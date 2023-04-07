Прошло уже более трети столетия с тех пор, как эта киига впервые увидела свет. Она была переиздана несколько раз, но данное издание представляет собой третью основную редакцию книги. Основная структура книги и ее подход остались неизменными, однако были учтены существенные изменения, в частности в разделах исследования некоторых появившихся новых познаний как в области библейского языка, так и иудейского контекста в Новом Завете.

Наш взгляд на богословие неизменно стоит на позиции консерватизма. Разделяемая нами богословская точка зрения уходит корнями в учение Ранней церкви, под которой мы понимаем первые четыре века; нам менее импонируют те широкие изменения, произошедшие в богословской мысли, привнесенные Августином в пятом веке н.э. и нашедшие развитие во время Реформации. Деятель эпохи Реформации Якоб Арминий был настоящим христианином, отличавшимся от большинства других тем, что отказался принять как преследование за религиозные взгляды, так и лишенные библейского основания понятия богословского детерминизма; тем не менее, его труд, на наш взгляд, отличался крайностью в попытке внедрить богословие «реформатскими» методами, более того, хотя люди обычно называют нашу книгу «арминианской», мы не является «арминианами» в смысле какой-либо приверженности в следовании взглядам Арминия. Мы больше разделяем взгляды учения Павла, Ранней церкви, более радикальными движениями Библейской церкви эпохи Арминия (Денк, Губмайер и т. д.), а также взгляды Уэсли, Финнли и в целом основного течения Англо-Американского евангельского движения.

В 1970-е годы признание такой традиции было более сильным в Америке, в то время как в Великобритании в рамках современного евангельского сообщества можно было почувствовать себя в меньшинстве. Ситуация в Великобритании несколько изменилась. Сегодня по-прежнему существуют богословы - последователи учения Августина, такие как Пол Хелм (Лондон), который делает особое ударение на богословском детерминизме, но есть и такие мыслители, как Кит Уорд, Ричард Суинборн (Оксфорд) и Джон Полкингхорн (Кембридж), чьи работы написаны в побудительной манере, более близкой к нашей. Также появились новые движения церквей, для которых важно осмысление аспекта духовной войны, а также некоторые влиятельные христианские писатели, такие как Кларк Пиннок и Грег Бойд, развивающие идеи, которые мы находим целесообразными. Имеет место переосмысление богословских толкований за целые столетия, а также заново открывается изначальное библейское понимание учения. Такие блестящие толкователи Библии, как Джеймс Данн и Н.Т. Райт привнесли новую глубину познания еврейского характера контекста, лежащего в основе Нового Завета, который раскрывает подходы Августина и реформатов как изначально ошибочные. Крупное движение, получившее название «Новый взгляд на учение Павла», в корне изменило многие богословские проблемы, а также сам фон написания Павлом своих работ. Таким образом, это принесло нам ободрение от произошедших изменений в богословской среде в Британии и от продолжающегося интереса в Америке и повсюду в мире.

Пол Марстон, Роджер Форстер - Божья стратегия в истории человечества -Том 1

Ривне : ПП ДМ, 2014 г. - 296 с.

ISBN 978-617-515-131-0

Пол Марстон, Роджер Форстер - Божья стратегия в истории человечества - Том 1 - Содержание

Об авторах

Предисловие к третьему изданию книги

Предисловие и отзывы на первое издание

Предисловие

Часть первая. Природа конфликта

Введение

Иов - человек как поле сражения

Даниил - участник сражения

Церковь: оружие, методы и знамена

Иисус Христос - Божья слава в сражении

Борьба или обман?

Часть вторая. История конфликта

Объявление войны. Бытие

Израиль и Божий план. Введение

Израиль и Божий план. Авраам и Исаак

Израиль и Божий план. Иаков и Исав

Израиль и Божий план. Моисей

Израиль и Божий план. Фараон

Противники и Божьи сосуды

Суть конфликта в настоящем веке

Великий замысел Божий и последнее сражение

Часть третья. Основные аспекты Божьей стратегии

Воля, план и суверенность Бога

Оправдание и праведность

Пол Марстон, Роджер Форстер - Божья стратегия в истории человечества - Том 2

Ривне : Дятлик Н., 2015 г. - 292 с.

ISBN 978-617-515-187-7

Пол Марстон, Роджер Форстер - Божья стратегия в истории человечества - Том 2 - Содержание

Часть третья

Основные аспекты Божьей стратегии

Дела и вера (верность)

Избрание

Предузнание и предопределение

Ожесточение и неверие

Часть червертая