В исследовании предпринята попытка богословского осмысления антропологического и социологического подхода к раннехристианско­му аскетизму.

Иерей Иоанн Бер - Формирование христианского богословия - Путь к Никее

Пер. с англ. Варзонин Ю.Н., Боголюбов КЛ.

Редактор перевода Козин С.С.

Тверь: Герменевтика, 2006 г., 240 стр.

ISBN 5-89643-010-8

Иоанн Бер - Формирование христианского богословия - Путь к Никее - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет

Священник Эндрю Лаут

Принятые сокращения

ВВЕДЕНИЕ

ЧАСТЬ I. ЕВАНГЕЛИЕ ИИСУСА ХРИСТА

Глава 1. Традиция и канон Евангелия по Писаниям

Глава 2. Христос Писания

ЧАСТЬ II СЛОВОБОЖИЕ

Глава 3. Игнатий Антиохийский

Глава 4. Иустин Мученик

Глава 5. Ириней Лионский

ЧАСТЬ III. СЫН ОТЦА

Глава 6. Ипполит и дебаты в Риме

Глава 7· Ориген и Александрия

Глава 8. Павел Самосатский и Антиохийский собор

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Примечания

Библиография

Иоанн Бер - Формирование христианского богословия - Предисловие

В работах некоторых наших молодых православных бого­словов наблюдаются признаки того, что сложности в отношениях меж­ду православием и критическим богословием могут быть преодолены. Самым поразительным и обнадеживающим примером этого является настоящая работа Иоанна Бера. Окончив университет с дипломом фи­лософа, Бер отправился в Оксфорд, где он изучал христианское бого­словие под началом епископа Каллиста Диоклейского, Его областью специализации стал период становления христианского вероучения. Диссертация Бера была опубликована в несколько измененном виде в 2000 г. в виде книги «Аскетизм и антропология у Иринея и Климента». Как следует из названия, это не просто очередная монография по патри­стике: в исследовании предпринята попытка богословского осмысления антропологического и социологического подхода к раннехристианско­му аскетизму, о котором известно прежде всего по именам Мишеля Фуко и Питера Брауна. Как утверждает и демонстрирует д-р Бер, обращение к богословию позволяет вызволить раннехристианских мыслителей из тисков так называемой «поздней античности» и заново услышать их го­лос как Отцов Церкви. В этой первой книге д-р Бер обрел в лице Иринея глубоко созвучного себе автора; исследование трудов Иринея было про­должено им и после завершения работы над диссертацией, когда он стал преподавать богословие в Свято-Владимирской семинарии. В 1997 году д-р Бер опубликовал трактат Иринея Изложение апостольской проповеди в своем переводе с армянского — единственного из древних языков, на котором сохранилось это драгоценное произведение. Богословие Иринея также открывает первые главы данной книги, задавая точку отсчета для последующего изложения. Представляемый здесь том и серию достаточно легко охарактеризовать с общих позиций, однако требуется также некоторое предварительное пояснение. В самых общих словах, данный том — первый из серии книг, посвященных ста­новлению христианского богословия в течение периода Вселенских Соборов, то есть вплоть до Второго Никейского Собора, состоявшегося в 787 г. На Соборе было окончательно установлено почитание икон и таким образом поставлена печать аутентичности на визуальном аспекте православной веры. После того, как это постановление получило окон­чательное подтверждение на Соборе 843 г., был установлен праздник Торжества Православия, который с тех пор Церковь регулярно отмечает в первое воскресенье Великого Поста, Выбор именно этого периода для введения в христианское богословие говорит нам о том, что богословс­кая позиция д-ра Бера имеет в качестве основания именно православ­ную традицию. Тем не менее избранный автором научный метод — радикален (ибо православие—радикально, а не консервативно). Бер нисколько не при­уменьшает значение Нового Завета и периода так называемого «пер­воначального христианства», а также связанных с ними исторических проблем и неясностей. Напротив, основываясь на собственном про­чтении Иринея (которое он подкрепляет весьма тщательно подобран­ными и обдуманными аргументами), он начинает свой обзор с вопро­са, который Христос задал ученикам в Кесарии Филипповой: «А вы за кого почитаете Меня?». Именно в апостольском ответе на этот вечно звучащий вопрос Бер находит как самую сущность христианской веры, так и отправную точку христианского богословия; ответы на него со­ставляют также предмет его исследования в данном и последующих томах серии.

