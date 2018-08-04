"И приходящего ко Мне не изгоню вон". Этими словами Господь Иисус еще больше выказывает Свою великую благость к приходящим грешникам. Прежде Он говорил, что они придут к Нему, а теперь заявляет, что примет их с распростертыми объятиями. Попутно позвольте мне сказать несколько слов по поводу кажущейся обусловленности этого обетования. "И приходящего ко Мне не изгоню вон". "Из этого очевидно", - скажут некоторые, - "что принятие нас Христом зависит от нашего же прихода, и потому наше спасение обусловленно: если мы придем, то будем приняты, а если нет, то не будем, ибо это открыто подразумевается в словах "И приходящего ко Мне".

Отсюда следует, что обетование распространяется лишь на тех, кто приходит". Отвечаю: приход, упомянутый в этих словах как условие принятия в вечную жизнь, на самом деле обетован Богом. Он непременно произойдет в силу данного прежде обетования. В процитированных словах этот приход ясно требуется от нас; а в словах предшествующих нам обещана благодать, способная заставить нас прийти. "Все, что дал Мне Отец ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон". Мы приходим ко Христу потому, что сказано "ко Мне придет", потому, что нам дано прийти к Нему. Исполнение условия, высказанного здесь Христом, абсолютно обещано в предшествующих словах. Действительно, приход, о котором здесь говорится, представляет собой не что иное, как результат обетования: "ко Мне придет". "Они придут, и Я ни в коем случае не изгоню их

вон".

Джон Беньян - Придите к Иисусу Христу

Издательство "ИКАР", Москва, 2003

Перевод с английского И. В. Мамсурова

Джон Беньян - Придите к Иисусу Христу - Содержание

Глава 1 - Объяснение текста

Глава 2 - Что означает приход ко Христу

Глава 3 - Несомненность прихода

Глава 4 - Основания для прихода ко Христу

Глава 5 - Ободрение для приходящих

Глава 6 - Отступники также должны прийти

Глава 7 - Причины для надежды и страха

Глава 8 - Несчастье тех, кто не приходит ко Христу

Глава 9 - Приход ко Христу - дар Божий

Глава 10 - Объяснение страхов приходящей души

Глава 11 - Как Христос устраняет все страхи

Глава 12 - Практическое применение учения

Джон Беньян - Придите к Иисусу Христу - Причины для надежды и страха

"И приходящего ко Мне не изгоню вон". "Не изгоню", - в этих словах что-то высказано ясно, а что-то подразумевается.

I. В них ясно выражена неизменная решимость Иисуса Христа спасти пришедшего грешника. "Я ни в коем случае не отвергну его, и не откажу ему в спасительных плодах Моей смерти и Моей праведности". Поэтому эти слова подобны тем, которые Он сказал о вечном осуждении грешников. "Ты не выйдешь отсюда" Мф.5:26; 25:26. Поэтому у осужденных к адскому пламени нет причин для надежды на освобождение из него. И, подобным образом, у приходящего ко Христу нет оснований бояться, что его когда-нибудь туда отправят. "Так говорит Господь: если небо может быть измерено вверху, и основания земли - исследованы внизу, то и Я отвергну все племя Израилево за все то, что они делали" Иер.31:37. "Так говорит Господь: если завета Моего о дне и ночи и уставов неба и земли Я не утвердил, то и племя Иакова и Давида, раба Моего, отвергну" Иер.33:25,26; 50:4,5.

Но небо нельзя измерить, и основания земли - исследовать. Завет о дне и ночи также утвержден, уставы неба остаются незыблемыми. Поэтому Господь не отвергнет семя Иакова, то есть приходящих ко Христу, и несомненно спасет их от грядущего гнева. Отсюда очевидно, что ни тяжесть греха, ни его продолжительность, ни отступничество, ни порочность нашей природы не могут помешать спасению приходящего грешника. Ибо, если бы они могли, то обрушился бы и стал тщетным торжественный и безусловный вердикт Господа Иисуса. "Но совет Его стоит, и всякое Свое благоволение Он исполнит". Но Его благоволение как раз в этом и состоит. Ибо обетование Его, Его неотвратимая решимость происходят из Его же благоволения. И Он будет стоять на Своем и исполнит обетование, поскольку в нем заключено Его благоволение.

