Бэрон Колин - Культура роста - Видение роста церквей, лидеров и миссии

Несколько лет назад один из лидеров в моей команде рассказал мне о разговоре со своим отцом, фермером, который выращивал яблоки. Как-то раз они прогуливались по одному из его садов. Тропинка делила сад на две части: в одной было много очень крупных яблонь высотой от 4,5 до 6 м с кронами более 7 м в диаметре. Мой друг обратил внимание, что эти большие деревья были посажены на значительном расстоянии друг от друга. По другую сторону тропинки росли яблони поменьше, раза в три ниже тех крупных деревьев, но их было гораздо больше.

Моему другу стало любопытно, и он поинтересовался, почему две части сада так разительно отличаются. Оказалось, что в прошлом в производстве яблок преобладало мнение, что самые большие урожаи можно получить с крупных яблонь, посаженных с достаточными интервалами, потому что урожайность у больших деревьев выше, чем у маленьких. Однако в 1990-х гг. взгляд изменился, так как фермеры начали замечать, что больше плодов можно собрать не с крупных, далеко стоящих яблонь, но с более часто посаженных маленьких деревьев. Каждое растение в отдельности приносило меньше яблок, чем большая яблоня, но на площади, необходимой одному крупному дереву, можно было посадить до восьми меленьких, и вместе они приносили больше плодов, чем одно большое.

Кроме лучшей урожайности, яблоки с маленьких деревьев отличались гораздо более высоким качеством, чем плоды с крупных. Собирать их стало легче, поскольку отпала необходимость использовать лестницы. Можно было посадить сотни новых яблонь - даже по краям сада и в неудобных углах, недосягаемых для больших деревьев.

Я верю, что наступает время, когда у руководителей церквей, как и у фермеров, изменится мышление. Многие церковные лидеры полагают, что наиболее эффективный путь плодотворного служения Царства - это создание большой церкви. Но что, если эта мечта о большой церкви в действительности мешает нам достигать тех количественных и качественных результатов, к которым мы стремимся?

Последние 25 лет служения в Манчестере я смело инициировал другой подход - насаждение по всему городу небольших взаимосвязанных общин, действующих как одна церковь. Они достаточно сильны вместе, чтобы продолжать жить и процветать, но при этом невелики и равномерно рассредоточены по городу, чтобы проникнуть в те места, которые невозможно было бы достичь, если бы церковь осталась в одной точке и выросла численно. Я назвал этот подход «мультинасаждение».

Колин Бэрон, Том О’Тул, Тим Симмондс - Культура роста - Видение роста церквей, лидеров и миссии

Пер. с англ. М. Смирновой. - Одесса: Бондаренко М. А., 2022. - Украинская Евангельская Теологическая семинария, 2022. - 192 с.

ISBN 978-617-8005-63-4

Колин Бэрон, Том О’Тул, Тим Симмондс - Культура роста – Содержание

Предисловие Дэвида Девениша

Часть I. Мультинасаждение и мечта о большой церкви

Глава 1. Мой путь мультинасаждения

Глава 2. Призыв быть первопроходцем

Глава 3. Как работает мультинасаждение

Глава 4. Как мы продолжаем открывать новые сайты

Практическое применение

Часть II. Культура мультинасаждения

Глава 5. Культура второго шанса

Глава 6. Культура смелого шага

Глава 7. Культура видеть лучшее

Глава 8. Культура щедрости

Глава 9. Культура смотреть вперед

Глава 10. Культура «от всей души»

Глава 11. Культура вкусной еды

Практическое применение

Часть III. Системы мультинасаждения