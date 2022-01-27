Пожидаева Анна - Сотворение мира в иконографии средневекового Запада - Опыт иконографической генеалогии

Занимаясь христианской иконографией на западноевропейском средневековом материале, медиевист-западник обычно, в отличие от византиниста, ставит себе целью изучение не столько устойчивых типов изображений, сколько интенсивных иконографических процессов, длящихся иногда веками. Это может быть сложение определенного типа сцены, его «миграция» по разным территориям и видоизменения деталей иконографической схемы в зависимости от региона и периода (такова, например, судьба двух важнейших изобретений островной иконографии – «исчезающего Христа» в сцене Вознесения (см. Вознесение, Коттонова Псалтирь, Лондон, Британская библиотека, Cotton MS Tiberius C VI, f. 15r, 1) и типа «Христа, обнимающего мир» (см. Сотворение мира, Коттонова Псалтирь, Лондон, Британская библиотека, Cotton MS Tiberius C VI, f. 7v, 2), зародившихся на Британских островах в довильгельмовское время и благополучно пришедших на континент, дожив в разных видах и контекстах до XV–XVI веков). Не знающее настоящей устойчивости византийских иконографических типов Западное Средневековье дает замечательные примеры пути развития картинки, разной степени серьезности и сакральности ее приложения в разных ситуациях (чего стоят, например, вариации на тему Троицы-трикефала в романской Италии или судьба позднеготической темы Источника жизни в исполнении Жана Бельгамба, соединившего ее со светским «Источником молодости»! – См. Жан Бельгамб, Источник жизни, перв. треть XVI в., Лилль, Дворец изящных искусств, 3).

Особенно показательны в этом отношении судьбы популярных, но не самых расхожих групп сюжетов, лежащих вне основного евангельского цикла. Они, как и евангельский цикл, уже с эпохи раннего христианства существуют в большом количестве вариантов, но из‐ за некоторой периферийности таких образов их вариативность не снижается и на всем протяжении первого периода активного иконографического творчества в западнохристианском мире (обозначим его приблизительно как IX–XII века), до унификации в светских мастерских XIII века, в то время как основной набор евангельских сцен приходит к единообразию существенно раньше – уже к началу XII века. Естественно, в этом правиле много исключений, более того, мы не говорим здесь о новом, подчиненном другим законам взлете иконографического творчества в позднеготический период, ближе к 1400 году.

Пожидаева Анна - Сотворение мира в иконографии средневекового Запада - Опыт иконографической генеалогии

«НЛО», 2021

Серия "Очерки визуальности"

ISBN 978-5-44-481485-7

Пожидаева Анна - Сотворение мира в иконографии средневекового Запада. Опыт иконографической генеалогии - Содержание

Введение

Часть I Образец, копия, инструкция. Пути сложения иконографической схемы в Западноевропейском Средневековье

Глава 1 Первые сведения о визуальных образцах в V–VI веках в Западной Европе

Глава 2 Виды образцов и типы копирования

Часть II Иконография Сотворения мира южнее Альп: раннехристианские источники, устойчивость и вариативность в рамках иконографической схемы

Глава 1 «Римский тип» Круги памятников. Композиционная структура и ее происхождение. Границы композиционной подвижности внутри единого типа

Часть III Цикл Творения за Альпами. XI–XIII века

Глава 1 Первые шаги. Обособление Творения. Медальон

Глава 2 Раннеанглийский тип иконографии Творения

Глава 3 Раннеиспанская иконография Творения

Глава 4 Старые элементы в новых схемах Столетие иконографического взрыва (1080–1180‐ е годы) и начало унификации

Глава 5 Медальон как часть инициала Формирование инициалов IN перед Евангелием от Иоанна и I перед книгой Бытия. Типы сосуществования Творца и Творения в этих инициалах

Глава 6 Циклы Творения второй половины XII века – финальная точка распада единой композиции Новые принципы композиционной организацииЗаключение

Аппендикс

Приложение

Библиография (алфавитная)

Библиография (тематическая)

Список иллюстраций