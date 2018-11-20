Иконоборчество. В книге анализируется одна из сторон истории пластических искусств, живописи и скульптуры, но, возможно, самая главная - попытка представить божественное и периодически возникающие стремления отказаться, даже запретить такие представления. Книга непростая, но рекомендуем ее прочесть.

Ален Безансон - Запретный образ - Интеллектуальная история иконоборчества - Содержание

Предисловие

Часть I. ИКОНОБОРЧЕСТВО: АНТИЧНЫЙ ЦИКЛ

Глава 1. ФИЛОСОФСКАЯ КРИТИКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Глава 2. БИБЛЕЙСКИЙ ЗАПРЕТ

Глава 3. ССОРА ОБРАЗОВ

Часть II. РИМСКИЙ МИР ОБРАЗОВ

Глава 4. СРЕДНИЕ ВЕКА

Глава 5. РЕНЕССАНС И БАРОККО

Часть III. ИКОНОБОРЧЕСТВО, СОВРЕМЕННЫЙ ЦИКЛ

Глава 6. НОВОЕ БОГОСЛОВИЕ ОБРАЗА

Глава 7. РАБОТА НОВОГО БОГОСЛОВИЯ

Глава 8. РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Post-Scriptum



Ален Безансон - Запретный образ - Интеллектуальная история иконоборчества - Изготовление христианских изображений

Я пишу не историю искусств. Однако чтобы мое исследование не утратило связь с живописью, с которой оно началось и к которой должно вернуться, следует напомнить несколько основных положений.

1. В первые века его существования собственно христианское искусство развивается крайне неторопливо и скромно. Своды катакомб изрисованы графитти, набросками, знаками, символами для посвященных. Часто это языческие символы с новым значением. Сад, пальма, павлин обозначают земной рай. Корабль, симьол благополучия и счастливого жизненгэго пути, становится церковью. Эротическая тема Амура и Психеи означает духовную жажду и любовь во Христе. Гермес, символ человечества, превращается в доброго пастыря. Спящий Эдимион становится Ионой под древом.

Много сцен из Ветхого Завета: Даниил во рву, три мужа в печи, Адам и Ева.

Только в конце II века появляются чисто христианские символы: умножение хлебов (отсылающее к таинству евхаристии), поклонение волхвам (вхождение язычников в Завет, воскресение Лазаря. Наконец, секретные символы, понятные немногим: виноградник и особенно рыба, акроним Христа. Эти символы без изменения содержания и стиля обнаруживаются от Испании до Ближнего Востока, от Африки до Рейна. Живопись весьма примитивная: несколько штрихов, ограниченный набор цветов. Это не культовые изображения, и церковь не предписывает их содержания. Это скорее памятки, указания на Христа и Богоматерь, но не их портреты.

Профессиональные художники не принимают участия в изготовлении этих картин, это еще не искусство. Художники работают для языческого мира и пишут картины, перед которыми предают казни жертвы. Тертуллиан советовал художникам, желающим приобщиться к христианству, сменить профессию. Ипполит заявил: «А художник или скульптор пусть знает, что не должен он делать идолов, и коли не исправится, да будет изгнана.