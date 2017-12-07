Хуан де ла Крус - Восхождение на гору Кармель

San Juan de la Cruz, "Subida del Monte Carmelo"

ПРЕДИСЛОВИЕ Лариса Винарова "ВО ТЬМЕ ЭТОЙ НОЧИ..."

ВОСХОЖДЕНИЕ НА ГОРУ КАРМЕЛЬ

ПОЭМА

ПРОЛОГ

КНИГА ПЕРВАЯ Деятельная ночь чувств

Глава 1, трактующая первую строфу. Описание двух различных Ночей, через которые проходят монахи, в соответствии с двумя сторонами человека — внутренней и внешней

Глава 2, гласящая, что Темная ночь — путь, которым душа приходит к единению с Богом, и говорящая о причинах сего

Глава 3, говорящая о первой причине сей Ночи, что прекращает все вожделения, и разъясняющая, почему она именуется Ночь

Глава 4, повествующая о том, сколь необходимо душе пройти через эту Темную ночь чувств, умерщвляющую желания, чтобы достичь единения с Богом

Глава 5, разъясняющая и продолжающая сказанное, со ссылками на Священное Писание и в виде притчей - то, сколь необходимо душе идти к Богу в этой Темной ночи, умерщвляющей все вожделения

Глава 6, описывающая два рода вреда, что причиняют душе вожделения: лишающий и привносящий

Глава 7, говорящая о том, как вожделения терзают душу, что подтверждается при помощи сравнений и доводов из Священного Писания

Глава 8, говорящая о том, как вожделения ослепляют и помрачают душу

Глава 9, описывающая, как вожделения пятнают душу, что подтверждается путем метафор и уподоблений и с помощью Священного Писания

Глава 10, говорящая о том, как вожделения ослабляют и охлаждают в душе стремление к добродетели

Глава 11, доказывающая, что душа, дабы прийти к единению с Богом, должна избавиться от всех, даже малейших, желаний

Глава 12, содержащая ответ на второй вопрос и объясняющая, каких вожделений достаточно, чтобы причинить душе два вышеописанных вида вреда

Глава 13, рассказывающая о способе, позволяющем душе войти в эту Ночь чувств

Глава 14, разъясняющая вторую строку данной поэмы

Глава 15, разъясняющая дальнейшие строки данной поэмы

КНИГА ВТОРАЯ Деятельная ночь духа (Разъяснение) СТРОФА ВТОРАЯ

Глава 1, объясняющая эту строфу

Глава 2, начинающая рассказ о второй части этой Ночи, которая есть Ночь веры, подтверждающаяся двумя доводами, что она темнее, чем первая и третья

Глава 3, доказывающая, что вера есть Темная ночь души, при помощи доводов, примеров и ссылок на Священное Писание

Глава 4, объясняющая, что душа, насколько возможно, должна пребывать во тьме, чтобы вера могла легко проводить ее к высшему созерцанию

Глава 5, объясняющая, что такое единение с Богом, и приводящая сравнение

Глава 6, трактующая о том, как три богословские добродетели приводят к совершенству три области души, порождая в них мрак и пустоту

Глава 7, повествующая о том, сколь узкая тропа ведет в жизнь вечную и сколь нагими и неотягощенными подобает идти по ней; начинающая речь об обнажении разума

Глава 8, разъясняющая, что никакое творение и никакая теория разума не может служить подлинным средством единения с Богом

Глава 9, трактующая, что вера есть истинное и соответствующее средство для разума, чтобы душа могла прийти к любовному единению с Богом; сие подтверждается цитатами и образами из Священного Писания

Глава 10, объясняющая различие между познаниями, доступными разуму

Глава 11, описывающая помехи и ущербы, которые могут причинить душе сверхъестественные впечатления

Глава 12, повествующая о естественных впечатлениях воображения; говорящая, что они собой представляют, и доказывающая, почему они не могут быть подобающим средством достичь единения с Богом, а также описывающая вред, который они причиняют, если не отречься от них

Глава 13, указующая признаки, которые должен заметить в себе монах, чтобы узнать, когда ему следует оставить размышления и рассуждения и перейти к созерцанию

Глава 14, доказывающая необходимость наличия этих признаков, чтобы идти дальше

Глава 15, трактующая, что начинающим входить в это общее созерцательное познание следует не раз пользоваться естественным мышлением и прибегать к помощи естественных способностей

