Фигерас - Дух и Невеста - Очерки раннего христианства
Пау Фигерас — археолог, искусствовед, специалист по раннему христианству и исследователь христианских древностей Святой Земли. Родился в городе Терраса в Каталонии 9 августа 1931 года в знатной семье, где воспитывались девять детей. После смерти отца, убитого коммунистами в 1936 году, Пау попал в бенедиктинский монастырь Монсеррат, где получил начальное общее, теологическое, историческое и музыкальное образование. Позднее в Риме и нескольких европейских университетах он изучал философию, богословие, древние языки, библеистику, историю Церкви и историю искусства. Был рукоположен в священный сан и остался служить в Монсеррате. Однако в связи с тем, что Пау вводил в свое служение еще не принятые в этом монастыре новшества Второго Ватиканского Собора, он был изгнан из монастыря и уехал на Святую Землю.
С 1966 года Пау постоянно живет в Израиле. В 1967 году начал писать диссертацию о древних иудейских оссуариях в Университете иврита в Иерусалиме (Еврейский университет). Его руководителями были один из самых выдающихся исследователей раннего христианства Давид Флюссер и ведущий специалист по географии Палестины и археологии Святой Земли Михаэль Ави-Йона. В 1974 году диссертация была успешно защищена и спустя четыре года издана как монография в издательстве «Бриль».
С 1973-го и до 1999 года, вплоть до выхода на пенсию, профессор Пау Фигерас преподавал в Университете Негева в городе Беэр-Шева, возглавлял кафедру археологии и библейской истории, руководил раскопками византийских храмов в пустыне Негев. Публикации, основанные на результатах раскопок, получили всемирное признание.
Сейчас Пау Фигерас живет в поселке Омер, недалеко от Беэр-Шевы, и продолжает работать над книгами по раннему христианству и христианской археологии Святой Земли. Автор нескольких монографий и многочисленных статей. Пау — отец пятерых сыновей и, к настоящему времени, дед шестнадцати внуков. По воскресеньям Пау играет на органе во время мессы в небольшой капелле, где собирается местная католическая община.
Книга «Дух и Невеста. Семь очерков раннего христианства» впервые вышла в свет в Иерусалиме, в издательстве «Магнес Пресс», на иврите, в 2007 году. Затем последовали английское («Горгиас-Пресс», 2013, переработано) и испанское («Клие», 2016) издания. И вот, наконец, она приходит и к русскому читателю.
Пау Фигерас - Дух и Невеста - Очерки раннего христианства
Пер. с англ. Л. Б. Сумм и И. С. Шапошникова под ред. А. И. Шмаиной-Великановой.
М. ГРАНАТ, 2017. — 312 с.
ISBN 978-5-906456-23-6
Пау Фигерас - Дух и Невеста - Очерки раннего христианства - Содержание
- Об авторе
- От редакции
- Сокращения
- Предисловие
Глава 1. ИУДЕЙСКИЕ КОРНИ РАННЕГО ХРИСТИАНСТВА
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Иудаизм в римской Палестине
- Политические структуры и основные исторические события
- Эллинизация и сопротивление Религиозные секты и политические партии
- Храм и культ
- Синагоги и другие институты
- Мудрецы
- Языки, культура и искусство
- Вера евреев
- Еврейская диаспора
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Египет
- Элефантина
- Храм Онии
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Александрия
- Социальные и политические условия
- Культура
- Ассимиляция и самосознание
- Филон (ок. 20 г. до н. э. — 50 г. н. э.)
