Безансон - Запретный образ
Иконоборчество. В книге анализируется одна из сторон истории пластических искусств, живописи и скульптуры, но, возможно, самая главная - попытка представить божественное и периодически возникающие стремления отказаться, даже запретить такие представления. Книга непростая, но рекомендуем ее прочесть.
Ален Безансон - Запретный образ - Интеллектуальная история иконоборчества
Перевод с французского М. Розанова.
М.: Издательство «МИК», 1999. — 424 с.
ISBN 5-87902-040-1
Ален Безансон - Запретный образ - Интеллектуальная история иконоборчества - Содержание
Предисловие
Часть I. ИКОНОБОРЧЕСТВО: АНТИЧНЫЙ ЦИКЛ
Глава 1. ФИЛОСОФСКАЯ КРИТИКА ИЗОБРАЖЕНИЯ
- 1. Предварительные замечания: «светское богословие»
- 2. Ранняя философия. До Платона. Платон. Аристотель
- 3. Поздняя философия. Цицерон. Плотин
- 4. Языческое изображение. Космический бог. Богоискательство и магия. Государственный бог
Глава 2. БИБЛЕЙСКИЙ ЗАПРЕТ
- 1. Запрет торы. Тексты. Концепция идолопоклонства. Идолопоклонство в Израиле. Полемика. Смысл
- 2. Еврейское толкование и мусульманское толкование
- 3. К образу и подобию. Филон. Апостол Павел
- 4. Образ бога: четыре патриарха. Ириней: телесный образ. Ориген — невидимый образ. Григорий Нисский — тающий образ. Блаженный Августин — вдохновение поэта
Глава 3. ССОРА ОБРАЗОВ
- 1. Изготовление христианских изображений
- 2. Икона и догмат Заказать икону
- 3. Иконоборчество: за и против. Аргументы иконоборцев. Ответы православных
- 4. Икона. На что претендует икона. Рассмотрение претензий
Часть II. РИМСКИЙ МИР ОБРАЗОВ
Глава 4. СРЕДНИЕ ВЕКА
- 1. Письмо Серениусу
- 2. Каролингские книги
- 3. Реликвии
- 4. Бернар и Дионисий (Дени)
- 5. Бонавентура
- 6. Фома Аквинский. Искусство и его мораль. Прекрасное — наслаждение и cîaritas. По поводу одного замечания Умберто Эко. Неустойчивость томизма. Культ образов
Глава 5. РЕНЕССАНС И БАРОККО
- 1. Утверждение живописи и живописца
- 2. Подкрепление древних богов
- 3. Трентский собор
- 4. Дело Кресченце
- 5. Праздник образа
Часть III. ИКОНОБОРЧЕСТВО, СОВРЕМЕННЫЙ ЦИКЛ
Глава 6. НОВОЕ БОГОСЛОВИЕ ОБРАЗА
- 1. Три иконоборца. Кальвин. Паскаль. Кант
- 2. Гегель: тоска по образу. В центре — Бог. Образ божественного. Образ бога. Образ Бога. Истощение божественного образа и конец искусства. В тени Канта и Гегеля
Глава 7. РАБОТА НОВОГО БОГОСЛОВИЯ
- 1. Французское исключение в XIX веке. Устойчивость французской живописи. Три вида возвышенного. Делакруа. Французская эстетика. Бодлер. Фромантен. Первое поколение импрессионистов. Медленное угасание французского исключения
- 2. Религиозное искусство в XIX веке. Что значит «религиозная живопись»? Во Франции. В Англии. В Германии
- 3. Символистская религиозность. Шопенгауэр. Ужас мира
Глава 8. РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
- 1. Эстетическое воспитание России. Сезанн как крипто-абстракционист. Сюрреалистское раздвоение символизма. Русское предместье
- 2. Духовное: Кандинский. Карьера Кандинского. «Взгляд на прошлое» (1913). «О духовном в искусстве». Ибрис и бессилие
- 3. Возвышенное: Малевич. К супрематизму. Черный квадрат и Белый квадрат. Эстетический гнозис
Post-Scriptum
Ален Безансон - Запретный образ - Интеллектуальная история иконоборчества - Изготовление христианских изображений
Я пишу не историю искусств. Однако чтобы мое исследование не утратило связь с живописью, с которой оно началось и к которой должно вернуться, следует напомнить несколько основных положений.
1. В первые века его существования собственно христианское искусство развивается крайне неторопливо и скромно. Своды катакомб изрисованы графитти, набросками, знаками, символами для посвященных. Часто это языческие символы с новым значением. Сад, пальма, павлин обозначают земной рай. Корабль, симьол благополучия и счастливого жизненгэго пути, становится церковью. Эротическая тема Амура и Психеи означает духовную жажду и любовь во Христе. Гермес, символ человечества, превращается в доброго пастыря. Спящий Эдимион становится Ионой под древом.
Много сцен из Ветхого Завета: Даниил во рву, три мужа в печи, Адам и Ева.
Только в конце II века появляются чисто христианские символы: умножение хлебов (отсылающее к таинству евхаристии), поклонение волхвам (вхождение язычников в Завет, воскресение Лазаря. Наконец, секретные символы, понятные немногим: виноградник и особенно рыба, акроним Христа. Эти символы без изменения содержания и стиля обнаруживаются от Испании до Ближнего Востока, от Африки до Рейна. Живопись весьма примитивная: несколько штрихов, ограниченный набор цветов. Это не культовые изображения, и церковь не предписывает их содержания. Это скорее памятки, указания на Христа и Богоматерь, но не их портреты.
Профессиональные художники не принимают участия в изготовлении этих картин, это еще не искусство. Художники работают для языческого мира и пишут картины, перед которыми предают казни жертвы. Тертуллиан советовал художникам, желающим приобщиться к христианству, сменить профессию. Ипполит заявил: «А художник или скульптор пусть знает, что не должен он делать идолов, и коли не исправится, да будет изгнана.
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