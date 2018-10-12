Посмертное издание лекций по истории древней церкви профессора Василия Васильевича Болотова. Желание видеть этот курс в печати давно уже высказывается почитателями Василия Васильевича, и оно имеет основания для себя как в намечаемой у нас настоятельной потребности в изданиях подобного рода, так и в общепризнанномученом авторитете Болотова и известных его слушателям достоинствах его чтений.

Принятый способ издания лекций В. В. Болотова через привлечение к делу неавторизованных записей, вообще значительно осложняя выполнение задачи, особые затруднения вызывает по отношению к введению, для которого нет проверенного самим В. В. Болотовым для литографии в целом виде текста. Оно издается главным образом по курсам 1898—1899 и затем 1887—1888 и 1890—1891 гг. По самому свойству предмета здесь именно чаще всего встречаются собственные имена, цифры, заглавия сочинений; их приходилось проверять и восстанавливать иногда по книгам из библиотеки Василия Васильевича. Необходимые особенно в этом отделе более важные дополнения библиографического характера к чтениям Василия Васильевича отмечаются квадратными скобками или относятся в примечания. Но главной задачей было всюду прежде всего восстановление, насколько возможно, содержания лекций самого Василия Васильевича, на основании иногда крайне неблагодарного материала.

Недочеты, какие будут встречаться в предпринимаемом издании, должны быть относимы на счет состояния источников и их настоящей обработки. Но можно думать, что появление академических чтений Василия Васильевича даже в настоящем несовершенном виде не умалит его ученой славы, а сделает л ишь результаты его ученой деятельности доступными для более широкого круга читателей, нежели какой можно предполагать для его специальных трудов.

А. Бриллиантов

Василий Болотов - Лекции по истории древней церкви I—II - Введение в церковную историю - История Церкви в период до Константина Великого В. В. Болотов. — 2-е изд. — Минск : Белорусская Православная Церковь, 2011. — 576 с. ISBN 978-985-511-341-7 Василий Болотов - Лекции по истории древней церкви - Том I - Введение в церковную историю - Содержание Предисловие I. Предварительные понятия 1. Понятие об истории

2. Понятие о Церкви

3. Работа историка.

4. Объективность и конфессионализм в церковной истории II. Вспомогательные науки для церковной истории Дипломатика. Сфрагистика. Эпиграфика. Нумизматика. Палеогра­фия. Материал для письма; задачи палеографии: чтение рукописей и определение времени и места написания их; значение палеографии. Филология и ее значение. География. Значение собственных имен гео­графических; пособия и первоисточники по исторической географии древнего мира и по церковной географии. Церковная статистика. Оно­матология (просопография). Пособия для определения собственных имен епископов и других лиц. Право. Пособия для уяснения наимено­ваний должностей. Метрология и метрологические наименования. Хронология материальная и формальная. Труды по 1) материальной хронологии; 2) формальной хронологии: а) техническая и б) матема­тическая (астрономическая). Сведения о различных эрах и способах летосчисления. Римское летосчисление

Восточное (сирийское) летосчисление

Египетское летосчисление

Летосчисление от Р.Х.

Вопрос о времени рождества и смерти Христа

Летосчисление от сотворения мира

Летосчисления абиссинское, грузинское и армянское

Мусульманское летосчисление

Византийское летосчисление по индиктионам III. Источники церковной истории 1. Монументальные источники

2. Книжные источники общего характера и их фундаментальные издания

3. Специальные источники церковной истории IV. Разделение церковной истории на периоды Указатель имен и соборов Василий Болотов - Лекции по истории древней церкви - Том II - История Церкви в период до Константина Великого - Содержание Предисловие История Церкви в период до Константина Великого. Общий характер этого периода ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ. ХРИСТИАНСТВО И МИР ЯЗЫЧЕСКИЙ: БОРЬБА ХРИСТИАНСТВА С ЯЗЫЧЕСТВОМ В ЖИЗНИ И В МЫСЛИ I. Церковь послеапостольская и Римская империя 1. Мученичество

