Сказанное не умаляет значения танахического периода еврейской истории, когда народ Исраэля стал избранным народом, которому Всевышний даровал Свою Тору и Святую землю - Эрец Исраэль. Но танахический период был отличен от других тем, жизнь еврейского народа в ту эпоху определялась таким феноменальным и беспрецедентным в истории других народов явлением, как непосредственное влияние Бога, непрестанно наставлявшего и направлявшего своих пророков - духовных вождей нации. Велика была власть пророков, ибо выполнение их предписаний означало исполнение одной из обязательных мицвот.

Сказано в Торе: “Пророка из твоей среды, из твоих братьев пошлет тебе Творец, твой Бог, — его (пророка) слушайтесь” /Дварим 18:15/ . Пророки учили и обличали. Будущее было открыто им по воле Творца, и они предсказывали своему народу порабощение, разрушение и рассеяние за отступление от законов Торы, но обещали также возрождение и процветание, когда евреи вернутся к своему Богу, к жизни по Его законам.

Этот период непосредственного влияния Высшей силы на жизнь народа кончился с Вавилонским пленением. Начиная с эпохи Второго Храма и до наших дней, еврейская история, сохраняя свой уникальный характер, развивается уже в реальном историческом плане, и её внешний ход выражается в конкретных событиях и обстоятельствах. Внутренний же, сокровенный смысл еврейской истории по-прежнему определяется помыслом Всевышнего, носящим теперь скрытый, глубинный характер. Танахический период нашей истории почти полностью сконцентрирован на духовном становлении народа.

Священные книги - не учебники истории. Конкретные исторические факты играют в них второстепенную, вспомогательную роль. Следует понимать, что вся духовная жизнь еврейского народа была подчинена одной высшей цели - служению Творцу, выполнению всех предписаний Торы. У евреев, в отличие от греков, например, фактически не было светской литературы. В Священных книгах основное внимание сосредоточено не на исторических фактах, а на духовных аспектах. Неважно, что совершили многие монархи, но если они отступали от законов Торы, то в Священных книгах они характеризуются, как неугодные Богу.

Великая цель еврейского народа, согласно учению пророков, заключалась в том, чтобы следовать законам Торы, данным Исраэлю, и распространять на земле истинное Учение Бога. Неистов был гнев пророков, когда речь шла о нарушениях законов Торы. Но всё же можно утверждать, что и в эпоху судей и в эпоху монархов Исраэля наш народ, в целом, не переставал следовать законам Торы, а если какая-то часть его и отступала от них на время, то возвращалась на праведный путь под влиянием тех же пророков. После пророков руководство нацией приняли на себя учители Закона, мудрецы и выдающиеся исследователи Торы.

Надо иметь в виду, что государственная администрация также была связана с Торой и с религиозными институциями, представляющими Священное писание и контролирующими выполнение его законов. Период Второго Храма был временем глубокой внутренней работы народа, направленной на улучшение своего духовного состояния, на развитие самосознания путём распространения во всех кругах общества священных принципов Торы. Единство нации было сцементировано строгим подчинением как личной, так и общественной жизни законам, изложенным в Священных книгах.

Уже в период персидского владычества был восстановлен и сделался центром духовной жизни Йерушалаимский Храм, окончательно исчезли в народе остатки языческих представлений. Все сферы общественной и частной жизни были приведены в соответствие с законами Торы. Изучение Торы все шире распространялось во всех слоях населения. И главное — танахическое наследие было собрано и объединено. Были созданы судебные институции, выносившие свои решения в строгом соответствии с законами Торы, и, наконец, было создано Великое собрание (Кнесет га-гдола), прерогативы которого заключались в наблюдении за внутренним самоуправлением и развитием законодательства, основанного на учении Торы.

Великое собрание представляло собой верховную законодательную, судебную и духовную власть в стране. Огромна его заслуга в приведении в единое целое всех еврейских Священных книг. Так начала создаваться “ограда вокруг Закона”, предохраняющая его от влияния элементов, чуждых духу Священного писания. Многие пункты Пятикнижия Моше носили общий характер и допускали различные толкования. Мудрецы Великого собрания, согласовывая законы Торы с требованиями жизни, руководствовались Устной Торой. Великое собрание заложило основу огромной многовековой работы, завершившейся записью Мишны и Талмуда.

