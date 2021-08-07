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Боден - О демономании колдунов

Жан Боден - О демономании колдунов
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, History, Cultural Studies Art
Даже на фоне других видных людей Франции II половины XVI в., пресыщенной всеми возможными противоречиями, Жан Боден выделяется парадоксальностью собственных взглядов и решений. Липсий Юст называет Бодена «глашатаем самых противоречивых воззрений» (1), его биограф Анри Бодрийяр и вовсе называет Анжерца предателем. Действительно, это не может не показаться странным: сторонник принципов римского права, но одновременно поддерживает правоведов исторической школы; прагматичный политик и блестящий теоретик экономики, видящий в каждом событии проявление непостижимого Провидения Господнего; всю жизнь он поддерживал гугенотов и сочувствовал им, но вступает в Католическую лигу; сторонник абсолютизма и божественного права государя, но примыкает к монархомахам; человек рационального ума, но практикующий алхимию и считающийся с влиянием небесных светил на подлунный мир; горячий апологет межконфессионального мира, согласия и диалога, но неистовый и неутомимый преследователь ведьм и колдунов. Всё это о Жане Бодене.
Для того чтобы понять спустя почти полтысячи лет, какими мотивами руководствовался Боден в принимаемых им решениях и взглядах, нам нужно будет восстановить события, имевшие место во Франции XVI в., а для этого нам придётся глубоко и подробно проанализировать не только политическую, но и юридическую и интеллектуальную историю середины века и эпохи Религиозных войн, а также философию и естественнонаучные представления периода, наконец — определить место Бодена в истории гонений на колдунов. Лишь так мы сможем подобраться к разгадке противоречий Бодена. Или поставим вопрос иначе: были ли представления и деяния Бодена противоречивы в канве событий, разрывавших его любимую Францию на части? В конце концов, Габриэль Нодэ называет Бодена «лучшим человеком Франции» (2), а Пьер Баиль пишет о нём как об одном из самых способных людей Франции XVI века (3). Все они были французами, близкими по времени эпохе Бодена, в то время как Юст, хоть и был современником Анжерца, знал о положении дел во Франции лишь понаслышке, Бодрийяр же выдвинет своё обвинение в середине XIX века.
Столь глубокий экскурс понадобится даже несмотря на то, что изначально я хотел рассмотреть в статье лишь теологию и демонологию Бодена в рамках его «Демономании колдунов». Хотя многие исследователи наследия Бодена пытаются «обелить» его, в том числе и в собственных глазах, и отставляют этот трактат от остальных работ великого Анжерца, я же, наоборот, хочу показать, насколько тесно переплетена «Демономания» с остальными его сочинениями, опровергнуть тезис о чужеродно-сти этого произведения, согласно которому Боден стал жертвой народных суеверий и предрассудков, показав, что демонологические представления Бодена— это не безобразный нарост на чарующем храме его разума, как то часто пытаются представить, а один из столпов. Но для этого нам необходимо сделать зарисовку в виде параллельного повествования о биографии одного человека и судьбе всей Франции.

Жан Боден - О демономании колдунов

CHAOSSS/PRESS, 2021
ISBN 978-5-6045497-4-2

Жан Боден - О демономании колдунов - Содержание

  • И. Сахарчук - Жизнь и парадоксы Жана Бодена: параллельный историко-биографический очерк
  • Письмо монсеньору мессеру шевалье Кристофу де Ту, сеньору Коли, первому президенту Парламента и личному советнику короля
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
КНИГА ПЕРВАЯ
  • ГЛАВА I Определение колдовства
  • ГЛАВА II О союзах духов с людьми
  • ГЛАВА III Различие между добрыми и злыми духами
  • ГЛАВА IV О прорицании и других способах предсказания неведомого
  • ГЛАВА V О естественных способах познания неведомого
  • ГЛАВА VI О недопустимых способах достижения чего-либо
  • ГЛАВА VII О тератоскопии, гаруспиках, орнеомантии, иероскопии и тому подобном
КНИГА ВТОРАЯ
  • ГЛАВА I О магии в общем и её видах
  • ГЛАВА II О невыраженных способах призыва злых духов
  • ГЛАВА III О явных способах призвания злых духов
  • ГЛАВА IV О тех, кто отрекаются от Господа и Его религии посредством выраженного соглашения, и о том, как их тела переносятся демонами
  • ГЛАВА V О так называемом экстазе, или восторге колдунов, и об их обычных отношениях с демонами
  • ГЛABA VI О ликантропии и о том, могут ли духи обращать людей в зверей
  • ГЛАВА VII Совокупляются ли колдуны с демонами
  • ГЛАВА VIII Могут ли колдуны насылать болезни, бесплодие, град и бури, а также убивать людей и зверей
КНИГА ТРЕТЬЯ
  • ГЛАВА I Законные способы предотвращения колдовства
  • ГЛАВА II Каким образом колдуны могут подрывать здоровье людей и лечить болезни
  • ГЛАВА III Как благодаря своим способностям колдуны могут обрести расположение людей, роскошь, наслаждения, почести, богатство и славу, а также о том, как они помогают плодородию
  • ГЛАВА IV Могут ли колдуны причинять вред одним людям в большей степени, чем другим
  • ГЛАВА V О незаконных способах предотвращения колдовства, отведения вреда и проклятий
  • ГЛАВА VI Об осаждаемых и охваченных злыми духами, и о том, какими способами их можно отвести
КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ
  • ГЛАВА I О расследовании дел колдунов
  • ГЛАВА II О доказательствах, необходимых для изобличения преступлений колдовства
  • ГЛАВА III О признаниях колдунов, добровольных и вынужденных
  • ГЛАВА IV О подозрениях против колдунов
  • ГЛАВА V О наказаниях, которых заслуживают колдуны
ОПРОВЕРЖЕНИЕ МНЕНИЯ ИОГАННА ВЕЙЕРА
ПРИЛОЖЕНИЕ Данное теологическим факультетом Парижского университета определение современных суеверий от 1398 года от Рождества Христова
Views 1 910
Rating 3.0 / 5
Added 07.08.2021
Author professor Dmitry
Rate this publication:
3.0/5 (1)

Comments (1 comment)

7
7aliaksei7 4 years ago

Интересная книга. Она актуальна и в наши дни, но нет таких маштабных процессов и судов, как были в те времена. В настоящее время более приемлемо слово сатанист,  нежели колдун. Известная служительница , которая сталкивалась и освобождала людей из оков сатанистов - это Ревекка Браун. Она написала несколько книг на эту тематику.

 

Благодарим за перевод!

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