Буркхардт - Размышления о всемирной истории
Книга света
От автора. Задача, которую мы ставим себе в ходе преподавания этого курса, состоит в том, чтобы связать ряд исторических наблюдений и изысканий с определенным, почти случайным, время от времени меняющимся ходом мысли.
Кратко обрисовав в общих чертах подход к вопросам, входящим в круг нашего рассмотрения, мы поговорим о трех крупных силах, трех крупных факторах — государстве, религии и культуре, после чего сначала рассмотрим их длительное и постепенное воздействие друг на друга, в особенности подвижного, подверженного волнениям и переменам фактора (культуры) на два других, стабильных, а затем перейдем к рассмотрению ускоренного хода всего мирового процесса, теории кризисов и революций, а также эпизодического скачкообразного поглощения всех прочих движений, общего брожения всей остальной жизни, переломных периодов и эпох реакции, то есть к тому, что можно было бы назвать теорией бурь, после этого обсудим такие явления, как «сгущение» всемирно-исторического процесса, концентрация его движений в великих индивидуальностях, в которых старое и новое находит свое совместное сиюминутное и личностное воплощение как в своих инициаторах и главных выразителях, и, наконец, в разделе о счастье и несчастье во всемирной истории попытаемся отстоять нашу объективность, возражая против переноса субъективных пристрастий и желаний на историю.
Якоб Буркхардт - Размышления о всемирной истории
Пер. с нем. - 2-е изд., М.; СПб.: «Центр гуманитарных инициатив», 2013. 560 с. — (Серия «Книга света»)
ISBN 978-5-98712-112-2
Якоб Буркхардт - Размышления о всемирной истории - Содержание
Размышления о всемирной истории
- Предисловие издателя
- I.Введение
- II. О трех силах
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III. Рассмотрение шести обусловливающих моментов
- 1. Культура в ее обусловленности государством
- 2. Культура в ее обусловленности религией
- 3. Государство в его обусловленности религией
- 4. Государство в его обусловленности культурой
- 5. Религия в ее обусловленности государством
- 6. Религия в ее обусловленности культурой
- IV. Исторические кризисы
- V. Индивид и всеобщее (Историческое величие)
- VI. О счастье и несчастье в мировой истории
Исторические фрагменты из наследия
Предисловие издателя
I. Древность
I. Древность
- 1. Древняя история и ее границы
- 2. О духовной необходимости изучения древней истории
- 3. О границах культуры и варварства
- 4. Почему сегодняшний «образованный человек» уже не может понимать древних
- 5. Значение Египта для всемирной истории
- 6. Финикийцы как первые создатели полиса
- 7. О Карфагене
- 8. Афины
- 9. Рим и его всемирно-историческое предназначение
- 10. О Римской империи в первые два века нашей эры
II. Средневековье
- 11. О средневековье
- 12. О древнем христианстве
- 13. Христианство как религия мучеников
- 14. Об аскезе и ее месте
- 15. Распространение Никейского христианства
- 16. Церковь
- 17. Юлиан и надежда на восстановление язычества
- 18. Западноевропейское арианство и евреи
- 19. Распад Западной империи
- 20. Дело Хлодвига
- 21. Мухаммед как основатель религии и ислам
- 22. Деспотизм ислама
- 23. Ислам и его влияние
- 24. Два важнейших обстоятельства, значимых для папства VIII века
- 25. Карл Великий
- 26. Норманны
- 27. Византия и ее призвание
- 28. К спору об иконах
- 29. О крестовых походах
- 30. Страсти и жертвы крестовых походов
- 31. К оценке позднего средневековья
III. Новая история с 1450 по 1598 годы
- 32. Период с 1450 по 1598 год и его оценка с позиций XIX века
- 33. Англия в позднем средневековье
- 34. О Ричарде III
- 35. О войнах Роз и о Шотландии
- 36. Бургундия
- 37. Карл Смелый Бургундский
- 38. Франция и идея унификации
- 39. Людовик XI
- 40. Германская империя при Фридрихе III
- 41. Османы
- 42. Республика Флоренция
- 43. О войне 1494 г
- 44. О папской власти
- 45. Италия и Европа, находящаяся за пределами Италии
- 46. Испания и Португалия
- 47. Начало Реформации: общие соображения
- 48. О Лютере
- 49. О немецкой Реформации: ее причины и духовные последствия
- 50. О Реформации: протестантизм и традиция. - Нетерпимость нового учения
- 51. О Реформации: обоснование так называемой «духовной свободы»
- 52. О Реформации: массы, мотивы их поведения и последствия совершенного. — Лютер
- 53. О Реформации: Власти - Конфискация имущества и догматизация - Церковь и государство
- 54. Происхождение территориальных церквей
- 55. О Реформации, начиная с 1526: неизбежность цезарепапизма...
- 56. Реформация в наступлении: Реформация и судьба искусства ....