В эпоху Второго Храма были окончательно усвоены принципы иудаизма, ставшего жизненным учением, вошедшим в плоть и кровь еврейского народа и навеки определившим его судьбу. Рассматриваемая нами эпоха еврейской истории не случайно названа эпохой Второго Храма. В этот период, продолжавшийся свыше пятисот лет, Храм был не только единственным местом, где приносили ежедневные дары Богу, но и центром духовной, общественной и политической жизни всего еврейства — как в Эрец Исраэль, так и в рассеянии. Храм накладывал отпечаток и имел огромное влияние на все стороны жизни каждого еврея. К Второму Храму можно отнести слова пророка Йешаягу: "... Из Цийона выйдет Тора и слово Творца — из Йерушалаима” !2:3/.

Захват Второго Храма греками символизировал упадок и разложение, которые переживал в то время еврейский народ. А освобождение и очищение Храма в эпоху Хашмонаим (Хасмонеев) имело не только глубокий религиозный смысл, но и означало победу национального дел а, увековеченную в празднике Ханука. Эпоха Второго Храма длилась 508 лет: с 3390 г. /370 г. до хр. л./ по 3898 г. /138 г. хр. л./. В книгах по истории еврейского народа периодизация базируется на хронологии, принятой большинством современных историков. существует и другая хронология, имеющая веские исторические аргументы, - это традиционная еврейская хронология. Менее спорная хронология начинается у историков фактически лишь с эпохи Александра Македонского, в то время как традиционная еврейская хронология ведётся точно - от сотворения мира и до сего дня.

Беседы о еврейской истории - Эпоха Второго Храма

Издательство — Мили — 295 с.

Йерушалаим — 1998 г.

Беседы о еврейской истории – Эпоха Второго Храма – Содержание

Введение.

Страна Исраэля /краткий очерк/

Предшествующая эпоха.

Часть первая

Шивъат Цийон — возвращение из Вавилонского пленения

Деятельность Эзры и Нехемьи

Мужи Великого Собрания

Эллинизм

Иудея под греческим владычеством

Насильственная эллинизация Иудеи и восстание Макабим

Ханука: причины и следствия

Часть вторая

Независимая Иудея

Государство Хашмонаим

Политическое и экономическое положение Страны Исраэля в эллинистический период

Духовная и общественная жизнь евреев в Государстве Хашмонаим

Евреи в странах рассеяния

Смутное время

Правление Гордоса

Гордое — строитель

Религиозная жизнь в Иудейском государстве и возникновение христианства

Часть третья

Римская империя и Эрец Исраэль

Экономика Страны Исраэля в период римского господства

Эрец Исраэль в канун Великого восстания

Начало Великого восстания

Политические и местные группировки евреев периода Великого восстания

Великое восстание. Йосеф бен Матитъягу [Иосеф Флавий]

Осада Йерушалаима. Разрушение Храма

Часть четвёртая

Положение в Стране после разгрома

Еврейские восстания при Траяне. Иудея и Адриан

Восстание бар Кохвы

Катастрофа евреев Иудеи. "Десять казнённых империей"

Рост еврейской диаспоры. Конец эпохи Второго Храма

Заключение

Словарь имён и понятий

Хронология

Карты и иллюстрации

Беседы о еврейской истории - Эпоха Второго Храма - Независимая Иудея

В 3634 /116 году независимость Иудеи стала свершившимся фактом. Шимъон — первый правитель независимой Иудеи, довёл до конца начатое его братьями дело. Стремясь укрепить стратегическое положение молодого государства, он сокрушил последние позиции врага внутри страны и обеспечил выход к морю, окончательно присоединив к территории Иудеи Яффский порт. Уже в первый период своего правления Шимъон возобновил союз с Римом. Один из консулов Римской республики в послании к государствам восточного побережья Средиземного моря в 3634 году поставил их в известность о возобновлении союза с Иудеей и просил эти страны выдавать Шимъону его бежавших врагов. Речь шла, повидимому, о крайних эллинистах, искавших убежище в соседних странах.

