Больнов - Философия экзистенциализма
Имя немецкого философа Отто Фридриха Больнова, ровесника XX века, в России известно лишь в философских кругах и лишь на словарно-справочном уровне. И это неудивительно: ни одна из его работ доныне не была переведена на русский язык. Между тем наследие этого философа впечатляет — свыше 30 отдельных произведений и 250 статей, чья содержательная направленность во многом вырисовывается уже из названий: «Философия жизни», «Экзистенциальная философия», «Философия познания», «Исследования по герменевтике», «Между философией и педагогикой», «Исследования по педагогике и антропологии». И это опять-таки неудивительно, поскольку огромные пробелы в освоении иноязычной философской литературы пока что остаются нормой в нашей «духовной ситуации времени». Впрочем, уместно задаться вопросом: одни ли перипетии собственной истории обуславливают наше незнание Больнова? Не сам ли этот философ является виновником своей малоизвестности? Проникла же к нам, минуя всяческие преграды, мысль Хайдеггера и Ясперса, Гадамера и Хабермаса?.. Здесь мы вплотную подходим к тому моменту в составлении традиционной странички об авторе, когда необходимо вынести определенное суждение по поводу степени его известности, места в культуре.
Кто он, Отто Фридрих Больнов? В чем его заслуги? Советская историко-философская традиция устойчиво относит его имя к разряду европейских философов, выражаясь расхожим образом, «третьей величины». Статьи о нем содержат, в частности, третье издание Большой Советской Энциклопедии, словарь «Современная западная философия» 1991 года. Везде здесь философский портрет Больнова примерно одинаков: наследуя идеи философии жизни, этот философ движется в русле экзистенциализма, придавая ему новое, позитивное измерение, в поздний же период своего творчества обращается к проблемам герменевтики. Однако, заглянув в вышедшую в 80-х гг. в издательстве Юргена Миттельштрасса немецко-австрийско-швейцарскую трехтомную «Энциклопедию философии и научной теории», персональной статьи о Больнове мы не найдем. В ряду рассматриваемых там, скажем, Бубера и Липпса, Гелена и Гадамера (первые примерно на пятнадцать лет старше Больнова, вторые — его ровесники) имя Больнова отсутствует. Впрочем, отсутствует, например, и имя Ганса-Эдуарда Хенгстенберга — философа, чья внешняя характеристика по своим «параметрам» весьма схожа с характеристикой Больнова: отличаясь от последнего по возрасту всего на один год, Хенгстенберг, как и Больнов, преподавал в университете, занимался широким кругом проблем — онтологических, антропологических, этических, — написал свыше 20 отдельных работ и опять-таки попал в вышеуказанный российский словарь. Чем объясняется подобное положение дел? Ответ может заключаться в том, что этим мыслителям — возможно, хорошим исследователям и систематизаторам — для вхождения в плеяду самостоятельных философов не хватило некоей решающей философской изюминки... В библиографиях же к тем или иным статьям, разделам немецкой справочной литературы ссылки на работы Больнова не редкость. Стоит напомнить и о том, что многие из этих работ в Германии переиздавались по нескольку раз.
Впрочем, не применимо ли к ситуации Больнова выражение «нет пророка в своем отечестве»? Ведь творчество его не замкнуто пределами Германии: половина работ (не считая статей) переведена на другие языки. Панорама здесь такова: около пяти работ переведено на испанский язык, по одной-две работы — на французский, голландский, норвежский, португальский, а также корейский языки. Отдельного внимания заслуживает любопытный факт, что практически каждая из этих работ была в том числе переведена и на японский язык. Значительную роль здесь, видимо, сыграла поездка Больнова в 60-е гг. в Японию. И все же это могло явиться лишь поводом. У разных японских профессоров, переводивших труды Больнова, несомненно, имелись свои мотивы интереса к его философии. В частности, отчетливо просматривается тяготение японцев к педагогической проблематике, серьезнейшим образом определяющей лицо этого мыслителя...
Отто Больнов - Философия экзистенциализма
Б.в.д. – 217 с.
