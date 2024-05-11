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Беттельхейм - О пользе волшебства

Беттельхейм Бруно - О пользе волшебства - Смысл и значение волшебных сказок
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Mythology Legends
Если нам мало жить, наблюдая бег минут, и если мы стремимся к подлинному осознанию собственной жизни, нам следует искать ее смысл. Обретение смысла жизни — самое важное и самое трудное достижение. Сколь многие утратили стремление жить всерьез и волю к жизни оттого, что ее смысл ускользнул от них! Понимание человеком смысла собственного существования не приходит внезапно с достижением того или иного возраста, в том числе и зрелого. Напротив, обретение надежного понимания того, в чем состоит (или должен состоять) смысл моей жизни, представляет собой необходимое условие формирования психологической зрелости. И достичь ее можно лишь в итоге длительного развития: на каждом этапе жизни мы ищем (и должны суметь найти) крупицу смысла, соответствующую тому, какое развитие получило к данному моменту наше сознание и что мы способны уразуметь.
Вопреки сюжету античного мифа мудрость не является нам сразу вся целиком, воплотившись в окончательную форму, подобно Афине из головы Зевса. Можно сравнить ее обретение со строительством или путем, которым мы следуем шажок за шажком, начав его с самых бессмысленных начал. Лишь став взрослым, можно стяжать понимание смысла собственного существования в мире, опираясь на обретенный опыт. Увы, слишком часто родители хотят, чтобы дети рассуждали так же, как они сами, упуская при этом из виду, что развитие самосознания и миропонимания, а также представлений о смысле жизни требует не меньше времени, чем развитие телесное и умственное.
Сегодня, как и в прежние времена, самой важной (и самой трудной!) задачей в воспитании ребенка остается помощь ему в обретении смысла жизни. Чтобы достичь этого, взрослея, необходимо многое пережить. Дитя, развиваясь, должно понемногу учиться все лучше и лучше понимать себя; осваивая это умение, оно обретает способность понимать других и в конечном счете общаться с ними так, что общение приносит удовлетворение обеим сторонам, будучи исполнено смысла.
Что нужно, чтобы достичь глубинных смыслов? Преодолеть узкие рамки такого существования, когда все вращается вокруг тебя, и поверить, что ты внесешь в жизнь весомый вклад: если не теперь, то некогда, в будущем. Это чувство необходимо тому, кто хочет ощущать удовлетворение от того, кто он такой и что делает. Чтобы не оказаться игрушкой в руках судьбы, необходимо развивать внутренние ресурсы, дабы эмоции, воображение и ум поддерживали и обогащали друг друга. Испытывая положительные ощущения, мы обретаем силу для развития нашего ratio; лишь надежда на будущее может укрепить нас в невзгодах, с которыми каждый из нас неизбежно встречается на жизненном пути.

Беттельхейм Бруно - О пользе волшебства - Смысл и значение волшебных сказок

Пер. с англ. Е. Семеновой. — Москва : МИФ, 2024. — 512 c.
ISBN 978-5-00214-379-5

Беттельхейм Бруно - О пользе волшебства – Содержание

Введение. Борьба за смысл
Часть I. Полный карман чудес
  • Жизнь, предсказанная изнутри
  • «Рыбак и джинн»
  • Сказка и миф
  • «Три поросенка»
  • Детям нужно волшебство
  • Как важно «овнешнять»
  • Превращения
  • Упорядочивание хаоса
  • «Пчелиная матка»
  • «Братец и сестрица»
  • «Синдбад-мореход и Синдбад-носильщик»
  • Обрамление цикла «Тысяча и одна ночь»: история Шахрияра и Шахерезады
  • Сказки о двух братьях
  • «Три языка»
  • «Три перышка»
  • Эдипов конфликт и его разрешение
  • Страх перед фантазией
  • Как выйти из младенчества? Фантазия поможет!
  • «Гусятница»
  • Фантазия, исцеление, побег и утешение
  • Как рассказывать волшебные сказки
Часть II. В волшебной стране
  • «Гензель и Гретель»
  • «Красная Шапочка»
  • «Джек и бобовый стебель»
  • «Белоснежка и семь гномов»: завистливая королева и миф об Эдипе
  • «Белоснежка»
  • «Златовласка и три медведя»
  • «Спящая красавица»
  • «Золушка»
  • Цикл сказок о женихе-животном
  • Благодарности
Примечания
Об авторе
Библиография
Views 225
Rating 5.0 / 5
Added 11.05.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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