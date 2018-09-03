Бер - Формирование христианского богословия
В исследовании предпринята попытка богословского осмысления антропологического и социологического подхода к раннехристианскому аскетизму.
Иерей Иоанн Бер - Формирование христианского богословия - Путь к Никее
- Пер. с англ. Варзонин Ю.Н., Боголюбов КЛ.
- Редактор перевода Козин С.С.
- Тверь: Герменевтика, 2006 г., 240 стр.
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ISBN 5-89643-010-8
Иоанн Бер - Формирование христианского богословия - Путь к Никее - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
Митрополит Минский и Слуцкий Филарет
Священник Эндрю Лаут
Принятые сокращения
ВВЕДЕНИЕ
ЧАСТЬ I. ЕВАНГЕЛИЕ ИИСУСА ХРИСТА
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Глава 1. Традиция и канон Евангелия по Писаниям
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Глава 2. Христос Писания
ЧАСТЬ II СЛОВОБОЖИЕ
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Глава 3. Игнатий Антиохийский
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Глава 4. Иустин Мученик
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Глава 5. Ириней Лионский
ЧАСТЬ III. СЫН ОТЦА
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Глава 6. Ипполит и дебаты в Риме
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Глава 7· Ориген и Александрия
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Глава 8. Павел Самосатский и Антиохийский собор
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Примечания
Библиография
Иоанн Бер - Формирование христианского богословия - Предисловие
В работах некоторых наших молодых православных богословов наблюдаются признаки того, что сложности в отношениях между православием и критическим богословием могут быть преодолены. Самым поразительным и обнадеживающим примером этого является настоящая работа Иоанна Бера. Окончив университет с дипломом философа, Бер отправился в Оксфорд, где он изучал христианское богословие под началом епископа Каллиста Диоклейского, Его областью специализации стал период становления христианского вероучения.
Диссертация Бера была опубликована в несколько измененном виде в 2000 г. в виде книги «Аскетизм и антропология у Иринея и Климента». Как следует из названия, это не просто очередная монография по патристике: в исследовании предпринята попытка богословского осмысления антропологического и социологического подхода к раннехристианскому аскетизму, о котором известно прежде всего по именам Мишеля Фуко и Питера Брауна.
Как утверждает и демонстрирует д-р Бер, обращение к богословию позволяет вызволить раннехристианских мыслителей из тисков так называемой «поздней античности» и заново услышать их голос как Отцов Церкви. В этой первой книге д-р Бер обрел в лице Иринея глубоко созвучного себе автора; исследование трудов Иринея было продолжено им и после завершения работы над диссертацией, когда он стал преподавать богословие в Свято-Владимирской семинарии. В 1997 году д-р Бер опубликовал трактат Иринея Изложение апостольской проповеди в своем переводе с армянского — единственного из древних языков, на котором сохранилось это драгоценное произведение.
Богословие Иринея также открывает первые главы данной книги, задавая точку отсчета для последующего изложения. Представляемый здесь том и серию достаточно легко охарактеризовать с общих позиций, однако требуется также некоторое предварительное пояснение. В самых общих словах, данный том — первый из серии книг, посвященных становлению христианского богословия в течение периода Вселенских Соборов, то есть вплоть до Второго Никейского Собора, состоявшегося в 787 г. На Соборе было окончательно установлено почитание икон и таким образом поставлена печать аутентичности на визуальном аспекте православной веры. После того, как это постановление получило окончательное подтверждение на Соборе 843 г., был установлен праздник Торжества Православия, который с тех пор Церковь регулярно отмечает в первое воскресенье Великого Поста, Выбор именно этого периода для введения в христианское богословие говорит нам о том, что богословская позиция д-ра Бера имеет в качестве основания именно православную традицию.
Тем не менее избранный автором научный метод — радикален (ибо православие—радикально, а не консервативно). Бер нисколько не приуменьшает значение Нового Завета и периода так называемого «первоначального христианства», а также связанных с ними исторических проблем и неясностей. Напротив, основываясь на собственном прочтении Иринея (которое он подкрепляет весьма тщательно подобранными и обдуманными аргументами), он начинает свой обзор с вопроса, который Христос задал ученикам в Кесарии Филипповой: «А вы за кого почитаете Меня?». Именно в апостольском ответе на этот вечно звучащий вопрос Бер находит как самую сущность христианской веры, так и отправную точку христианского богословия; ответы на него составляют также предмет его исследования в данном и последующих томах серии.
