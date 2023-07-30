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Богатырев - Философия культуры

Дмитрий Кириллович Богатырев - Философия культуры
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Philosophy, Educational, Cultural Studies Art

Термин «метафизика» я употребляю не в значении «косного рассудка» , чурающегося диалектики, а в смысле «первой философии» , предпочитая традицию Аристотеля диалектическому материализму. В таком значении метафизика может быть осмыслена как онтология. Прояснить бытийный статус культуры, религии и Церкви - важнейшая задача данной работы. Понятие культуры представляет собой своего рода «физику» (в Аристотелевом смысле) нашей исторической сиюбытности. Раскрытие понятия религии открывает мышлению метафизический горизонт, обозначая собственно сверхчеловеческое в нашем культурно-историческом существовании.

Дмитрий Кириллович Богатырев - Философия культуры

2-е изд.

СПб.: Издательсrво Русской хрисrианской rуманитарной академии, 2020. - 368 с.

ISBN 978-5-907309-02-9

Дмитрий Кириллович Богатырев - Философия культуры - Содержание

  • Р. В. Светлов - ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ: МЕТАФИЗИКА ПРОТИВ ФИЗИКИ КУЛЬТУРЫ

  • ОТ АВТОРА

1. ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ И БОГОСЛОВИИ

  • 1.1. Типология воззрений

  • 1.2. Библейский взгляд

  • 1.3. Второй Адам и новое человечество

2. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ

  • 2.1. Общее представление: культура и природа, история, цивилизация, религия

  • 2.2. Генезис культуры

    • 2.2.1. Человек в его отношении к природе: техника - наука - космология

    • 2.2.2. Межчеловеческие отношения: экономика - полития - государство - право - мораль - социальное мировоззрение

    • 2.2.3. Искусство как соотнесенность человека с собой: архитектура - скульптура - живопись - .музыка - поэзия

    • 2.2.4. Духовная жизнь и дух эпохи

  • 2.3. Понятие культуры: духовно-душевная жизнь человека и человечества, созидающего себя и свое искусственное тело

  • 2.4. Культура и религия

  • 2.5. Функция и миссия философии в культуре

  • 2.6. Система образования в ее отношении к культуре и религии

  • 2.7. Философия культуры и культурология

  • 2.8. Символизм культуры

  • 2.9. Религиозная аксиология культуры

  • 2.10. Культура и Евангелие

3. РЕЛИГИЯ КАК ВЫСШАЯ ФОРМА КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА

  • 3.1. Общее понятие религии

  • 3.2. Естественные религии

  • 3.3. Религии откровения

  • 3.4. Переходные религии

  • 3.5. Богочеловечество

4. ЦЕРКОВЬ КАК МЕТАКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

5. ХРИСТИАНСТВО И КУЛЬТУРА

  • 5.1. Бытие Церкви во времени культуры

  • 5.2. Древний мир и «наша эра»

  • 5.3. Церковь и религиозная среда

  • 5.4. Боговоплощение и мышление

  • 5.5. Боговоплощение и социальная воля

    • 5.5.1. Общие замечания

    • 5.5.2. Право

    • 5.5.3. Государство и гражданское общество

    • 5.5.4. Экономика

  • 5.6. Мифология Дела и постмодернизм

  • 5.7. Христианство в постхристианском мире

ПРИЛОЖЕНИЯ

  • 1. Культурологически-целостная модель гуманитарного образования

    • 1.1. Образование и современная цивилизация

    • 1.2. Культурологически-целостная и сциентистская модели гуманитарного образования

    • 1.3. Практическое воплощение культурологически целостной модели образования

    • 1.4. Духовные основы гуманитарного образования

    • 1.5. Образование и национальные традиции культуры

  • 2. Программа курса «Философия культуры»

БИБЛИОГРАФИЯ

Views 619
Rating 4.3 / 5
Added 30.07.2023
Author brat Chernov
Rate this publication:
4.3/5 (6)

Comments (1 comment)

G
gios76 4 years ago

спасибо

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