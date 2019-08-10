От автора. Мне представился случай, и я за него признателен, собрать эссе, появившиеся в разное время и при разных обстоятельствах. Те, что были написаны раньше других, неизбежно кажутся мне несколько устаревшими. Тем не менее я поражен преемственностью, обнаруживающейся между ними и текстами, написанными относительно недавно. В подобных работах понимание произведений всегда неотделимо от подхода к их рассмотрению.

Это справедливо и для этой книги, но справедливо в таком особом смысле и таким принципиальным образом, что, возможно, имеет смысл остановиться на этом более подробно.

Вместо того чтобы воспользоваться уже готовым методом, я бы хотел, чтобы его предоставили мне сами писатели — не все, конечно, а те из них, которые кажутся мне наиболее выдающимися. Я обращаюсь не к теоретическим сочинениям этих авторов, если таковые существуют, не к переписке или другим маргинальным текстам, а к самим произведениям или, точнее, к тем из них, которые представляются мне величайшими.

Как и научная карьера ученого, творческая деятельность писателя обычно разворачивается на протяжении многих лет. Часто она всецело сосредоточена (или, по крайней мере, создается такое впечатление) вокруг небольшого числа тем и проблем, к которым автор постоянно возвращается. Вероятно, он не счел бы эти возвращения необходимыми, если бы не мог сказать ничего нового. Во всяком случае, такой ход мысли представляется вполне естественным.

Можно предположить, что новые модификации этих тем последовательно возникают под воздействием уже созданных произведений, которые его либо уже не удовлетворяют, либо не удовлетворяли никогда. Таким образом, по отношению к этим произведениям каждое новое произведение, возможно, содержит негативный и критический аспект, который можно попытаться извлечь на свет, чтобы выявить те принципы, которыми он определяется.

Рене Жирар - Критика из подполья

Рене Жирар; пер. с французского Н. Мовниной.

М.: Новое литературное обозрение, 2012. - 256 с. (Серия «Интеллектуальная история»)

ISBN 978-5-4448-0009-6

Рене Жирар - Критика из подполья - Содержание

ДОСТОЕВСКИЙ. ОТ ДВОЙНИКА К ЕДИНСТВУ

Нисхождение в ад Подпольная психология Подпольная метафизика Воскресение

К НОВОМУ ПРОЦЕССУ НАД «ПОСТОРОННИМ»

ОТ «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» К СОЦИОЛОГИИ РОМАНА

МОНСТРЫ И ПОЛУБОГИ В ТВОРЧЕСТВЕ ГЮГО

СИСТЕМА БРЕДА

Рене Жирар - Критика из подполья - Введение