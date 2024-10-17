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Больнов - Философия экзистенциализма

Отто Больнов - Философия экзистенциализма
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Category ESXATOS BOOKS, Philosophy
Имя немецкого философа Отто Фридриха Больнова, ровесника XX века, в России известно лишь в философских кругах и лишь на словарно-справочном уровне. И это неудивительно: ни одна из его работ доныне не была переведена на русский язык. Между тем наследие этого философа впечатляет — свыше 30 отдельных произведений и 250 статей, чья содержательная направленность во многом вырисовывается уже из названий: «Философия жизни», «Экзистенциальная философия», «Философия познания», «Исследования по герменевтике», «Между философией и педагогикой», «Исследования по педагогике и антропологии». И это опять-таки неудивительно, поскольку огромные пробелы в освоении иноязычной философской литературы пока что остаются нормой в нашей «духовной ситуации времени». Впрочем, уместно задаться вопросом: одни ли перипетии собственной истории обуславливают наше незнание Больнова? Не сам ли этот философ является виновником своей малоизвестности? Проникла же к нам, минуя всяческие преграды, мысль Хайдеггера и Ясперса, Гадамера и Хабермаса?.. Здесь мы вплотную подходим к тому моменту в составлении традиционной странички об авторе, когда необходимо вынести определенное суждение по поводу степени его известности, места в культуре.
Кто он, Отто Фридрих Больнов? В чем его заслуги? Советская историко-философская традиция устойчиво относит его имя к разряду европейских философов, выражаясь расхожим образом, «третьей величины». Статьи о нем содержат, в частности, третье издание Большой Советской Энциклопедии, словарь «Современная западная философия» 1991 года. Везде здесь философский портрет Больнова примерно одинаков: наследуя идеи философии жизни, этот философ движется в русле экзистенциализма, придавая ему новое, позитивное измерение, в поздний же период своего творчества обращается к проблемам герменевтики. Однако, заглянув в вышедшую в 80-х гг. в издательстве Юргена Миттельштрасса немецко-австрийско-швейцарскую трехтомную «Энциклопедию философии и научной теории», персональной статьи о Больнове мы не найдем. В ряду рассматриваемых там, скажем, Бубера и Липпса, Гелена и Гадамера (первые примерно на пятнадцать лет старше Больнова, вторые — его ровесники) имя Больнова отсутствует. Впрочем, отсутствует, например, и имя Ганса-Эдуарда Хенгстенберга — философа, чья внешняя характеристика по своим «параметрам» весьма схожа с характеристикой Больнова: отличаясь от последнего по возрасту всего на один год, Хенгстенберг, как и Больнов, преподавал в университете, занимался широким кругом проблем — онтологических, антропологических, этических, — написал свыше 20 отдельных работ и опять-таки попал в вышеуказанный российский словарь. Чем объясняется подобное положение дел? Ответ может заключаться в том, что этим мыслителям — возможно, хорошим исследователям и систематизаторам — для вхождения в плеяду самостоятельных философов не хватило некоей решающей философской изюминки... В библиографиях же к тем или иным статьям, разделам немецкой справочной литературы ссылки на работы Больнова не редкость. Стоит напомнить и о том, что многие из этих работ в Германии переиздавались по нескольку раз.
Впрочем, не применимо ли к ситуации Больнова выражение «нет пророка в своем отечестве»? Ведь творчество его не замкнуто пределами Германии: половина работ (не считая статей) переведена на другие языки. Панорама здесь такова: около пяти работ переведено на испанский язык, по одной-две работы — на французский, голландский, норвежский, португальский, а также корейский языки. Отдельного внимания заслуживает любопытный факт, что практически каждая из этих работ была в том числе переведена и на японский язык. Значительную роль здесь, видимо, сыграла поездка Больнова в 60-е гг. в Японию. И все же это могло явиться лишь поводом. У разных японских профессоров, переводивших труды Больнова, несомненно, имелись свои мотивы интереса к его философии. В частности, отчетливо просматривается тяготение японцев к педагогической проблематике, серьезнейшим образом определяющей лицо этого мыслителя...

Отто Больнов - Философия экзистенциализма

Б.в.д. – 217 с.

