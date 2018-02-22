Книга Деяний апостольских начинается следующим предисловием: Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся (1, 1—2). Из этого предисловия открывается, что: 1) книга Деяний составляет вторую часть труда одного и того же писателя, что: 2) она первоначально начинается для того же читателя, для которого была назначена и первая часть его труда, именно для некоего Феофила, и что: 3) эта последняя обнимает собою историю Иисуса Христа и именно от начала ее и до вознесения Господа. Таким образом, из указания самой книги Деяний апостольских очевидно, что писатель ее есть писатель третьего канонического Евангелия, то есть апостол и евангелист Лука, спутник и сотрудник апостола Павла, — ибо Евангелие именно от Луки написано для Феофила и именно оно заключает в себе полнейшее изображение, сравнительно с другими евангелистами, Евангельской истории.

Согласно с высказанным в предисловии намерением описывать события по тщательном исследовании всего сначала (1, 3), евангелист Лука один из всех евангелистов начинает повествовать с событий архангельского благовестия о рождении Иоанна Крестителя и Господа (1, 5 и далее) и оканчивает свою книгу кратким сказанием о вознесении Господнем (24, 50—53). Книга Деяний апостольских, после предисловия (1, 1—3), начинаясь более подробным сказанием о вознесении же Господнем (1, 4—11), действительно и представляет собою продолжение повествований Евангелия от Луки — вторую часть его. Дальнейшее содержание книги точно так же указывает на евангелиста Луку как ее писателя: писатель ее часто представляется в ней спутником и сотрудником апостола Павла (16, 10-17; 20, 5-15; 21, 1-17; 27, 1-28, 16), а из спутников Павловых книгу о жизни Христовой писал к Феофилу апостол Лука.

Димитрий Боголепов - Толковый Апостол - Деяния святых апостолов

Последовательное истолковательное чтение

Москва 2010

Свято-Троицкая Сергиева Лавра

Димитрий Боголепов - Толковый Апостол - Деяния святых апостолов - Содержание

От издателей

ВВЕДЕНИЕ

Писатель книги

Повод к написанию

Время и место написания

Цель написания

Содержание и разделение книги

Развернутое содержание и основные тезисы Толкования

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ ИСТОЛКОВАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ. ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА ИЗ ИУДЕЕВ (гл. 1—12)

I. Открытие основанной Христом Церкви чрез сошествие Святого Духа на верующих (1, 1—2, 47)

1. Предисловие к книге (1,1-3)

Предисловие к книге (1,1-3) 2. Вознесение Иисуса Христа на небо (1, 4-11)

Вознесение Иисуса Христа на небо (1, 4-11) 3. Жизнь верующих после вознесения Господня (1,12-14)

Жизнь верующих после вознесения Господня (1,12-14) 4. Причтение Матфия к лику апостолов (1,13-26)

Причтение Матфия к лику апостолов (1,13-26) 5. Сошествие Святого Духа на верующих (2,1-13)

Сошествие Святого Духа на верующих (2,1-13) 6. Первая апостольская проповедь и обращение ко Христу около трех тысяч человек (2,14-41)

Первая апостольская проповедь и обращение ко Христу около трех тысяч человек (2,14-41) 7. Внутреннее состояние и внешнее положение Церкви Христовой (2, 42-47)

II. Церковь Христова в Иерусалиме (3,1—7, 60)

1. Новое умножение числа верующих в Иерусалиме (3, 1-26)

Новое умножение числа верующих в Иерусалиме (3, 1-26) 2. Апостолы на суде в синедрионе (4,1-31)

Апостолы на суде в синедрионе (4,1-31) 3. Деятельная любовь первых христиан и опасность извращения ее в лицемерие. Анания и Сапфира (4, 32-3,11)

Деятельная любовь первых христиан и опасность извращения ее в лицемерие. Анания и Сапфира (4, 32-3,11) 4. Дальнейшее распространение Церкви в Иерусалиме и новое нападение синедриона на апостолов (3,12-42)

Дальнейшее распространение Церкви в Иерусалиме и новое нападение синедриона на апостолов (3,12-42) 5. Избрание семи диаконов (6,1-7)

Избрание семи диаконов (6,1-7) 6. Первомученик Стефан (6, 8-7, 60)

III. Церковь Христова во всей Иудее и Самарии и в переходе к язычникам (8,1—12, 23)

1. Гонение на Церковь в Иерусалиме и распространение ее в Самарии. Обращение эфиопского вельможи (8, 1-40)

Гонение на Церковь в Иерусалиме и распространение ее в Самарии. Обращение эфиопского вельможи (8, 1-40) 2. Обращение Савла (9,1-31)

Обращение Савла (9,1-31) 3. Апостольская деятельность Петра вне Иудеи и Самарии. Петр в Лидде и Иоппии (9, 32-43)

Апостольская деятельность Петра вне Иудеи и Самарии. Петр в Лидде и Иоппии (9, 32-43) 4. Апостол Петр призывается перенести Евангелие к язычникам (10, 1-11, 18)