Глава 16, повествующая о впечатлениях воображения, что появляются в фантазии сверхъестественным путем, и говорящая, что они не могут служить душе истинным средством единения с Богом

Глава 17, трактующая образ действий и цель, с которыми Бог ниспосылает душе сии духовные блага чувственным путем, и дающая ответ на вопрос, который в связи с этим возникает

Глава 18, рассказывающая о вреде, который некоторые духовные учителя могут причинить душам, не ведя их правильным путем относительно названных видений; повествующая также о том, как видения могут ввести душу в заблуждение, хотя бы они были ниспосланы Богом

Глава 19, доказывающая со ссылками на Священное Писание, что, хотя пророчества и откровения, исходящие от Бога, истинны, мы можем обмануться относительно их

Глава 20, доказывающая на примерах из Священного Писания, что пророчества и слова Божьи, которые всегда истинны, не всегда верны для нас из-за порождающих их причин

Глава 21, объясняющая, что Богу неугоден такой путь общения и что, снисходя и отвечая на такие просьбы, Он гневается

Глава 22, разъясняющая сомнение: почему не дозволено сейчас, при Законе благодати, вопрошать Бога сверхъестественным путем, как было при Ветхом Завете, и доказывающая это при помощи ссылок на апостола Павла

Глава 23, начинающая рассказ о познаниях разума, приходящих духовным путем, и говорящая о том, каковы они

Глава 24, трактующая два рода видений, приходящих сверхъестественным путем

Глава 25, обсуждающая откровения; говорящая о том, что они собой представляют, и приводящая одно различие Глава 26, толкующая познания разумом обнаженных истин,а также объясняющая, что они бывают двух видов и как душе надлежит с ними поступать

Глава 27, толкующая второй род откровений, который есть раскрытие сокровенных тайн и таинств; обсуждающая, каким образом сии откровения могут служить единению с Богом, и в чем ему препятствовать, и как бесы могут ввести в великое заблуждение относительно этих откровений

Глава 28, толкующая внутренние слышания, что сверхъестественно происходят в духе, и говорящая, каким образом они происходят

Глава 29, толкующая первый род речений, которые иногда формируют дух в состоянии сосредоточения; обсуждающая их причину, а также пользу и вред, которые они могут принести

Глава 30, трактующая внутренние речения, которые слышатся духу формально, сверхъестественным путем, предупреждающая о вреде, который они могут причинить, и говорящая об осторожности, чтобы не быть ими обманутым

Глава 31, трактующая субстанциональные речения, которые внутренне даруются духу, и говорящая об отличии их от формальных, о пользе, которую они приносят, и о смирении и уважении, которые душа должна являть пред ними

Глава 32, толкующая сверхъестественные ощущения, которые разум воспринимает от внутренних чувств; говорящая об их причине и о том, каким образом должна принимать их душа, чтобы они не препятствовали ей на пути к единению с Богом

КНИГА ТРЕТЬЯ Деятельная ночь духа (Память и воля)

Глава 1

Глава 2, обсуждающая естественные впечатления памяти и говорящая, как нужно освобождаться от них, чтобы она могла объединиться с Богом

Глава 3, говорящая о трех родах вреда, которые воспринимает душа, не помрачившаяся в том, что касается познаний и рассуждений памяти, и обсуждающая первый из них

Глава 4, обсуждающая второй род вреда, который может войти в душу со стороны беса путем естественных впечатлений памяти

Глава 5, описывающая третий род вреда, который следует душе от различных естественных сведений памяти

Глава 6, повествующая о пользе, которую душа получает от пустоты и забвения всех помыслов и знаний, приходящих в память естественным путем

Глава 7, рассказывающая о втором виде впечатлений памяти, которые суть сверхъестественные фантазии и знания

Глава 8, говорящая о вреде, который сверхъестественные впечатления могут причинить душе, если она на них отвечает, и о том, что этот вред бывает различного рода

Глава 9, трактующая о втором роде вреда, то есть опасности впасть в самомнение и пустые предположения

Глава 10, описывающая третий род вреда, что может настичь душу со стороны беса через сверхъестественные впечатления памяти

Глава 11, повествующая о четырех родах вреда, что причиняются душе путем сверхъестественных впечатлений памяти, препятствующих ее единению

Глава 12, рассказывающая о пятом роде вреда, который может воспоследовать душе от воображенных сверхъестественных образов и понятий, что заставляют судить о Боге низким и неподобающим образом