Все эти события — достижение полной независимости Иудеи, изгнание эллинистов и остатков вражеских армий, — тесно связаны с именем Шимъона. В глазах народа он был защитником Торы, вождём и безусловным авторитетом, усмирителем всех врагов государства, достойным преемником своих прославленных братьев. И народ выразил свою благодарность Шимъону, признав и надлежащим образом оценив его заслуги. 18 Элула 3635 /125/ года на Храмовой горе в Йерушалаиме было созвано собрание народа, которое утвердило Шимъона в должности первосвященника, правителя Иудеи и главнокомандующего. Сказано в Первой книге Макабим: "Иудеи и когэны согласились, чтобы Шимъон был у них начальником и первосвященником навек [Шимъон и его потомство], пока не восстанет истинный пророк.

И никому из народа и когэнов не будет позволено отменить что-либо из этого решения. А кто сделает что-нибудь против него или отменит что-либо из него — будет наказан. И решили начертать эту запись на медных досках и поставить их в ограде Храма на видном месте, а списки с них положить в казначействе, чтобы имел их Шимъон и его сыновья ". Это постановление содержит важные аспекты. Во-первых. Независимость Иудеи была достигнута почти за год до созыва народного собрания. Всё это время Шимъон фактически был и первосвященником, и правителем, и военачальником, а народ путем свободного волеизъявления придал правовую основу его власти. Во-вторых. Шимъон был утверждён "первосвященником и военачальником, и правителем Иудеи, и согласился начальствовать над всеми".

Но он не стал монархом — мелехом. В-третьих. В постановлении народного собрания оговорено, что все прерогативы Шимъона сохраняют силу лишь до тех пор, пока не "восстанет истинный пророк ", то есть пока не появится пророк, который откроет, угоден ли Богу сделанный народом выбор. Почему была вставлена эта формулировка? Хашмонаим, хотя и были когэнами, но не принадлежали к дому Цадока, из рода которого назначали первосвященников со времён Давида; но потомки Цадока утратили это право в связи с тем, что выступили сторонниками эллинизации. Вводя в текст постановления формулировку — ״пока не восстанет пророк истинный", народ таким образом предоставлял решение Богу, возвещавшему в былые времена Свою волю через пророков.

Формулировка эта свидетельствует также о вере народа в то, что эпоха пророков не завершилась окончательно в период Второго Храма и может возобновиться в любое время. В 3637 /123/ году на сирийский престол вступил Антиох VII — последний видный представитель дома Селевкидов. В первые годы своего правления, когда положение его ещё не укрепилось, Антиох VII нуждался в помощи Шимъона и старался поддерживать с ним дружеские отношения. Он утвердил статус Шимъона и все его территориальные приобретения и даже признал за ним право чеканить собственную монету — бесспорный признак независимого государства. Но как только Антиох справился с внутренними трудностями, он решил ограничить независимость Иудеи и стоящего во главе её первосвященника.

В первую очередь, Антиох потребовал возвращения городов Яффо, Гезера и Йерушалаима с крепостью Акра. В Первой книге Макабим сказано, что Шимъон так ответил ему: "Мы чужой земли не брали, не господствовали над чужим, но владеем наследием отцов наших, которое враги наши в одно время неправедно присвоили себе. Мы же, дождавшись своего часа, опять возвратили себе наследие наших стцов ". Переговоры ни к чему не привели, Антиох начал войну против Иудеи. Его встретила иудейская армия, насчитывавшая 20 тысяч бойцов, под командованием сыновей Шимъона — Йегуды и Йоханана. В битве под Кедроном сирийская армия была разбита. После этого поражения Антиох уже не пытался при жизни Шимъона вмешиваться в дела Иудеи.

