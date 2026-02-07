Православная церковь и русский национализм

Проблематика национализма, ставшего со второй половины XIX в. заметным явлением русской жизни, остается одной из самых острых и обсуждаемых тем и в XXI столетии. В дискуссию о русском национализме, не утихающую и поныне, оказались вовлечены не только политики, общественные деятели, светские публицисты и ученые, но и представители Церкви. По мере того как национализм стал превращаться во влиятельную политическую идеологию, духовенству, богословам, церковным публицистам, миссионерам пришлось задуматься об оценке этого явления с точки зрения православного вероучения. Начало церковному осмыслению русского национализма было положено во второй половине XIX в., и к началу XX в. полемика о национализме в церковной среде уже приобрела значительный масштаб. Наибольшей остроты она достигла в период 1905—1917 гг., что объясняется как политической ситуацией в стране, так и вовлечением православного духовенства в публичную полемику о теории и практике русского национализма, его характере и содержании. Появление после издания Манифеста 17 октября легальной политической периодики различной направленности, развернувшееся партийное строительство и открывшаяся для духовенства возможность участия в политической борьбе сделали эту полемику более оживленной, острой и содержательной.

В той или иной степени сторонниками русского национализма (впрочем, подчас достаточно по-разному понимаемого) в начале XX в. провозглашали себя и члены крайне правых партий и союзов, и представители умеренного крыла либерального лагеря, и даже отдельные социалисты. Таким образом, мобилизовать националистические идеи по-своему пытались и национал-консерваторы, и национал-либералы, и национал-демократы. Неудивительно, что в этих условиях в обществе развернулась широкая дискуссия о русском национализме, причем как среди защитников, так и в числе критиков данной политической идеологии было немало именитых публицистов, философов и политиков.1 Не остались в стороне от этой полемики и церковные авторы.

Историография вопроса

Изучение истории русского национального движения невозможно рассматривать вне контекста западных теорий национализма, начало активной разработки которых относится к 1960-м, а пик — к 1990-м гг. Э. Смит выделяет три ключевые проблемы, занимающие современных теоретиков: 1) этическая и философская проблема «роли нации в человеческих отношениях»: «Должны ли мы рассматривать нацию как самоцель, абсолютную ценность, несопоставимую со всеми остальными ценностями?»; 2) антропологическая и политическая проблема: вопрос о природе нации — этнокультурной, территориальной или формально-юридической; 3) исторический и социологический вопрос о месте наций в истории человечества: являются ли они порождением объективной исторической закономерности или «конструктом» индустриальной эпохи.1 Эти же вопросы (иногда чуть иначе формулируемые) волновали и участников полемики о национализме XIX в.

Православная церковь и русский национализм (вторая половина XIX — начало XX века)

Под ред. А. А. Иванова

СПб.: Владимир Даль, 2021. — 799 с.

ISBN 978-5-93615-259-7

Иванов А. А., Амбарцумов И. В., Калиновский В. В., Котов А. Э„ Чемакин А. А. - Церковное осмысление национализма: pro et contra

Часть 1. От великих реформ до революционного взрыва

Часть 2. В дни революционной смуты

Часть 3. Период думской монархии

Часть 4. От Первой мировой войны к Гражданской

Приложение

Комментарии