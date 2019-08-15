Беспалько – Ветхозаветные корни уголовного права в Пятикнижии Моисея
Анализ содержания книги Бытия на предмет выявления религиозно-нравственных основ тех или иных уголовно-правовых норм, их сопоставление и стали задачами первой части настоящей работы, при подготовке и написании которой были использованы не только тексты Священною Писания и творения святых отцов, но и положения Конституции Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) и других законов, а также работы как богословов, так и светских ученых — правоведов, историков и др. по рассматриваемой тематике и смежным проблемам.
Виктор Геннадиевич Беспалько – Ветхозаветные корни уголовного права в Пятикнижии Моисея
Издательство Юридический центр, 2015 год — 533 с.
ISBN 978-5-94201-684-5
Виктор Геннадиевич Беспалько – Ветхозаветные корни уголовного права в Пятикнижии Моисея - Содержание
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1. Книга Бытия как библейский первоисточник норм уголовного права
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Введение
- 1.1. Слово как начало закона Божия и закона уголовного
- 1.2. Уголовно-правовая суть заповеди Божией Адаму
- 1.3. Первое в библейской истории человечества преступление и наказание
- 1.4. Покаяние и деятельное раскаяние, милость и помилование в контексте грехопадения
- 1.5. Убийство и наказание за него в допотопный и патриархальный периоды библейской истории
- 1.6. Проявление и преломление принципов вины и справедливости в событиях всемирного потопа и уничтожения Содома и Гоморры
- 1.7. Завет и новый уголовный закон, данный Богом Ною
- 1.8. Свидетельства книги Бытия о преступлениях против нравственности и иных общеуголовных преступлениях
- 1.9. Исторические свидетельства книги Бытия об уголовном праве Древнего Египта
- Заключение
- Введение
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2. Уголовно-правовое содержание книги Исхода
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Введение
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2.1. Уголовно-правовой анализ описываемых в книге Исхода установлений и событий Досинайского периода
- 2.1.1. Отдельные положения уголовно-правовой системы Израиля периода египетского рабства
- 2.1.2. Казни египетские
- 2.1.3. Ритуальные преступления против порядка исповедания веры, установленные пред исходом евреев из Египта
- 2.1.4. Уголовно-правовые положения, установленные для сынов Израилевых после их исхода из Египта до пришествия в пустыню Синайскую
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2.2. Синайское уголовное законодательство
- 2.2.1. Система Синайского законодательства и иные общие положения
- 2.2.2. Уголовно-правовые запреты, касающиеся поведения у священной горы Синай
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2.2.3. Синайский уголовный кодекс
- 2.2.3.1. Десять заповедей и их уголовно-правовое значение
- 2.2.3.2. Общая характеристика и принципы Синайского уголовного закона
- 2.2.3.3. Институт преступления в Синайском уголовном праве
- 2.2.3.4. Институт наказания в Синайском уголовном праве
- 2.2.3.5. Система и виды преступлений по Синайскому уголовному кодексу
- 2.1. Уголовно-правовой анализ описываемых в книге Исхода установлений и событий Досинайского периода
- Заключение
- Введение
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3. Уголовно-правовые аспекты священнического устава книги Левит
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Введение
- 3.1. Соотношение понятий «грех по неведению и ошибке» и «преступление»
- 3.2. Уголовно-правовое значение жертвоприношения
- 3.3. Виды преступлений-проступков (грехов по неведению и ошибке) согласно книге Левит
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3.4. Система преступлений, предусмотренных книгой Левит
- 3.4.1. Религиозные преступления по книге Левит
- 3.4.2. Преступления против нравственности но законам книги Левит
- 3.4.3. Иные преступления по книге Левит
- Заключение
- Введение
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4. Книга Чисел об истории преступлений и наказаний
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Введение
- 4.1. Преступления против Бога, порядка богослужений и исповедания веры, предусмотренные книгой Чисел
- 4.2. Преступления против политической власти пророка Моисея и библейские начала сакрализации государственной власти
- 4.3. Книга Чисел о преступлениях против жизни
- 4.4. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности как посягательства на святость Израиля
- Заключение
- Введение
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5. Уголовно-правовая сторона книги Второзакония
- Введение
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5.1. Декалог и иные принципы уголовно-правовой материи Второзакония
- 5.1.1. Уголовно-правовое значение девтерономической версии Десятисловия
- 5.1.2. Принцип незыблемости закона
- 5.1.3. Принцип справедливости и его преломление через институты индивидуальной и коллективной уголовной ответственности
