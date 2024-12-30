Бочарников - Двенадцать эссе о земном предназначении человека

Сегодняшняя цивилизация неустанно доказывает нам, что в мире не существует ничего незыблемого и вечного, поэтому, для того чтобы иметь свою точку опоры, ее необходимо построить. Индивидуальная задача всегда состоит в том, чтобы найти себя и свое, выстроить вызнанное как нужную себе опору. Сохранять свою точку опоры - это значит выстраивать свою жизнь без устали!

Информация - ключевой элемент существования человека на планете, и она всегда ощущаемая способность, предельно трансформирующаяся в современных условиях. Как субъект своей истории человек детерминирован обстоятельствами и укладом жизни, но вряд ли в мире существует незыблемое и вечное, то, что может быть для человека неизменным и надежным. Следует понять тайное, узнать известное и найти новое - так становится отразим, возможен и воспроизводим множеством способов человеческий опыт в повседневности бытия.

Человек - центральная фигура любой картины мира. Философия, религия, наука и искусство пытаются постичь человеческую сущность через множество форм его существования. Информация творит новый уровень реальности, создает саму себя, в том числе и в виртуальности, но человек не демиург Вселенной, его деятельность вписана в космос, и еще в процесс глобальной эволюции, и в самого себя, в самом буквальном смысле.

Знание явное - одно из цивилизованных условий, оно, как и особый способ социального бытия, преображает природу человека, нередко преобладает над ней, создавая динамическое напряжение истории человеческой. Есть еще и тайное знание, ведомое немногим, умеющим читать знаки человеческих судеб на звездном небе или угадывать ее в сочетании чисел. Человек стал задумываться над тем, кто он, собственно, есть, лишь научившись выражать свои мысли и чувства посредством знаков и символов, понятных другим.

По мнению античных философов-элеатов, мышление - способность постигать единство всего существующего. Наше мышление «о чем-то» всегда основано на чувствах относительно некого объекта. Ее условием есть поиск и рассмотрение некой идеи, затем создание конструкта в процессе творческой человеческой деятельности. Понятийное отображение предельно в этом, оно варьирует от логической рационализации и формулирования простых выводов о быте до иррационального «душевно-духовного» постижения целостности.

Элементарный, или обыденный, уровень человеческого существования является объединением, синтезом житейских мудростей. Достаточно очевидно то, как мы ощущаем, чувствуем, оцениваем, воспринимаем, еще и мыслим... процессы эти оказываются для нас неразделимы. А есть еще то знание, которое упаковано, закодировано, сжато и вписывается невидимыми рубцами и складками в наше тело.

Бочарников В. Н. - Двенадцать эссе о земном предназначении человека - Философия vs искусственный интеллект

Сер. Книги о человеке. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2024. - 320 с.

ISBN 978-5-88373-815-8

Бочарников В. Н. - Двенадцать эссе о земном предназначении человека – Содержание

К читателю!

Метод для постижения человека

Чем особенна эта книга?

О начале человека посредством философского рассмотрения

ИДЕЯ ЧЕЛОВЕКА

Сможет ли машина заглянуть в самое неизвестное человека?

В начале человеческого и еще то, что было до начала

СМЫСЛ ЧЕЛОВЕКА

В чем состоит назначение человека?

Человек: феномен, замысел или проект?

РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Тело и дух

Жизнь человека

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА

Человек в его различениях

Дорога или жизнь: символика или доля человеческая?

ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА

Сознание и бессознательное - дуальность вечности человеческой

Путь человека в «интеллектуально-машинном» отображении

ОПЫТ ЧЕЛОВЕКА

Практика и действие - суть человеческая

Сознание и опыт - совмещение или противопоставление?

ЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Знание и познание, или О самом насущном человека...

Знание и искусственный интеллект

ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА

Что важно постигать: природу или человека?

Что есть знание о природе человеческой?

МИР ЧЕЛОВЕКА

Мировоззрение и философия

Мир, мировоззрение и жизнь

ЗНАК ЧЕЛОВЕКА

О знаках и символах человека

Язык, слово и речь: что такое современная коммуникация?

ДУША ЧЕЛОВЕКА

Наука о душе или психология?

О душе и человеке - диалог с не имеющим души

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Философский код человека

Выбор человека или закодированная предопределенность?

Человек и бытие (заключение)