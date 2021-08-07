Жан Боден - О демономании колдунов

Даже на фоне других видных людей Франции II половины XVI в., пресыщенной всеми возможными противоречиями, Жан Боден выделяется парадоксальностью собственных взглядов и решений. Липсий Юст называет Бодена «глашатаем самых противоречивых воззрений» (1), его биограф Анри Бодрийяр и вовсе называет Анжерца предателем. Действительно, это не может не показаться странным: сторонник принципов римского права, но одновременно поддерживает правоведов исторической школы; прагматичный политик и блестящий теоретик экономики, видящий в каждом событии проявление непостижимого Провидения Господнего; всю жизнь он поддерживал гугенотов и сочувствовал им, но вступает в Католическую лигу; сторонник абсолютизма и божественного права государя, но примыкает к монархомахам; человек рационального ума, но практикующий алхимию и считающийся с влиянием небесных светил на подлунный мир; горячий апологет межконфессионального мира, согласия и диалога, но неистовый и неутомимый преследователь ведьм и колдунов. Всё это о Жане Бодене.

Для того чтобы понять спустя почти полтысячи лет, какими мотивами руководствовался Боден в принимаемых им решениях и взглядах, нам нужно будет восстановить события, имевшие место во Франции XVI в., а для этого нам придётся глубоко и подробно проанализировать не только политическую, но и юридическую и интеллектуальную историю середины века и эпохи Религиозных войн, а также философию и естественнонаучные представления периода, наконец — определить место Бодена в истории гонений на колдунов. Лишь так мы сможем подобраться к разгадке противоречий Бодена. Или поставим вопрос иначе: были ли представления и деяния Бодена противоречивы в канве событий, разрывавших его любимую Францию на части? В конце концов, Габриэль Нодэ называет Бодена «лучшим человеком Франции» (2), а Пьер Баиль пишет о нём как об одном из самых способных людей Франции XVI века (3). Все они были французами, близкими по времени эпохе Бодена, в то время как Юст, хоть и был современником Анжерца, знал о положении дел во Франции лишь понаслышке, Бодрийяр же выдвинет своё обвинение в середине XIX века.

Столь глубокий экскурс понадобится даже несмотря на то, что изначально я хотел рассмотреть в статье лишь теологию и демонологию Бодена в рамках его «Демономании колдунов». Хотя многие исследователи наследия Бодена пытаются «обелить» его, в том числе и в собственных глазах, и отставляют этот трактат от остальных работ великого Анжерца, я же, наоборот, хочу показать, насколько тесно переплетена «Демономания» с остальными его сочинениями, опровергнуть тезис о чужеродно-сти этого произведения, согласно которому Боден стал жертвой народных суеверий и предрассудков, показав, что демонологические представления Бодена— это не безобразный нарост на чарующем храме его разума, как то часто пытаются представить, а один из столпов. Но для этого нам необходимо сделать зарисовку в виде параллельного повествования о биографии одного человека и судьбе всей Франции.

Жан Боден - О демономании колдунов

CHAOSSS/PRESS, 2021

ISBN 978-5-6045497-4-2

Жан Боден - О демономании колдунов - Содержание

И. Сахарчук - Жизнь и парадоксы Жана Бодена: параллельный историко-биографический очерк

Письмо монсеньору мессеру шевалье Кристофу де Ту, сеньору Коли, первому президенту Парламента и личному советнику короля

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА I Определение колдовства

ГЛАВА II О союзах духов с людьми

ГЛАВА III Различие между добрыми и злыми духами

ГЛАВА IV О прорицании и других способах предсказания неведомого

ГЛАВА V О естественных способах познания неведомого

ГЛАВА VI О недопустимых способах достижения чего-либо

ГЛАВА VII О тератоскопии, гаруспиках, орнеомантии, иероскопии и тому подобном

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА I О магии в общем и её видах

ГЛАВА II О невыраженных способах призыва злых духов

ГЛАВА III О явных способах призвания злых духов

ГЛАВА IV О тех, кто отрекаются от Господа и Его религии посредством выраженного соглашения, и о том, как их тела переносятся демонами

ГЛАВА V О так называемом экстазе, или восторге колдунов, и об их обычных отношениях с демонами

ГЛABA VI О ликантропии и о том, могут ли духи обращать людей в зверей

ГЛАВА VII Совокупляются ли колдуны с демонами

ГЛАВА VIII Могут ли колдуны насылать болезни, бесплодие, град и бури, а также убивать людей и зверей

КНИГА ТРЕТЬЯ

ГЛАВА I Законные способы предотвращения колдовства

ГЛАВА II Каким образом колдуны могут подрывать здоровье людей и лечить болезни

ГЛАВА III Как благодаря своим способностям колдуны могут обрести расположение людей, роскошь, наслаждения, почести, богатство и славу, а также о том, как они помогают плодородию

ГЛАВА IV Могут ли колдуны причинять вред одним людям в большей степени, чем другим

ГЛАВА V О незаконных способах предотвращения колдовства, отведения вреда и проклятий

ГЛАВА VI Об осаждаемых и охваченных злыми духами, и о том, какими способами их можно отвести

КНИГА ЧЕТВЁРТАЯ

ГЛАВА I О расследовании дел колдунов

ГЛАВА II О доказательствах, необходимых для изобличения преступлений колдовства

ГЛАВА III О признаниях колдунов, добровольных и вынужденных

ГЛАВА IV О подозрениях против колдунов

ГЛАВА V О наказаниях, которых заслуживают колдуны

ОПРОВЕРЖЕНИЕ МНЕНИЯ ИОГАННА ВЕЙЕРА

ПРИЛОЖЕНИЕ Данное теологическим факультетом Парижского университета определение современных суеверий от 1398 года от Рождества Христова