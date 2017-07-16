Что представляет собой почти двухтысячелетняя история христианства? Это, конечно, история проповеди веры в Воскресение Христово со времен апостолов и их первых учеников вплоть до сегодняшнего дня, а следовательно, и история тех, кто проповедовал эту веру, святых и праведников всех времен, в «коґемждо роде» (то есть в каждом поколении), как говорится в анафоре литургии Василия Великого, благоугодивших Богу. Это история прославленных и оставшихся неизвестными мучеников, отдавших свою жизнь за право верить и не отказаться от своей веры, история споров о вероучении и богословских исканий, история монашества и воплощения христианского идеала в жизни конкретных людей.

Но в первую очередь это история чтения Евангелия. Как ежедневного чтения Писания во время литургии или обедни в рамках любой (византийской, римской, армянской, коптской) традиции, чтения, непременно связанного с таинством евхаристии, или «воспоминания», — как говорит об этом в Евангелии от Луки сам Иисус, о той последней, или Тайной, вечери, что Он совершил со своими учениками в ту ночь, когда был предан, — так и келейного чтения Слова Божия христианами всех эпох и народов.

Георгий Чистяков - Свет во тьме светит. Размышления о Евангелии от Иоанна

/3-е изд., испр. / Предисл. Н.В. Шабурова.

М.: Издательство «Весь Мир», 2010. 232 c.

ISBN 978-5-7777-0472-6

Георгий Чистяков - Свет во тьме светит. Размышления о Евангелии от Иоанна - Оглавление

Об авторе и его книге

Несколько слов об эпиграфе

Часть I. КНИГА ЗНАМЕНИЙ

Глава 1. Прикосновение к Богу

Глава 2. Евангелие от Иоанна и синоптическая традиция

Глава 3. «Стоит среди вас Некто»

Глава 4. Пасхальное Евангелие

Глава 5. Иисус и самарянка. Исцеление в Капернауме

Глава 6. У Овечьих ворот. Иисус и расслабленный

Глава 7. Умножение хлебов. Встреча среди моря

Глава 8. Хлеб жизни

Глава 9. Иисус и грешница. Свет миру

Глава 10. Слепорожденный

Глава 11. Добрый Пастырь

Часть II. ПРИШЕЛ ЧАС

Глава 12. Воскрешение в Вифании

Глава 13. «Нищих всегда имеете с собою». Благоухание мира

Глава 14. Зерно, упавшее в землю

Глава 15. Гефсиманская молитва. Отец и Сын

Глава 16. «А была ночь». Образ Иуды

Глава 17. Умовение ног

Глава 18. Прощальная беседа. «Заповедь новую даю вам…»

Глава 19. «Видевший Меня Отца видел»

Глава 20. В день накануне праздника

Глава 21. Воскресший

Глава 22. Христос посреди нас

Георгий Чистяков - Свет во тьме светит. Размышления о Евангелии от Иоанна - Об авторе и его книге

Георгий Петрович Чистяков (1953–2007) — выдающийся отечественный историк, филолог и культуролог, священник Русской православной церкви. Он известен своими трудами по русской духовной культуре, истории Древней Греции, римской и византийской поэзии, творчеству Данте, французской литературе. Важнейшей частью его научных интересов являлась библеистика, и конкретно — новозаветная наука. За последние годы вышло в свет немало книг, посвященных этой проблематике, но среди них не таккто много поонастоящему дельных, а ведь эта тема — важнейшая для понимания фундамента, на котором в течение тысячелетия выстраивалось и выстраивается здание русской культуры. Хотя русская культура впитала в себя и наследие дохристианской языческой Руси, и идеи светского гуманизма, Просвещения, и многое другое, верность ее христианским корням всегда оставалась неизменной. Поэтому проблематика Нового Завета — основной книги христианства — остается в высшей степени актуальной. Следует также иметь в виду, что в течение семидесяти лет, с начала 1920 х до конца 1980 х годов, в нашей стране было невозможным появление объективной литературы, затрагивающей новозаветную тематику.

Литературу, посвященную Новому Завету, можно условно разделить на две большие категории. Это, воопервых, богословская литература, и, воовторых, работы, исследующие Новый Завет с позиций исторической и филологической науки. Надо сказать, что различие между этими двумя подходами отнюдь не совпадает ни с различием светского и религиозного мировоззрений, ни с тем, что научный подход отрицает боговдохновенность изучаемого текста, божественность Иисуса или реальность Воскресения, а второй — игнорирует достижения исторической критики или настаивает на традиционных хронологии и авторстве. Главное отличие в другом. История и филология видят в новозаветных текстах памятники определенной эпохи и определенной традиции, понимание которых возможно только в контексте истории и культуры соответствующей эпохи и соответствующего региона. Богословский же подход рассматривает Новый Завет как текст, актуальный во все времена. Каждый из названных подходов оправдан и приносит свои результаты, однако это существенно разные виґдения Нового Завета.

