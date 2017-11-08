Двунадесятые праздники являются ядром годового богослужебного круга Православной Церкви. Тема их возникновения и исторического развития неоднократно рассматривалась в литургической науке. Одной из проблем православной эортологии, которая вряд ли когда-нибудь будет разрешена в полной мере, является вопрос соотношения Предания Церкви и раннехристианских апокрифических текстов (в первую очередь это относится к Богородичным праздникам).

На сегодняшний день основополагающими исследованиями в российской литургической науке можно по праву считать фундаментальный труд проф. М. Н. Скабаллановича «Толковый Типикон» (1910 год) и незаконченную им серию «Христианские праздники» (1915, 1916 гг.), которые были изданы столетие назад. Данные работы (с добавлением богослужебных указаний) послужили основой для составления многих учебников: Г. И. Шиманского, схиархимандрита Иоанна (Маслова). В настоящее время наблюдается живой интерес к исторической литургике. Отрадным результатом становится появление новых исследований в научно-богословском ключе.

Битбунов Г. - Двунадесятые праздники - историко-литургическое описание

2-е изд.

М. : Издательство Сретенскогомонастыря, 2011. 248 с.

ISBN 978-5-7533-0548-0

Битбунов Г. - Двунадесятые праздники - историко-литургическое описание - Содержание

Вместо предисловия

Введение

Глава I Двунадесятые праздники(историко-литургический экскурс)

Часть 1 Становление богослужебного годового календаря в связи с двунадесятыми праздниками

Часть 2 Двунадесятые праздники в Русской Православной Церкви

Часть 3 Двунадесятые праздники в православном богослужении

Глава II Непереходящие двунадесятые праздники

Рождество Пресвятой Богородицы

Воздвижение Креста Господня

Введение во храм Пресвятой Богородицы

Рождество Христово

Богоявление Господне

Сретение Господне

Благовещение Пресвятой Богородицы

Преображение Господне

Успение Пресвятой Богородицы

Глава III Переходящие двунадесятые праздники

Вход Господень в Иерусалим

Вознесение Господне

Пятидесятница

Заключение

Список использованной литературы

Приложение 1 Святоотеческая экзегеза двунадесятых праздников

Приложение 2 Праздники, причисляемые Русской Православной Церковью к двунадесятым, в дохалкидонской и западной традициях

Приложение 3 Иконография двунадесятых праздников

Приложение 4 Краткий терминологический словарь

Битбунов Г. - Двунадесятые праздники - историко-литургическое описание - Введение

Богослужебные Уставы еще на этапах своего формирования знали попытки наделить отдельные христианские праздники свойствами особого величия и торжественности. Эта идея приобрела наиболее завершенную форму в Русской Православной Церкви, где в отдельную группу были отнесены II важнейших празднований. Они, несмотря на объективную индивидуальную специфичность, характеризуются рядом общих особенностей,* которые являются уникальным источником по истории богослужения, а также литургической гимнографии, агиографии и эортологии - причем не только византийской, но и славянской.

В связи с этим учебно-научное издание, содержащее сведения о формировании системы двунадесятых праздников, их событийной, исторической и литургической преемственности, этимологии названий, а также конкретный разбор качественного и количественного наполнения разновременных богослужебных формуляров, в том числе и исконных, которые зачастую восстанавливаются с известной степенью вероятности, представляется весьма актуальным и полезным для богословско-прикладных дисциплин. Целостный корпус двунадесятых праздников в целом и каждое из празднований в отдельности чрезвычайно красноречиво свидетельствуют о непрерывной динамике эортологического круга, то есть прежде всего об этапах формирования памятных событий и христианских праздников, а также о фазах становления церковного календаря.