Предположим, кто-то согрешил сто раз, а другой - в сто раз больше. И все же, если оба они придут, сказанное "Не изгоню вон" одинаково спасет их обоих. Предположим, кто-то хочет спастись, и с этой целью приходит ко Христу. Однако перед этим он многих отправил в ад своей распутной и греховной жизнью. И что же? дверь надежды распахнута для него так же широко, как и для того, кто не совершил и тысячной доли его преступлений. "И приходящего ко Мне не изгоню вон". Предположим, кто-то приходит ко Христу и не приносит с собой ничего, кроме грехов и зря прожитой жизни. И что же? Пусть он идет ко Христу, Тот тепло примет его и ни в коем случае не изгонит вон. Лк.7:41. Разве такая любовь не превосходит всякое разумение? Разве ангелы не дивятся такой любви? Разве она не достойна восхищения в сердце всякого приходящего грешника? II. Теперь о том, что подразумевается в этих словах. 1. У приходящей души есть враги, которые постоянно настраивают Иисуса Христа прогнать ее от Себя. 2. Приходящая душа боится, что они превозмогут и убедят Христа изгнать ее. Ибо эти слова сказаны для нашего успокоения и укрепления нашего духа вопреки этим страхам. "Не изгоню вон".

1. Во-первых, насчет врагов приходящей души. Против нее совместно выступают три противника. Первый - это дьявол, обвинитель братьев, "клевещущий на них пред Богом нашим день и ночь" Отк.12:10. Князь тьмы в этом деле неутомим. Он занимается им день и ночь без перерыва. Он постоянно выдвигает против тебя обвинения, пытаясь выиграть тяжбу. Как он напустился на доброго Иова! Он хотел, если бы это было возможно, уничтожить его в адском пламени. Он обвинял Иова в том, что тот служит Богу ради мзды, и искушал Бога цростереть на него руку, утверждая, что Иов, если Бог так поступит, проклянет Его. И все это, как свидетельствует Бог, он делал без всякой причины. Иов. 1:9,11; 2:4,5.

Как он состязался с Христом по поводу первосвященника Иисуса. "И показал он мне Иисуса, великого иерея, стоящего пред Ангелом Господним, и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему" Зах.З. "Противодействовать ему", значит - выиграть тяжбу у Господа Иисуса по поводу души этого человека. Он предъявил ему его неочищенно сть и брак его сыновей с язычницами. Ездр.10:18. Наверняка Иисус был в этом повинен. Но даже если и нет, все равно он был виновен хотя бы в том, что стоял перед ангелом в испачканных одеждах. Ему было нечего сказать в свою защиту вопреки всему, в чем обвинял его лукавый. Однако, несмотря на это, исход дела был в его пользу. И благодарить за это он должен Господа Иисуса Христа. Ведь Тот не выступил против него, но, наоборот, встал на его защиту, вступил в спор с дьяволом, извинил его немощь и облек в белые ризы Своего оправдания.

"И сказал Господь сатане: Господь да запретит тебе, сатана, да запретит тебе Господь, избравший Иерусалим! Не головня ли он, исторгнутая их огня? (...) и сказал стоявшим пред ним так: снимайте с него запятнанные одежды; а ему самому сказал: смотри, Я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественные". Или, к примеру, как сильно прицепился он к Петру, когда хотей сеять его как пшеницу. То есть, исторгнуть всякую благодать из его сердца и не оставить в нем ничего, кроме плоти и скверны, чтобы Господь Иисус возгнушался и отвернулся от него. "Симон! Симон!", - сказал Христос, - "се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу". Но поимел ли он успех? Нет. "Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя". Он как бы сказал: Симон, сатана просил Меня отдать тебя ему, и не только тебя одного, но и всех твоих братьев; однако Я не предам тебя в его руки. Я молился за тебя. Вера твоя не оскудеет. Я сохраню тебе небесное наследие. Лк.22:31,32.