- Община, организация и институты
- Отношения с Иерусалимом
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Рим
- Евреи и сирийцы
- Рабы и вольноотпущенники
- Юридический статус иудаизма
- Синагоги
- Иудеи в императорском дворце
- Дело «Хреста»
- Еврейские катакомбы
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Другие страны
- Антиохия
- Малая Азия
- Греция
- Дура-Европос
- Северная Африка
- Галлия и Испания
Глава 2. ПИСЬМЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ РАННЕГО ХРИСТИАНСТВА
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Нехристианские источники
- Еврейские источники
- Римские источники
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Христианские источники
- Книги Нового Завета
- Творения мужей апостольских
- Христианские апологеты и ранние отцы Церкви
Глава 3. МЕССИАНСКИЕ И АПОКАЛИПТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ
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Языческие религии
- Месопотамские мифы о творении и разрушении
- Ханаанская культовая драма
- Египетский миф о вечном обновлении
- Зороастрийский дуализм и апокалиптика
- Рим, Четвертая эклога Вергилия и Сивилла
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Библейские пророчества и упования иудаизма
- Жизнь в раю и грех Адама
- Эсхатологические пророчества
- Иезекииль: «воскресение» Израиля
- Царь как мессия
- Апокалиптические видения пророков
- Даниил: Сын Человеческий и седмины
- Эсхатологическая община Кумрана
- Апокалиптические писания
- Мессианские притязания
- «Мир будущего века»
- Геенна
- Суд
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Христианский мессианизм и апокалиптика
- Иисус-Мессия в Новом Завете
- Апокалиптические учения в Евангелиях
- Раннехристианские ожидания второго пришествия Иисуса
- Антихрист
- Откровение апостола Иоанна Богослова (Апокалипсис)
Глава 4. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ РАННЕГО ХРИСТИАНСТВА
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Отношения между христианской Церковью и еврейской синагогой
- Постановления раввинов против евреев, обратившихся в христианство
- Реакции на официальное осуждение христианства в иудаизме и его последствия
- Ветхий Завет как историческое приуготовление
- Ветхий Завет как пророчество
- Типологическое истолкование Писания
- Аллегорическое истолкование Писания
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Христианская реакция на эллинистическую культуру и языческую философию
- Реакция христиан на гностицизм и родственныеему еретические учения
- Преследования властей и христианские мученики
- Христианская Церковь и Константинов мир
- Вторжение варваров в Европу
- Исламские завоевания
Глава 5. ХРИСТИАНСКОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Иудейское богослужение
- Жертвоприношение и молитва в Храме
- Еврейские праздники
- Пасха
- Эсхатологические трапезы
- Ритуальные омовения
- Службы в синагоге
-
Апостольская церковь
- Церковь как богослужебная община
- Преломление хлеба
- Крещение и оглашение
- Харизматические дары, сообщаемые наложением рук
- День воскресный и Пасха
- Евхаристия и агапа
- Места богослужения
- Происхождение оффертория
- Ежедневная молитва
- Святость брака
- Помазание больных
- Смерть и погребение
-
Христианское богослужение и языческие обряды
- Языческие мистерии и христианские мистерии (таинства)
- Языческие и светские обряды и их влияние на христианское богослужение
- Роль богослужения в трансформации языческой культуры
- Культ мучеников
- Христологические споры и их влияние на богослужение
-
Дальнейшее развитие
- Церковные и литургические области
- Восточные богослужебные традиции
- Латинское богослужение
Глава 6. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И НАЧАЛО РАЗВИТИЯ ХРИСТИАНСКОГО МОНАШЕСТВА
-
Библейские и иудейские предвестники
- Школы пророков
- Ессеи и кумранская община
- Терапевты
- Хавурот
- Причины, побуждавшие к общинной жизни
- Языческие учения и движения
-
Стоицизм
- Пифагорейство и орфизм
- Неоплатонизм
- Почитатели Сераписа
-
Монашество как христианский феномен
- Учение Евангелий и Павла
- Идеал ранней общины в Иерусалиме
- Реакция на секуляризацию Церкви
- Ностальгия по мученичеству
- Аскеза как форма борьбы с дьяволом
- Монашество и ангельская жизнь
-
Восточное монашество
- Египет: Павел, Антоний и Пахомий, отшельники и общежительные монахи
- Палестина, Сирия и Месопотамия
- Греция и Малая Азия
- Восточное монашество: исихазм
