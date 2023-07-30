Богатырев - Философия культуры
Термин «метафизика» я употребляю не в значении «косного рассудка» , чурающегося диалектики, а в смысле «первой философии» , предпочитая традицию Аристотеля диалектическому материализму. В таком значении метафизика может быть осмыслена как онтология. Прояснить бытийный статус культуры, религии и Церкви - важнейшая задача данной работы. Понятие культуры представляет собой своего рода «физику» (в Аристотелевом смысле) нашей исторической сиюбытности. Раскрытие понятия религии открывает мышлению метафизический горизонт, обозначая собственно сверхчеловеческое в нашем культурно-историческом существовании.
Дмитрий Кириллович Богатырев - Философия культуры
2-е изд.
СПб.: Издательсrво Русской хрисrианской rуманитарной академии, 2020. - 368 с.
ISBN 978-5-907309-02-9
Дмитрий Кириллович Богатырев - Философия культуры - Содержание
Р. В. Светлов - ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ: МЕТАФИЗИКА ПРОТИВ ФИЗИКИ КУЛЬТУРЫ
ОТ АВТОРА
1. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ И БОГОСЛОВИИ
1.1. Типология воззрений
1.2. Библейский взгляд
1.3. Второй Адам и новое человечество
2. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ
2.1. Общее представление: культура и природа, история, цивилизация, религия
2.2. Генезис культуры
2.2.1. Человек в его отношении к природе: техника - наука - космология
2.2.2. Межчеловеческие отношения: экономика - полития - государство - право - мораль - социальное мировоззрение
2.2.3. Искусство как соотнесенность человека с собой: архитектура - скульптура - живопись - .музыка - поэзия
2.2.4. Духовная жизнь и дух эпохи
2.3. Понятие культуры: духовно-душевная жизнь человека и человечества, созидающего себя и свое искусственное тело
2.4. Культура и религия
2.5. Функция и миссия философии в культуре
2.6. Система образования в ее отношении к культуре и религии
2.7. Философия культуры и культурология
2.8. Символизм культуры
2.9. Религиозная аксиология культуры
2.10. Культура и Евангелие
3. РЕЛИГИЯ КАК ВЫСШАЯ ФОРМА КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА
3.1. Общее понятие религии
3.2. Естественные религии
3.3. Религии откровения
3.4. Переходные религии
3.5. Богочеловечество
4. ЦЕРКОВЬ КАК МЕТАКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН
5. ХРИСТИАНСТВО И КУЛЬТУРА
5.1. Бытие Церкви во времени культуры
5.2. Древний мир и «наша эра»
5.3. Церковь и религиозная среда
5.4. Боговоплощение и мышление
5.5. Боговоплощение и социальная воля
5.5.1. Общие замечания
5.5.2. Право
5.5.3. Государство и гражданское общество
5.5.4. Экономика
5.6. Мифология Дела и постмодернизм
5.7. Христианство в постхристианском мире
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Культурологически-целостная модель гуманитарного образования
1.1. Образование и современная цивилизация
1.2. Культурологически-целостная и сциентистская модели гуманитарного образования
1.3. Практическое воплощение культурологически целостной модели образования
1.4. Духовные основы гуманитарного образования
1.5. Образование и национальные традиции культуры
2. Программа курса «Философия культуры»
БИБЛИОГРАФИЯ
спасибо