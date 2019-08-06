Изначально Канон был обязательным чтением в наших учебных заведениях, и, несмотря на современную политику мультикультурализма, истинный вопрос, связанный с Каноном, остается прежним: за какие книги на нынешнем, довольно позднем историческом этапе следует браться человеку, все еще желающему читать? Библейских семидесяти лет теперь хватит лишь на то, чтобы прочесть некую подборку из написанного великими писателями, принадлежащими к тому, что можно назвать западной традицией; обо всех мировых традициях и говорить не приходится.

Читающий должен выбирать, ибо на то, чтобы прочесть все, буквально не хватит времени, даже если только и делать, что читать. Великолепная строчка Малларме — «Томится плоть, увы! Прочитаны все книги» — стала гиперболой. Перенаселение, насыщение по Мальтусу, — подлинный контекст тревог из-за канона. Нынче ни мгновения не проходит без того, чтобы очередные лемминги из академической среды не бросились с обрывов, которые они провозгласили политическими обязательствами литературоведа, но со временем все это морализаторство уймется. В каждом образовательном учреждении будет по кафедре культурных исследований — этим ничего не грозит, — эстетическое подполье процветет, и романтика чтения в какой-то степени возродится.

Гарольд Блум - Западный канон. Книги и школа всех времен

Серия «Интеллектуальная история»

Москва: Новое литературное обозрение, 2017 г. — 672 с.

ISBN 978-5-4448-0710-1

Гарольд Блум - Западный канон. Книги и школа всех времен - Содержание

Слова благодарности

Предисловие и прелюдия

Часть I. О КАНОНЕ

1. Плач по канону

Часть II. АРИСТОКРАТИЧЕСКАЯ ЭПОХА

2. Шекспир, центр Канона

3. Странность Данте: Улисс и Беатриче

4. Чосер: Батская ткачиха, Продавец индульгенций и шекспировский характер

5. Сервантес: мировая игра

6. Монтень и Мольер: каноническая неуловимость истины

7. Сатана Мильтона и Шекспир

8. Доктор Сэмюэл Джонсон, канонический критик

9. Вторая часть «Фауста» Гёте: контрканоническая поэма

Часть III. ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ЭПОХА

10. Каноническая память у раннего Вордсворта и в «Доводах рассудка» Джейн Остен

11. Уолт Уитмен как центр американского канона

12. Эмили Дикинсон: пустоты, порывы, темнота

13. Канонический роман: «Холодный дом» Диккенса, «Мидлмарч» Джордж Элиот

14. Толстой и героизм

15. Ибсен: тролли и «Пер Гюнт»

Часть IV. ХАОТИЧЕСКАЯ ЭПОХА

16. Фрейд: прочтение по Шекспиру

17. Пруст: ревность как настоящая ориентация

18. Борьба Джойса с Шекспиром

19. «Орландо» Вулф: феминизм как любовь к чтению

20. Кафка: каноническое спокойствие и «неразрушимость»

21. Борхес, Неруда и Пессоа: латиноамерикано-португальский Уитмен

22. Беккет... Джойс... Пруст... Шекспир

Часть V. КАТАЛОГИЗАЦИЯ КАНОНА

23. Элегическое заключение

ПРИЛОЖЕНИЯ

A. Теократическая эпоха

B. Аристократическая эпоха

C. Демократическая эпоха

D. Хаотическая эпоха: каноническое пророчество

Указатель имен

Гарольд Блум -·Западный канон. Книги и школа всех времен - Предисловие и прелюдия

В этой книге говорится о двадцати шести писателях — с неизбежной примесью ностальгического чувства, так как я стремлюсь выделить качества, сделавшие этих авторов каноническими, то есть исключительно авторитетными в нашей культуре. «Эстетическая ценность» порой воспринимается как концепция Иммануила Канта, а не как нечто существующее на самом деле — но мне, проведшему жизнь за чтением, так никогда не казалось. Все, впрочем, рухнуло, основа, расшатавшись, ушла из-под ног, и волны беззаконья накрывают то, что прежде называлось «ученым миром». Потешные культурные войны8 не слишком меня интересуют; то, что я имею сказать о наших нынешних мерзостях запустения, содержится в первой и последних главах. Здесь же я хочу растолковать, как выстроена эта книга, и объяснить, почему я выбрал двадцать шесть этих писателей из многих сотен, составляющих то, что некогда считалось Западным каноном.

Джамбаттиста Вико в «Основаниях новой науки об общей природе наций» задал цикл из трех стадий — Теократической, Аристократической и Демократической, — за которым следует хаос, из которого в итоге возникнет новая Теократическая эпоха. Джойс — наполовину в шутку, наполовину всерьез — во многом опирался на Вико, выстраивая «Поминки по Финнегану», и я решил помянуть «Поминки...», только обошелся без литературы Теократической эпохи. Мой исторический ряд открывается Данте и кончается Сэмюэлом Беккетом, но иной раз я несколько отклонялся от хронологии. Так, я открыл Аристократическую эпоху Шекспиром, потому что он — центральная фигура Западного канона, и далее обращался к нему в связи с практически всеми прочими, от Чосера и Монтеня, которые оказали на него воздействие, до многих, на кого повлиял он, — в частности, Мильтона, доктора Джонсона, Гёте, Ибсена, Джойса и Беккета, — и тех, кто силился его отвергнуть: главным образом Толстого, а также Фрейда, который присвоил Шекспира и при этом утверждал, что за «человека из Стратфорда» писал граф Оксфорд.

Выбор авторов не столь произволен, как может показаться. Они были отобраны в силу их возвышенности и репрезентативности: книгу о двадцати шести писателях написать возможно, книгу о четырех сотнях — нет. Разумеется, здесь есть главные западные писатели после Данте — Чосер, Сервантес, Монтень, Шекспир, Гёте, Вордсворт, Диккенс, Толстой, Джойс и Пруст. Но где же Петрарка, Рабле, Ариосто, Спенсер, Бен Джонсон, Расин, Свифт, Руссо, Блейк, Пушкин, Мелвилл, Джакомо Леопарди, Генри Джеймс, Достоевский, Гюго, Бальзак, Ницше, Флобер, Бодлер, Браунинг, Чехов, Йейтс, Д. Г. Лоуренс и великое множество других? Я попытался представить каноны разных стран важнейшими их фигурами: Чосером, Шекспиром, Мильтоном, Вордсвортом, Диккенсом — английский; Монтенем и Мольером — французский; Данте — итальянский; Сервантесом — испанский; Толстым — русский; Гёте — немецкий; Борхесом и Нерудой — латиноамериканский; Уитменом и Дикинсон — Соединенных Штатов.