-
Западное монашество
- Италия: добенедиктинские и бенедиктинские монастыри
- Северная Африка
- Галлия и Испания
- Ирландия
- Григорий Великий и христианизация Англии
- Фризские монахи и цивилизация Центральной Европы
- Клюнийская конгрегация
- Цистерцианская реформа
- Нищенствующие ордена
Глава 7. РАННЕХРИСТИАНСКИЕ ИСКУССТВО И АРХИТЕКТУРА
-
Корни христианского искусства
- Еврейские корни раннего христианского искусства
- Первые явления христианского искусства
-
Иконография раннего христианского искусства
- Типология сцен из Ветхого Завета
- Новый смысл языческих мотивов
- Сцены из Нового Завета
-
Церковные здания
- Домовые церкви (Domus Ecclesia)
- Первые христианские церкви
-
Христианская базилика
- Происхождение
- Архитектура
- Другие типы
- Интерьер церкви
- Баптистерий
- Монастыри
-
Украшение и убранство храмов
- Рельефы
- Настенная роспись
- Мозаика
-
Прикладное искусство и мелкая пластика
- Рукописи
- Художественный металл
- Слоновая кость
-
Иконы
- Ткани
- Глоссарий наименований и терминов
- Литература
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Пау Фигерас - Дух и Невеста - Очерки раннего христианства - Глава 1 - Иудейские корни раннего христианства
Невозможно излагать историю христианства, не принимая во внимание его иудейские корни. Иисус — еврей, действующий и проповедующий среди еврейского народа. Его весть в первую очередь адресована соплеменникам-евреям. Его ученики — евреи, видевшие в Иисусе исполнение еврейских пророчеств. Христианство зародилось как еврейское движение в римской провинции Палестине, когда иудаизм переживал критический момент своей истории и обладал мощным религиозным потенциалом; затем новая вера распространилась по эллинизированным еврейским общинам диаспоры. Посредством этих общин христианство и проникло в языческий мир.
В первой главе намечаются основы для понимания христианской вести в той форме, в какой она проповедовалась внутри еврейского контекста, на землях Израиля и в диаспоре. Это необходимая подготовка для всеохватывающего изучения феномена христианства как истории группы верующих. Помимо духовных, провиденциальных или сверхъестественных факторов, о которых свидетельствовали христиане, эта вера обусловлена и вполне определенными, хорошо известными историческими условиями, сформировавшими ее в том виде, в каком мы ее ныне знаем. И самыми важными условиями оказались история, вера и культура еврейского народа.
Иудаизм в римской Палестине
Политические структуры и основные исторические события
Когда Кир освободил евреев из Вавилонского плена (538 г. до н. э.), они вернулись уже не в самостоятельное государство Израиль, но в персидскую провинцию Иудею. После похода Александра Македонского, завоевавшего Персидскую империю (333 г. до н. э.), этой провинцией сначала управляла египетская династия Лагидов (301 — 197 гг. до н. э.), а затем — сирийские цари Селевкиды (197-167 гг. до н. э.). Первая династия с уважением относилась к религии и обычаям евреев, но сирийский царь Антиох IV Эпифан (175-164 гг. до н. э.) (рис. 1) начал систематические гонения на соблюдающих свои обычаи иудеев, проводил насильственную эллинизацию и тем самым спровоцировал восстание, в результате которого воцарилась династия Маккавеев (167 г. до н. э.)[1]. Эти события породили особый литературный жанр апокалиптики (Книга пророка Даниила была написала около 165 г. до н. э.). Множились партии и религиозные секты, и все они вовлекались в политику. В 63 г. до н. э. началась римская интервенция, Помпей захватил Иерусалим, но в 46 г. до н. э. Юлий Цезарь даровал евреям определенные привилегии. Ирод Великий был поставлен римлянами царем Иудеи в 40 г. до н. э., и его правление (37-4 гг. до н. э.) запомнилось как непомерным властолюбием этого монарха, так и социальными потрясениями. Ирод умер вскоре после рождения Иисуса (7-6 гг. до н. э.) во время правления первого римского императора Октавиана (27 г. до н. э. — 14 г. н. э.); его сын Ар-хелай стал царем Иудеи, а двое других — Антипа и Филипп — этнар-хами Галилеи и Переи. Архелая Август вскоре (6 г. до н. э.) отстранил от власти, и Иудея окончательно вошла в состав Римской империи на правах провинции, управляемой прокуратором. В годы, когда проповедовал Иисус, прокуратором был Понтий Пилат (26-36 гг.). Позже правителем всей Палестины на четыре года (41-44 гг.) стал внук Ирода I, Агриппа I. После его смерти вся территория была подчинена римским прокураторам.
