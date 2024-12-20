Возможные миры - Семантика, онтология, метафизика

Онтология возможных миров - исследовательское направление, являющееся центром пересечения разнородных научных интересов: от схоластической дискуссии по проблеме «вечных истин» и божественного всемогущества до спецификации статуса виртуальной реальности в инженерии знаний. Сегодня понятие «возможного мира» функционирует во всевозможных контекстах - это и традиционный философский дискурс об актуальном и потенциальном, и богословское обсуждение эсхатологической проблематики, и теоретико-модельные семантики для неклассических логических систем, и разработка высокоуровневого компьютерного интерфейса, и медиакультура, и даже, наконец, фэнтези и виртуальные нет-путешествия. Интеллектуальная мода на «возможные миры», чреватая угрозой рождения нового сциентистского мифа, требует особого внимания к идейным предпосылкам самого понятия «возможного мира», его метафизическим и культурным коннотациям. Обращение к историко-философским, богословским и логико-математическим истокам онтологии возможных миров с целью выявления её эвристического и экспликативного потенциала - главная задача статей, собранных в настоящей монографии.

В монографию вошли статьи, написанные участниками международной конференции «Онтология возможных миров». Эта конференция была проведена в Москве в октябре 2009 года Центром фундаментальных исследований Государственного университета - Высшая школа экономики и явилась результатом научного сотрудничества философского факультета ГУ - ВШЭ и департамента философии Университета г. Кан (Франция). Основной целью конференции стало сопоставление онтологических предпосылок различных интерпретаций концептов «возможный мир» и «возможный индивид» в истории логики и философии. Оригинальность статей, вошедших в настоящую монографию, обусловлена именно включением логико-семантической проблематики в широкий историко-философский, богословский и общенаучный контекст европейского средневековья, нового и новейшего времени.

В центре внимания авторов статей - участников конференции «Онтология возможных миров» находились следующие проблемы:

• Когда и в каком историко-философском контексте зарождается понятие «возможного мира»? Каково реальное содержание этого понятия в онтологической перспективе различных философских доктрин?

• Является ли актуальный мир «одним из» возможных миров или же он сам слагается из множества возможных миров совокупного человеческого опыта? К какому полюсу в оппозициях «реализм» - «антиреализм», «реализм» - «конструктивизм» тяготеют различные версии онтологии возможных миров?

• Характеризуются ли целостностью и конкретностью «возможные объекты» или же разговор о подобных объектах - лишь аналитический прием, форма речи об объектах реальных?

Обладают ли «возможные объекты» особым онтологическим статусом «чистой возможности» либо представляют собой только схемы, способы концептуализации объектов актуального мира?

• Каковы онтологические основания отождествления индивидов, «населяющих» различные возможные миры? Можно ли приписать какую-либо степень реальности реально несуществующим объектам?

• Каковы методологические предпосылки и последствия обогащения концептуального аппарата семантики возможных миров понятиями «виртуальной реальности» и «виртуального индивида»?

Значительная часть статей, собранных в монографии, посвящена ретроспективной реконструкции онтологических концепций возможных миров, сформировавшихся в истории европейской философии. В статье Ж. Лорана, обращенной к истокам идеи множественности миров, выявляются глубинные причины как отторжения этой идеи, так и её благосклонного восприятия различными философами - от Платона, Эпикура и Плотина до Фомы Аквинского и Суареса.

Возможные миры - Семантика, онтология, метафизика

Руководитель проекта и ответственный ред. Е. Г. Драгалина-Черная

М.: "Канон+" РООИ "Реабилитация", 2011, 432 с.

ISBN 978-5-88373-248-6

Возможные миры - Семантика, онтология, метафизика - Содержание

Е. Г. Драгалина-Черная Предисловие

ВОЗМОЖНЫЕ МИРЫ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ И ЛОГИКИ

Жером Лоран О несуществовании возможных миров в античной философии (перевод с французского языка Е.К. Карпенко)

И. В. Макарова Возможны ли другие миры? Античная традиция и Фома Аквинский

Е. Г Драгалина-Черная Дедукции существования. Путешествуя по возможным и невозможным мирам

Жиль Оливо «Таинственный критерий различения истин необходимых и случайных», или трудность решения: Лейбниц и вопрос о наилучшем из возможных миров (перевод с французского языка Е.К Карпенко)

С. Е. Крючкова Проблема возможных миров в философии Лейбница

Ю. В. Горбатова Плантинга о возможных мирах и всемогуществе

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СЕМАНТИКИ ВОЗМОЖНЫХ МИРОВ

Стефан Шовье Возможности без миров (перевод с французского языка Е. К Карпенко)

В. Л. Васюков Виртуальные объекты, интенциональные объекты и возможные миры

Л. Б. Макеева Возможные миры: метафизика и здравый смысл

В. В. Горбатов Двоякая роль возможных миров в логической семантике

МЕТАФИЗИКА ВОЗМОЖНОГО

В. И. Порус Онтология культуры В. Соловьева и С. Франка

С. В. Данько Миры возможного - от бытия к «ничто»

О. Е. Столярова Понятие конкретного в свете обсуждения проблемы возможною в метафизике

В. С. Меськов, А. А. Мамченко, И. В. Смирнова От возможного мира и возможного индивида к инфомиру и когнитивному субъекту

ПРИЛОЖЕНИЯ