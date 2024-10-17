Имя немецкого философа Отто Фридриха Больнова, ровесника XX века, в России известно лишь в философских кругах и лишь на словарно-справочном уровне. И это неудивительно: ни одна из его работ доныне не была переведена на русский язык. Между тем наследие этого философа впечатляет — свыше 30 отдельных произведений и 250 статей, чья содержательная направленность во многом вырисовывается уже из названий: «Философия жизни», «Экзистенциальная философия», «Философия познания», «Исследования по герменевтике», «Между философией и педагогикой», «Исследования по педагогике и антропологии». И это опять-таки неудивительно, поскольку огромные пробелы в освоении иноязычной философской литературы пока что остаются нормой в нашей «духовной ситуации времени». Впрочем, уместно задаться вопросом: одни ли перипетии собственной истории обуславливают наше незнание Больнова? Не сам ли этот философ является виновником своей малоизвестности? Проникла же к нам, минуя всяческие преграды, мысль Хайдеггера и Ясперса, Гадамера и Хабермаса?.. Здесь мы вплотную подходим к тому моменту в составлении традиционной странички об авторе, когда необходимо вынести определенное суждение по поводу степени его известности, места в культуре.

Кто он, Отто Фридрих Больнов? В чем его заслуги? Советская историко-философская традиция устойчиво относит его имя к разряду европейских философов, выражаясь расхожим образом, «третьей величины». Статьи о нем содержат, в частности, третье издание Большой Советской Энциклопедии, словарь «Современная западная философия» 1991 года. Везде здесь философский портрет Больнова примерно одинаков: наследуя идеи философии жизни, этот философ движется в русле экзистенциализма, придавая ему новое, позитивное измерение, в поздний же период своего творчества обращается к проблемам герменевтики. Однако, заглянув в вышедшую в 80-х гг. в издательстве Юргена Миттельштрасса немецко-австрийско-швейцарскую трехтомную «Энциклопедию философии и научной теории», персональной статьи о Больнове мы не найдем. В ряду рассматриваемых там, скажем, Бубера и Липпса, Гелена и Гадамера (первые примерно на пятнадцать лет старше Больнова, вторые — его ровесники) имя Больнова отсутствует. Впрочем, отсутствует, например, и имя Ганса-Эдуарда Хенгстенберга — философа, чья внешняя характеристика по своим «параметрам» весьма схожа с характеристикой Больнова: отличаясь от последнего по возрасту всего на один год, Хенгстенберг, как и Больнов, преподавал в университете, занимался широким кругом проблем — онтологических, антропологических, этических, — написал свыше 20 отдельных работ и опять-таки попал в вышеуказанный российский словарь. Чем объясняется подобное положение дел? Ответ может заключаться в том, что этим мыслителям — возможно, хорошим исследователям и систематизаторам — для вхождения в плеяду самостоятельных философов не хватило некоей решающей философской изюминки... В библиографиях же к тем или иным статьям, разделам немецкой справочной литературы ссылки на работы Больнова не редкость. Стоит напомнить и о том, что многие из этих работ в Германии переиздавались по нескольку раз.

Впрочем, не применимо ли к ситуации Больнова выражение «нет пророка в своем отечестве»? Ведь творчество его не замкнуто пределами Германии: половина работ (не считая статей) переведена на другие языки. Панорама здесь такова: около пяти работ переведено на испанский язык, по одной-две работы — на французский, голландский, норвежский, португальский, а также корейский языки. Отдельного внимания заслуживает любопытный факт, что практически каждая из этих работ была в том числе переведена и на японский язык. Значительную роль здесь, видимо, сыграла поездка Больнова в 60-е гг. в Японию. И все же это могло явиться лишь поводом. У разных японских профессоров, переводивших труды Больнова, несомненно, имелись свои мотивы интереса к его философии. В частности, отчетливо просматривается тяготение японцев к педагогической проблематике, серьезнейшим образом определяющей лицо этого мыслителя...

Отто Больнов - Философия экзистенциализма

Б.в.д. – 217 с.

