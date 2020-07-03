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Буркхардт - Размышления о всемирной истории

Якоб Буркхардт - Размышления о всемирной истории
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy, History, Cultural Studies Art, Sociology Political Science, Religious Studies Atheism
Книга света
От автора. Задача, которую мы ставим себе в ходе преподавания этого курса, состоит в том, чтобы связать ряд исторических наблюдений и изысканий с определенным, почти случайным, время от времени меняющимся ходом мысли.
Кратко обрисовав в общих чертах подход к вопросам, входящим в круг нашего рассмотрения, мы поговорим о трех крупных силах, трех крупных факторах — государстве, религии и культуре, после чего сначала рассмотрим их длительное и постепенное воздействие друг на друга, в особенности подвижного, подверженного волнениям и переменам фактора (культуры) на два других, стабильных, а затем перейдем к рассмотрению ускоренного хода всего мирового процесса, теории кризисов и революций, а также эпизодического скачкообразного поглощения всех прочих движений, общего брожения всей остальной жизни, переломных периодов и эпох реакции, то есть к тому, что можно было бы назвать теорией бурь, после этого обсудим такие явления, как «сгущение» всемирно-исторического процесса, концентрация его движений в великих индивидуальностях, в которых старое и новое находит свое совместное сиюминутное и личностное воплощение как в своих инициаторах и главных выразителях, и, наконец, в разделе о счастье и несчастье во всемирной истории попытаемся отстоять нашу объективность, возражая против переноса субъективных пристрастий и желаний на историю.

Якоб Буркхардт - Размышления о всемирной истории

Пер. с нем. - 2-е изд., М.; СПб.: «Центр гуманитарных инициатив», 2013. 560 с. — (Серия «Книга света»)
ISBN 978-5-98712-112-2