- 5.1.4. Принцип равенства перед законом и отступления от него
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5.2. Второзаконческая система преступлений и их виды
- 5.2.1. Система преступлений согласно Второзаконию
- 5.2.2. Второзаконие о преступлениях против Бога, веры и порядка богослужений
- 5.2.3. Положения Девтерономического кодекса о преступлениях против общественной безопасности
- 5.2.4. Нормы Второзакония о преступлениях против государственной власти и их прообразах
- 5.2.5. Девтерономическая редакция норм о преступлениях против жизни, здоровья и свободы человека
- 5.2.6. Преступления против имущественных и иных экономических отношений согласно Второзаконию
- 5.3. Система и виды наказаний в Девтерономнческом кодексе
- 5.4. Сакрализация уголовного закона
Заключение
Библиографический список
Использованных источников
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Виктор Геннадиевич Беспалько – Ветхозаветные корни уголовного права в Пятикнижии Моисея - Введение
Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царство Божие, а только в том, чтобы он — до времени не превратился в ад. (B.C. Соловьев)
По данным различных ученых к верующим сегодня причисляют себя от 40-50 % до 73-85 % россиян. Эти сведения нашли подтверждение данными социологического опроса, проведенного в 2010 г. Всероссийским центром изучения общественного мнения, результаты которого показали, что только за 2009 г. доля граждан России, считающих себя православными, увеличилась с 70 до 75 %. В этом случае нотариальное заверение документов, конечно же, не проводилось. Это обстоятельство, конечно же, нельзя не учитывать в правотворческой деятельности и в государственном строительстве. При этом, по данным исследований, верующий человек в России за последние два десятилетия «помолодел» почти на 20 лет: если в середине 80-ых гг. XX в. средний возраст верующих составлял 62-63 года, то сейчас 44-45 лет. Таким образом, в настоящее время «вера стала действительно немаловажной составляющей жизни десятков миллионов россиян». Согласно же результатам всемирного социологического опроса, проведенного в 1999 г., 87 % населения Земли имеют религиозную веру.
Неслучаен поэтому и наблюдаемый сегодня неподдельный интерес российских ученых-правоведов к библейским текстам, «ибо каким судом судите, таким будете судимы» (Мф. 7:2). Обращение представителей юридической науки к христианским корням современного позитивного права, попытка его переоценки с точки зрения многовекового опыта христианской морали, несомненно, свидетельствуют о возрождении православных традиций в отечественном правоведении.
Так, например, профессор Р.А. Папаян, обращаясь к христианским истокам современного права, образно перенес соотнесенность души и жизни в человеке на государство и получил красивую формулу, согласно которой «душою государства является закон». А, как известно, издревле существующим и социально необходимым элементом души любого государства является уголовный закон, свидетельства существования которого мы находим в ветхозаветных книгах Библии, и нормы которого, конечно же, не могли возникнуть и существовать в отрыве от других явлений духовной жизни общества, не испытывая на себе влияние религии и морали.
Российские ученые-юристы А.А. Тер-Акопов и А.А. Толкаченко придают христианству значение метаправа современных правовых систем. Указанные правоведы отмечают, что, «рассматривая внутреннюю связь христианства и права, нельзя обойти вниманием факт единства охраняемых им интересов. Единство предмета права и христианства проявляется в конкретных задачах различных отраслей российского права. Особенно наглядно оно проявляется в уголовном праве, среди объектов охраны которого на первом месте стоят права, свободы, жизнь и здоровье человека, собственность, т. е. все, что входит в предмет- ведения христианства».
В свою очередь, К.В. Тихонравов оценивает христианство как «метатеорию российского права», отмечая, что «христианская рели гия, являясь нравственно-нормативной системой, оказывает влияние на формирование и реализацию светских правовых норм», что «происходит своеобразная имплементация ее в право, в результате чего мы пользуемся правом, по сути, прибегая к помощи христианства».
Наиболее наглядно результаты данной имплементации христианской нравственно-нормативной системы в современное российское уголовное законодательство показаны Ю.А. Зюбановым в его, на наш взгляд, весьма серьезном и поучительном труде «Христианские основы Уголовного кодекса Российской Федерации», где автор последовательно каждую статью уголовного закона нашей страны соотнес с текстом Библии, приведя выдержки из Ветхого и Нового Заветов, развитием которых являются, по его мнению, соответствующие современные уголовно-правовые нормы. При этом автор выдвигает идею пересмотра взглядов на понятие совокупности источников уголовного права России и необходимость признания религиозных норм социальным источником уголовного законодательства.
спасибо