский монастырь (РНБ. Погод. 236). В Спасо-Ефимиевом монастыре в Суздале был список Чудовской редакции (Розенкампфовского вида), данный как вклад по епископу Иову, суздальскому и Торусскому (1589—1592). Таким образом, епископы оставляли список Кормчей не кафедре, которую они занимали, а считали нужным отправить ее как вклад в монастырь.