Якоб Буркхардт - Размышления о всемирной истории - Содержание

Размышления о всемирной истории
  • Предисловие издателя
  • I.Введение
  • II. О трех силах
  • III. Рассмотрение шести обусловливающих моментов
    • 1. Культура в ее обусловленности государством
    • 2. Культура в ее обусловленности религией
    • 3. Государство в его обусловленности религией
    • 4. Государство в его обусловленности культурой
    • 5. Религия в ее обусловленности государством
    • 6. Религия в ее обусловленности культурой
  • IV. Исторические кризисы
  • V. Индивид и всеобщее (Историческое величие)
  • VI. О счастье и несчастье в мировой истории
Исторические фрагменты из наследия
Предисловие издателя
I. Древность
  • 1. Древняя история и ее границы
  • 2. О духовной необходимости изучения древней истории
  • 3. О границах культуры и варварства
  • 4. Почему сегодняшний «образованный человек» уже не может понимать древних
  • 5. Значение Египта для всемирной истории
  • 6. Финикийцы как первые создатели полиса
  • 7. О Карфагене
  • 8. Афины
  • 9. Рим и его всемирно-историческое предназначение
  • 10. О Римской империи в первые два века нашей эры
II. Средневековье
  • 11. О средневековье
  • 12. О древнем христианстве
  • 13. Христианство как религия мучеников
  • 14. Об аскезе и ее месте
  • 15. Распространение Никейского христианства
  • 16. Церковь
  • 17. Юлиан и надежда на восстановление язычества
  • 18. Западноевропейское арианство и евреи
  • 19. Распад Западной империи
  • 20. Дело Хлодвига
  • 21. Мухаммед как основатель религии и ислам
  • 22. Деспотизм ислама
  • 23. Ислам и его влияние
  • 24. Два важнейших обстоятельства, значимых для папства VIII века
  • 25. Карл Великий
  • 26. Норманны
  • 27. Византия и ее призвание
  • 28. К спору об иконах
  • 29. О крестовых походах
  • 30. Страсти и жертвы крестовых походов
  • 31. К оценке позднего средневековья
III. Новая история с 1450 по 1598 годы
  • 32. Период с 1450 по 1598 год и его оценка с позиций XIX века
  • 33. Англия в позднем средневековье
  • 34. О Ричарде III
  • 35. О войнах Роз и о Шотландии
  • 36. Бургундия
  • 37. Карл Смелый Бургундский
  • 38. Франция и идея унификации
  • 39. Людовик XI
  • 40. Германская империя при Фридрихе III
  • 41. Османы
  • 42. Республика Флоренция
  • 43. О войне 1494 г
  • 44. О папской власти
  • 45. Италия и Европа, находящаяся за пределами Италии
  • 46. Испания и Португалия
  • 47. Начало Реформации: общие соображения
  • 48. О Лютере
  • 49. О немецкой Реформации: ее причины и духовные последствия
  • 50. О Реформации: протестантизм и традиция. - Нетерпимость нового учения
  • 51. О Реформации: обоснование так называемой «духовной свободы»
  • 52. О Реформации: массы, мотивы их поведения и последствия совершенного. — Лютер
  • 53. О Реформации: Власти - Конфискация имущества и догматизация - Церковь и государство
  • 54. Происхождение территориальных церквей
  • 55. О Реформации, начиная с 1526: неизбежность цезарепапизма...
  • 56. Реформация в наступлении: Реформация и судьба искусства ....
  • 57. К вопросу о положении католической церкви: непосредственное влияние Реформации
  • 58. Цвингли и поздние времена Реформации
  • 59. Карл V и Франциск I
  • 60. О Карле V
  • 61. Генрих VIII
  • 62. Густав Ваза
  • 63. Община избранных
  • 64. О Кальвине
  • 65. О протестантизме во Франции
  • 66. Немецкая культура около 1555 года
  • 67. О «Лузиаде» Камоэнса
  • 68. О Контрреформации
  • 69. Св. Игнатий Лойола
  • 70. Иезуиты
  • 71. Иезуиты и папство
  • 72. Третий Тридентский Собор (1562-1563 годы)
  • 73. Папы времен Контрреформации
  • 74. О немецкой Контрреформации
  • 75. Франция в 1542 году
  • 76. После Варфоломеевской ночи
  • 77. Убийство как вспомогательное средство
  • 78. Своеобразие французского двора
  • 79. О переходе Генриха IV в католицизм
  • 80. Голландия
  • 81. Мария Стюарт
  • 82. О Елизавете Английской
  • 83. «Век» Елизаветы
IV. История XVII и XVIII веков
  • 84. Введение в историю XVII и XVIII вв. (1598-1763)
  • 85. Характер XVI и XVII веков
  • 86. Гугеноты при Генрихе IV
  • 87. Гомаристы и арминиане
  • 88. Европейские государства и общество накануне Тридцатилетней войны
  • 89. Италия в XVII веке
  • 90. Ришелье
  • 91. Положение Германии накануне Тридцатилетней войны
  • 92. Шведы в Германии
  • 93. Гибель Валленштейна
  • 94. Великий курфюрст
  • 95. Англия накануне Первой революции
  • 96. Английское королевство и его задача
  • 97. Кромвель
  • 98. Фронда и французская аристократия
  • 99. Фронда и Парижский парламент
  • 100. О Мазарини
  • 101. Стили в жизни и в искусстве около 1650 года
  • 102. Шведы при короле Карле Густаве
  • 103. Время безграничного влияния княжеской власти
  • 104. О Людовике XIV
  • 105. Людовик XIV как патрон церкви
  • 106. Дух униформизма во Франции и гугеноты
  • 107. Людовик XIV накануне войны за Испанское наследство
  • 108. О второй Английской революции
  • 109. Английская защита от милитаризации общества
  • 110. Характер XVII века
  • 111. Россия
  • 112. Англия со времен Георга I
  • 113. Фридрих Великий
V. Революционный век
  • 114. Введение в историю революционного века
  • 115. Времена реформ, идущих сверху
  • 116. Абсолютизм в северных странах
  • 117. Об освободительной войне в Северной Америке
  • 118. Англия
  • 119. О малых государствах
  • 120. Закрытие Ордена иезуитов
  • 121. Духовная атмосфера накануне 1789 г
  • 122. О духовном развитии в Германии и во Франции в XVIII в
  • 123. О Руссо и его утопии
  • 124. Политическая ситуация во Франции накануне Революции
  • 125. Роковые обстоятельства, сопровождавшие Французскую революцию
  • 126. О Мирабо
  • 127. Клир
  • 128. Assemblee legislative (Законодательное собрание) и клубы
  • 129. О событиях 10 августа 1792 г
  • 130. О сентябрьских днях
  • 131. Появление Конвента: взгляд в прошлое и взгляд в будущее
  • 132. О процессе над Людовиком XVI
  • 133. Жирондисты и якобинцы
  • 134. Всесилие партии, совершенно не щепетильной ни в чем
  • 135. Как правительство становится невероятно сильным
  • 136. Социализм? Коммунизм?
  • 137. Глубинная суть Революции
  • 138. Музыкальные идеи Руссо и разорение церкви
  • 139. О Робеспьере
  • 140. Перед 9 термидора (27 июля 1794 г.)
  • 141. О взаимном истреблении революционными партиями друг друга
  • 142. О 18 фруктидора (4 сентября 1797 г.)
  • 143. Бонапарт и 18 фруктидора
  • 144. Как покоряются аристократия и князья
  • 145. О вторжении французов в Швейцарию
  • 146. Старый Берн: почему его ненавидят
  • 147. О 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) и о консульстве
  • 148.0 Наполеоне
  • 149. Наполеон и Русский поход
Примечания
Аслан Гаджикурбанов. Всемирная история в представлении Якоба Буркхардта
Указатель имен. Составитель Е.Н. Балашова