Иудейское восстание против римского владычества (66-70 гг.), вынудившее иерусалимских христиан бежать за Иордан в Пеллу, закончилось падением Иерусалима. Победитель Тит распорядился уничтожить Храм. Тысячи евреев были убиты или же депортированы. Приморская Явна стала новым религиозным центром иудаизма, место традиционного паломничества в Храм и храмовых жертвоприношений заняли новые формы богослужения и религиозной жизни. Очередное иудейское восстание при императоре Траяне (115-117 гг.) сотрясло всю империю. Третье восстание, во главе с Бар-Кохбой (131-135 гг.), завершилось полным разгромом. На месте Иерусалима император Адриан основал языческий город Элию Капитолину.
Эллинизация и сопротивление
С того момента как Александр завоевал земли Израиля (и, возможно, в 332 или 331 г. до н. э. наведался в Иерусалим[2]), эллинистическая культура и философия, внедрение языческих культов и обычаев стали угрозой для традиционных религиозных и культурных ценностей, то есть для самых основ жизни еврейского народа. Аристократы по большей части охотно содействовали усиленной эллинизации своей страны, однако народные массы ожесточенно ей сопротивлялись. Гонения при Антиохе Эпифане (175-164 гг. до н. э.) начались, по-видимому, по инициативе полностью эллинизировавшегося первосвященника Менелая и его последователей, которым требовалось подавить народное восстание в Иерусалиме, вызванное отстранением прежнего первосвященника Ясона. Однако даже не угодивший властям Ясон учреждал в Иерусалиме греческие школы.
Правоверные асидеи (движение особо благочестивых иудеев, хасидим) поначалу присоединились к восстанию Маккавеев для борьбы против греков, однако впоследствии не отождествляли себя с Хасмонейской династией, учрежденной Маккавеями: хотя эти правители и сражались за политическую независимость Иудеи, но отступили от строгого религиозного учения предков и тоже поддались греческому влиянию. Ирод Великий и его семья, наследники Хасмонейского царства, стали очевидным примером беззастенчивого принятия эллинизма. Ирод построил в Иерусалиме ипподром и театр; евреи состязались с греками на Олимпийских играх.
Число молодых жителей Иерусалима, увлеченных греческой философией, сравнялось с количеством тех, кто прилежно изучал Тору. К моменту рождения Иисуса греческий язык, греческий образ мыслей, искусство, обычаи пронизывали все стороны жизни палестинских евреев (рис. 2). Тридцать городов страны были уже полностью греческими. В столице Ирода Себа-сте (Самария) главный храм был освящен царем Иудеи в честь императора Августа и именовался Августеум.
С другой стороны, существовали крайние религиозные движения, например фарисеев и ессеев (фарисеи, вероятно, происходили от первых аси-деев), поддерживавшие иудейский дух и культурные ценности, в особенности среди низших классов, в то время как апокалиптические пророки вдохновляли народ верой в мессианскую революцию, которая должна была радикально изменить политическую ситуацию. Все три еврейских восстания против Рима, отличавшиеся поразительной самонадеянностью, явственно свидетельствовали о категорическом неприятии народом чуждой эллинистической культуры и о мечте добиться национальной независимости.
[1] Селевкиды, предшественники Антиоха Эпифана, не вмешивались во внутреннюю жизнь Иудеи, поэтому причина его гонений на еврейскую религию остается загадкой и проблемой для науки до сего дня (см., напр.: Брагинская, Шмаина-Великанова, 2014). — Прим. ред.
[2] Большинство ученых сейчас в этом сомневаются (см., напр.: Blenkinsopp, 1991). — Прим. ред.
Огромное спасибо!
спасибо
Да, я тоже вижу, что это что-то интересное...
Замечательная книга по истории первохристианства!