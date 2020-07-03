Книга света

От автора. Задача, которую мы ставим себе в ходе преподавания этого курса, состоит в том, чтобы связать ряд исторических наблюдений и изысканий с определенным, почти случайным, время от времени меняющимся ходом мысли.

Кратко обрисовав в общих чертах подход к вопросам, входящим в круг нашего рассмотрения, мы поговорим о трех крупных силах, трех крупных факторах — государстве, религии и культуре, после чего сначала рассмотрим их длительное и постепенное воздействие друг на друга, в особенности подвижного, подверженного волнениям и переменам фактора (культуры) на два других, стабильных, а затем перейдем к рассмотрению ускоренного хода всего мирового процесса, теории кризисов и революций, а также эпизодического скачкообразного поглощения всех прочих движений, общего брожения всей остальной жизни, переломных периодов и эпох реакции, то есть к тому, что можно было бы назвать теорией бурь, после этого обсудим такие явления, как «сгущение» всемирно-исторического процесса, концентрация его движений в великих индивидуальностях, в которых старое и новое находит свое совместное сиюминутное и личностное воплощение как в своих инициаторах и главных выразителях, и, наконец, в разделе о счастье и несчастье во всемирной истории попытаемся отстоять нашу объективность, возражая против переноса субъективных пристрастий и желаний на историю.

Якоб Буркхардт - Размышления о всемирной истории

Пер. с нем. - 2-е изд., М.; СПб.: «Центр гуманитарных инициатив», 2013. 560 с. — (Серия «Книга света»)

ISBN 978-5-98712-112-2

Якоб Буркхардт - Размышления о всемирной истории - Содержание

Размышления о всемирной истории

Предисловие издателя

I.Введение

II. О трех силах

III. Рассмотрение шести обусловливающих моментов 1. Культура в ее обусловленности государством 2. Культура в ее обусловленности религией 3. Государство в его обусловленности религией 4. Государство в его обусловленности культурой 5. Религия в ее обусловленности государством 6. Религия в ее обусловленности культурой

IV. Исторические кризисы

V. Индивид и всеобщее (Историческое величие)

VI. О счастье и несчастье в мировой истории

Исторические фрагменты из наследия

Предисловие издателя

I. Древность

1. Древняя история и ее границы

2. О духовной необходимости изучения древней истории

3. О границах культуры и варварства

4. Почему сегодняшний «образованный человек» уже не может понимать древних

5. Значение Египта для всемирной истории

6. Финикийцы как первые создатели полиса

7. О Карфагене

8. Афины

9. Рим и его всемирно-историческое предназначение

10. О Римской империи в первые два века нашей эры

II. Средневековье

11. О средневековье

12. О древнем христианстве

13. Христианство как религия мучеников

14. Об аскезе и ее месте

15. Распространение Никейского христианства

16. Церковь

17. Юлиан и надежда на восстановление язычества

18. Западноевропейское арианство и евреи

19. Распад Западной империи

20. Дело Хлодвига

21. Мухаммед как основатель религии и ислам

22. Деспотизм ислама

23. Ислам и его влияние

24. Два важнейших обстоятельства, значимых для папства VIII века

25. Карл Великий

26. Норманны

27. Византия и ее призвание

28. К спору об иконах

29. О крестовых походах

30. Страсти и жертвы крестовых походов

31. К оценке позднего средневековья

III. Новая история с 1450 по 1598 годы

32. Период с 1450 по 1598 год и его оценка с позиций XIX века

33. Англия в позднем средневековье

34. О Ричарде III

35. О войнах Роз и о Шотландии

36. Бургундия

37. Карл Смелый Бургундский

38. Франция и идея унификации

39. Людовик XI

40. Германская империя при Фридрихе III

41. Османы

42. Республика Флоренция

43. О войне 1494 г

44. О папской власти

45. Италия и Европа, находящаяся за пределами Италии

46. Испания и Португалия

47. Начало Реформации: общие соображения

48. О Лютере

49. О немецкой Реформации: ее причины и духовные последствия

50. О Реформации: протестантизм и традиция. - Нетерпимость нового учения

51. О Реформации: обоснование так называемой «духовной свободы»

52. О Реформации: массы, мотивы их поведения и последствия совершенного. — Лютер

53. О Реформации: Власти - Конфискация имущества и догматизация - Церковь и государство

54. Происхождение территориальных церквей

55. О Реформации, начиная с 1526: неизбежность цезарепапизма...