Отто Больнов - Философия экзистенциализма - Содержание
O.F.Bollnow. Existenzphilosophie
О. Ф. Больнов. Философия экзистенциализма
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
ОТТО ФРИДРИХ БОЛЬНОВ
«ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ»
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
ПРЕДИСЛОВИЕ
I. ВВЕДЕНИЕ
- 1. ВЫДВИЖЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
- 2. ВЕДУЩИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
- 3. ЦЕЛЬ И МЕТОД ИЗЛОЖЕНИЯ
II. СУЩЕСТВУЮЩИЙ МЫСЛИТЕЛЬ
- 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОНЯТИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ
- 2. КЬЕРКЕГОРОВСКОЕ ПОНЯТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО МЫСЛИТЕЛЯ
- 3. ОТНОШЕНИЕ К ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ
- 4. БЛИЗЛЕЖАЩИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ
III.ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ
- 1. ИСПОЛНЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ
- 2. ОТНОШЕНИЕ К ХРИСТИАНСКОМУ ИСТОЛКОВАНИЮ
- 3. ОТНОШЕНИЕ К АЗИАТСКОЙ МЫСЛИ
- 4. УНАМУНО
IV. ПОНЯТИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ
- 1. ОБОБЩАЮЩИЕ ФОРМУЛЫ ЯСПЕРСА И ХАЙДЕГГЕРА
- 2. ОТНОШЕНИЕ К САМОМУ СЕБЕ
- 3. ТРАНСЦЕНДЕНЦИЯ
- 4. ЛИЧНОЕ БЫТИЕ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ
- 5. ДУАЛИЗМ ПОДЛИННОСТИ И НЕПОДЛИННОСТИ
V. ОТНОШЕНИЕ К МИРУ
- 1. БЫТИЕ-В-МИРЕ
- 2. ТРЕВОЖНОСТЬ МИРА
- 3. НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА У РИЛЬКЕ
- 4. ЗАБРОШЕННОСТЬ ЛИЧНОГО БЫТИЯ
VI. ЧЕЛОВЕК И СООБЩЕСТВО
- 1. СОВМЕСТНОЕ БЫТИЕ
- 2. ЕДИНИЧНЫЙ И "MAN"
- 3. МОЛВА, ЛЮБОПЫТСТВО, ДВУСМЫСЛЕННОСТЬ
- 4. ПОЛНОЕ ПОНЯТИЕ МИРА
- 5. КОММУНИКАЦИЯ
- 6. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
VII. СИТУАЦИЯ И ПОГРАНИЧНАЯ СИТУАЦИЯ
- 1. СИТУАЦИЯ
- 2. СВЯЗАННОСТЬ СИТУАЦИЕЙ
- 3. ПОГРАНИЧНЫЕ СИТУАЦИИ
VIII. СТРАХ
- 1. ЗНАЧЕНИЕ СТРАХА ДЛЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
- 2. БОЯЗНЬ И СТРАХ
- 3. СТРАХ И "НИЧТО"
- 4. СТРАХ КАК ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ СВОБОДЫ
- 5. СКУКА, ТОСКА, ОТЧАЯНИЕ
IX. ВОПРОС О СМЕРТИ
- 1. ЗНАЧЕНИЕ ВОПРОСА О СМЕРТИ
- 2. РОМАНТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
- 3. РАЗБОР ВОЗРАЖЕНИЙ
X. СМЕРТЬ У РИЛЬКЕ
- 1. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА О СМЕРТИ В РАЗВИТИИ РИЛЬКЕ
- 2. "СМЕРТЬ В ЖИЗНИ"
- 3. "БОЛЬШАЯ" И "МАЛАЯ" СМЕРТЬ
- 4. СМЕРТЬ КАК ПЛОД
- 5. ИЗМЕНЕНИЕ У ПОЗДНЕГО РИЛЬКЕ
- 6. ХРУПКОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
- 7. ИТОГИ ДЛЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
XI. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ
- 1. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СМЕРТИ
- 2. КОНЕЧНОСТЬ ЖИЗНИ
- 3. НЕИЗВЕСТНОСТЬ ЧАСА СМЕРТИ
- 4. ДЕЙСТВИЕ СОЗНАНИЯ СМЕРТИ НА ЖИЗНЬ
XII. ВРЕМЕННОСТЬ
- 1. ОБЪЕКТИВНОЕ И СУБЪЕКТИВНОЕ ВРЕМЯ
- 2. ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА МГНОВЕНИЯ
- 3. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ВРЕМЕННОСТЬ
- 4. РЕШИМОСТЬ
- 5. ОТНОШЕНИЕ К АБСОЛЮТУ
XIII. ИСТОРИЧНОСТЬ
- 1. ПОНЯТИЕ ИСТОРИЧНОСТИ
- 2. ПЕРЕНЯТИЕ НАСЛЕДИЯ
- 3. ПОВТОРЕНИЕ
- 4. ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ
- 5. КАРТИНА ИСТОРИИ
XIV. ГРАНИЦЫ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
- 1. ВЗГЛЯД НА НОВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
- 2. ИСТОРИЧЕСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
- 3. РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
- 4. ГРАНИЦЫ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
- 5. НЕОБХОДИМОСТЬ И ТРУДНОСТЬ ГЛУБОКОГО ЗАКЛАДЫВАНИЯ ОСНОВ
- 6. ПЕРСПЕКТИВА
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