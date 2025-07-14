Протоиерей Вадим Суворов - Учение о первенствующем епископе в русском православном богословии в XX веке

Суворов - Учение о первенствующем епископе в русском православном богословии в 20 веке
Тема исследования тесно связана с целым рядом актуальных для мирового Православия вопросов, являющихся предметом полемики, таких как первенство во Вселенской Церкви, проблема диаспоры, диптихи, автокефалия и способы ее провозглашения. В наши дни в связи с недавними антиканоническими действиями Константинопольского Патриархата по созданию так называемой Православной Церкви Украины, тема представленного автором исследования приобрела особую актуальность. Выбирая в Общецерковной докторантуре эту тему, автор, вероятно, и представить себе не мог, насколько его диссертация окажется актуальной на момент ее защиты.
Именно различия в подходах к «проблеме первенства» — вопросу о функциях и полномочиях первенствующего епископа во Вселенской Церкви — послужили одной из главных причин нового украинского церковного кризиса, приведшего в октябре 2018 года к печальному разрыву евхаристического общения между Московским и Константинопольским Патриархатами.
Прикрываясь благими целями объединения украинского Православия, Константинопольский патриарх фактически совершил легализацию раскола. Без предварительного исследования были «восстановлены в сане» и приняты в церковное общение лидеры украинских раскольников: некоторые из них были рукоположены лицами, не имевшими даже раскольнического епископского рукоположения. Были «отменены» все наложенные на них канонические прещения, был «восстановлен» в каноническом статусе отлученный от Церкви бывший митрополит Филарет Денисенко, было «отменено действие» соборной грамоты Константинопольского Патриархата 1686 года о передаче Киевской митрополии в состав Московского Патриархата, в Киеве была открыта «ставропигия» Константинопольского патриарха. Путем слияния неканонических раскольнических организаций «УПЦ КП» и «УАПЦ» при участии политических властей была искусственно создана «Православная церковь Украины», которой Константинопольский Патриархат предоставил «томос об автокефалии».
Протоиерей Вадим Суворов - Учение о первенствующем епископе в русском православном богословии в XX веке
М.: Издательский дом «Познание», 2020. — 872 с.
ISBN 978-5-906960-96-2
Протоиерей Вадим Суворов - Учение о первенствующем епископе в русском православном богословии в XX веке - Содержание
ПРЕДИСЛОВИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1. СОСТОЯНИЕ УЧЕНИЯ О ПЕРВЕНСТВУЮЩЕМ ЕПИСКОПЕ В РУССКОМ ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛОВИИ НА РУБЕЖЕ ΧΙΧ-ΧΧ ВЕКОВ
2. УЧЕНИЕ О ПЕРВЕНСТВУЮЩЕМ ЕПИСКОПЕ В ДИСКУССИИ О РЕФОРМЕ ВЫСШЕГО ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПОМЕСТНОМ СОБОРЕ 1917-1918 ГОДОВ
3. УЧЕНИЕ О ПЕРВЕНСТВУЮЩЕМ ЕПИСКОПЕ В НЕКОТОРЫХ ДОКУМЕНТАХ СВЯТОГО ПАТРИАРХА ТИХОНА (БЕЛАВИНА; 1865-1925)
4. УЧЕНИЕ О ПЕРВЕНСТВУЮЩЕМ ЕПИСКОПЕ В ТРУДАХ ПРАВОСЛАВНЫХ БОГОСЛОВОВ РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ XX ВЕКА, НЕ ПРИНАДЛЕЖАВШИХ ЮРИСДИКЦИИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
5. УЧЕНИЕ О ПЕРВЕНСТВУЮЩЕМ ЕПИСКОПЕ В ТРУДАХ КАНОНИСТОВ И БОГОСЛОВОВ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
6. ОТКЛИК РУССКИХ БОГОСЛОВОВ НА КНИГУ МИТРОПОЛИТА САРДИЙСКОГО МАКСИМА «ВСЕЛЕНСКИЙ ПАТРИАРХАТ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ» (1975)
7. ПРОТЕСТЫ МОСКОВСКОЙ ПАТРИАРХИИ В СВЯЗИ С ДЕЙСТВИЯМИ И ПРИТЯЗАНИЯМИ КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО ПРЕСТОЛА В XX ВЕКЕ И ИХ ОЦЕНКА В ТРУДАХ РУССКИХ БОГОСЛОВОВ
8. УЧЕНИЕ О ПЕРВЕНСТВУЮЩЕМ ЕПИСКОПЕ В РУССКОМ ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛОВИИ И РЕФОРМА КАТОЛИЧЕСКОЙ ЭККПЕЗИОЛОГИИ В XX ВЕКЕ
ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сокращения
Библиография
Примечания
Об авторе
Протоиерей Вадим Суворов - Учение о первенствующем епископе в русском православном богословии в XX веке - Предисловие
Беззаконные решения Константинопольский патриарх принял в одностороннем порядке, проигнорировав призывы канонической Украинской Православной Церкви и всей полноты Русской Православной Церкви, а также братских Поместных Православных Церквей, их Предстоятелей и архиереев к всеправославному обсуждению вопроса.
