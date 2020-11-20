Андрей Бобринский - Из эпохи зарождения христианства

Бобринский - Из эпохи зарождения христианства
Нам, христианам, может показаться непонятным тот факт, что столь великие исторические события, как проповедь, осуждение и крестная смерть Спасителя, внесшая коренной переворот в мировоззрение, этику и идеалы народов, населявших Римскую империю, прошли почти незаметно для современников-нехристиан и оставили так мало следов в современной литературе, несмотря на то что события эти развернулись в стране, обладавшей древней культурой и входившей в состав великой империи. Но если принять в соображение некоторые условия общественной жизни того времени, а также и психологию современников, то обстоятельство это найдет себе, быть может, достаточное объяснение.
He говоря уже о том, что при отсутствии быстрых и правильных сообщений между отдельными частями огромного государства вести о событиях, происшедших в какой- либо из них, распространялись в те времена крайне медленно и в превратном виде, следует заметить, что самый факт предания в Иерусалиме смертной казни Иисуса, простого ремесленника, которого обвиняли в честолюбивых замыслах и в возбуждении народа против римских властей, являлся в глазах современников настолько заурядным и незначительным, что не мог привлечь к себе за пределами Иудеи особого внимания.
И действительно, со времени завоевания Иудеи римлянами волнения среди евреев повторялись неоднократно. Так, из главы 5 Деяний Святых Апостолов1 2 мы узнаем о двух восстаниях, вспыхнувших в Иудее незадолго до осуждения Христа под предводительством Февда и Иуды Галилеянина и закончившихся гибелью обоих вождей. Однако римские историки об этих событиях не упоминают, либо считая их маловажными, либо потому, что о них и не слышали. Равным образом прибывший в Иудею в 60-м году новый римский правитель Порций Фест еще ничего не знал о личности и проповеди Спасителя, как это явствует из главы 25 Деяний. Сообщая царю Ироду Агриппе об обвинениях, предъявленных Иудеями Апостолу Павлу, Фест говорит следующее: «Обступивши его (т. е. Павла — А. Б.), обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал; но они имели некоторые споры с ним об их Богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о Котором Павел утверждал, что Он жив* (18—19).
Андрей Бобринский - Из эпохи зарождения христианства - Свидетельства нехристианских писателей первого и второго веков о Господе нашем Иисусе Христе и христианах
г. Москва, Православный Свято -Тихоновский Богословский институт, 1995г. - 52с.
ISBN 5-7429-00113-9
Андрей Бобринский - Из эпохи зарождения христианства - Свидетельства нехристианских писателей первого и второго веков о Господе нашем Иисусе Христе и христианах - Содержание
Вступление
- Иосиф Флавий
- Тацит
- Светоний
- Плиний Секунд Младший
- Лукиан
- Цельс
Приложения
Андрей Бобринский - Из эпохи зарождения христианства - Свидетельства нехристианских писателей первого и второго веков о Господе нашем Иисусе Христе и христианах - Вступление
Задача моя будет заключаться в изложении и отчасти характеристике означенных нехристианских свидетельств, причем эта задача значительно облегчается тем, что они, к сожалению, весьма немногочисленны. Они принадлежат перу еврейского историка I века Иосифа Флавия, римских историков Тацита и Светония, живших во второй половине I века и первой половине II века, их современника, правителя Понтийской провинции, Плиния Младшего и двух философов второй половины II века — Лукиана и Цельса. Иосиф Флавий, Тацит и Светоний сообщают то, что они слышали о Христе и христианах как летописцы-историки, отмечающие в последовательном порядке интересующие их явления и события; Плиний Младший говорит о христианах как администратор, обязанный охранять незыблемость государственного культа и усматривающий в христианстве угрожающую этому культу опасность; наконец, в отзывах Лукиана и не дошедшей до нас книги Цельса, цитируемой Оригеном, мы увидим, как относилась к новому учению современная философ ская мысль. За исключением Иосифа Флавия, смотревшего на христиан как на незначительную секту, которая в его время, как он говорит, «еще не прекратилась», эти писатели и ученые видели в христианстве крайне вредное для общественной нравственности и опасное для государства суеверие. Бороться с ним, по мнению Тацита и Плиния, прямая обязанность государственной власти.
Скудость дошедших до нас языческих свидетельств может быть, вероятно, объяснена и тем обстоятельством, что рукописи некоторых особенно враждебных новому учению трактатов и опускулов были уничтожены слишком ревностными его последователями, как оскорбительные для их религиозного чувства. Быть может, по этой именно причине до нас не дошло упомянутое сочинение Цельса и содержащая резкие нападки на христиан речь оратора Фронтона, о которой упоминает христианский апологет Минуций Феликс.
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