2. Причины гонений на христиан

3. История гонений II. Апологии христианства и языческая полемика III. Борьба христианства с языческой мыслью в форме гносиса 1. Происхождение и общий характер гносиса

2. Схема содержания гностических систем и опыты их классификации

3. Важнейшие гностические системы IV. Распространение христианства 1. Источники сведений о распространении христианства в древнейшее время

2. Распространение христианства на Востоке

3. Распространение христианства на Западе ОТДЕЛ ВТОРОЙ. ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ: ВЫЯСНЕНИЕ ДОГМАТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ И НАЧАЛ ЦЕРКОВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ОБРЯДА I. Раскрытие учения о Богочеловеке («богословская» стадия по преимуществу: учение о Святой Троице) 1. Учение о Христе как Боге и теория о Логосе

2. Монархианство

3. Учение о Святой Троице Тертуллиана и Оригена и общая схема построения этого учения в доникейский период

4. Учение о человеческой природе Христа в доникейский период. Учение Иринея, Тертуллиана, Климента Александрийского. Оригена.

5. Динамистическое монархианство Павла Самосатского II. Опыт системы христианского гносиса Оригена III. Монтанизм IV. Споры о дисциплине и расколы в древней Церкви 1. Раскол Каллиста и Ипполита

2. Расколы Новата и Новатиана

3. Спор о крещении еретиков

4. Раскол донатистов

5. Мелитианский раскол. V. Споры о времени празднования Пасхи A) Первая эпоха: разница между римской и малоазийской практикой

Б) Вторая эпоха: разница между Александрией и Сирией. Вопрос о Пасхе на Никейском соборе

B) Третья эпоха: разность между Александрией и Римом VI. Церковный строй в первые три века христианства. Указатель имен и соборов Василий Болотов - Лекции по истории древней церкви III—IV - История Церкви в период Вселенских соборов В. В. Болотов. 2-е изд. — Минск : Белорусская Право­славная Церковь, 2011. — 768 с. ISBN 978-985-511-342-4 Василий Болотов - Лекции по истории древней церкви - Том III - История Церкви в период Вселенских соборов - Церковь и государство - Церковный строй - Содержание Предисловие История Церкви в период Вселенских соборов. Общий характер этого периода ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ. ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО I. Обращение в христианство Константина Великого II. Значение национальных особенностей греков и римлян и традиций римского государства и Христианской Церкви при установлении отношений между Церковью и государством III. История отношений между Церковью и государством со времени Константина Великого 1. Религиозная политика Константина Великого и его сыновей

2. Языческая реакция при Юлиане Отступнике 3. Религиозная политика императоров после Юлиана IV. Борьба христианства с язычеством в жизни и мысли V. Права и привилегии Церкви в христианскомгосударстве 1. Имущественные права

2. Свобода от податей и повинностей (иммунитет).

3. Судебные привилегии

4. Право ходатайства и право убежища

5. Прочие менее важные законы в пользу Церкви ОТДЕЛ ВТОРОЙ. ЦЕРКОВНЫЙ СТРОЙ I. Клир и иерархия 1. Условия вступления в клир

2. Увеличение клира и новые церковныедолжности

3. Диаконы и пресвитеры

4. Епископы Приложение Избрание патриарха у сиро-персидских несториан и у коптов Избрание папы в Римско-Католической Церкви

II. Формы церковного союза 1. Парикия, управляемая епископом, и образование приходов в позднейшем смысле 2. Митрополии 3. Экзархаты 4. Патриархаты а) Константинопольский патриархат

б) Александрийский патриархат

в) Антиохийский и Иерусалимский патриархаты

г) Патриархат Justinianae Primae

д) римский патриархат и развитие папства

е) Римский епископ как патриарх Запада 5. Притязания римского епископа на главенство в Церкви Вселенской: римский епископ как папа 6. Соборы 7. Перемены в форме церковного союза Василий Болотов - Лекции по истории древней церкви - Том IV - История Церкви в период Вселенских соборов - История богословской мысли - Содержание

Предисловие