56. Реформация в наступлении: Реформация и судьба искусства ....

57. К вопросу о положении католической церкви: непосредственное влияние Реформации

58. Цвингли и поздние времена Реформации

59. Карл V и Франциск I

60. О Карле V

61. Генрих VIII

62. Густав Ваза

63. Община избранных

64. О Кальвине

65. О протестантизме во Франции

66. Немецкая культура около 1555 года

67. О «Лузиаде» Камоэнса

68. О Контрреформации

69. Св. Игнатий Лойола

70. Иезуиты

71. Иезуиты и папство

72. Третий Тридентский Собор (1562-1563 годы)

73. Папы времен Контрреформации

74. О немецкой Контрреформации

75. Франция в 1542 году

76. После Варфоломеевской ночи

77. Убийство как вспомогательное средство

78. Своеобразие французского двора

79. О переходе Генриха IV в католицизм

80. Голландия

81. Мария Стюарт

82. О Елизавете Английской

83. «Век» Елизаветы

IV. История XVII и XVIII веков

84. Введение в историю XVII и XVIII вв. (1598-1763)

85. Характер XVI и XVII веков

86. Гугеноты при Генрихе IV

87. Гомаристы и арминиане

88. Европейские государства и общество накануне Тридцатилетней войны

89. Италия в XVII веке

90. Ришелье

91. Положение Германии накануне Тридцатилетней войны

92. Шведы в Германии

93. Гибель Валленштейна

94. Великий курфюрст

95. Англия накануне Первой революции

96. Английское королевство и его задача

97. Кромвель

98. Фронда и французская аристократия

99. Фронда и Парижский парламент

100. О Мазарини

101. Стили в жизни и в искусстве около 1650 года

102. Шведы при короле Карле Густаве

103. Время безграничного влияния княжеской власти

104. О Людовике XIV

105. Людовик XIV как патрон церкви

106. Дух униформизма во Франции и гугеноты

107. Людовик XIV накануне войны за Испанское наследство

108. О второй Английской революции

109. Английская защита от милитаризации общества

110. Характер XVII века

111. Россия

112. Англия со времен Георга I

113. Фридрих Великий

V. Революционный век

114. Введение в историю революционного века

115. Времена реформ, идущих сверху

116. Абсолютизм в северных странах

117. Об освободительной войне в Северной Америке

118. Англия

119. О малых государствах

120. Закрытие Ордена иезуитов

121. Духовная атмосфера накануне 1789 г

122. О духовном развитии в Германии и во Франции в XVIII в

123. О Руссо и его утопии

124. Политическая ситуация во Франции накануне Революции

125. Роковые обстоятельства, сопровождавшие Французскую революцию

126. О Мирабо

127. Клир

128. Assemblee legislative (Законодательное собрание) и клубы

129. О событиях 10 августа 1792 г

130. О сентябрьских днях

131. Появление Конвента: взгляд в прошлое и взгляд в будущее

132. О процессе над Людовиком XVI

133. Жирондисты и якобинцы

134. Всесилие партии, совершенно не щепетильной ни в чем

135. Как правительство становится невероятно сильным

136. Социализм? Коммунизм?

137. Глубинная суть Революции

138. Музыкальные идеи Руссо и разорение церкви

139. О Робеспьере

140. Перед 9 термидора (27 июля 1794 г.)

141. О взаимном истреблении революционными партиями друг друга

142. О 18 фруктидора (4 сентября 1797 г.)

143. Бонапарт и 18 фруктидора

144. Как покоряются аристократия и князья

145. О вторжении французов в Швейцарию

146. Старый Берн: почему его ненавидят

147. О 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) и о консульстве

148.0 Наполеоне

149. Наполеон и Русский поход

Примечания

Аслан Гаджикурбанов. Всемирная история в представлении Якоба Буркхардта

Указатель имен. Составитель Е.Н. Балашова

Якоб Буркхардт - Размышления о всемирной истории - Наши задачи