Иоанн Бер - Формирование христианского богословия - Путь к Никее - Введение

В истории размышлений о Христе существуют определенные ори­ентиры и систематические вопросы, столкновение с которыми неиз­бежно для любого изучающего богословие. На самом фундаменталь­ном уровне это вопросы о способе познания Христа и о том, каковы, если они вообще существуют, критерии оценки толкований, которые уже были предложены. Эти вопросы лежат в основе дебатов о роли Писания и о формировании канона Нового Завета, а также о взаимо­отношениях между Писанием, преданием и авторитетом Церкви. В свою очередь, данный набор тем самым глубоким образом связан с ут­верждением, что Христос есть Слово Божие. Вслед за этим возникают дальнейшие вопросы, требующие ответа: каково отношение Иисуса Христа к Богу, Его Отцу, и к нам, людям, — является ли Он одновре­менно Богом и человеком, и если это действительно так, то каким об­разом Он есть «один Господь» (1 Кор. 8:6)?

Далее, если Он есть «образ Бога невидимого» (Кол, 1:15), то как это сказывается на наших попыт­ках представить Бога и, наоборот, на понимании сущности сотворен­ных «по образу Божию» людей (Быт. 1:27)?

Все эти моменты неотделимы друг от друга, поэтому для того, что­бы понять, как любой конкретный автор понимает ту или иную тему, необходимо увидеть, как ему удается свести воедино весь комплекс тем. Тем не менее сам порядок вопросов, в том виде, в котором он был только что обозначен и положен в основу данного тома и после­дующих томов серии, помогает проследить развитие богословской рефлексии на протяжении периода вплоть до Седьмого Вселенского Собора. В данной серии история будет изложена через рассмотрение конкретных исторических фигур, дискуссий, в которых они прини­мали участие, и выработанных богословских решений. Помимо вве­дения более широкого контекста, такое рассмотрение позволяет не только проследить историческую канву, но и провести систематичес­кий анализ наиболее существенных элементов богословского проек­та, по мере того, как эти элементы возникали и формулировались в решающие моменты истории. Заявив в качестве заглавия серии тему формирования христианской мысли, мы имели в виду как описание наиболее важных периодов данной истории, так и структуру богосло­вия, возникшего по итогам этого процесса.

Чтобы представить заявленную нами тему как можно глубже, нам пришлось пожертвовать широтой охвата материала — как в отношении спектра рассматриваемых в серии фигур, так и в отношении полноты картины их богословской мысли. В этом томе речь пойдет о первых трех веках христианской эры. Нами будет рассмотрено, как основные эле­менты богословского проекта были сведены воедино и как определен­ные вопросы и проблемы выступили на первый план. Часть I в основ­ном посвящена богословию Иринея. Мы увидим, как данный автор ис­пользует элементы Писания, канона, апостольского предания и преем­ственности для того, чтобы утвердить проповедь Евангелия «по Писа­ниям». После того, как все эти элементы получат должное освещение, нами будет построен портрет Христа «по Писаниям».

Часть II расскажет об Игнатии, Иустине и Иринее и о том образе Слова Божия — Христа, который был выработан этими авторами в ходе богословских дискус­сий, описанных в первой части. Наконец, в части III будет прослежена ситуация в Риме, Александрии и Антиохии начиная с конца второго века и до конца третьего, богословские проблемы, ставшие предметами спо­ров в этих городах, и богословские взгляды основных участников этих споров. Мы увидим, как в результате богословской рефлексии особое внимание было сфокусировано на вопросе о вечном и независимом су­ществовании Иисуса Христа, Сына Божия, на Его Божестве и человече­стве, и как таким образом были сформулированы проблемы, которые превратились в доминирующие в ходе последующих столетий. В следу­ющих томах серии речь пойдет о развитии дискуссии по данным вопро­сам и об их итоге: утверждении учения о Христе как об истинном Боге и истинном человеке, образе невидимого Бога.