- 57. К вопросу о положении католической церкви: непосредственное влияние Реформации
- 58. Цвингли и поздние времена Реформации
- 59. Карл V и Франциск I
- 60. О Карле V
- 61. Генрих VIII
- 62. Густав Ваза
- 63. Община избранных
- 64. О Кальвине
- 65. О протестантизме во Франции
- 66. Немецкая культура около 1555 года
- 67. О «Лузиаде» Камоэнса
- 68. О Контрреформации
- 69. Св. Игнатий Лойола
- 70. Иезуиты
- 71. Иезуиты и папство
- 72. Третий Тридентский Собор (1562-1563 годы)
- 73. Папы времен Контрреформации
- 74. О немецкой Контрреформации
- 75. Франция в 1542 году
- 76. После Варфоломеевской ночи
- 77. Убийство как вспомогательное средство
- 78. Своеобразие французского двора
- 79. О переходе Генриха IV в католицизм
- 80. Голландия
- 81. Мария Стюарт
- 82. О Елизавете Английской
- 83. «Век» Елизаветы
IV. История XVII и XVIII веков
- 84. Введение в историю XVII и XVIII вв. (1598-1763)
- 85. Характер XVI и XVII веков
- 86. Гугеноты при Генрихе IV
- 87. Гомаристы и арминиане
- 88. Европейские государства и общество накануне Тридцатилетней войны
- 89. Италия в XVII веке
- 90. Ришелье
- 91. Положение Германии накануне Тридцатилетней войны
- 92. Шведы в Германии
- 93. Гибель Валленштейна
- 94. Великий курфюрст
- 95. Англия накануне Первой революции
- 96. Английское королевство и его задача
- 97. Кромвель
- 98. Фронда и французская аристократия
- 99. Фронда и Парижский парламент
- 100. О Мазарини
- 101. Стили в жизни и в искусстве около 1650 года
- 102. Шведы при короле Карле Густаве
- 103. Время безграничного влияния княжеской власти
- 104. О Людовике XIV
- 105. Людовик XIV как патрон церкви
- 106. Дух униформизма во Франции и гугеноты
- 107. Людовик XIV накануне войны за Испанское наследство
- 108. О второй Английской революции
- 109. Английская защита от милитаризации общества
- 110. Характер XVII века
- 111. Россия
- 112. Англия со времен Георга I
- 113. Фридрих Великий
V. Революционный век
- 114. Введение в историю революционного века
- 115. Времена реформ, идущих сверху
- 116. Абсолютизм в северных странах
- 117. Об освободительной войне в Северной Америке
- 118. Англия
- 119. О малых государствах
- 120. Закрытие Ордена иезуитов
- 121. Духовная атмосфера накануне 1789 г
- 122. О духовном развитии в Германии и во Франции в XVIII в
- 123. О Руссо и его утопии
- 124. Политическая ситуация во Франции накануне Революции
- 125. Роковые обстоятельства, сопровождавшие Французскую революцию
- 126. О Мирабо
- 127. Клир
- 128. Assemblee legislative (Законодательное собрание) и клубы
- 129. О событиях 10 августа 1792 г
- 130. О сентябрьских днях
- 131. Появление Конвента: взгляд в прошлое и взгляд в будущее
- 132. О процессе над Людовиком XVI
- 133. Жирондисты и якобинцы
- 134. Всесилие партии, совершенно не щепетильной ни в чем
- 135. Как правительство становится невероятно сильным
- 136. Социализм? Коммунизм?
- 137. Глубинная суть Революции
- 138. Музыкальные идеи Руссо и разорение церкви
- 139. О Робеспьере
- 140. Перед 9 термидора (27 июля 1794 г.)
- 141. О взаимном истреблении революционными партиями друг друга
- 142. О 18 фруктидора (4 сентября 1797 г.)
- 143. Бонапарт и 18 фруктидора
- 144. Как покоряются аристократия и князья
- 145. О вторжении французов в Швейцарию
- 146. Старый Берн: почему его ненавидят
- 147. О 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) и о консульстве
- 148.0 Наполеоне
- 149. Наполеон и Русский поход
Примечания
Аслан Гаджикурбанов. Всемирная история в представлении Якоба Буркхардта
Указатель имен. Составитель Е.Н. Балашова
Аслан Гаджикурбанов. Всемирная история в представлении Якоба Буркхардта
Указатель имен. Составитель Е.Н. Балашова
Якоб Буркхардт - Размышления о всемирной истории - Наши задачи
Философия истории - это кентавр, contradictio in adjecto[1]; ибо история, то есть координация есть нефилософия, а философия, то есть субординация есть неистория.
Но философия, в которой нам предстоит разобраться в первую очередь, намного, если она действительно всерьез берется за разрешение касающейся всех великой загадки жизни, превосходит историю, которая в лучшем случае преследует эту цель отнюдь не удовлетворительно и далеко не прямо.
Только философия должна быть действительной, то есть бес-предпосылочной философией, пользующейся своими собственными средствами. Ведь религиозное разрешение загадки относится к совершенно особой области и связано с совершенно особой внутренней способностью человека. Что же касается качеств и свойств существовавшей до сих пор философии истории, то она шла за историей и делала продольные срезы; она действовала хронологически.
С помощью этого метода она стремилась проникнуть в сущность всеобщей программы мирового развития, в большинстве случаев относясь к ней в высшей степени оптимистически.
Именно на такой позиции стоит Гегель в своей философии истории. Он говорит (на S. 12 и далее)[2], что единственная мысль, которую философия приносите собой, есть простая мысль разума, мысль, что разум, властвует над миром, что и мировая история развивалась разумно, и что результатом всемирной истории должно было (sic!) стать разумное и необходимое шествие мирового Духа - мысли, которые сначала следовало бы доказать, а не «привносить».
Гегель (на S. 18) говорит о поставленных «вечной истиной целях» и излагает свою теорию в виде теодицеи, посредством познания позитивного, аффирмативного, в котором негативное (говоря популярно, Зло) исчезает, превращаясь в нечто второстепенное, устаревшее и давно преодоленное; на S. 21 он развивает свою главную мысль, что всемирная история является демонстрацией того, как Дух приходит к осознанию, что он означает сам по себе, чем он является по сути своей; развитие Духа было развитием в сторону свободы — на Востоке свободу обрел один человек, позднее, у античных народов, она стала достоянием немногих, а в новое время свободными стали все. Нашла себе место у Гегеля (S. 54) и осторожно вводимая теория перфекционизма, совершенствования, то есть хорошо всем известного, так называемого прогресса.
дякую