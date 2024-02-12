Бивен Эдвин - Династия Птолемеев - История Египта в эпоху эллинизма

С тех пор как вышли книги Магаффи «История Египта при династии Птолемеев», исследования и наука не стояли на месте, был обнаружен ряд новых источников (папирусы и надписи). Труда Магаффи уже недостаточно для того, чтобы дать читателю представление об известных фактах истории эллинистического Египта и точках зрения различных авторитетных исследователей на различные ее аспекты. Поэтому господа из издательства «Метуэн» сочли целесообразным исправить или переписать том IV «Истории Египта», написанной сэром Флиндерсом Питри, таким образом, чтобы он больше соответствовал теперешнему уровню знаний. Так как доктора Магаффи больше нет с нами и он не может переделать свою работу, они вручили его книгу мне с просьбой либо внести в нее изменения и дополнения, либо написать другую книгу, которая заменила бы ее в этой исторической серии. Почти сразу же стало понятно, что и речи быть не может о том, чтобы вставлять написанные мной фрагменты в текст Магаффи.

Стиль Магаффи настолько свеж и своеобразен, что внесение в него дополнений будет подобно вживлению в тело инородных тканей, которые будут им отторжены. Я не видел иной возможности, как только заново написать всю историю по-своему, время от времени приводя фразы и абзацы из книги Магаффи там, где они представляются уместными; эти цитаты стоят в кавычках и подписаны литерой М в скобках. Одним из преимуществ этого варианта было то, что таким образом мой новый том не будет выглядеть так, будто с его помощью я старался отодвинуть Магаффи на второй план. Труд Магаффи по-преж нему сохраняет самостоятельную ценность для изучающих историю державы Птолемеев. Если в свете недавних открытий его утверждения и предположения часто можно отвергнуть, то замечания его энергичного и здравого ума, живая манера представления, пожалуй, и еще через двенадцать лет, когда и мой труд будет таким же устаревшим, как труд Магаффи сейчас, побудят интересующихся обратиться к его «Истории», и не напрасно.

При написании своей книги я посчитал нужным отметить те пункты, в которых Магаффи явно ошибался. Из-за этого у некоторых читателей может сложиться впечатление, что автор настоящего труда стремится поймать своего предшественника на слове, чего у меня и в мыслях не было. Если я чаще ссылаюсь на работу Магаффи для ее исправления, чем для выражения признательности, то только потому, что верю в способность читателя самостоятельно определить, где Магаффи прав, и предупреждаю его лишь в тех случаях, где, как показали новейшие исследования, Магаффи ошибался. Ни один человек, занимающийся этой темой, не может не по-нимать, насколько весь ученый мир сегодня должен быть обязан тому стимулу, который поколение назад придали изучению эллинистической эпохи яркий ум Магаффи и его обширная эрудиция в разнообразных областях.

Бивен Эдвин - Династия Птолемеев - История Египта в эпоху эллинизма

Пер. с англ. Т. М. Шуликовой

М.: ЗАО Центрполиграф, 2011, 447 с.

Серия "Загадки Древнего Египта"

ISBN 978-5-9524-4974-9

Бивен Эдвин - Династия Птолемеев - История Египта в эпоху эллинизма - Содержание

Предисловие

Глава 1. АЛЕКСАНДР ВЕЛИКИЙ

Глава 2. ПТОЛЕМЕЙ I СОТЕР (сатрап Египта, 323—305 годы до н. э., царь Египта, 305—283/82 годы до н. э.)

Глава 3. ПТОЛЕМЕЙ II ФИЛАДЕЛЬФ (283—245 годы до н. э.)

Глава 4. ЛЮДИ, ГОРОДА, ДВОР

Египтяне и греки

Греческие города Навкратис Александрия Птолемаида Мемфис

Иноземцы — не греки

Фаюм

Двор

Музей и библиотека

Государственный культ царя и царицы

Глава 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ

Бюрократия

Номы и их чиновники

Государственные ведомства 1. Экономическая система 2. Организация правосудия и охраны порядка 3. Армия и флот 4. Царь и местная религия



Глава 6. ПТОЛЕМЕЙ III ЭВЕРГЕТ I (247—221 годы до н. э.)

Глава 7. ПТОЛЕМЕЙ IV ФИЛОПАТОР (221—203 годы до н. э.)Глава 8. ПТОЛЕМЕЙ V ЕПИФАН (203—181 годы до н. э.)

Глава 9. ПТОЛЕМЕЙ VI ФИЛОМЕТОР (181—145 годы до н. э.)

Глава 10. ПТОЛЕМЕЙ VII ЭВЕРГЕТ II (145—116 годы до н. э.)

Глава 11. ПТОЛЕМЕЙ VIII СОТЕР II И ПТОЛЕМЕЙ IX АЛЕКСАНДР I (116—80 годы до н. э.)

Глава 12. БЕРЕНИКА III, ПТОЛЕМЕЙ X АЛЕКСАНДР II, ПТОЛЕМЕЙ XI (АВЛЕТ) (80—51 годы до н. э.)

Глава 13. КЛЕОПАТРА VI, ПТОЛЕМЕЙ XII, ПТОЛЕМЕЙ XIII, ПТОЛЕМЕЙ XIV (51—30 годы до н. э.)

Дополнения

Список сокращений