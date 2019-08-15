Анализ содержания книги Бытия на предмет выявления религиозно-нравственных основ тех или иных уголовно-правовых норм, их сопоставление и стали задачами первой части настоящей работы, при подготовке и написании которой были использованы не только тексты Священною Писания и творения святых отцов, но и положения Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) и других законов, а также работы как богословов, так и светских ученых — правоведов, историков и др. по рассматриваемой тематике и смежным проблемам.

Виктор Геннадиевич Беспалько – Ветхозаветные корни уголовного права в Пятикнижии Моисея

Издательство Юридический центр, 2015 год — 533 с.

ISBN 978-5-94201-684-5

Виктор Геннадиевич Беспалько – Ветхозаветные корни уголовного права в Пятикнижии Моисея - Содержание

1. Книга Бытия как библейский первоисточник норм уголовного права Введение 1.1. Слово как начало закона Божия и закона уголовного 1.2. Уголовно-правовая суть заповеди Божией Адаму 1.3. Первое в библейской истории человечества преступление и наказание 1.4. Покаяние и деятельное раскаяние, милость и помилование в контексте грехопадения 1.5. Убийство и наказание за него в допотопный и патриархальный периоды библейской истории 1.6. Проявление и преломление принципов вины и справедливости в событиях всемирного потопа и уничтожения Содома и Гоморры 1.7. Завет и новый уголовный закон, данный Богом Ною 1.8. Свидетельства книги Бытия о преступлениях против нравственности и иных общеуголовных преступлениях 1.9. Исторические свидетельства книги Бытия об уголовном праве Древнего Египта Заключение

2. Уголовно-правовое содержание книги Исхода Введение 2.1. Уголовно-правовой анализ описываемых в книге Исхода установлений и событий Досинайского периода 2.1.1. Отдельные положения уголовно-правовой системы Израиля периода египетского рабства 2.1.2. Казни египетские 2.1.3. Ритуальные преступления против порядка исповедания веры, установленные пред исходом евреев из Египта 2.1.4. Уголовно-правовые положения, установленные для сынов Израилевых после их исхода из Египта до пришествия в пустыню Синайскую 2.2. Синайское уголовное законодательство 2.2.1. Система Синайского законодательства и иные общие положения 2.2.2. Уголовно-правовые запреты, касающиеся поведения у священной горы Синай 2.2.3. Синайский уголовный кодекс 2.2.3.1. Десять заповедей и их уголовно-правовое значение 2.2.3.2. Общая характеристика и принципы Синайского уголовного закона 2.2.3.3. Институт преступления в Синайском уголовном праве 2.2.3.4. Институт наказания в Синайском уголовном праве 2.2.3.5. Система и виды преступлений по Синайскому уголовному кодексу Заключение

3. Уголовно-правовые аспекты священнического устава книги Левит Введение 3.1. Соотношение понятий «грех по неведению и ошибке» и «преступление» 3.2. Уголовно-правовое значение жертвоприношения 3.3. Виды преступлений-проступков (грехов по неведению и ошибке) согласно книге Левит 3.4. Система преступлений, предусмотренных книгой Левит 3.4.1. Религиозные преступления по книге Левит 3.4.2. Преступления против нравственности но законам книги Левит 3.4.3. Иные преступления по книге Левит Заключение

4. Книга Чисел об истории преступлений и наказаний Введение 4.1. Преступления против Бога, порядка богослужений и исповедания веры, предусмотренные книгой Чисел 4.2. Преступления против политической власти пророка Моисея и библейские начала сакрализации государственной власти 4.3. Книга Чисел о преступлениях против жизни 4.4. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности как посягательства на святость Израиля Заключение

5. Уголовно-правовая сторона книги Второзакония Введение 5.1. Декалог и иные принципы уголовно-правовой материи Второзакония 5.1.1. Уголовно-правовое значение девтерономической версии Десятисловия 5.1.2. Принцип незыблемости закона 5.1.3. Принцип справедливости и его преломление через институты индивидуальной и коллективной уголовной ответственности 5.1.4. Принцип равенства перед законом и отступления от него 5.2. Второзаконческая система преступлений и их виды 5.2.1. Система преступлений согласно Второзаконию 5.2.2. Второзаконие о преступлениях против Бога, веры и порядка богослужений 5.2.3. Положения Девтерономического кодекса о преступлениях против общественной безопасности 5.2.4. Нормы Второзакония о преступлениях против государственной власти и их прообразах 5.2.5. Девтерономическая редакция норм о преступлениях против жизни, здоровья и свободы человека 5.2.6. Преступления против имущественных и иных экономических отношений согласно Второзаконию 5.3. Система и виды наказаний в Девтерономнческом кодексе 5.4. Сакрализация уголовного закона



