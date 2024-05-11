Беттельхейм Бруно - О пользе волшебства - Смысл и значение волшебных сказок

Беттельхейм - О пользе волшебства
Если нам мало жить, наблюдая бег минут, и если мы стремимся к подлинному осознанию собственной жизни, нам следует искать ее смысл. Обретение смысла жизни — самое важное и самое трудное достижение. Сколь многие утратили стремление жить всерьез и волю к жизни оттого, что ее смысл ускользнул от них! Понимание человеком смысла собственного существования не приходит внезапно с достижением того или иного возраста, в том числе и зрелого. Напротив, обретение надежного понимания того, в чем состоит (или должен состоять) смысл моей жизни, представляет собой необходимое условие формирования психологической зрелости. И достичь ее можно лишь в итоге длительного развития: на каждом этапе жизни мы ищем (и должны суметь найти) крупицу смысла, соответствующую тому, какое развитие получило к данному моменту наше сознание и что мы способны уразуметь.
Вопреки сюжету античного мифа мудрость не является нам сразу вся целиком, воплотившись в окончательную форму, подобно Афине из головы Зевса. Можно сравнить ее обретение со строительством или путем, которым мы следуем шажок за шажком, начав его с самых бессмысленных начал. Лишь став взрослым, можно стяжать понимание смысла собственного существования в мире, опираясь на обретенный опыт. Увы, слишком часто родители хотят, чтобы дети рассуждали так же, как они сами, упуская при этом из виду, что развитие самосознания и миропонимания, а также представлений о смысле жизни требует не меньше времени, чем развитие телесное и умственное.
Сегодня, как и в прежние времена, самой важной (и самой трудной!) задачей в воспитании ребенка остается помощь ему в обретении смысла жизни. Чтобы достичь этого, взрослея, необходимо многое пережить. Дитя, развиваясь, должно понемногу учиться все лучше и лучше понимать себя; осваивая это умение, оно обретает способность понимать других и в конечном счете общаться с ними так, что общение приносит удовлетворение обеим сторонам, будучи исполнено смысла.
Что нужно, чтобы достичь глубинных смыслов? Преодолеть узкие рамки такого существования, когда все вращается вокруг тебя, и поверить, что ты внесешь в жизнь весомый вклад: если не теперь, то некогда, в будущем. Это чувство необходимо тому, кто хочет ощущать удовлетворение от того, кто он такой и что делает. Чтобы не оказаться игрушкой в руках судьбы, необходимо развивать внутренние ресурсы, дабы эмоции, воображение и ум поддерживали и обогащали друг друга. Испытывая положительные ощущения, мы обретаем силу для развития нашего ratio; лишь надежда на будущее может укрепить нас в невзгодах, с которыми каждый из нас неизбежно встречается на жизненном пути.
Беттельхейм Бруно - О пользе волшебства - Смысл и значение волшебных сказок
Пер. с англ. Е. Семеновой. — Москва : МИФ, 2024. — 512 c.
ISBN 978-5-00214-379-5
Беттельхейм Бруно - О пользе волшебства – Содержание
Введение. Борьба за смысл
Часть I. Полный карман чудес
- Жизнь, предсказанная изнутри
- «Рыбак и джинн»
- Сказка и миф
- «Три поросенка»
- Детям нужно волшебство
- Как важно «овнешнять»
- Превращения
- Упорядочивание хаоса
- «Пчелиная матка»
- «Братец и сестрица»
- «Синдбад-мореход и Синдбад-носильщик»
- Обрамление цикла «Тысяча и одна ночь»: история Шахрияра и Шахерезады
- Сказки о двух братьях
- «Три языка»
- «Три перышка»
- Эдипов конфликт и его разрешение
- Страх перед фантазией
- Как выйти из младенчества? Фантазия поможет!
- «Гусятница»
- Фантазия, исцеление, побег и утешение
- Как рассказывать волшебные сказки
Часть II. В волшебной стране
- «Гензель и Гретель»
- «Красная Шапочка»
- «Джек и бобовый стебель»
- «Белоснежка и семь гномов»: завистливая королева и миф об Эдипе
- «Белоснежка»
- «Златовласка и три медведя»
- «Спящая красавица»
- «Золушка»
- Цикл сказок о женихе-животном
- Благодарности
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