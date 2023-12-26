Бессчетнова - Идея христианского единства в русской мысли XIX–ХX веков

Русский философ, богослов и церковный деятель Г.В. Флоровский писал в своем очерке «О границах Церкви» (1934): «Раскол в Церкви есть всегда нечто противоречивое и противоестественное, парадокс и загадка. Ибо Церковь есть единство. И все бытие Ее в этом единстве и единении о Христе и во Христе». Данная цитата во многих смыслах является эталонной для понимания идеи христианского единства в русской философской мысли и духовной культуре XIX—XX веков.

Говоря о христианском единстве, большая часть русских философов и богословов описала свой собственный церковный опыт. Начиная с А.С. Хомякова и других старших славянофилов, экклезиастическая проблематика в русской мысли была помещена в онтологическую плоскость, что стало центральной темой религиозно-метафизических поисков XIX века. Хомяков в своей работе «Церковь одна» (1838) первым из русских мыслителей заговорил о Церкви как организме: «Единство Цеpкви следyет необходимо из единства Божьего, ибо Цеpковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божией благодати, живyщей во множестве pазyмных твоpений, покоpяющихся благодати. <…> Единство же Цеpкви не мнимое, не иносказательное, но истинное и существенное, как единство многочисленных членов в живом теле»2. Н.А. Бердяев называл Хомякова «рыцарем Церкви» и посвятил ему историко-философскую монографию, в которой писал: «Со времен старых учителей Церкви православный Восток не знает богослова такой силы, как Хомяков»3. Бердяева в Хомякове привлекла, прежде всего, его идея свободы, которая представлялась как необходимое условие существования Церкви. В свою очередь, Хомяков любил повторять знаменитую фразу Франсуа Гизо о том, что церковь есть авторитет, добавляя, что французский мыслитель глубоко ошибался, так как Церковь — это не авторитет, как не авторитет и сам Христос. Любой авторитет гетерономен, а Церковь автономна, она есть истина и в то же самое время жизнь. С точки зрения Хомякова, христианское учение о Церкви невозможно в рамках секулярного мировоззрения и секулярной антропологии, которая низводит Церковь до уровня человеческой организации и института. Церковь имеет высший сакральный смысл и представляет собой «единство Божией благодати». Он ввел в русскую мысль оригинальное учение о соборности — целостности Церкви и свободном духовном единении людей, которое утверждает особый тип познания бытия — гносеологию всеобщего единства, ожидающего время, когда Бог соединиться со своим творением и будет все во всем. Идея соборности имела большое значение для русской мысли, во многих смыслах она открыла путь русской метафизики всеединства.

Бессчетнова Е.В. - Идея христианского единства в русской мысли XIX–ХX веков

М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2023. — 264 с.: ил.

ISBN 978-5-88373-798-4

Бессчетнова Е.В. - Идея христианского единства в русской мысли XIX–ХX веков – Содержание

Введение

Лекция 1. П.Я. Чаадаев. Единство религиозного и светского начал

Лекция 2. А.С. Хомяков. Церковь одна

Лекция 3. Н.В. Гоголь: вопрос о диалектической взаимосвязи Русской и Римской церквей

Лекция 4. Римский вопрос Ф.И. Тютчева

Лекция 5. Христианское миросозерцание Ф.М. Достоевского

Лекция 6. Идея Вселенской церкви Вл.С. Соловьёва

Лекция 7. Е.Н. Трубецкой о тайне теократии: спор с Вл.С. Соловьёвым

Лекция 8. Родное и Вселенское Вяч.И. Иванова

Лекция 9. Вселенскость и Конфессионализм Н.А. Бердяева

Лекция 10. Христианский реализм С.Л. Франка в контексте вызовов постсекулярного общества

Лекция 11. Идея христианского единства С.Н. Булгакова

Лекция 12. Пути христианского единства Г.В. Флоровского

Архивные источники

Список литературы