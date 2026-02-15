Вниманию читателя впервые предлагается наиболее полное собрание архивных документов по истории воссоединения Киевской митрополии с Русской Православной Церковью. От времен Крещения Руси Киев - древнейшая кафедра Русской Церкви и средоточие её единства. Временное разделение Русской Церкви в XV-XVII вв. было вызвано последствиями Флорентийской унии 1439 г., которую заключил с Римом патриарх Константинопольский. В 1458 г. на Киевскую кафедру был поставлен униат Григорий Болгарин: иерархия Киевской митрополии вступила в общение с Римом, а положение православия на западнорусских землях, входивших в состав Речи Посполитой, стало неуклонно ухудшаться. Брестская уния 1596 г. ознаменовала период открытых гонений на православную Церковь. Несмотря на то, что к этому времени Константинопольская Церковь отказалась от наследия Флорентийской унии, её патриархи не имели возможности оказать существенную поддержку своей митрополии, действующей в польско-литовских пределах. Воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью - 1676-1686 гг. - Исследования и документы М.: ЦНЦ «ПЭ», 2019 - 912 с. ISBN 978-5-89572-074-5

К концу XVII в. территория Киевской митрополии была разделена между Россией и Речью Посполитой. Давление на православных со стороны инославного государства и насильственное распространение унии на территории Правобережья Днепра вынуждали гетманов Левобережья искать пути к укреплению православия, а Московское царство и Московский патриархат — оказывать поддержку своим единоверным собратьям. Свершившееся в 1686 г. воссоединение Киевской митрополии с Русской Церковью фактически спасло от уничтожения украинское православие. Восстановление церковного единства Святой Руси дало мощный импульс к развитию христианского благочестия, богословия и образования в единой Русской Церкви. Синодальное решение Константинопольской Церкви о передаче Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриарха получило немедленное и повсеместное признание как в самой митрополии, так и среди Поместных Православных Церквей. Авторитетность актов 1686 г. не подвергалась сомнению ни в одной из Поместных Православных Церквей. Сама же Константинопольская Церковь безоговорочно признавала полноту юрисдикции Русской Церкви над Киевской митрополией. Об этом свидетельствуют, в частности, «Синтагматарии» епископата, канонические сборники и другие официальные издания Константинопольского патриархата XVIII-XIX вв., а также официальная переписка Фанара с Русской Церковью в то же время. Лишь в 2018 г. Константинополь предпринял попытку отозвать акт 1686 г. и распространить свою юрисдикцию на Украину. Именно тогда впервые прозвучали заявления Константинопольской патриархии и её представителей о том, что передача Киевской митрополии Московскому патриархату якобы имела временный и условный характер; что Соборное деяние 1686 г. предоставляло Московской Церкви лишь ограниченное право рукополагать митрополита Киевского ввиду крайней необходимости; что упомянутое в документах требование к Киевскому митрополиту поминать Константинопольского и Московского патриархов на богослужениях будто бы свидетельствует о сохранении юрисдикции Константинопольской Церкви над Киевской митрополией. Но чтение трёх правоустанавливающих документов: Синодальных деяний Константинопольского патриархата, направленных патриарху Иоакиму и гетману, а также пояснительной грамоты патриарха Дионисия IV московским царям Ивану V, Петру I Алексеевичам и царевне Софье Алексеевне - не даёт оснований говорить о временном или об ограниченном характере юрисдикции Московского патриархата над Киевской митрополией. Напротив, в текстах ясно сказано, что Московскому патриарху Иоакиму передаётся без ограничений право рукополагать киевских митрополитов всякий раз, «когда эта митрополия останется лишённой подлинного архиерея», что это право принадлежит и его преемникам («и патриархи, которые будут после него, подобным же образом») и в целом «митрополия Киевская да будет подчинена святейшему патриаршему престолу Московскому, и архиереи в ней да признают старейшиной и предстоятелем патриарха Московского, какой будет в данное время, как рукополагаемые им». Помещённые в этом томе исследования проливают необходимый свет и на вопрос о требовании поминовения митрополитом Киевским имени не только Московского, но и Константинопольского патриарха за богослужением.

Митрополит Волоколамский Иларион, председатель Синодальной Библейско-богословской комиссии Воссоединение Киевской митрополии с Русской Православной Церковью - 1676-1686 гг. - Исследования и документы - ΧΙ-ΧΙΙ вв.: создание Русской митрополии и становление идеи её неделимости

Митрополия Руси со времени её создания — вероятнее всего, между 1008 и 1015 гг. - отличалась от других митрополий Константинопольского патриархата как своими огромными размерами, так и особенностями своей организации. Другие митрополии Константинопольского патриархата находились внутри старых границ Римской империи; исключение помимо Русской составляла лишь Аланская. Однако митрополит Аланский не имел епископов-суффраганов, то есть был, по сути, титулярным: не случайно он первоначально считался просто автокефальным — то есть напрямую подчиняющимся патриарху — архиепископом. В митрополию Руси, напротив, входили (то ли сразу, то ли вскоре после её возникновения) несколько епархий, возглавляемых епископами. Таким образом, Русская митрополия сочетала в себе одновременно инновацию (как митрополия на неизведанной и при этом огромной территории) и ретроспекцию (как митрополия, организованная по старой двухступенчатой модели, в отличие от прочих новосоздаваемых Константинополем митрополий, которые преимущественно оставались титулярными и, по сути, представляли собой обычные епископии, лишь формально повышенные до митрополичьего уровня).

Впрочем, Русская митрополия копировала двухступенчатую модель времён первых пяти Вселенских соборов лишь внешне, поскольку своего епископа получил далеко не каждый город Руси. Даже сам митрополит, хотя и имел свою резиденцию в Киеве, титуловался как της 'Ρωσίας (Руси), то есть не был привязан к конкретному городу. Такое церковное устроение противоречило и самой идее епископа как главы христианской общины в том или ином городе и его окрестностях, и византийскому каноническому праву. На наиболее раннем этапе существования Русской митрополии подобный порядок можно было объяснить тем, что в русских городах фактически не было полноценных христианских общин, поскольку христианизация Руси проводилась сверху, по решению князя киевского Владимира Святославича. Однако и впоследствии, на протяжении целого тысячелетия, малое число епископов на значительных территориях с преимущественно православным населением так и осталось одной из ярких особенностей организации Церкви на Руси.