К какому же из этих направлений относится книга Г.П. Чистякова «Свет во тьме светит»? Перед нами очень редко встречающийся синтез обоих подходов. Вернее, попыток создать таковой было немало, но, как правило, они оказывались неудачными, а книга Г.П. Чистякова представляет собой удавшийся опыт, и в этом ее огромное достоинство. Она посвящена одному из наиболее сложных текстов Нового Завета — Евангелию от Иоанна. Это самое позднее из канонических евангелий, в котором особенно подчеркивается божественность Иисуса. Знаменитый пролог четвертого Евангелия отождествляет его с животворящим Логосом (Словом) Бога: «В начале было Слово, и Слово было у Бога...»

Г.П. Чистяков скрупулезно воссоздает исторический контекст написания Евангелия. При этом он основывается на самых последних достижениях новозаветной науки и шире — классической филологии и древней истории, но постоянно подчеркивает актуальность Евангелий. Ведь для Г.П. Чистякова, как для православного священника, Евангелие — это прежде всего Слово Божье.

Будучи ученыммисториком и филологом, автор принимает все выводы новозаветной науки. В то же время Евангелие от Иоанна является для него памятником культуры, а культура — если она подлинная — никогда не остается замкнутой в своей эпохе, а всегда обращена к последующим поколениям. Таким образом, по мысли Г.П. Чистякова, Евангелие, оставаясь Священным Писанием и в то же время памятником определенного места и времени, принадлежит культуре, и актуальность четвертого Евангелия проистекает как из его сакрального смысла, так и из того ни с чем не сравнимого влияния, которое оно оказало на развитие европейской и русской культуры. Огромная эрудиция автора, не будучи навязчивой, раскрывает читателям все многообразие богословских, культурных, исторических и филологических смыслов Евангелия от Иоанна.

Это не историкоокритическое исследование и не богословский комментарий (хотя богословский аспект в книге очень важен), но глубоко личностный текст, по форме — большое эссе о четвертом Евангелии, и прежде всего — об Иисусе, всегда остававшемся средоточием веры Г.П. Чистякова. Автор преодолевает противоположность научного и богословского подходов, вводя в качестве медиатора культуру. Не конкретную культуру иудаизма I века, а ту мировую культуру, в которой Гомер, Вергилий и Шекспир остаются нашими собеседниками. Поэтому — удивительный момент его рассуждения! — ключом к пониманию Иоанна оказывается Данте, которого Г.П. Чистяков чрезвычайно ценил и творчеством которого упорно занимался последние годы своей жизни...

Таким образом, книга «Свет во тьме светит» представляет собой уникальное сочетание историкоофилологического и теологическоокультурологического подходов. Она написана на основе самых последних достижений новозаветной науки, учитывает все достижения библейской критики и в то же время раскрывает вневременной смысл четвертого Евангелия, его постоянную актуальность и обращенность к нашим современникам. Автор не акцентирует сакральный характер текста (хотя он для него по понятным причинам несомненен), а помещает Евангелие от Иоанна в широчайший контекст русской и мировой культуры. Египет ская религия и греческая философия, «Божественная комедия» Данте, «Богословскоополитический трактат» Спинозы, «Явление Христа народу» А. Иванова — через все эти великие творения автор проясняет содержание Евангелия.

Евангельские смыслы пронизывают всю отечественную и мировую культуру. При этом, повторюсь, ощущается дефицит понастоящему хороших книг, посвященных новозаветной проблематике. Поэтому книга Г.П. Чистякова, представляющая собой тщательный и подробный анализ Евангелия от Иоанна именно в контексте мировой культуры, является актуальной и востребованной. Отличительная черта ее автора — умение писать просто и ясно о самых сложных вещах, никогда не опускаясь до упрощенчества и вульгаризации. Книга написана прекрасным литературным языком и представляет собой замечательный образец научноопопулярной литературы, сопоставимый с трудами аналогичного жанра Д.С. Лихачева, А.В. Меня, С.С. Аверинцева и других отечественных культурологов.

Настоящее издание книги учитывает все прижизненные исправления автора, тщательно выверено и подготовлено к печати его сыном П.Г. Чистяковым. Ее выход в свет является подлинным подарком отечественному читателю, интересующемуся религией, духовными проблемами, историей отечественной и мировой культуры.

Николай Витальевич Шабуров

Профессор, директор Центра изучения религий РГГУ