Отто Больнов - Философия экзистенциализма - Содержание

O.F.Bollnow. Existenzphilosophie
О. Ф. Больнов. Философия экзистенциализма
ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА
ОТТО ФРИДРИХ БОЛЬНОВ
«ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ»
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
ПРЕДИСЛОВИЕ
I. ВВЕДЕНИЕ
  • 1. ВЫДВИЖЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
  • 2. ВЕДУЩИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
  • 3. ЦЕЛЬ И МЕТОД ИЗЛОЖЕНИЯ
II. СУЩЕСТВУЮЩИЙ МЫСЛИТЕЛЬ
  • 1. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПОНЯТИЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ
  • 2. КЬЕРКЕГОРОВСКОЕ ПОНЯТИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО МЫСЛИТЕЛЯ
  • 3. ОТНОШЕНИЕ К ФИЛОСОФИИ ЖИЗНИ
  • 4. БЛИЗЛЕЖАЩИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЯ
III.ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ОПЫТ
  • 1. ИСПОЛНЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ПЕРЕЖИВАНИЯ
  • 2. ОТНОШЕНИЕ К ХРИСТИАНСКОМУ ИСТОЛКОВАНИЮ
  • 3. ОТНОШЕНИЕ К АЗИАТСКОЙ МЫСЛИ
  • 4. УНАМУНО
IV. ПОНЯТИЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ
  • 1. ОБОБЩАЮЩИЕ ФОРМУЛЫ ЯСПЕРСА И ХАЙДЕГГЕРА
  • 2. ОТНОШЕНИЕ К САМОМУ СЕБЕ
  • 3. ТРАНСЦЕНДЕНЦИЯ
  • 4. ЛИЧНОЕ БЫТИЕ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ
  • 5. ДУАЛИЗМ ПОДЛИННОСТИ И НЕПОДЛИННОСТИ
V. ОТНОШЕНИЕ К МИРУ
  • 1. БЫТИЕ-В-МИРЕ
  • 2. ТРЕВОЖНОСТЬ МИРА
  • 3. НЕЗАЩИЩЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА У РИЛЬКЕ
  • 4. ЗАБРОШЕННОСТЬ ЛИЧНОГО БЫТИЯ
VI. ЧЕЛОВЕК И СООБЩЕСТВО
  • 1. СОВМЕСТНОЕ БЫТИЕ
  • 2. ЕДИНИЧНЫЙ И "MAN"
  • 3. МОЛВА, ЛЮБОПЫТСТВО, ДВУСМЫСЛЕННОСТЬ
  • 4. ПОЛНОЕ ПОНЯТИЕ МИРА
  • 5. КОММУНИКАЦИЯ
  • 6. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО
VII. СИТУАЦИЯ И ПОГРАНИЧНАЯ СИТУАЦИЯ
  • 1. СИТУАЦИЯ
  • 2. СВЯЗАННОСТЬ СИТУАЦИЕЙ
  • 3. ПОГРАНИЧНЫЕ СИТУАЦИИ
VIII. СТРАХ
  • 1. ЗНАЧЕНИЕ СТРАХА ДЛЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
  • 2. БОЯЗНЬ И СТРАХ
  • 3. СТРАХ И "НИЧТО"
  • 4. СТРАХ КАК ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ СВОБОДЫ
  • 5. СКУКА, ТОСКА, ОТЧАЯНИЕ
IX. ВОПРОС О СМЕРТИ
  • 1. ЗНАЧЕНИЕ ВОПРОСА О СМЕРТИ
  • 2. РОМАНТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
  • 3. РАЗБОР ВОЗРАЖЕНИЙ
X. СМЕРТЬ У РИЛЬКЕ
  • 1. ПОСТАНОВКА ВОПРОСА О СМЕРТИ В РАЗВИТИИ РИЛЬКЕ
  • 2. "СМЕРТЬ В ЖИЗНИ"
  • 3. "БОЛЬШАЯ" И "МАЛАЯ" СМЕРТЬ
  • 4. СМЕРТЬ КАК ПЛОД
  • 5. ИЗМЕНЕНИЕ У ПОЗДНЕГО РИЛЬКЕ
  • 6. ХРУПКОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
  • 7. ИТОГИ ДЛЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
XI. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СМЕРТИ
  • 1. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СМЕРТИ
  • 2. КОНЕЧНОСТЬ ЖИЗНИ
  • 3. НЕИЗВЕСТНОСТЬ ЧАСА СМЕРТИ
  • 4. ДЕЙСТВИЕ СОЗНАНИЯ СМЕРТИ НА ЖИЗНЬ
XII. ВРЕМЕННОСТЬ
  • 1. ОБЪЕКТИВНОЕ И СУБЪЕКТИВНОЕ ВРЕМЯ
  • 2. ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА МГНОВЕНИЯ
  • 3. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ВРЕМЕННОСТЬ
  • 4. РЕШИМОСТЬ
  • 5. ОТНОШЕНИЕ К АБСОЛЮТУ
XIII. ИСТОРИЧНОСТЬ
  • 1. ПОНЯТИЕ ИСТОРИЧНОСТИ
  • 2. ПЕРЕНЯТИЕ НАСЛЕДИЯ
  • 3. ПОВТОРЕНИЕ
  • 4. ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ
  • 5. КАРТИНА ИСТОРИИ
XIV. ГРАНИЦЫ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
  • 1. ВЗГЛЯД НА НОВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
  • 2. ИСТОРИЧЕСКОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
  • 3. РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
  • 4. ГРАНИЦЫ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
  • 5. НЕОБХОДИМОСТЬ И ТРУДНОСТЬ ГЛУБОКОГО ЗАКЛАДЫВАНИЯ ОСНОВ
  • 6. ПЕРСПЕКТИВА
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Rating 4.5 / 5
Added 17.10.2024
Author brat Vadim
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4.5/5 (2)

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