Апостол Петр призывается перенести Евангелие к язычникам (10, 1-11, 18) 5. Обращение язычников к вере Христовой в Антиохии (И, 19-30)

Обращение язычников к вере Христовой в Антиохии (И, 19-30) 6. Гонение Ирода Агриппы на Церковь Христову (12, 1-23)

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА СРЕДИ ЯЗЫЧНИКОВ (гл. 13-28)

I. Первое путешествие апостола Павла (13, 1—15, 35)

1. Распространение Церкви Христовой на острове Кипр (13, 1-12) а) Начало апостольских путешествий святого Павла б) Обращение проконсула Сергия Павла

2. Основание Церквей Христовых в областях Малой Азии (13,13-52)

Основание Церквей Христовых в областях Малой Азии (13,13-52) 3. Проповедь апостола Павла в Иконии, Листре, Дервии. Возвращение в Антиохию Сирийскую (14,1-28)

Проповедь апостола Павла в Иконии, Листре, Дервии. Возвращение в Антиохию Сирийскую (14,1-28) 4. Апостольский собор в Иерусалиме (15, 1-35)

II. Второе путешествие апостола Павла. Распространение Церкви Христовой в Македонии и Греции (15, 36-18, 22)

1. Начало второго путешествия апостола Павла (15, 36-41)

Начало второго путешествия апостола Павла (15, 36-41) 2. Путешествие апостола Павла до Афин (16, 1-40)

Путешествие апостола Павла до Афин (16, 1-40) 3. Основание Церкви в Фессалониках. Пребывание в Афинах (17,1-34)

Основание Церкви в Фессалониках. Пребывание в Афинах (17,1-34) 4. Основание Церкви Коринфской и возвращение апостола Павла в Иерусалим, потом в Антиохию (18, 1-22)

III. Третье путешествие апостола Павла. Основание главной в Малой Азии христианской Церкви — в Ефесе (18, 23-21,17)

1. Посещение в Малой Азии основанных ранее Церквей. Пребывание в Ефесе (18, 23-19, 40) а) Начало третьего путешествия апостола Павла б) Аполлос александрианин в) Пребывание апостола Павла в Ефесе

Посещение в Малой Азии основанных ранее Церквей. Пребывание в Ефесе (18, 23-19, 40) 2. Путешествие апостола Павла в Македонию и Грецию и обратно до Милита (20,1-16)

Путешествие апостола Павла в Македонию и Грецию и обратно до Милита (20,1-16) 3. Беседа апостола Павла к пресвитерам ефесским (20, 17-38)

Беседа апостола Павла к пресвитерам ефесским (20, 17-38) 4. Путешествие от Милита до Иерусалима (21, 1-17)

IV. Заключение апостола Павла в узы и распространение евангельской проповеди до Рима (21, 18-28, 31)

1. Взятие апостола Павла под стражу (21,18-22,30)

Взятие апостола Павла под стражу (21,18-22,30) 2. Апостол Павел на суде синедриона (23, 1-35)

Апостол Павел на суде синедриона (23, 1-35) 3. Кесарийские узы апостола Павла. Перед судом прокуратора Феликса (24,1-27)

Кесарийские узы апостола Павла. Перед судом прокуратора Феликса (24,1-27) 4. Апостол Павел перед судом прокуратора Феста (25,1-26, 32)

Апостол Павел перед судом прокуратора Феста (25,1-26, 32) 5. Путешествие апостола Павла в Рим от Кесарии до Мальты (27,1-28,10)

Путешествие апостола Павла в Рим от Кесарии до Мальты (27,1-28,10) 6. Прибытие апостола Павла в Рим и успехи проповеди его в Риме (28,11-31)

Димитрий Боголепов - Толковый Апостол - Деяния святых апостолов - От издателей

Предлагаемое читателю Последовательное истолковательное чтение книги Деяний святых апостолов входит в публикуемое нами собрание книг, составляющих «Толковый Апостол» (Толкование Соборных посланий; Толкование Посланий апостола Павла (в 2-х томах); Толкование на Апокалипсис).

К толкованию Деяний апостолов обращались святой Иоанн Златоуст, блаженный Феофилакт и многие другие. Толкование Димитрия Боголепова, профессора Московской Духовной академии, подготовлено им по книгам святых отцов для учащихся духовных семинарий. В этой книге, по словам автора, в краткой форме дается «изображение полного, последовательного и непрерывного хода апостольской истории». Это открывает читателю и действие благодати Божией, и действия соработников Бога — апостолов, исполняющих Его волю: идише, научите все народы, крестя их во имя Оти,а и Сына и Святого Духа...

Предлагаемая книга печатается по «Руководству к толковому чтению Четвероевангелия и книги Деяний апостольских» (издание 5-е, М., 1910). Повествование разделено автором по темам и частям, а развернутое тезисное их содержание дает возможность читателям легко ориентироваться в описываемых событиях.

Книга рассчитана на широкий круг читателей, а также может быть рекомендована учащимся семинарий и духовных школ при изучении курса по толкованию Священного Писания Нового Завета.