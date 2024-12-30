Бочарников - Двенадцать эссе о земном предназначении человека
Сегодняшняя цивилизация неустанно доказывает нам, что в мире не существует ничего незыблемого и вечного, поэтому, для того чтобы иметь свою точку опоры, ее необходимо построить. Индивидуальная задача всегда состоит в том, чтобы найти себя и свое, выстроить вызнанное как нужную себе опору. Сохранять свою точку опоры - это значит выстраивать свою жизнь без устали!
Информация - ключевой элемент существования человека на планете, и она всегда ощущаемая способность, предельно трансформирующаяся в современных условиях. Как субъект своей истории человек детерминирован обстоятельствами и укладом жизни, но вряд ли в мире существует незыблемое и вечное, то, что может быть для человека неизменным и надежным. Следует понять тайное, узнать известное и найти новое - так становится отразим, возможен и воспроизводим множеством способов человеческий опыт в повседневности бытия.
Человек - центральная фигура любой картины мира. Философия, религия, наука и искусство пытаются постичь человеческую сущность через множество форм его существования. Информация творит новый уровень реальности, создает саму себя, в том числе и в виртуальности, но человек не демиург Вселенной, его деятельность вписана в космос, и еще в процесс глобальной эволюции, и в самого себя, в самом буквальном смысле.
Знание явное - одно из цивилизованных условий, оно, как и особый способ социального бытия, преображает природу человека, нередко преобладает над ней, создавая динамическое напряжение истории человеческой. Есть еще и тайное знание, ведомое немногим, умеющим читать знаки человеческих судеб на звездном небе или угадывать ее в сочетании чисел. Человек стал задумываться над тем, кто он, собственно, есть, лишь научившись выражать свои мысли и чувства посредством знаков и символов, понятных другим.
По мнению античных философов-элеатов, мышление - способность постигать единство всего существующего. Наше мышление «о чем-то» всегда основано на чувствах относительно некого объекта. Ее условием есть поиск и рассмотрение некой идеи, затем создание конструкта в процессе творческой человеческой деятельности. Понятийное отображение предельно в этом, оно варьирует от логической рационализации и формулирования простых выводов о быте до иррационального «душевно-духовного» постижения целостности.
Элементарный, или обыденный, уровень человеческого существования является объединением, синтезом житейских мудростей. Достаточно очевидно то, как мы ощущаем, чувствуем, оцениваем, воспринимаем, еще и мыслим... процессы эти оказываются для нас неразделимы. А есть еще то знание, которое упаковано, закодировано, сжато и вписывается невидимыми рубцами и складками в наше тело.
Бочарников В. Н. - Двенадцать эссе о земном предназначении человека - Философия vs искусственный интеллект
Сер. Книги о человеке. - М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2024. - 320 с.
ISBN 978-5-88373-815-8
Бочарников В. Н. - Двенадцать эссе о земном предназначении человека – Содержание
К читателю!
Метод для постижения человека
Чем особенна эта книга?
О начале человека посредством философского рассмотрения
ИДЕЯ ЧЕЛОВЕКА
Сможет ли машина заглянуть в самое неизвестное человека?
В начале человеческого и еще то, что было до начала
СМЫСЛ ЧЕЛОВЕКА
В чем состоит назначение человека?
Человек: феномен, замысел или проект?
РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Тело и дух
Жизнь человека
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА
Человек в его различениях
Дорога или жизнь: символика или доля человеческая?
ПУТЬ ЧЕЛОВЕКА
Сознание и бессознательное - дуальность вечности человеческой
Путь человека в «интеллектуально-машинном» отображении
ОПЫТ ЧЕЛОВЕКА
Практика и действие - суть человеческая
Сознание и опыт - совмещение или противопоставление?
ЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Знание и познание, или О самом насущном человека...
Знание и искусственный интеллект
ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА
Что важно постигать: природу или человека?
Что есть знание о природе человеческой?
МИР ЧЕЛОВЕКА
Мировоззрение и философия
Мир, мировоззрение и жизнь
ЗНАК ЧЕЛОВЕКА
О знаках и символах человека
Язык, слово и речь: что такое современная коммуникация?
ДУША ЧЕЛОВЕКА
Наука о душе или психология?
О душе и человеке - диалог с не имеющим души
СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
Философский код человека
Выбор человека или закодированная предопределенность?
Человек и бытие (заключение)
Большое спасибо!