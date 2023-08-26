Настоящая работа в определенной степени продолжает мои изыскания в области старого русского сектантства, начатые около 20 лет назад, в начале 2000-х годов. В процессе исследования истории т.н. «мистических сект» в Среднем Поволжье мне поневоле пришлось затрагивать вопросы генезиса старого русского сектантства. Однако, как это часто бывает, осталось ощущение недосказанности, которое стало побудительным мотивом для дальнейшей работы. Некоторые параграфы предыдущего исследования вошли в данную работу в переработанном виде. Несмотря на трехсотлетнее изучение происхождения раннего русского (мистического) сектантства, известного как хлыстовщина или христововерие, этот вопрос и теперь нельзя назвать полностью раскрытым. В свете исследований последнего времени, в число которых входят и работы автора этой книги, более-менее проясненной можно считать только связь мистического сектантства и монашеской практики умного делания или с монашеской культурой в целом, а также с радикальным крылом старообрядчества. Однако на формирование раннего сектантства могли оказывать влияние и другие религиозные движения, на которые был богат XVII в.

Исследователь российских сектантских движений Александр Панченко справедливо отметил, что хлыстовщину следует рассматривать не как единую организацию на всем протяжении ее истории, а как полицентрическое явление. Однако в этом, в целом верном, утверждении имеется исключение. Речь идет о так называемых «данило-филипповцах» или «московско-костромской» традиции христововерия. Уже в первой половине XVIII в., когда секта стала объектом пристального внимания властей, она предстает как организованное религиозное сообщество, объединенное единой культовой и мифологической традицией, общими основателями, системой коммуникации, которая связывает достаточно удаленные общины между собой, единой системой лидерства. Кроме того, «данило-филипповцы» имеют продолжительную историю своего существования, по крайней мере с начала XVIII в. до середины XX в., а возможно, и до настоящего времени.

Андрей Берман - Хлысты. Ранняя история самой известной русской религиозной секты

М.: Common Place, 2022. 288 с. + 16 с. вкл.

Серия "Вершки и корешки"

ISBN 978-999999-1-48-3

Андрей Берман - Хлысты. Ранняя история самой известной русской религиозной секты - Оглавление

Введение

Грядущий на осле: Иисус Христос как трикстер (заметки к культурологии христианства)

Историография истории русского мистического сектантства

Религиозные движения в Византии и на Руси в Средние века и генезис русского мистического сектантства

Экскурс 1. Корни Иисусовой молитвы

Глава 1. Хлыстовщина в социально-историческом контексте

1.1. Россия накануне капитализма

1.2. Социальные портреты лидеров раннего мистического сектантства

1.3. Стрелецкие бунты и хлыстовское сказание об антихристе

1.4. Политические процессы против русского духовенства 1730-х гг. и следственная комиссия против хлыстовщины 1733-1739 гг

1.5. Хлысты и торговля шелком

Глава 2. Этапы истории раннего русского сектантства

2.1. Старец Капитон и ранние известия о хлыстовщине

2.2. Ранняя христовщина как старообрядческий толк

2.3. Что мы знаем о «христе» Иване Суслове ?

2.4. Данила Филиппович и конфессиолизация хлыстовщины

2.5. Федор Суслов и хлыстовщина в старообрядческих слободах в Стародубье

Глава 3. Религия христововеров

3.1. Религиозное самозванство в контексте игровой культуры

3.2. Ангельский хоровод и «царь славы»: хлыстовский ритуал

Экскурс 2. Чаша и Колесница: мистика Меркавы и христианская литургия

3.3. «Благовременное покаяние»: визуализация хлыстовского ритуала

3.4. Христос-купец и корабль-церковь

3.5. Сюжет о двух реках в ранней хлыстовской поэзии

Заключение

Приложения

Источники

Литература