Якоб Буркхардт - Размышления о всемирной истории - Наши задачи

Философия истории - это кентавр, contradictio in adjecto[1]; ибо история, то есть координация есть нефилософия, а философия, то есть субординация есть неистория.
Но философия, в которой нам предстоит разобраться в первую очередь, намного, если она действительно всерьез берется за разрешение касающейся всех великой загадки жизни, превосходит историю, которая в лучшем случае преследует эту цель отнюдь не удовлетворительно и далеко не прямо.
Только философия должна быть действительной, то есть бес-предпосылочной философией, пользующейся своими собственными средствами. Ведь религиозное разрешение загадки относится к совершенно особой области и связано с совершенно особой внутренней способностью человека. Что же касается качеств и свойств существовавшей до сих пор философии истории, то она шла за историей и делала продольные срезы; она действовала хронологически.
С помощью этого метода она стремилась проникнуть в сущность всеобщей программы мирового развития, в большинстве случаев относясь к ней в высшей степени оптимистически.
Именно на такой позиции стоит Гегель в своей философии истории. Он говорит (на S. 12 и далее)[2], что единственная мысль, которую философия приносите собой, есть простая мысль разума, мысль, что разум, властвует над миром, что и мировая история развивалась разумно, и что результатом всемирной истории должно было (sic!) стать разумное и необходимое шествие мирового Духа - мысли, которые сначала следовало бы доказать, а не «привносить».
Гегель (на S. 18) говорит о поставленных «вечной истиной целях» и излагает свою теорию в виде теодицеи, посредством познания позитивного, аффирмативного, в котором негативное (говоря популярно, Зло) исчезает, превращаясь в нечто второстепенное, устаревшее и давно преодоленное; на S. 21 он развивает свою главную мысль, что всемирная история является демонстрацией того, как Дух приходит к осознанию, что он означает сам по себе, чем он является по сути своей; развитие Духа было развитием в сторону свободы — на Востоке свободу обрел один человек, позднее, у античных народов, она стала достоянием немногих, а в новое время свободными стали все. Нашла себе место у Гегеля (S. 54) и осторожно вводимая теория перфекционизма, совершенствования, то есть хорошо всем известного, так называемого прогресса.
[1]Противоречие в определении (лат.)
[2]Стр. немецкого издания соответствуют стр. 10 сл., 16, 18 сл., 52 русского перевода: Гегель. Философия истории. М; Л., 1935.
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Rating 4.5 / 5
Added 03.07.2020
Author esxatos
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Comments (1 comment)

Шток 5 years ago

дякую

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