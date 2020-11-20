Андрей Бобринский - Из эпохи зарождения христианства

Нам, христианам, может показаться непонятным тот факт, что столь великие исторические события, как проповедь, осуждение и крестная смерть Спасителя, внесшая коренной переворот в мировоззрение, этику и идеалы народов, населявших Римскую империю, прошли почти незаметно для современников-нехристиан и оставили так мало следов в современной литературе, несмотря на то что события эти развернулись в стране, обладавшей древней культурой и входившей в состав великой империи. Но если принять в соображение некоторые условия общественной жизни того времени, а также и психологию современников, то обстоятельство это найдет себе, быть может, достаточное объяснение.

He говоря уже о том, что при отсутствии быстрых и правильных сообщений между отдельными частями огромного государства вести о событиях, происшедших в какой- либо из них, распространялись в те времена крайне медленно и в превратном виде, следует заметить, что самый факт предания в Иерусалиме смертной казни Иисуса, простого ремесленника, которого обвиняли в честолюбивых замыслах и в возбуждении народа против римских властей, являлся в глазах современников настолько заурядным и незначительным, что не мог привлечь к себе за пределами Иудеи особого внимания.

И действительно, со времени завоевания Иудеи римлянами волнения среди евреев повторялись неоднократно. Так, из главы 5 Деяний Святых Апостолов1 2 мы узнаем о двух восстаниях, вспыхнувших в Иудее незадолго до осуждения Христа под предводительством Февда и Иуды Галилеянина и закончившихся гибелью обоих вождей. Однако римские историки об этих событиях не упоминают, либо считая их маловажными, либо потому, что о них и не слышали. Равным образом прибывший в Иудею в 60-м году новый римский правитель Порций Фест еще ничего не знал о личности и проповеди Спасителя, как это явствует из главы 25 Деяний. Сообщая царю Ироду Агриппе об обвинениях, предъявленных Иудеями Апостолу Павлу, Фест говорит следующее: «Обступивши его (т. е. Павла — А. Б.), обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал; но они имели некоторые споры с ним об их Богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о Котором Павел утверждал, что Он жив* (18—19).