Болотов - Лекции по истории древней церкви - 4 тома
Посмертное издание лекций по истории древней церкви профессора Василия Васильевича Болотова. Желание видеть этот курс в печати давно уже высказывается почитателями Василия Васильевича, и оно имеет основания для себя как в намечаемой у нас настоятельной потребности в изданиях подобного рода, так и в общепризнанномученом авторитете Болотова и известных его слушателям достоинствах его чтений.
Принятый способ издания лекций В. В. Болотова через привлечение к делу неавторизованных записей, вообще значительно осложняя выполнение задачи, особые затруднения вызывает по отношению к введению, для которого нет проверенного самим В. В. Болотовым для литографии в целом виде текста. Оно издается главным образом по курсам 1898—1899 и затем 1887—1888 и 1890—1891 гг. По самому свойству предмета здесь именно чаще всего встречаются собственные имена, цифры, заглавия сочинений; их приходилось проверять и восстанавливать иногда по книгам из библиотеки Василия Васильевича. Необходимые особенно в этом отделе более важные дополнения библиографического характера к чтениям Василия Васильевича отмечаются квадратными скобками или относятся в примечания. Но главной задачей было всюду прежде всего восстановление, насколько возможно, содержания лекций самого Василия Васильевича, на основании иногда крайне неблагодарного материала.
Недочеты, какие будут встречаться в предпринимаемом издании, должны быть относимы на счет состояния источников и их настоящей обработки. Но можно думать, что появление академических чтений Василия Васильевича даже в настоящем несовершенном виде не умалит его ученой славы, а сделает л ишь результаты его ученой деятельности доступными для более широкого круга читателей, нежели какой можно предполагать для его специальных трудов.
А. Бриллиантов
Василий Болотов - Лекции по истории древней церкви I—II - Введение в церковную историю - История Церкви в период до Константина Великого
В. В. Болотов. — 2-е изд. — Минск : Белорусская Православная Церковь, 2011. — 576 с.
ISBN 978-985-511-341-7
Василий Болотов - Лекции по истории древней церкви - Том I - Введение в церковную историю - Содержание
Предисловие
I. Предварительные понятия
- 1. Понятие об истории
- 2. Понятие о Церкви
- 3. Работа историка.
- 4. Объективность и конфессионализм в церковной истории
II. Вспомогательные науки для церковной истории
Дипломатика. Сфрагистика. Эпиграфика. Нумизматика. Палеография. Материал для письма; задачи палеографии: чтение рукописей и определение времени и места написания их; значение палеографии. Филология и ее значение. География. Значение собственных имен географических; пособия и первоисточники по исторической географии древнего мира и по церковной географии. Церковная статистика. Ономатология (просопография). Пособия для определения собственных имен епископов и других лиц. Право. Пособия для уяснения наименований должностей. Метрология и метрологические наименования. Хронология материальная и формальная. Труды по 1) материальной хронологии; 2) формальной хронологии: а) техническая и б) математическая (астрономическая). Сведения о различных эрах и способах летосчисления.
- Римское летосчисление
- Восточное (сирийское) летосчисление
- Египетское летосчисление
- Летосчисление от Р.Х.
- Вопрос о времени рождества и смерти Христа
- Летосчисление от сотворения мира
- Летосчисления абиссинское, грузинское и армянское
- Мусульманское летосчисление
- Византийское летосчисление по индиктионам
III. Источники церковной истории
- 1. Монументальные источники
- 2. Книжные источники общего характера и их фундаментальные издания
- 3. Специальные источники церковной истории
IV. Разделение церковной истории на периоды
Указатель имен и соборов
Василий Болотов - Лекции по истории древней церкви - Том II - История Церкви в период до Константина Великого - Содержание
Предисловие
История Церкви в период до Константина Великого. Общий характер этого периода
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ. ХРИСТИАНСТВО И МИР ЯЗЫЧЕСКИЙ: БОРЬБА ХРИСТИАНСТВА С ЯЗЫЧЕСТВОМ В ЖИЗНИ И В МЫСЛИ
I. Церковь послеапостольская и Римская империя
- 1. Мученичество
- 2. Причины гонений на христиан
- 3. История гонений
II. Апологии христианства и языческая полемика
III. Борьба христианства с языческой мыслью в форме гносиса
- 1. Происхождение и общий характер гносиса
- 2. Схема содержания гностических систем и опыты их классификации
- 3. Важнейшие гностические системы
IV. Распространение христианства
- 1. Источники сведений о распространении христианства в древнейшее время
- 2. Распространение христианства на Востоке
- 3. Распространение христианства на Западе
ОТДЕЛ ВТОРОЙ. ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ: ВЫЯСНЕНИЕ ДОГМАТИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ И НАЧАЛ ЦЕРКОВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ОБРЯДА
I. Раскрытие учения о Богочеловеке («богословская» стадия по преимуществу: учение о Святой Троице)
- 1. Учение о Христе как Боге и теория о Логосе
- 2. Монархианство
- 3. Учение о Святой Троице Тертуллиана и Оригена и общая схема построения этого учения в доникейский период
- 4. Учение о человеческой природе Христа в доникейский период. Учение Иринея, Тертуллиана, Климента Александрийского. Оригена.
