Битбунов - Двунадесятые праздники
Двунадесятые праздники являются ядром годового богослужебного круга Православной Церкви. Тема их возникновения и исторического развития неоднократно рассматривалась в литургической науке. Одной из проблем православной эортологии, которая вряд ли когда-нибудь будет разрешена в полной мере, является вопрос соотношения Предания Церкви и раннехристианских апокрифических текстов (в первую очередь это относится к Богородичным праздникам).
На сегодняшний день основополагающими исследованиями в российской литургической науке можно по праву считать фундаментальный труд проф. М. Н. Скабаллановича «Толковый Типикон» (1910 год) и незаконченную им серию «Христианские праздники» (1915, 1916 гг.), которые были изданы столетие назад. Данные работы (с добавлением богослужебных указаний) послужили основой для составления многих учебников: Г. И. Шиманского, схиархимандрита Иоанна (Маслова). В настоящее время наблюдается живой интерес к исторической литургике. Отрадным результатом становится появление новых исследований в научно-богословском ключе.
Битбунов Г. - Двунадесятые праздники - историко-литургическое описание
2-е изд.
М. : Издательство Сретенскогомонастыря, 2011. 248 с.
ISBN 978-5-7533-0548-0
Битбунов Г. - Двунадесятые праздники - историко-литургическое описание - Содержание
Вместо предисловия
Введение
Глава I Двунадесятые праздники(историко-литургический экскурс)
- Часть 1 Становление богослужебного годового календаря в связи с двунадесятыми праздниками
- Часть 2 Двунадесятые праздники в Русской Православной Церкви
- Часть 3 Двунадесятые праздники в православном богослужении
Глава II Непереходящие двунадесятые праздники
- Рождество Пресвятой Богородицы
- Воздвижение Креста Господня
- Введение во храм Пресвятой Богородицы
- Рождество Христово
- Богоявление Господне
- Сретение Господне
- Благовещение Пресвятой Богородицы
- Преображение Господне
- Успение Пресвятой Богородицы
Глава III Переходящие двунадесятые праздники
- Вход Господень в Иерусалим
- Вознесение Господне
- Пятидесятница
Заключение
Список использованной литературы
- Приложение 1 Святоотеческая экзегеза двунадесятых праздников
- Приложение 2 Праздники, причисляемые Русской Православной Церковью к двунадесятым, в дохалкидонской и западной традициях
- Приложение 3 Иконография двунадесятых праздников
- Приложение 4 Краткий терминологический словарь
Битбунов Г. - Двунадесятые праздники - историко-литургическое описание - Введение
Богослужебные Уставы еще на этапах своего формирования знали попытки наделить отдельные христианские праздники свойствами особого величия и торжественности. Эта идея приобрела наиболее завершенную форму в Русской Православной Церкви, где в отдельную группу были отнесены II важнейших празднований. Они, несмотря на объективную индивидуальную специфичность, характеризуются рядом общих особенностей,* которые являются уникальным источником по истории богослужения, а также литургической гимнографии, агиографии и эортологии - причем не только византийской, но и славянской.
В связи с этим учебно-научное издание, содержащее сведения о формировании системы двунадесятых праздников, их событийной, исторической и литургической преемственности, этимологии названий, а также конкретный разбор качественного и количественного наполнения разновременных богослужебных формуляров, в том числе и исконных, которые зачастую восстанавливаются с известной степенью вероятности, представляется весьма актуальным и полезным для богословско-прикладных дисциплин. Целостный корпус двунадесятых праздников в целом и каждое из празднований в отдельности чрезвычайно красноречиво свидетельствуют о непрерывной динамике эортологического круга, то есть прежде всего об этапах формирования памятных событий и христианских праздников, а также о фазах становления церковного календаря.