Иоанн Бер - Формирование христианского богословия - Путь к Никее - Введение
В истории размышлений о Христе существуют определенные ориентиры и систематические вопросы, столкновение с которыми неизбежно для любого изучающего богословие. На самом фундаментальном уровне это вопросы о способе познания Христа и о том, каковы, если они вообще существуют, критерии оценки толкований, которые уже были предложены. Эти вопросы лежат в основе дебатов о роли Писания и о формировании канона Нового Завета, а также о взаимоотношениях между Писанием, преданием и авторитетом Церкви. В свою очередь, данный набор тем самым глубоким образом связан с утверждением, что Христос есть Слово Божие. Вслед за этим возникают дальнейшие вопросы, требующие ответа: каково отношение Иисуса Христа к Богу, Его Отцу, и к нам, людям, — является ли Он одновременно Богом и человеком, и если это действительно так, то каким образом Он есть «один Господь» (1 Кор. 8:6)?
Далее, если Он есть «образ Бога невидимого» (Кол, 1:15), то как это сказывается на наших попытках представить Бога и, наоборот, на понимании сущности сотворенных «по образу Божию» людей (Быт. 1:27)?
Все эти моменты неотделимы друг от друга, поэтому для того, чтобы понять, как любой конкретный автор понимает ту или иную тему, необходимо увидеть, как ему удается свести воедино весь комплекс тем. Тем не менее сам порядок вопросов, в том виде, в котором он был только что обозначен и положен в основу данного тома и последующих томов серии, помогает проследить развитие богословской рефлексии на протяжении периода вплоть до Седьмого Вселенского Собора. В данной серии история будет изложена через рассмотрение конкретных исторических фигур, дискуссий, в которых они принимали участие, и выработанных богословских решений. Помимо введения более широкого контекста, такое рассмотрение позволяет не только проследить историческую канву, но и провести систематический анализ наиболее существенных элементов богословского проекта, по мере того, как эти элементы возникали и формулировались в решающие моменты истории. Заявив в качестве заглавия серии тему формирования христианской мысли, мы имели в виду как описание наиболее важных периодов данной истории, так и структуру богословия, возникшего по итогам этого процесса.
Чтобы представить заявленную нами тему как можно глубже, нам пришлось пожертвовать широтой охвата материала — как в отношении спектра рассматриваемых в серии фигур, так и в отношении полноты картины их богословской мысли. В этом томе речь пойдет о первых трех веках христианской эры. Нами будет рассмотрено, как основные элементы богословского проекта были сведены воедино и как определенные вопросы и проблемы выступили на первый план. Часть I в основном посвящена богословию Иринея. Мы увидим, как данный автор использует элементы Писания, канона, апостольского предания и преемственности для того, чтобы утвердить проповедь Евангелия «по Писаниям». После того, как все эти элементы получат должное освещение, нами будет построен портрет Христа «по Писаниям».
Часть II расскажет об Игнатии, Иустине и Иринее и о том образе Слова Божия — Христа, который был выработан этими авторами в ходе богословских дискуссий, описанных в первой части. Наконец, в части III будет прослежена ситуация в Риме, Александрии и Антиохии начиная с конца второго века и до конца третьего, богословские проблемы, ставшие предметами споров в этих городах, и богословские взгляды основных участников этих споров. Мы увидим, как в результате богословской рефлексии особое внимание было сфокусировано на вопросе о вечном и независимом существовании Иисуса Христа, Сына Божия, на Его Божестве и человечестве, и как таким образом были сформулированы проблемы, которые превратились в доминирующие в ходе последующих столетий. В следующих томах серии речь пойдет о развитии дискуссии по данным вопросам и об их итоге: утверждении учения о Христе как об истинном Боге и истинном человеке, образе невидимого Бога.
Книгу в оригинале читайте на Эсхатосе здесь
Да, Джон Бэр - добротный исследователь, но ещё смелый в своей скурпулёзности, со свежим новаторским взглядом на события двухтысячалетней давности)