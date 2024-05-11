Беттельхейм Бруно - О пользе волшебства - Смысл и значение волшебных сказок

Если нам мало жить, наблюдая бег минут, и если мы стремимся к подлинному осознанию собственной жизни, нам следует искать ее смысл. Обретение смысла жизни — самое важное и самое трудное достижение. Сколь многие утратили стремление жить всерьез и волю к жизни оттого, что ее смысл ускользнул от них! Понимание человеком смысла собственного существования не приходит внезапно с достижением того или иного возраста, в том числе и зрелого. Напротив, обретение надежного понимания того, в чем состоит (или должен состоять) смысл моей жизни, представляет собой необходимое условие формирования психологической зрелости. И достичь ее можно лишь в итоге длительного развития: на каждом этапе жизни мы ищем (и должны суметь найти) крупицу смысла, соответствующую тому, какое развитие получило к данному моменту наше сознание и что мы способны уразуметь.

Вопреки сюжету античного мифа мудрость не является нам сразу вся целиком, воплотившись в окончательную форму, подобно Афине из головы Зевса. Можно сравнить ее обретение со строительством или путем, которым мы следуем шажок за шажком, начав его с самых бессмысленных начал. Лишь став взрослым, можно стяжать понимание смысла собственного существования в мире, опираясь на обретенный опыт. Увы, слишком часто родители хотят, чтобы дети рассуждали так же, как они сами, упуская при этом из виду, что развитие самосознания и миропонимания, а также представлений о смысле жизни требует не меньше времени, чем развитие телесное и умственное.

Сегодня, как и в прежние времена, самой важной (и самой трудной!) задачей в воспитании ребенка остается помощь ему в обретении смысла жизни. Чтобы достичь этого, взрослея, необходимо многое пережить. Дитя, развиваясь, должно понемногу учиться все лучше и лучше понимать себя; осваивая это умение, оно обретает способность понимать других и в конечном счете общаться с ними так, что общение приносит удовлетворение обеим сторонам, будучи исполнено смысла.

Что нужно, чтобы достичь глубинных смыслов? Преодолеть узкие рамки такого существования, когда все вращается вокруг тебя, и поверить, что ты внесешь в жизнь весомый вклад: если не теперь, то некогда, в будущем. Это чувство необходимо тому, кто хочет ощущать удовлетворение от того, кто он такой и что делает. Чтобы не оказаться игрушкой в руках судьбы, необходимо развивать внутренние ресурсы, дабы эмоции, воображение и ум поддерживали и обогащали друг друга. Испытывая положительные ощущения, мы обретаем силу для развития нашего ratio; лишь надежда на будущее может укрепить нас в невзгодах, с которыми каждый из нас неизбежно встречается на жизненном пути.

Беттельхейм Бруно - О пользе волшебства - Смысл и значение волшебных сказок

Пер. с англ. Е. Семеновой. — Москва : МИФ, 2024. — 512 c.

ISBN 978-5-00214-379-5

Беттельхейм Бруно - О пользе волшебства – Содержание

Введение. Борьба за смысл

Часть I. Полный карман чудес

Жизнь, предсказанная изнутри

«Рыбак и джинн»

Сказка и миф

«Три поросенка»

Детям нужно волшебство

Как важно «овнешнять»

Превращения

Упорядочивание хаоса

«Пчелиная матка»

«Братец и сестрица»

«Синдбад-мореход и Синдбад-носильщик»

Обрамление цикла «Тысяча и одна ночь»: история Шахрияра и Шахерезады

Сказки о двух братьях

«Три языка»

«Три перышка»

Эдипов конфликт и его разрешение

Страх перед фантазией

Как выйти из младенчества? Фантазия поможет!

«Гусятница»

Фантазия, исцеление, побег и утешение

Как рассказывать волшебные сказки

Часть II. В волшебной стране

«Гензель и Гретель»

«Красная Шапочка»

«Джек и бобовый стебель»

«Белоснежка и семь гномов»: завистливая королева и миф об Эдипе

«Белоснежка»

«Златовласка и три медведя»

«Спящая красавица»

«Золушка»

Цикл сказок о женихе-животном

Благодарности

Примечания

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Библиография