Бэрон Колин - Культура роста - Видение роста церквей, лидеров и миссии
Несколько лет назад один из лидеров в моей команде рассказал мне о разговоре со своим отцом, фермером, который выращивал яблоки. Как-то раз они прогуливались по одному из его садов. Тропинка делила сад на две части: в одной было много очень крупных яблонь высотой от 4,5 до 6 м с кронами более 7 м в диаметре. Мой друг обратил внимание, что эти большие деревья были посажены на значительном расстоянии друг от друга. По другую сторону тропинки росли яблони поменьше, раза в три ниже тех крупных деревьев, но их было гораздо больше.
Моему другу стало любопытно, и он поинтересовался, почему две части сада так разительно отличаются. Оказалось, что в прошлом в производстве яблок преобладало мнение, что самые большие урожаи можно получить с крупных яблонь, посаженных с достаточными интервалами, потому что урожайность у больших деревьев выше, чем у маленьких. Однако в 1990-х гг. взгляд изменился, так как фермеры начали замечать, что больше плодов можно собрать не с крупных, далеко стоящих яблонь, но с более часто посаженных маленьких деревьев. Каждое растение в отдельности приносило меньше яблок, чем большая яблоня, но на площади, необходимой одному крупному дереву, можно было посадить до восьми меленьких, и вместе они приносили больше плодов, чем одно большое.
Кроме лучшей урожайности, яблоки с маленьких деревьев отличались гораздо более высоким качеством, чем плоды с крупных. Собирать их стало легче, поскольку отпала необходимость использовать лестницы. Можно было посадить сотни новых яблонь - даже по краям сада и в неудобных углах, недосягаемых для больших деревьев.
Я верю, что наступает время, когда у руководителей церквей, как и у фермеров, изменится мышление. Многие церковные лидеры полагают, что наиболее эффективный путь плодотворного служения Царства - это создание большой церкви. Но что, если эта мечта о большой церкви в действительности мешает нам достигать тех количественных и качественных результатов, к которым мы стремимся?
Последние 25 лет служения в Манчестере я смело инициировал другой подход - насаждение по всему городу небольших взаимосвязанных общин, действующих как одна церковь. Они достаточно сильны вместе, чтобы продолжать жить и процветать, но при этом невелики и равномерно рассредоточены по городу, чтобы проникнуть в те места, которые невозможно было бы достичь, если бы церковь осталась в одной точке и выросла численно. Я назвал этот подход «мультинасаждение».
Колин Бэрон, Том О’Тул, Тим Симмондс - Культура роста - Видение роста церквей, лидеров и миссии
Пер. с англ. М. Смирновой. - Одесса: Бондаренко М. А., 2022. - Украинская Евангельская Теологическая семинария, 2022. - 192 с.
ISBN 978-617-8005-63-4
Колин Бэрон, Том О’Тул, Тим Симмондс - Культура роста – Содержание
Предисловие Дэвида Девениша
Часть I. Мультинасаждение и мечта о большой церкви
- Глава 1. Мой путь мультинасаждения
- Глава 2. Призыв быть первопроходцем
- Глава 3. Как работает мультинасаждение
- Глава 4. Как мы продолжаем открывать новые сайты
- Практическое применение
Часть II. Культура мультинасаждения
- Глава 5. Культура второго шанса
- Глава 6. Культура смелого шага
- Глава 7. Культура видеть лучшее
- Глава 8. Культура щедрости
- Глава 9. Культура смотреть вперед
- Глава 10. Культура «от всей души»
- Глава 11. Культура вкусной еды
- Практическое применение
Часть III. Системы мультинасаждения
- Глава 12. Молитва и Божье присутствие
- Глава 13. Лидерство
- Глава 14. Ученичество
- Глава 15. Творческие люди
- Глава 16. Воскресные собрания
- Глава 17. Финансы
- Глава 18. Коммуникация
- Практическое применение
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