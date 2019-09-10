Даниэль Грубер – Мессия рабби Акивы – Происхождение духовной власти раввинов

«В еврейской традиции падение Бейтара (штаба восстания Бар Кохбы) было бедствием, сравнимым разве что с разрушением первого и второго Храмов». Первый Храм в Иерусалиме был разрушен в 586 г. до н. э. вавилонским царем Навуходоносором. Царь Иудеи Седекия взбунтовался против его правления, но мятеж был подавлен. Иеремия, пророчествовавший в то время, написал свой «Плач», чтобы оплакать бедствие, обрушившееся на народ и землю, — смерть, страдания и изгнание в Вавилон.

Мидраш, традиционный раввинский комментарий к книге Плача Иеремии, содержит много информации о восстании Бар Кохбы. Пророчество Иеремии о том, что вавилонское пленение закончится через 70 лет, исполнилось. Со временем город и Храм были заново отстроены. Второй Храм был разрушен в конце Великого восстания (66-70 гг. н.э.). Великое восстание, возглавленное зелотами, явилось безуспешной попыткой сбросить ярмо Римской империи. Подавление восстания Веспасианом и Титом обернулось смертью от голода и насилия для миллиона евреев.

Остальные были угнаны в рабство. Иосиф Флавий описывает все эти события в «Иудейской войне». Восстание Бар Кохбы против римского господства во времена императора Адриана приравнивалось по своим последствиям к двум предшествовавшим трагедиям или даже превосходило их числом убитых, умерших голодной смертью и угнанных в плен и рабство. В определенном смысле восстание Бар Кохбы было еще более великой трагедией, чем разрушение первого и второго Храмов.

По продолжительности своих последствий восстание Бар Кохбы 132-135 гг. н. э., «Последнее восстание» против римского господства, могло бы считаться самым великим бедствием в еврейской истории. Вавилонское нашествие и пленение были постепенно забыты после возвращения народа в свою землю семьдесят лет спустя. Подавление Великого восстания повлекло за собой разрушение Иерусалима и второго Храма, но все же евреям было разрешено остаться на своей земле.

После восстания Бар Кохбы евреям было запрещено населять Иудею. Этот узаконенный запрет и вызванное им изгнание просуществовали на протяжении восемнадцати веков. Римляне переименовали эту землю, назвав ее Палестиной, чтобы показать, что она никогда больше не будет еврейской. Восстание Бар Кохбы стало также свидетельством окончательного и полного разрыва между последователями Иисуса и последователями раввинов.

Даниэль Грубер – Мессия рабби Акивы – Происхождение духовной власти раввинов

Иерусалим – 2005 г./ 269 с.

Даниэль Грубер – Мессия рабби Акивы – Происхождение духовной власти раввинов – Содержание

Введение

Восстание

Исторический фон

От Маккавеев до римского господства

От римского господства до Великого восстания

Великое восстание

От Великого восстания до восстания Бар Кохбы

«Иудаизмы»

Источники

Раввинские источники

Нераввинские источники

Современные источники

Ход восстания

Причины и последовательность событий

Адриан

Продолжительность восстания

Иерусалим

Храм

Шимон Бен Косва

Национальное единство

Революция

Акива Бен Йосеф

Жизнь Акивы

Кто такой раввин?

В Талмуде

Сражение за Тору

Танах и устный закон

Первое заявление Талмуда

Запись Торы

Запись от Моисея до изгнания

Запись в изгнании и по возвращении

Дополнительное свидетельство в пользу необходимости записи завета

Устный закон как толкование

Второе заявление Талмуда

Талмудические противоречия

ТОРА Ше-Бе-Аль Пэ

Аль пэ и бе-йад Моше

Исторические противоречия

Развитие доктрины Устного закона

Противостояние писанию

Дополнительный удар по Писанию

Талмудический ревизионизм

Народ в Библии

Учение Библии

Бог Библии

Замещение и перестановка

Искоренение писания

Ограда вокруг Торы

Третье заявление Талмуда

Противостояние

Конфликт со священниками: Причины

Священники и империя

Раввины вытесняют священников

Роль Акивы

Подавление традиционных раввинов

Конфликт с рабби Элиезером бен Гирканом

Создание традиции

«Она не на небе»

Бат Коль

Раввины заменяют Пророков

Пророчество в Талмуде

Раввинское толкование снов

Авторитетное цитирование или «Слово Господа»?

Давление

Синедрион

Природа Синедриона

Спасенные ценой жизни

Мятежный старейшина

Месит и другие

Ам hа-Арец

Мессия

Концепция Мессии в первом столетии

Правление и праведность

Тора

Сверхъестественное

Распространенные мессианские ожидания, нашедшие отражение в евангелиях

Йешуа, Фарисеи и Раввины

Миним

Угроза минут

Рабби Акива против миним

Время действовать

Римские суды

«Это Царь Мессия!»

Роль Акивы в восстании

Милхемет Мицва

Суд

Бейтар

Последствия восстания

Конец восстания

Человеческие потери

Изгнание и рабство

«Иудея» становится «Палестиной»

Окончательный раскол

Мученическая смерть Рабби Акивы

Теология страдания

Некоторые заключительные замечания

Приложение А: Раввины, Большинство, Мессия

Раввины

Мессия?

Большинство

Приложение Б: Маймонид и его концепция Мессии

Библиография

Даниэль Грубер – Мессия рабби Акивы – Происхождение духовной власти раввинов – Храм

С этим вопросом связано слишком много спекуляций и слишком мало свидетельств, чтобы утверждать что-нибудь с определенной долей уверенности.86 Восстановление Храма было приоритетной задачей восставших, но оно требовало больших затрат человеческих сил, ма-териалов и финансов в то время, как все ресурсы Бар Кохбы были сосредоточены для борьбы с мощными войсками римской империи. В раввинских трудах есть несколько упоминаний о храме Бар Кохбы. В талмудическом трактате Таанит сказано: «Учили: когда нечестивый Турн Руф разрушил Храм, рабби Гамлиэль был осужден на смерть».

Турн Руф был одним из военачальников Адриана. Если бы Бар Кохба не восстановил Храм, ему было бы просто нечего разрушать. Однако нам необязательно знать, был ли захвачен Иерусалим и был ли восстановлен Храм, для того, чтобы определить, почему рабби Акива провозгласил Бар Кохбу Мессией. Необязательно для этого знать и непосредственную причину восстания. Евреи того времени не могли прийти к согласию относительно того, была ли убедительная причина для восстания и надежда на его успех.

То, что одним казалось достаточной причиной, в глазах других было вполне терпимым положением. Более того, Великое восстание и различные мятежи в диаспоре происходили без каких-либо притязаний на мессианство. Следует также отметить, что ни один еврейский царь в период Хасмонеев не делал публичных мессианских заявлений и не рассматривался как Мессия. Вероятно, восстание Бар Кохбы началось и могло продолжаться без провозглашения его Мессией со стороны рабби Акивы. Однако в то время ощущалась сильная потребность в приходе Мессии, Избавителя.

Никогда со времен подавления Великого восстания «...евреи не прекращали плача и стенаний, скорби в связи с утратой своего Храма. “Подножие нашего Бога испепелено огнем — а мы не будем рыдать?!” (Мак. 246) Евреи не прекращали также надеяться на то, что в день, когда был разрушен Храм, родился Мессия». Великое восстание было жестоко подавлено, дом Бога разрушен, но, возможно, в тот же день Бог послал в мир Своего помазанника. Надежда эта не угасла, она выдержала испытание временем и ждала своего исполнения. Человеком, который претендовал на осуществление этой надежды, стал Шимон бен Косва.