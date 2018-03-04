В настоящей публикации вниманию читателей представлен примечательный памятник арабо-христианской письменности XI в. - времени расцвета арабской культуры - «Книга собеседований (букв.: заседаний)» (Kitab al-magalis) Илии, нисивинского митрополита Церкви Востока (975-1046), с его мусульманским собеседником, везиром Абу-л-КЗсимом ал- Магрибй (981-1027), а также документы, которые раскрывают историю создания этого произведения.

В ранней рукописи, содержащей главный исторический труд Илии Нисивинского, его «Хронографию», находится приписка, сообщающая основные сведения об авторе:

«О рождении Мар Илии, митрополита Нисивина, написавшего эту книгу: он родился в ночь на четверг 11-го [числа] месяца шбара 1286 г. греков, что было 26-м [числом месяца] армада I 364 г. арабов. Затем он был поставлен священником от Йо’аниса, епископа города Шены, который впоследствии стал католикосом.

Он поставил его старшим священником в обители аввы ШемОна, что напротив Шены, в субботу 15 [числа] месяца Элула 1305 г. греков, что было 7 [числом] месяца ша‘бана 384 г. арабов. Тем же гатоликосом Йо’анисом он был поставлен старшим епископом епархии нашей[? области] Бет Нухадра в воскресенье начала великого поста, 15-го шбара 1313 г. греков, что было 29 [числом месяца] раби‘ I 392 г. арабов.

Николай Селезнев - Книга собеседований Илии

Высшая школа экономики

Институт классического Востока и античности.

Издательство - Грифон,

Москва - 2018

ISBN 978-5-98862-371-7

Николай Селезнев - Книга собеседований Илии - Содержание

Введение

Источники: использованные рукописи

О перемещенном фрагменте

Сокращения

Книга собеседовании

Маджлис 1. О единственности Бога и троичности

Маджлис 2. О вселении и единстве

Изъятый фрагмент

Маджлис 3. О приведении довода в пользу единобожия христиан из Корана

Маджлис 4 ٠ Об утверждении исповедания христианства требованием разума и божественным чудом

Об утверждении исповедания христианства требованием разума и божественным чудом Маджлис 5 ٠ О непричастности христиан какому-либо учению, противоречащему истине

О непричастности христиан какому-либо учению, противоречащему истине Маджлис 6 ٠ О грамматике, лексике, письменности и аргументации

О грамматике, лексике, письменности и аргументации Маджлис 7 ٠ Об убеждении христиан о велениях звезд, о мусульманах и о душе

Об убеждении христиан о велениях звезд, о мусульманах и о душе Фрагмент О единстве

Послание везира

Послание Митрополита Везиру

Ответ везира

Предисловие к сокращенной редакции послания везиру

Использованная литература

Указатель ссылок на Библию и Коран

Именной указатель

Предметный указатель

Subject index

Николай Селезнев - Книга собеседований Илии - О единственности Бога и троичности

Приход везира - да помилует его Бог! - в Нисивин пришелся на пятницу, 26 джумада I прошлого, то есть 417-го, года. Вошел я к нему в день субботний после сего, а до этого мне его видеть не доводилось. Он приблизил меня и почтил, усадил меня рядом с собой, и после того, как я призвал на него [благословение] и поздравил его с прибытием, я встал, чтобы удалиться. Он же остановил меня и сказал мне: «Знай же, что мне уже в течение долгого времени хотелось встретиться с тобой и о многом тебя [расспросить], ٥ и я хочу, чтобы твое присутствие и удаление твое от меня было по моему предпочтению».

Я ответил ему: «Слушаю и повинуюсь», призвал на него [благословение] и сел. И после проявления им благожелательности и расположения ко мне и осведомления о моих новостях и течении моих дел, и упоминания ученых и людей науки он сказал мне: «Знай же, что мое убеждение о христианах издавна было убеждением того, кто убежден, что они неверные и многобожники. Теперь же я сомневаюсь в их неверности и многобожии из-за удивительного явления, котором? я был свидетелем, от их исповедания. И сомневаюсь также в их единобожии, из-за вещей страшных, которые они исповедуют, и которые дают основания сомневаться в том, что они единобожники». Я сказал: «Чему же был свидетелем везир - да продлит Бог пребывание его! - из того, что предполагает сомнение в их неверности? И что это такое, из того, что они исповедуют, что заставляет сомневаться в их единобожии?». Он сказал: «Что касается того, чему я был свидетелем и что предполагает сомнение в их неверности, это то, что когда я в первый раз был в Диярбакыре, то направился в Бидлис по некоторым бывшим у меня делам. И напала на меня при прибытии в него великая болезнь, от которой упала сила моя, и пропал мой аппетит, и я отчаялся о самом себе.

И я выехал из него, возвращаясь в Маййафарикин, пока не судил мне Бог Всевышний [претерпеть] то, чего не избежать, и было это в [городе] или около него. И было, что моя душа не принимала ничего из еды и пития, и претерпевал я сильное изнеможение от езды. Я стал передвигаться каждый день на короткое расстояние, а слабость моя усиливалась, сила оскудевала, болезнь усугублялась, и становилась всё тяжелее. И прибыл я в монастырь, оказавшийся по пути, который известен как монастырь ٧ Мар Мари, и был я еще слабее, чем был, а болезнь - еще сильнее, чем была.