Талмай, зять Шимъона, назначенный правителем города Йерихо, втайне стремился к захвату власти над Иудеей. Он вступил в сговор с Антиохом, и в 3642 /118/ году, заманив Шимъона и двух его сыновей к себе на пир, убил их. Так погиб Шимъон, последний из пяти братьев Макабим. Ни один из них не умер своей смертью. Два брата, Йегуда и Элъазар, героически пали в бою; Йонатан попал в засаду в мрачный период военных неудач; Йоханан, был подло захвачен в плен и убит врагом, завидовавшим его славе; Шимъон, последний из братьев, также пал жертвой вероломства. Не часто в истории одна семья даёт такие образцы верности национальному делу и самоотверженности, как братья Хашмонаим, трое из которых — один за другим — стояли во главе еврейского государства.

Убийство Шимъона не приблизило Талмая к желанной цели. Чувство привязанности к Хашмонаим глубоко укоренилось в народе, и единственный оставшийся в живых сын Шимъона — Йоханан Горканос, правитель Гезера, занял место своего отца. Прервём на время исторический экскурс и ответим на вопрос, возможно уже возникший у читателей, заметивших, что основным источником сведений о восстании Хашмонаим и о борьбе Иудеи за независимость, является Первая книга Макабим. Книга эта была написана на иврите, но оригинал был утерян, и она дошла до нас в греческом переводе. Как известно, в тот период еврейской истории вся наша литература была связана с Торой и носила религиозный характер.

Как же представлен в нашей богатой галахической литературе — в Мишне, в двух Талмудах, Вавилонском и Йерушалаимском, и в мидрашах — героический период борьбы Хашмонаим за независимость страны? Ответ однозначен. События, связанные с войной против греко-сирийских поработителей, почти не упоминаются в этих книгах, за исключением рассказа о ханукальном чуде. Это, по-видимому, дало повод историкам и исследователям различных светских школ и направлений утверждать позднее, что наши мудрецы и учители Закона замалчивали всю борьбу Хашмонаим за независимость. По их мнению, наши мудрецы не были заинтересованы в сохранении Книг Макабим, потому что в них рассказано о военных подвигах и политической борьбе первых Хашмонаим, — а эти темы нежелательно было акцентировать в период, наступивший после разрушения Второго Храма и гибели еврейского государства.

Эти историки утверждают, что если бы христианская церковь не канонизировала Книги Макабим и не воспользовалась их переводом на греческий язык, то они вообще не дошли бы до нас. Согласно некоторым светским исследователям, Книги Макабим были преданы забвению потому, что мудрецы и учители Закона отрицательно относились к династии Хашмонаим, не принадлежащей к дому Давида. Выдвигался и такой аргумент: Книги не были канонизированы и не вошли в свод еврейской религиозной литературы, потому что учители Закона осуждали последних монархов Хашмонаим за переход на сторону цдуким [о них рассказано дальше] и за отказ от идеала отцов — жить по законам Торы, распространять их на все сферы жизни народа. Все эти аргументы можно опровергнуть без особого труда.

Если бы у мудрецов наших были причины предать забвению борьбу Хашмонаим и изъять из обращения Книги Макабим, то это было бы сделано уже в период, последовавший за разрушением Второго Храма, после утраты государства, когда произошли перемены, изменившие образ жизни и историческую судьбу всего народа. О том, что этого не случилось, есть свидетельство Иеронима, одного из основателей христианской церкви, который в конце IV века хр. л. посетил Эрец Исраэль и видел у местных евреев книгу на иврите, называвшуюся Сарбет Сарваней /Наказание ос- лушников (Бога)/ и повествующую о борьбе Хашмонаим. Нет никакого сомнения, что книга эта была ивритским оригиналом Книг Макабим. В то время, в IV веке, она свободно распространялась в народе.

В позднейший период рассеяния книги эти были утеряны вместе со многими другими произведениями внешней (то есть нерелигиозной) литературы. Не выдерживает критики и "обвинение" мудрецов в том, что они считают Хануку праздником лишь из-за чудесного происшествия с сосудом масла для Храмовых светильников, которого должно было хватить на один день, а хватило на восемь. Поэтому, написано в Вавилонском Талмуде, Хануку празднуют восемь дней. В нашей галахической литературе приведены и другие причины, почему праздник этот отмечают восемь дней. Так, например, и Мидраше говорится, что при очищении Храма необходимо было заменить осквернённый светильник, нашли восемь железных стержней, на которых и был зажжён священный огонь.