Кроме того, систематический очерк истории важнейших православных празднований актуализирует давно назревшую необходимость в конструктивной критике подходов, с помощью которых анализируется эортология Русской Церкви. Нужно признать, что многие вопросы получали до сих пор преимущественно духовно-нравственную оценку (освящение плодов и ветвей, чины колепреклоненных молитв, погребения Пресвятой Богородицы и проч.), которая в полной мере не может удовлетворить ни специалистов-литургистов, ни приходское священство, ни православную общественность.
Стоит особо отметить, что публикуемые справочные материалы не решают, в отличие от традиционных учебников литургики (схиархимандрита Иоанна (Маслова), Г. И. Шиманского и т.д.), практических задач, связанных с развернутым представлением современных чинопоследований. Принципиальным было показать широкую историческую панораму двунадесятых праздников - исходя из строгих научнобогословских позиций. Именно они вкупе с непротиворечивыми уставными рекомендациями должны стать в будущем основой не только для написания разнообразных учебных книг по литургике, но и для составления богослужебных указаний для священно- и церковнослужителей.
Таким образом, становится очевидной богословско-научная и практическая новизна данного пособия. Его основным содержательным центром, безусловно, является сравнительное диахронно-синхронное описание корпуса двунадесятых праздников по следующим признакам: событие праздника, история его установления, святоотеческая экзегеза праздника, его динамика в православном богослужении, а также в неправославной традиции (например, в дохалкидонской и западной) и нек.др.
Источниками для этого учебного справочника послужили Типикон, богослужебные книги - комплект Миней, Октоих, Триодь Постная, Триодь Цветная, используемые ныне в Русской Православной Церкви, а также материалы (греческие и славянские, печатные и рукописные), которые извлечены из трудов свящ. Михаила Желтова, А. А. Дмитриевского, А.А. Лукашевича, Ю.И. Рубана, М.Н. Скабаллановича, Н.Д. Успенского и др. Их разыскания и составляют научнометодологическую основу настоящего пособия. В нем будут освещены следующие вопросы: этапы общего формирования богослужебного календаря в связи с двунадесятыми праздниками; поступательное введение в месяцесловы празднований, причисленных позже к двунадесятым; условия (богословские, литургические, внешние и проч.), побудившие к динамическому выделению среди великих празднований тех, которые отличаются сугубой значимостью и торжественностью.
Кроме того, будет представлено детальное описание всех двунадесятых праздников, построенное по единой схеме, которая, однако, в конкретных случаях может расширяться, а также выборочно рассмотрены некоторые спорные вопросы описательной и исторической литургики: праздничный статус (Господский или Богородичный), эортологический синкретизм, формулировки отдельных уставных предписаний и их целесообразность и нек.др. Эти проблемы находятся в непосредственной связи с логикой учебного времени, которое отводится на изучение двунадесятых праздников в рамках дисциплины «Литургика» на третьем курсе духовных семинарий. Именно для ее учащихся в первую очередь и предназначено данное пособие.
Заявленные научно-богословские проблемы и учебнометодические цели определили структуру настоящей учебной книги. Она состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Вторая и третья главы построены по единообразному плану, что значительно облегчает усвоение учебного материала и способствует его систематизации. Библиографический список может быть рекомендован студентам для дальнейшего изучения и осмысления.
Помимо этого, пособие снабжено четырьмя приложениями: «Святоотеческая экзегеза двунадесятых праздников»; «Праздники, причисляемые Русской Православной Церковью к двунадесятым, в дохалкидонской и западной .традициях», «Иконография двунадесятых праздников». Они - конечно, вместе с основными разделами, наглядно иллюстрируют междисциплинарные связи (литургики и догматического богословия, истории Церкви, гомилетики), установление которых чрезвычайно важно в контексте современного богословского образования. В помощь учащимся приведен краткий словарь, в котором разъяснены некоторые богословские, литургические и общенаучные термины.
Надо надеяться, что данное пособие послужит надежным справочником по истории двунадесятых праздников, став тем самым еще одним дополнениям к уже имеющимся учебникам по литургике.
спасибо