Как в очередной раз показала жизнь, легализация раскола — это не тот путь, которым можно достичь церковного единства. Вместо декларируемых «мира и любви», действия Константинопольского патриарха еще более усилили разделение между православными Украины, обострили межконфессиональные отношения, привели к всплеску насилия по отношению к духовенству и верующим канонической Украинской Православной Церкви. Весьма показательно, что бывший лидер раскольнического «Киевского патриархата» Филарет Денисенко вскоре заявил о непризнании им решений «объединительного собора» и учинил очередной раскол.
Последствия безответственной политики Константинопольского патриарха уже вышли далеко за пределы православной Украины. Вместо того чтобы признать допущенную ошибку и попытаться исправить ее путем всеправославного обсуждения, патриарх Варфоломей блокировал любые переговорные инициативы на этом направлении и, по многим свидетельствам, на протяжении года оказывал беспрецедентное давление на иерархов Элладской Церкви, требуя от них признания раскольников. В результате в октябре 2019 года, игнорируя протесты и аргументы целого ряда видных архипастырей, пастырей и богословов Элладской Православной Церкви, ее предстоятель, Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним, на внеочередном Архиерейском Соборе этой Церкви предложил «признать... автокефалию Православной Церкви независимой Украинской республики», а затем направил главе «ПЦУ» письмо, которым Элладская Церковь засвидетельствовала признание данной раскольничьей структуры. В связи с этим Московский Патриархат был вынужден прекратить поминовение имени Предстоятеля Элладской Церкви, а также прервать молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской Церкви, которые вступили в церковное общение с представителями украинских неканонических раскольнических сообществ. В то же время Московский Патриархат подчеркнул, что он продолжит сохранять с собратьями в Элладской Православной Церкви «живую молитвенную, каноническую и евхаристическую связь — чрез всех тех архипастырей и пастырей, кто уже выступил или в дальнейшем выступит против признания украинского раскола, кто не запятнает себя сослужением с раскольническими лже-иерархами» (Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви от 17 октября 2019 года).
В ноябре 2019 года за Божественной литургией в Каире Патриарх Александрийский Феодор помянул на великом входе в числе Предстоятелей автокефальных Православных Церквей главу украинской раскольнической группы и официально объявил о признании им этой неканонической структуры. Данное решение было принято патриархом Феодором единолично, поскольку оно не было принято на состоявшемся месяцем ранее заседании Священного Синода Александрийского Патриархата, не выносилось на голосование его архиереев и, соответственно, не имело соборного характера. Священный Синод Русской Православной Церкви признал эти действия Александрийского патриарха антиканоническими, подтвердив невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним. При этом Московский Патриархат сохранил церковное общение с архиереями Александрийской Православной Церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола.
Сегодня мы вынуждены констатировать, что Православная Церковь оказалась перед угрозой разделений, сопоставимых с «великим расколом» 1054 года. Особую опасность для всего мирового Православия представляет то, что в качестве обоснования своих действий иерархи и богословы Константинопольского Патриархата выдвигают не имеющую общеправославного признания теорию о главенстве и особых властных полномочиях, якобы принадлежащих на уровне Вселенской Церкви Константинопольскому патриарху. Ему приписывают права «первого без равных» (primus sine paribus) со вселенской юрисдикцией. Утверждается, что Константинопольский патриарх обладает исключительным правом определять границы Церквей, упразднять существующие автокефалии, предоставлять другим Церквам автокефальный статус, определяя в каждом отдельном случае по своему усмотрению его содержательное наполнение, рассматривать апелляции из других Поместных Церквей и отменять их судебные и иные решения, отменять действие ранее принятых собственных решений и обязательств, вторгаться в пределы других Поместных Церквей, осуществлять юрисдикцию над всей православной диаспорой и новыми миссионерскими территориями.
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