Глава 13, говорящая о пользе, которую извлекает душа, отринувшая впечатления воображения; отвечающая на определенное возражение и разъясняющая различие между естественными и сверхъестественными воображенными впечатлениями

Глава 14, трактующая духовные познания — в той мере, в какой они могут запечатлеваться в памяти

Глава 15, сообщающая универсальный способ, как надлежит монаху управлять собой в том, что касается чувства

Глава 16, начинающая обсуждение Темной ночи воли и предлагающая подразделение пристрастий воли

Глава 17, начинающая обсуждение первого пристрастия воли; объясняющая, что такое наслаждение, и показывающая разницу между вещами, которыми воля может наслаждаться

Глава 18, рассказывающая о наслаждении преходящими благами и говорящая, как следует направлять наслаждение ими к Богу

Глава 19, повествующая о родах вреда, которые могут воспоследовать душе, что наслаждается преходящими благами

Глава 20, говорящая о пользе, что воспоследует душе, отринувшей наслаждение преходящими вещами

Глава 21, обсуждающая, почему это суета — поместить наслаждение воли в естественные блага и как нужно направлять себя через них к Богу

Глава 22, трактующая о вреде, который воспоследует душе, если она направит наслаждение воли на естественные блага

Глава 23, говорящая о пользе, которую извлечет душа, не направляющая своего наслаждения на естественные блага

Глава 24, рассказывающая о третьем виде благ, на которые воля может устремить наслаждение, то есть о благах чувственных; говорящая, каковы они и скольких видов и как следует направлять волю к Богу, очищаясь от этого наслаждения

Глава 25, обсуждающая вред, который наносит душе устремление наслаждения к чувственным благам

Глава 26, повествующая о выгодах, духовных и преходящих, которые причитаются душе, отвергшей наслаждение чувственными вещами

Глава 27, начинающая обсуждение четвертого рода благ, к которому относятся нравственные блага; говорящая, каковы они суть и каким образом позволено ими наслаждаться

Глава 28, говорящая о семи видах вреда, в которые можно впасть, устремляя наслаждение воли на нравственные блага

Глава 29, трактующая о выгодах, что следуют душе, отделяющей радость от нравственных благ

Глава 30, начинающая обсуждение пятого рода благ, которыми может наслаждаться воля, то есть благ сверхъестественных; говорящая, каковы они, и чем отличаются от духовных, и как надлежит направлять радость о них к Богу

Глава 31, рассказывающая о родах вреда, который может быть причинен душе, направившей радость на эти блага

Глава 32, говорящая о двух выгодах, которые приобретаются при отрицании наслаждения сверхъестественными дарами

Глава 33, обсуждающая шестой род благ, которым может радоваться воля; говорящая о том, каковы они, и проводящая различие между ними

Глава 34, трактующая о духовных благах, что могут войти в разум и память, и говорящая, что должна делать душа в плане наслаждения ими

Глава 35, рассуждающая о сладостных духовных благах, что осознанно могут войти в волю, и говорящая, скольких родов они суть

Глава 36, продолжающая речь об иконах и говорящая о невежестве, которое некоторые люди проявляют относительно их

Глава 37, рассказывающая о том, как следует направлять к Богу радость через иконы, чтобы не ошибиться и чтобы они не препятствовали

Глава 38, продолжающая разговор о благих побуждениях; говорящая о красноречии и местах, предназначенных для молитвы

Глава 39, говорящая о том, как нужно использовать проповеди и храмы, посредством их направляя дух к Богу

Глава 40, рассматривающая направление духа ко внутреннему сосредоточению

Глава 41, повествующая о некоторых видах вреда, причиняемых себе теми, кто ищет чувственного удовольствия от благочестивых вещей и мест

Глава 42, рассказывающая о трех видах мест, предназначенных для молитвы, и о том, как надлежит поступать с ними

Глава 43, рассказывающая о других побуждениях благочестия, что используют многие люди, то есть об изменениях в обряде

Глава 44, обучающая направлять к Богу радость воли через благочестие

Глава 45, описывающая второй вид зримых благ, коим может суетно радоваться воля

ПОСЛЕСЛОВИЕ Л. Винаровой

ПОЭЗИЯ

Источник

На реках вавилонских

Жаждой охваченный странной

Я очутился в том краю

Младой пастух

И без опоры, и с опорой

КОММЕНТАРИИ К СТИХАМ

ПРИЛОЖЕНИЕ