Заключение

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Виктор Геннадиевич Беспалько – Ветхозаветные корни уголовного права в Пятикнижии Моисея - Введение

Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царство Божие, а только в том, чтобы он — до времени не превратился в ад. (B.C. Соловьев)

нотариальное заверение документов , конечно же, не проводилось. По данным различных ученых к верующим сегодня причисляют себя от 40-50 % до 73-85 % россиян. Эти сведения нашли подтверждение данными социологического опроса, проведенного в 2010 г. Всероссийским центром изучения общественного мнения, результаты которого показали, что только за 2009 г. доля граждан России, считающих себя православными, увеличилась с 70 до 75 %. В этом случаеЭто обстоятельство, конечно же, нельзя не учитывать в правотворческой деятельности и в государственном строительстве. При этом, по данным исследований, верующий человек в России за последние два десятилетия «помолодел» почти на 20 лет: если в середине 80-ых гг. XX в. средний возраст верующих составлял 62-63 года, то сейчас 44-45 лет. Таким образом, в настоящее время «вера стала действительно немаловажной составляющей жизни десятков миллионов россиян». Согласно же результатам всемирного социологического опроса, проведенного в 1999 г., 87 % населения Земли имеют религиозную веру.

Неслучаен поэтому и наблюдаемый сегодня неподдельный интерес российских ученых-правоведов к библейским текстам, «ибо каким судом судите, таким будете судимы» (Мф. 7:2). Обращение представителей юридической науки к христианским корням современного позитивного права, попытка его переоценки с точки зрения многовекового опыта христианской морали, несомненно, свидетельствуют о возрождении православных традиций в отечественном правоведении.

Так, например, профессор Р.А. Папаян, обращаясь к христианским истокам современного права, образно перенес соотнесенность души и жизни в человеке на государство и получил красивую формулу, согласно которой «душою государства является закон». А, как известно, издревле существующим и социально необходимым элементом души любого государства является уголовный закон, свидетельства существования которого мы находим в ветхозаветных книгах Библии, и нормы которого, конечно же, не могли возникнуть и существовать в отрыве от других явлений духовной жизни общества, не испытывая на себе влияние религии и морали.

Российские ученые-юристы А.А. Тер-Акопов и А.А. Толкаченко придают христианству значение метаправа современных правовых систем. Указанные правоведы отмечают, что, «рассматривая внутреннюю связь христианства и права, нельзя обойти вниманием факт единства охраняемых им интересов. Единство предмета права и христианства проявляется в конкретных задачах различных отраслей российского права. Особенно наглядно оно проявляется в уголовном праве, среди объектов охраны которого на первом месте стоят права, свободы, жизнь и здоровье человека, собственность, т. е. все, что входит в предмет- ведения христианства».

В свою очередь, К.В. Тихонравов оценивает христианство как «метатеорию российского права», отмечая, что «христианская рели гия, являясь нравственно-нормативной системой, оказывает влияние на формирование и реализацию светских правовых норм», что «происходит своеобразная имплементация ее в право, в результате чего мы пользуемся правом, по сути, прибегая к помощи христианства».

Наиболее наглядно результаты данной имплементации христианской нравственно-нормативной системы в современное российское уголовное законодательство показаны Ю.А. Зюбановым в его, на наш взгляд, весьма серьезном и поучительном труде «Христианские основы Уголовного кодекса Российской Федерации», где автор последовательно каждую статью уголовного закона нашей страны соотнес с текстом Библии, приведя выдержки из Ветхого и Нового Заветов, развитием которых являются, по его мнению, соответствующие современные уголовно-правовые нормы. При этом автор выдвигает идею пересмотра взглядов на понятие совокупности источников уголовного права России и необходимость признания религиозных норм социальным источником уголовного законодательства.