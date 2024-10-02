А знаете ли вы, что старинное слово «елей», которое мы воспринимаем как метафору чего-то мягкого, обволакивающего, успокаивающего, на самом деле в переводе с древнегреческого означает «оливковое масло»? С древних времен елей, то есть масло, употребляли в пищу, применяли в лечебных целях, а также как «топливо» для лампад. Уже в очень давние времена чистое оливковое масло ароматизировалось и использовалось в разных светских и религиозных обрядах типа помазания на царство в Ассирии или посвящения в должность высших жрецов в Древнем Египте. Затем с приходом христианства ароматизированное масло стало символизировать благодать Святого Духа, сходящую на верующего во время определенного таинства. И стало неотъемлемым атрибутом культа. А в жизни мы используем слово «елей» и в переносном смысле, чтобы указать на приторную ласковость и слащавость в речах.

Оливы существуют в Европе и на Ближнем Востоке многие тысячелетия и обладают удивительной неприхотливостью. Говорят, что достаточно воткнуть в землю даже не корешок, а кусок коры оливы — и она даст новый побег. Есть знаменитый греческий миф о споре богов Афины и Посейдона о том, кто станет покровителем прекрасной местности — Аттики. По легенде, Посейдон ударил трезубцем в скалу, и из скалы забил источник. Но вода оказалась морской, негодной для питья. После этого Афина вонзила оливковый посох в землю, и из него выросло оливковое дерево. Жители признали лучшим подарок Афины. С той поры Аттика находится под ее покровительством, столица носит имя богини — Афины, и там везде растут оливковые рощи.

Сюжет «Спор Афины и Посейдона» вошел в искусство, он изображен на огромном количестве древнегреческой керамики. Во времена Древнего Рима он соответственно превратился в «Спор Минервы и Нептуна», его также неоднократно изображали в древнеримских мозаиках и фресках. Даже в барокко и классицизме мы знаем ряд больших многофигурных картин на этот же сюжет. И везде в этих произведениях как неотъемлемая часть, как герой присутствует оливковое дерево. Где-то оно совсем тонкое, где-то более пышное, с коряжистым стволом и плодами. Но олива везде легко узнается по характерным узким, серебристым, светящимся на солнце листьям, по которым и мы ее узнаем, например, когда путешествуем по югу Европы или Израилю.

Козлова Ольга, Шехтер Светлана - Искусство и флора - От Аканта до Яблони

М.: СловоSlovo, 2022, 320 с.:

ISBN 978-5-387-01809-1

Козлова Ольга, Шехтер Светлана - Искусство и флора - От Аканта до Яблони - Содержание

Миллефиори и мильфлёр искусства. Вместо предисловия

Акант (Acanthus) Античная колонна и ее листья

Бамбук (Bambusa) Всепроникающий росток бамбука

Виноград (Vitis) Витальный «витис»

Гвоздика (Dianthus) Красная гвоздика — наш цветок

Дуб (Querqus) Дубовый — значит вечный

Ель (Picea) Мир на еловой ветке

Жасмин (Jasminum) Флер жасмина сквозь века и культуры

Земляника (Fragaria) От ягоды праведника до плода сладострастия

Ирис (Iris) Цветущий всеми цветами радуги

Кипарис (Cupreccus) Вечнозеленая свеча

Лотос (Nelumbo/ Nymphaea) Лотос или кувшинка?

Мак (Papaver) Мак — верный друг Гипноса

Нарцисс (Narcissus) Обманчивая красота нарцисса

Олива / Маслина (Olea) Елей для души, или Ветка мира

Пальма (Palmaceae) Море пальм в мире культуры

Роза (Rosa) Лепестки царственной Розы

Сакура (Prunus) Цветущее облако сакуры

Терн (Prunus spinosa) Тернистые пути колючей сливы

Рута (Ruta graveolens) Каменный цветок готики

Фига (Ficus carica) Листок, прикрывающий грех

Хризантема (Chrysanthemum) Путь «златого» цветка

Цветочный натюрморт Тайны фламандских букетов

Чертополох (Carduoideae) Цветки-колючки

Шафран (Crocus) Острая прелесть осеннего крокуса

Плющ (Hedera helix) Упорно вьющийся «плющ обыкновенный»

Эвкалипт (Eucalyptus) Дерево, которое не отбрасывает тень

Тюльпан (Tulipa) Восточный цветок, покоривший Запад

Яблоня (Malus) Всегда ли полезны райские плоды?

Эпохи и стили искусства Древнего мира и Западной Европы