- 5. Динамистическое монархианство Павла Самосатского
II. Опыт системы христианского гносиса Оригена
III. Монтанизм
IV. Споры о дисциплине и расколы в древней Церкви
- 1. Раскол Каллиста и Ипполита
- 2. Расколы Новата и Новатиана
- 3. Спор о крещении еретиков
- 4. Раскол донатистов
- 5. Мелитианский раскол.
V. Споры о времени празднования Пасхи
- A) Первая эпоха: разница между римской и малоазийской практикой
- Б) Вторая эпоха: разница между Александрией и Сирией. Вопрос о Пасхе на Никейском соборе
- B) Третья эпоха: разность между Александрией и Римом
VI. Церковный строй в первые три века христианства.
Указатель имен и соборов
Василий Болотов - Лекции по истории древней церкви III—IV - История Церкви в период Вселенских соборов
В. В. Болотов. 2-е изд. — Минск : Белорусская Православная Церковь, 2011. — 768 с.
ISBN 978-985-511-342-4
Василий Болотов - Лекции по истории древней церкви - Том III - История Церкви в период Вселенских соборов - Церковь и государство - Церковный строй - Содержание
Предисловие
История Церкви в период Вселенских соборов. Общий характер этого периода
ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ. ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО
I. Обращение в христианство Константина Великого
II. Значение национальных особенностей греков и римлян и традиций римского государства и Христианской Церкви при установлении отношений между Церковью и государством
III. История отношений между Церковью и государством со времени Константина Великого
- 1. Религиозная политика Константина Великого и его сыновей
- 2. Языческая реакция при Юлиане Отступнике
- 3. Религиозная политика императоров после Юлиана
IV. Борьба христианства с язычеством в жизни и мысли
V. Права и привилегии Церкви в христианскомгосударстве
- 1. Имущественные права
- 2. Свобода от податей и повинностей (иммунитет).
- 3. Судебные привилегии
- 4. Право ходатайства и право убежища
- 5. Прочие менее важные законы в пользу Церкви
ОТДЕЛ ВТОРОЙ. ЦЕРКОВНЫЙ СТРОЙ
I. Клир и иерархия
- 1. Условия вступления в клир
- 2. Увеличение клира и новые церковныедолжности
- 3. Диаконы и пресвитеры
-
4. Епископы
-
Приложение
- Избрание патриарха у сиро-персидских несториан и у коптов
- Избрание папы в Римско-Католической Церкви
- Приложение
II. Формы церковного союза
1. Парикия, управляемая епископом, и образование приходов в позднейшем смысле
2. Митрополии
3. Экзархаты
4. Патриархаты
- а) Константинопольский патриархат
- б) Александрийский патриархат
- в) Антиохийский и Иерусалимский патриархаты
- г) Патриархат Justinianae Primae
- д) римский патриархат и развитие папства
- е) Римский епископ как патриарх Запада
5. Притязания римского епископа на главенство в Церкви Вселенской: римский епископ как папа
6. Соборы
7. Перемены в форме церковного союза
Василий Болотов - Лекции по истории древней церкви - Том IV - История Церкви в период Вселенских соборов - История богословской мысли - Содержание
Предисловие
ОТДЕЛ ТРЕТИЙ. ИСТОРИЯ БОГОСЛОВСКОЙ МЫСЛИ
I. Споры о Святой Троице (завершение «богословской» стадии споров о Богочеловеке)
- 1. Арианский спор
- 2. Заблуждения, возникшие в период борьбы с арианством
II. Споры христологические («христологическая» стадия споров о Богочеловеке)
- 1. Время до возникновения несторианского спора
- 2. Несторианский спор
- 3. Монофиситский спор
- 4. Спор о трех главах
- 5. Монофелитский спор
- 6. Иконоборческий спор
Указатель имен и соборов
Приложение. Правила святых Вселенских соборов
Правила святого Вселенского Первого собора, Никейского
Правила святого Вселенского Второго собора, Константинопольского
Правила святого Вселенского Третьего собора, Ефесского
Послание того же святого Вселенского Третьего собора к священному собору Памфилийскому о Евстафии, бывшем их митрополите
Правила святого Вселенского Четвертого собора, Халкидонского
Спасио! Вот ведь как: мелочь (по нашим временам обилия научных монографий), а все же приятно!
Почему-то во второй книге только одна обложка, без книги
[/quote]Исправил