Кроме того, систематический очерк истории важнейших православных празднований актуализирует давно назревшую необходимость в конструктивной критике подходов, с помощью которых анализируется эортология Русской Церкви. Нужно признать, что многие вопросы получали до сих пор преимущественно духовно-нравственную оценку (освящение плодов и ветвей, чины колепреклоненных молитв, погребения Пресвятой Богородицы и проч.), которая в полной мере не может удовлетворить ни специалистов-литургистов, ни приходское священство, ни православную общественность.

Стоит особо отметить, что публикуемые справочные материалы не решают, в отличие от традиционных учебников литургики (схиархимандрита Иоанна (Маслова), Г. И. Шиманского и т.д.), практических задач, связанных с развернутым представлением современных чинопоследований. Принципиальным было показать широкую историческую панораму двунадесятых праздников - исходя из строгих научнобогословских позиций. Именно они вкупе с непротиворечивыми уставными рекомендациями должны стать в будущем основой не только для написания разнообразных учебных книг по литургике, но и для составления богослужебных указаний для священно- и церковнослужителей.

Таким образом, становится очевидной богословско-научная и практическая новизна данного пособия. Его основным содержательным центром, безусловно, является сравнительное диахронно-синхронное описание корпуса двунадесятых праздников по следующим признакам: событие праздника, история его установления, святоотеческая экзегеза праздника, его динамика в православном богослужении, а также в неправославной традиции (например, в дохалкидонской и западной) и нек.др.

Источниками для этого учебного справочника послужили Типикон, богослужебные книги - комплект Миней, Октоих, Триодь Постная, Триодь Цветная, используемые ныне в Русской Православной Церкви, а также материалы (греческие и славянские, печатные и рукописные), которые извлечены из трудов свящ. Михаила Желтова, А. А. Дмитриевского, А.А. Лукашевича, Ю.И. Рубана, М.Н. Скабаллановича, Н.Д. Успенского и др. Их разыскания и составляют научнометодологическую основу настоящего пособия. В нем будут освещены следующие вопросы: этапы общего формирования богослужебного календаря в связи с двунадесятыми праздниками; поступательное введение в месяцесловы празднований, причисленных позже к двунадесятым; условия (богословские, литургические, внешние и проч.), побудившие к динамическому выделению среди великих празднований тех, которые отличаются сугубой значимостью и торжественностью.

Кроме того, будет представлено детальное описание всех двунадесятых праздников, построенное по единой схеме, которая, однако, в конкретных случаях может расширяться, а также выборочно рассмотрены некоторые спорные вопросы описательной и исторической литургики: праздничный статус (Господский или Богородичный), эортологический синкретизм, формулировки отдельных уставных предписаний и их целесообразность и нек.др. Эти проблемы находятся в непосредственной связи с логикой учебного времени, которое отводится на изучение двунадесятых праздников в рамках дисциплины «Литургика» на третьем курсе духовных семинарий. Именно для ее учащихся в первую очередь и предназначено данное пособие.

Заявленные научно-богословские проблемы и учебнометодические цели определили структуру настоящей учебной книги. Она состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Вторая и третья главы построены по единообразному плану, что значительно облегчает усвоение учебного материала и способствует его систематизации. Библиографический список может быть рекомендован студентам для дальнейшего изучения и осмысления.

Помимо этого, пособие снабжено четырьмя приложениями: «Святоотеческая экзегеза двунадесятых праздников»; «Праздники, причисляемые Русской Православной Церковью к двунадесятым, в дохалкидонской и западной .традициях», «Иконография двунадесятых праздников». Они - конечно, вместе с основными разделами, наглядно иллюстрируют междисциплинарные связи (литургики и догматического богословия, истории Церкви, гомилетики), установление которых чрезвычайно важно в контексте современного богословского образования. В помощь учащимся приведен краткий словарь, в котором разъяснены некоторые богословские, литургические и общенаучные термины.

Надо надеяться, что данное пособие послужит надежным справочником по истории двунадесятых праздников, став тем самым еще одним дополнениям к уже имеющимся учебникам по литургике.