Отто Больнов - Философия экзистенциализма - Содержание

O.F.Bollnow. Existenzphilosophie

О. Ф. Больнов. Философия экзистенциализма

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

ОТТО ФРИДРИХ БОЛЬНОВ

«ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ»

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА

ПРЕДИСЛОВИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

1. ВЫДВИЖЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

2. ВЕДУЩИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

3. ЦЕЛЬ И МЕТОД ИЗЛОЖЕНИЯ

II. СУЩЕСТВУЮЩИЙ МЫСЛИТЕЛЬ

1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОНЯТИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ

2. КЬЕРКЕГОРОВСКОЕ ПОНЯТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО МЫСЛИТЕЛЯ

3. ОТНОШЕНИЕ К ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ

4. БЛИЗЛЕЖАЩИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ

III.ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ

1. ИСПОЛНЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ

2. ОТНОШЕНИЕ К ХРИСТИАНСКОМУ ИСТОЛКОВАНИЮ

3. ОТНОШЕНИЕ К АЗИАТСКОЙ МЫСЛИ

4. УНАМУНО

IV. ПОНЯТИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ

1. ОБОБЩАЮЩИЕ ФОРМУЛЫ ЯСПЕРСА И ХАЙДЕГГЕРА

2. ОТНОШЕНИЕ К САМОМУ СЕБЕ

3. ТРАНСЦЕНДЕНЦИЯ

4. ЛИЧНОЕ БЫТИЕ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ

5. ДУАЛИЗМ ПОДЛИННОСТИ И НЕПОДЛИННОСТИ

V. ОТНОШЕНИЕ К МИРУ

1. БЫТИЕ-В-МИРЕ

2. ТРЕВОЖНОСТЬ МИРА

3. НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА У РИЛЬКЕ

4. ЗАБРОШЕННОСТЬ ЛИЧНОГО БЫТИЯ

VI. ЧЕЛОВЕК И СООБЩЕСТВО

1. СОВМЕСТНОЕ БЫТИЕ

2. ЕДИНИЧНЫЙ И "MAN"

3. МОЛВА, ЛЮБОПЫТСТВО, ДВУСМЫСЛЕННОСТЬ

4. ПОЛНОЕ ПОНЯТИЕ МИРА

5. КОММУНИКАЦИЯ

6. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО

VII. СИТУАЦИЯ И ПОГРАНИЧНАЯ СИТУАЦИЯ

1. СИТУАЦИЯ

2. СВЯЗАННОСТЬ СИТУАЦИЕЙ

3. ПОГРАНИЧНЫЕ СИТУАЦИИ

VIII. СТРАХ

1. ЗНАЧЕНИЕ СТРАХА ДЛЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

2. БОЯЗНЬ И СТРАХ

3. СТРАХ И "НИЧТО"

4. СТРАХ КАК ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ СВОБОДЫ

5. СКУКА, ТОСКА, ОТЧАЯНИЕ

IX. ВОПРОС О СМЕРТИ

1. ЗНАЧЕНИЕ ВОПРОСА О СМЕРТИ

2. РОМАНТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА

3. РАЗБОР ВОЗРАЖЕНИЙ

X. СМЕРТЬ У РИЛЬКЕ

1. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА О СМЕРТИ В РАЗВИТИИ РИЛЬКЕ

2. "СМЕРТЬ В ЖИЗНИ"

3. "БОЛЬШАЯ" И "МАЛАЯ" СМЕРТЬ

4. СМЕРТЬ КАК ПЛОД

5. ИЗМЕНЕНИЕ У ПОЗДНЕГО РИЛЬКЕ

6. ХРУПКОСТЬ ЧЕЛОВЕКА

7. ИТОГИ ДЛЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

XI. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ

1. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СМЕРТИ

2. КОНЕЧНОСТЬ ЖИЗНИ

3. НЕИЗВЕСТНОСТЬ ЧАСА СМЕРТИ

4. ДЕЙСТВИЕ СОЗНАНИЯ СМЕРТИ НА ЖИЗНЬ

XII. ВРЕМЕННОСТЬ

1. ОБЪЕКТИВНОЕ И СУБЪЕКТИВНОЕ ВРЕМЯ

2. ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА МГНОВЕНИЯ

3. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ВРЕМЕННОСТЬ

4. РЕШИМОСТЬ

5. ОТНОШЕНИЕ К АБСОЛЮТУ

XIII. ИСТОРИЧНОСТЬ

1. ПОНЯТИЕ ИСТОРИЧНОСТИ

2. ПЕРЕНЯТИЕ НАСЛЕДИЯ

3. ПОВТОРЕНИЕ

4. ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ

5. КАРТИНА ИСТОРИИ

XIV. ГРАНИЦЫ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