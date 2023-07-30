Термин «метафизика» я употребляю не в значении «косного рассудка» , чурающегося диалектики, а в смысле «первой философии» , предпочитая традицию Аристотеля диалектическому материализму. В таком значении метафизика может быть осмыслена как онтология. Прояснить бытийный статус культуры, религии и Церкви - важнейшая задача данной работы. Понятие культуры представляет собой своего рода «физику» (в Аристотелевом смысле) нашей исторической сиюбытности. Раскрытие понятия религии открывает мышлению метафизический горизонт, обозначая собственно сверхчеловеческое в нашем культурно-историческом существовании.

Дмитрий Кириллович Богатырев - Философия культуры

2-е изд.

СПб.: Издательсrво Русской хрисrианской rуманитарной академии, 2020. - 368 с.

ISBN 978-5-907309-02-9

Дмитрий Кириллович Богатырев - Философия культуры - Содержание

Р. В. Светлов - ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ: МЕТАФИЗИКА ПРОТИВ ФИЗИКИ КУЛЬТУРЫ

ОТ АВТОРА

1. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ И БОГОСЛОВИИ

1.1. Типология воззрений

1.2. Библейский взгляд

1.3. Второй Адам и новое человечество

2. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ

2.1. Общее представление: культура и природа, история, цивилизация, религия

2.2. Генезис культуры 2.2.1. Человек в его отношении к природе: техника - наука - космология 2.2.2. Межчеловеческие отношения: экономика - полития - государство - право - мораль - социальное мировоззрение 2.2.3. Искусство как соотнесенность человека с собой: архитектура - скульптура - живопись - .музыка - поэзия 2.2.4. Духовная жизнь и дух эпохи

2.3. Понятие культуры: духовно-душевная жизнь человека и человечества, созидающего себя и свое искусственное тело

2.4. Культура и религия

2.5. Функция и миссия философии в культуре

2.6. Система образования в ее отношении к культуре и религии

2.7. Философия культуры и культурология

2.8. Символизм культуры

2.9. Религиозная аксиология культуры

2.10. Культура и Евангелие

3. РЕЛИГИЯ КАК ВЫСШАЯ ФОРМА КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

3.1. Общее понятие религии

3.2. Естественные религии

3.3. Религии откровения

3.4. Переходные религии

3.5. Богочеловечество

4. ЦЕРКОВЬ КАК МЕТАКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

5. ХРИСТИАНСТВО И КУЛЬТУРА

5.1. Бытие Церкви во времени культуры

5.2. Древний мир и «наша эра»

5.3. Церковь и религиозная среда

5.4. Боговоплощение и мышление

5.5. Боговоплощение и социальная воля 5.5.1. Общие замечания 5.5.2. Право 5.5.3. Государство и гражданское общество 5.5.4. Экономика

5.6. Мифология Дела и постмодернизм

5.7. Христианство в постхристианском мире

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Культурологически-целостная модель гуманитарного образования 1.1. Образование и современная цивилизация 1.2. Культурологически-целостная и сциентистская модели гуманитарного образования 1.3. Практическое воплощение культурологически целостной модели образования 1.4. Духовные основы гуманитарного образования 1.5. Образование и национальные традиции культуры

2. Программа курса «Философия культуры»

БИБЛИОГРАФИЯ