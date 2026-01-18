Большая иллюстрированная энциклопедия живописи
Творчество европейских мастеров, художников России, США, Мексики и Японии - более 350 имен - XIII — середина XX в.
При подготовке энциклопедии большое внимание было уделено созданию обширного визуального ряда с учетом показа эволюции художественного стиля того или иного мастера.
Мы целенаправленно отдали иллюстрациям значительную часть книжного пространства (в издание вошло более 2300 репродукций), поскольку считаем, что даже подробный рассказ о творчестве художника не может дать полного представления об особенностях его манеры письма.
Уверены, что данная энциклопедия позволит читателям самим оценить стилистические особенности произведений мастеров живописи.
Еще одним неоспоримым достоинством книги издатель полагает уточненные по последним, заслуживающим доверия источникам сведения об авторстве картин, дате их создания, а также о местах хранения.
Известно, что работа по атрибуции произведений искусства ведется специалистами и сегодня. Кроме того, продолжается «миграция» картин из частных собраний и небольших хранилищ в крупные музеи — последние стремятся пополнить свои фонды, а многие частные коллекционеры передают свои собрания в дар музеям.
Вот почему в работе над энциклопедией этому вопросу было уделено столь пристальное внимание.
Большая иллюстрированная энциклопедия живописи
Текст Е. В. Ивановой и Н. Ю. Николаева. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. — 632 с.: ил.
ISBN 978-5-373-03516-3
Большая иллюстрированная энциклопедия живописи - Айвазовский Иван Константинович
(Феодосия, 1817 — Феодосия, 1900) — живописец-маринист и график, художник романтического направления.
Главная тема полотен Айвазовского — море в разных его состояниях. Увлечение морским пейзажем началось у художника еще в детстве: он родился и вырос у берегов Черного моря, в Феодосии.
Морская стихия поразила воображение талантливого мальчика. Нетрудно догадаться, что уже первые рисунки, сделанные им углем на беленых стенах дома, изображали играющее волнами море и парусники.
Эти рисунки были замечены феодосийским градоначальником А. И. Казначеевым, и с его помощью Ваня, сын разорившегося купца-армянина, поступил в симферопольскую гимназию, а в 1833 г. — в петербургскую Академию художеств, где учился под руководством профессора пейзажного класса М. Н. Воробьева и французского мастера морского пейзажа Ф. Таннера.
Осенью 1836 г. на академической выставке впервые были представлены пять полотен молодого художника, написанные им после похода Балтийской эскадры, в котором он принимал участие для изучения действия боевых кораблей.
И хотя в картинах еще было заметно подражание старым голландским мастерам, знатоки отмечали незаурядное дарование и самобытность их автора. Наибольшее внимание публики привлекла картина Айвазовского «Большой рейд в Кронштадте» (1836).
В 1837 г. Айвазовский окончил Академию художеств с большой золотой медалью, дающей право на пенсионерские поездки для дальнейшего обучения. Сначала художник едет в Крым, где много пишет с натуры, а в 1840 г. отправляется в Италию, в которой проведет четыре года. Молодой художник посетил также Германию, Францию, Испанию.
Его выставки везде имели шумный успех, особенно во Франции, где в 1843 г. совет парижской Академии живописи и скульптуры присуждает ему золотую медаль и редкую тогда для иностранцев награду — орден Почетного легиона. Особенно покоряло зрителей приподнято-поэтическое настроение его пейзажей.
В этом Айвазовского можно назвать последователем Сильв. Ф. Щедрина, еще в 1820-х гг. отказавшегося от академической традиции канонизированных композиций.
В 1844 г. Айвазовский по дороге на родину заезжает в Голландию и устраивает там выставку своих картин.
И опять ошеломляющий успех: амстердамская Академия художеств присваивает ему звание академика.
Такого же звания он был удостоен в России. Кроме того, царским указом художник причисляется к Главному морскому штабу в качестве его живописца и сразу же получает большой заказ: написать виды приморских городов и местностей на Балтийском побережье.
В течение зимы Айвазовский блестяще справляется с заказом.
Большая иллюстрированная энциклопедия живописи - Леонардо да Винчи
(Винчи близ Флоренции, 1452 — замок Клу близ Амбуаза, Франция, 1519) — крупнейший итальянский живописец, скульптор, график и зодчий, ученый-экспериментатор и инженер эпохи Высокого Возрождения.
Учился во Флоренции (1467-1472) у Верроккьо, чей главный метод работы заключался в соединении художественной практики с техническим экспериментированием. Учеба в этой мастерской, а также сближение с математиком, врачом и астрономом Тосканелли способствовали появлению у молодого Леонардо интереса к науке.
Уже в своих ранних работах («Благовещение», ок. 1472; «Портрет Джиневры деи Бенчи», ок. 14751478; «Мадонна Бенуа», 1478) художник стремился показать душевное состояние человека, оживляя лица едва уловимой улыбкой. В многочисленных эскизах, набросках, натурных штудиях, выполненных Леонардо в различных техниках (сангина, перо, итальянский и серебряный карандаши и др.), заметно его стремление уловить и передать мимику, отражающую перемены в настроении моделей.
В начале 1480-х гг. начинается новый период в жизни Леонардо: он поступает на службу к правителю Милана Лодовико Моро в качестве гидротехника, военного инженера, устроителя праздников. Но художник не оставляет живописи, наиболее известная работа той поры — «Мадонна в скалах». Сфу-мато (тончайшая светотень) выполняет в картине роль поистине духовного связующего начала. Духовностью пронизана и «Мадонна Литта» (1490-1491).
Одну из вершин европейской живописи представляет собой фреска Леонардо «Тайная вечеря» (1495-1498; стенная роспись в трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие, Милан; из-за техники, использованной художником, фреска плохо сохранилась; в XX в. она была реставрирована). Математически выверенная композиция подчинена задаче показать высокое духовное и нравственное значение евангельского сюжета. Гармонично расположенные фигуры персонажей, их жесты и мимика четко и строго проработаны.
Работы в области архитектуры и градостроительства Леонардо (проекты «идеального города», центрально-купольного храма и др.) оказали благотворное влияние на современное ему зодчество. В миланский период мастер проявляет и свои дарования скульптора. Более 10 лет он разрабатывал конный монумент Франческо Сфорцы, отца Лодовико Моро (глиняная модель монумента в натуральную величину была разрушена в 1499 г. при нападении на Милан французов).
С 1500 г., после взятия Милана французами, в жизни Леонардо начинаются постоянные переезды. Венеция, Мантуя, Флоренция, Милан, Рим... В 1517 г. Леонардо по приглашению французского короля Франциска I, влюбленного в итальянское искусство и преклоняющегося перед гением да Винчи, уезжает во Францию, где получает титул «Первого художника, инженера и зодчего Короля».
С собой он берет «Джоконду», «Св. Анну с Марией и Младенцем Христом» и «Св. Иоанна Крестителя», странную картину, загадки которой не разгаданы за пять прошедших с той поры веков.
No comments yet. Be the first!