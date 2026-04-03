Война и террор, революции и политические перевороты, убийства и самоубийства, побои и издевательства в семье и государственных тюрьмах, психологическое воздействие на сознание человека в манипуляциях массмедиа и моральное давление на взрослых и детей в быту, многочисленные преступления против личности и человечества и другие деструктивные явления нашей жизни — все они имеют в своем сущностном основании насилие. Философская рефлексия разнообразия войн и насилия по большей части носила контекстный характер. Как правило, она не была самостоятельной и находилась на периферии осмысления государства и права, власти и господства, революции и политики, войны и террора, свободы и справедливости, добра и зла, насилия и ненасилия.

Виктор Римский - Философия войны и мира насилия и ненависти

Издательство Академический проект, 2019. - 462 с.

ISBN 978-5-8291-2398-7

Виктор Римский - Философия войны и мира насилия и ненависти - Содержание

Введение

ЧАСТЬ I. Современная философия войны и мира, насилия и ненасилия

Глава 1. Философское понимание насилия и ненасилия (С.Н. Борисов, В.П. Римский)

Глава 2. Сила, ненасилие и прекращение насилия (Петар Боянич)

Глава 3. Война и мир, насилие и ненасилие в практиках мировых религий: история и современность (С.В. Резник)

Глава 4. Как (и когда) положить конец войне (войнам)? (Петар Боянич)

Глава 5. «Голая жизнь», мифологическое насилие и война (С.Н. Борисов, В.П. Римский)

Глава 6. Мистики насилия: от Гегеля к В. Беньямину и А. Кожеву (С.Н. Борисов)

Глава 7. Социально-философские и морально-этические аспекты насилия и ненасилия: марксистская версия (Н.П. Рагозин, В.П. Римский, К.Е. Мюльгаупт)

Глава 8. Тоталитарное насилие и человек массы (В.П. Римский, О.Н. Римская)

Глава 9. Практики насилия, войны и террора (A.B. Артюх, О.С Борисова, С.Н. Борисов)

Глава 10. Насилие, экстремизм, радикализм и терроризм: политико-юридические, религиозные и экзистенциальные смыслы (A.B. Борисовский, О.В. Ковальчук, A.B. Римский)

Глава 11. Практики безопасности в культуре: насилие и ненасилие (И.Е. Белогорцева, Д.А. Белогорцев, А.М. Дмитраков)

ЧАСТЬ II. Война и мир, насилие и ненасилие в контексте творчества и учения Л.Н. Толстого

Глава 1. Учение Л.Н. Толстого о непротивлении: политические, религиозно-философские и литературные контексты (В.П. Римский, С.В. Резник, К.Е. Мюльгаупт)

Глава 2. Экзистенциальные истоки анархических воззрений Л.Н. Толстого (В.В. Bapaвa, M.H. Киреев)

Глава 3. И.А. Ильин vs Л.Н. Толстой: философские смыслы полемики (В.П. Римский, К.Е. Мюльгаупт)

Глава 4. Концепт «религиозность» в творчестве Л.Н. Толстого (Е.И. Аринин)

Глава 5. Опыт зла в религиозно-нравственном учении Л.Н. Толстого (Е.Д. Мелешко, В.Н. Назаров)

Глава 6. Основные модели нормативной этики в философском наследии Л.Н. Толстого (A.B. Прокофьев)

Глава 7. Л.Н. Толстой и плоды русского Просвещения (Г.Ф. Перетятькин)

Глава 8. Лев Толстой: революция эпохи и ее образ в зеркале культуры (С.В. Резванов, Л.А. Резванова)

Глава 9. Парадоксы эстетики Л.Н. Толстого (В.Ю. Даренский)

Глава 10. Исповедь и проповедь в публицистике Л.Н. Толстого (И.Ф. Салманова)

Глава 11. Толстовское измерение личности и творчества И.А. Бунина (С.И. Курганский, М.А. Кулабухова)

Глава 12. Исповедь исповедника: «красная нить» толстовства в дневниковой прозе русских советских писателей (С.П. Щавелёв)

Вместо заключения. Свобода и насилие в постсекулярном мире (С.Н. Борисов, В.П. Римский)

Одним из главных недостатков современной философской и социально-гуманитарной мысли в исследовании феноменов войны и мира, насилия и ненасилия остается явная или неявная приверженность методологическим и теоретическим схематизмам, сопряженным с глубинной культурно-цивилизационной парадигмой индустриализма, с идеологемами либерализма или социализма. Насилие и войны конца XX — начала XXI века требуют новых определений, концептуальных, теоретических и практических подходов. Сам дискурс насилия и войны, мира и ненасилия, вербально-ментальные, эпистемологические, методологические и практико-профилактические технологии описания и интерпретации данных феноменов нуждаются в сопряжении в предметно-тематической области исследования и практической работы проблематики конкретно-исторического, глобального и локального, конкретно-индивидуального, частного, относящегося к миру повседневности человека.

Наше исследование с опорой на историко-философские традиции, результаты социально-гуманитарных наук в понимании и интерпретации специфики феноменов войны и мира, насилия и ненасилия предполагает решение проблемного противоречия: являются ли война и насилие онтологическими основаниями человеческого бытия или выражают феноменальные конфигурации культурно-исторического существования человека?