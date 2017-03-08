Пау Фигерас — археолог, искусствовед, специалист по раннему христианству и исследователь христианских древностей Святой Земли. Родился в городе Терраса в Каталонии 9 августа 1931 года в знатной семье, где воспитывались девять детей. После смерти отца, убитого коммунистами в 1936 году, Пау попал в бенедиктинский монастырь Монсеррат, где получил начальное общее, теологическое, историческое и музыкальное образование. Позднее в Риме и нескольких европейских университетах он изучал философию, богословие, древние языки, библеистику, историю Церкви и историю искусства. Был рукоположен в священный сан и остался служить в Монсеррате. Однако в связи с тем, что Пау вводил в свое служение еще не принятые в этом монастыре новшества Второго Ватиканского Собора, он был изгнан из монастыря и уехал на Святую Землю.

С 1966 года Пау постоянно живет в Израиле. В 1967 году начал писать диссертацию о древних иудейских оссуариях в Университете иврита в Иерусалиме (Еврейский университет). Его руководителями были один из самых выдающихся исследователей раннего христианства Давид Флюссер и ведущий специалист по географии Палестины и археологии Святой Земли Михаэль Ави-Йона. В 1974 году диссертация была успешно защищена и спустя четыре года издана как монография в издательстве «Бриль».

С 1973-го и до 1999 года, вплоть до выхода на пенсию, профессор Пау Фигерас преподавал в Университете Негева в городе Беэр-Шева, возглавлял кафедру археологии и библейской истории, руководил раскопками византийских храмов в пустыне Негев. Публикации, основанные на результатах раскопок, получили всемирное признание.