Вместе с сатаной против приходящего грешника вопиет каждый совершенный им грех. Когда Израиль выходил из Египта в землю Ханаанскую, сколько раз его грехи могли бы лишить его милости Божией, если бы Моисей, будучи прообразом Христа, не вставал на его защиту, отвращая гнев Всевышнего? Пс. 105:24. Наши беззакония свидетельствуют против нас, и они бы несомненно добились нашего отвержения и осуждения, если бы не наш Ходатай перед Отцом, праведник Иисус. 1Ин.2. Грехи древнего мира низвергли его в ад. Грехи Содома низвели на него огонь с неба, пожравший его. Грехи Египтян навлекли на них осуждение, поскольку они не захотели прийти к Иисусу Христу за жизнью. Приходящий грешник, твои грехи ни на йоту не меньше их. Возможно, они даже больше. Почему же тогда ты живешь, хотя они уже умерли, и имеешь обетование прощения, которого были лишены они? Потому что ты идешь к Иисусу Христу, и твои грехи не смогут тебя погубить.

Вместе с сатаной и грехами против тебя выступает и закон Моисеев. Ведь он совершенен и праведен. "У них есть обвинитель, Моисей", то есть, закон Моисея. Ин.5. Он обвиняет всех, согрешивших против него. Ибо пока грех остается грехом, будет существовать и закон за него обвиняющий. Однако эти обвинения не повредят приходящему грешнику. Потому что Христос умер и теперь живет вовеки, чтобы ходатайствовать за "приходящих чрез Него к Богу" Рим.8; Евр.7:25. Все эти враги обвиняют нас перед лицом Иисуса Христа. И также перед нашей собственной совестью, дабы окончательно погубить нас. Однако слова "не изгоню вон" охраняют приходящего грешника от всех нападок. Приходящий ко Христу спасается не потому, что никто против него не выступает, а потому, что Господь Иисус не хочет слушать никаких обвинений.

Когда Семей пошел на встречу Царю Давиду и попросил простить его за злословие, встал Авесса и сказал: '"Неужели Семей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?" То же происходит и с тем, кто приходит ко Христу. И у него есть свой Авесса, который тут же встает и говорит: Неужели грехи этого человека не отправят его в ад? Но прочтем дальше. "И сказал Давид: что мне и вам, сыны Саруины, что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я - царь над Израилем?" 2Цар. 19:21,22. Так Христос отвечает всем обвинителям приходящего к Нему Семея. "Что Мне и вам, что вы обвиняете приходящего ко Мне? Вы - противники Мне, потому что не желаете, чтобы Я выказывал милость к приходящим ко Мне. Разве Я не превознесен ныне быть Царем праведности и Князем мира?" Поэтому Я "не изгоню их вон".

2. И еще: эти слова подразумевают, что приходящие души боятся, как бы обвинители не выиграли против них дело, что очевидно, поскольку наш отрывок предназначен для их утешения и поддержки. Ибо он был бы не нужен, если бы приходящие не были подвержены страху и отчаянию. Увы, на совести приходящего грешника лежат вина и проклятие!

Кроме того, он знает, каким мерзавцем, каким негодяем он был по отношению к Богу и Христу. Он также по собственному опыту знает, что был прислужником сатаны и легко уловлялся всякой похотью. Теперь orf по другому думает о святости и справедливости Бога. Грешник также чувствует, что Бог не может терпеть его грехи. Ибо страсти греховные, обнаруживаемые законом, попрежнему действуют в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Рим.7. Однако это не приводит нас в отчаяние. Ведь у нас есть столь благой, столь милосердный, столь верный Иисус, к Которому мы можем прийти, и Который скорее обрушит небо и землю, чем позволит не исполниться словам: "И приходящего ко Мне не изгоню вон".