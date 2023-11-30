Бердников - Церковь и Империя

Православная Церковь существует сегодня в России в политических и нравственных реалиях либерального дискурса. Последний по отношению к церковному мировоззрению имеет стойкую вековую антипатию, засвидетельствованную многочисленными гонениями христианского духа, то ли под ликом либерального свободомыслия, как кислота, способная медленно, но верно разъедать моральные и идейные устои традиционного общества, то ли под видом социалистического или коммунистического прямого разрушения, способного взрывать русское государство изнутри, подвергать его подданных междоусобной гражданской войне и многолетней духовной разрухе.

Сама жизнь показывает, что состояние настоящего современного общества нельзя назвать устойчивым ни в нравственном, ни в мировоззренческом смысле. Русское общество за последние два десятка лет — времени перестройки, реформ, шоковой терапии, нашествия всевозможных псевдорелигиозных сект Запада и Востока, культурной экспансии западной геомасскультуры — перенесло сильнейший духовный стресс, ставший последствием поражения советской государственности в «холодной войне».

Бердников Илья - Церковь и Империя. История Православной симфонии отношений

М.: Издательство «ФИВ», 2013. 512 с.

ISBN 978-5-91862-015-1

Бердников Илья - Церковь и Империя. История Православной симфонии отношений - Оглавление

М. Смолин. Взаимоотношение церкви и государства: церковно-правовой взгляд

Введение

Глава первая. Отношения между Церковью и государством в Римско-византийской империи

Глава вторая. Отношения между Церковью и государством в западноевропейских государствах

Глава третья. Отношения между Церковью и государством в России

О духовенстве как сословии

Права состояния детей духовного происхождения

Поступление в монастырь и права состояния монахов

О правах и преимуществах монастырей, архиерейских домов и церквей

Государственная помощь Церкви посредством суда

Государственное положение раскольников и сектантов

Глава четвертая. Государственное положение иностранных исповеданий в России

Об управлении духовных дел христиан римско-католического исповедания

Об управлении духовных дел христиан протестантского исповедания

Об управлении духовных дел христиан армяно-григорианского исповедания

Об управлении духовных дел евреев

Об управлении духовных дел магометан

Управление духовных дел ламаитов и язычников

Языческие верования

Глава пятая. Действующие законы о веротерпимости в России

Нормы, действовавшие до 1905 года

Нормы, начало которым положено с 1905 года

Административные распоряжения светской и церковной власти, изданные в дополнение к Высочайшему указу 17 апреля 1905 года об укреплении начал веротерпимости

Об авторе

Бердников Илья - Церковь и Империя. История Православной симфонии отношений - Отношения между Церковью и государством в Римско- византийской империи

Римско-византийское государство, пределы которого служили первоначальным полем насаждения, возрастания и процветания христианства, считало религию необходимой принадлежностью жизни государства, залогом благополучия его, а потому заботливо само хлопотало об устроении государственного культа, а граждан своих обязывало чествовать государственных богов как покровителей и помощников во всех случаях жизни общественной. С победой христианства над язычеством римско-византийское государство не переменило своего мнения о важном государственном значении религии и об обязательности для граждан государственной религии и перенесло свои симпатии и упования на христианскую религию. Оно не считало удобным долгое время держаться принципа свободы вероисповедания, который оно провозгласило в миланском эдикте, потому что это значило бы для него оставаться без особого божественного покровителя в своих делах. Оно должно было сделать выбор между язычеством и христианством. Выбор, конечно, был не сомнителен; отжившее свой век язычество было осуждено на вымирание. Но язычеству не дали умереть естественной смертью, а ускорили его смерть принудительными мерами. Как религия, противная христианству по своему духу, как суеверие, оскорбляющее своею грубостью христианское религиозное чувство, язычество одним своим существованием считалось оскорбительным для христианского Бога и для государства, покровителем которого признавался теперь этот Бог, и поэтому подвергалось репрессивным мерам со стороны его.

Не прошло и столетия со времени миланского эдикта, провозгласившего свободу вероисповедания, как было запрещено совершение языческих богослужебных обрядов, общественных и домашних (при Феодосии Великом в 392 году), под опасением уголовного наказания за нарушение этого запрещения. В V веке правительство заботилось об истреблении памятников языческого культа, лишило язычников права государственной службы и подвергло ограничению в правах имущественных. В VI веке, при Юстиниане, все язычники обязательно должны были креститься, под опасением лишения всех прав состояния и ссылки. Евреи при первых христианских императорах по-прежнему (то есть как и при языческих императорах) пользовались правом богослужебных собраний, свободой совершения обрезания и других религиозных обрядов и неприкосновенностью своих синагог; им запрещено было только обращать и принимать в свою веру иноверцев. Но, покончивши с язычеством, византийское правительство обратило затем свое внимание и на евреев, которых оставляло в покое во время борьбы с язычеством. Первая репрессивная мера против евреев встречается в V веке при Валентиниане III — это лишение евреев права государственной службы. В VI веке евреи подводятся под одну категорию с язычниками и еретиками относительно ограничения прав гражданства. Император Юстиниан издал закон против одной из еврейских сект — самаритан, лишив их права завещать и получать наследство по закону и по завещанию, права государственной службы, права быть адвокатом, учителем и пр. Император Ираклий (VII век) обязал всех евреев креститься. Принуждали также ко крещению евреев императоры Лев Исаврянин (741), Василий Македонянин (867-886) и Лев Философ (886-911).