Козлова, Шехтер - Искусство и флора
А знаете ли вы, что старинное слово «елей», которое мы воспринимаем как метафору чего-то мягкого, обволакивающего, успокаивающего, на самом деле в переводе с древнегреческого означает «оливковое масло»? С древних времен елей, то есть масло, употребляли в пищу, применяли в лечебных целях, а также как «топливо» для лампад. Уже в очень давние времена чистое оливковое масло ароматизировалось и использовалось в разных светских и религиозных обрядах типа помазания на царство в Ассирии или посвящения в должность высших жрецов в Древнем Египте. Затем с приходом христианства ароматизированное масло стало символизировать благодать Святого Духа, сходящую на верующего во время определенного таинства. И стало неотъемлемым атрибутом культа. А в жизни мы используем слово «елей» и в переносном смысле, чтобы указать на приторную ласковость и слащавость в речах.
Оливы существуют в Европе и на Ближнем Востоке многие тысячелетия и обладают удивительной неприхотливостью. Говорят, что достаточно воткнуть в землю даже не корешок, а кусок коры оливы — и она даст новый побег. Есть знаменитый греческий миф о споре богов Афины и Посейдона о том, кто станет покровителем прекрасной местности — Аттики. По легенде, Посейдон ударил трезубцем в скалу, и из скалы забил источник. Но вода оказалась морской, негодной для питья. После этого Афина вонзила оливковый посох в землю, и из него выросло оливковое дерево. Жители признали лучшим подарок Афины. С той поры Аттика находится под ее покровительством, столица носит имя богини — Афины, и там везде растут оливковые рощи.
Сюжет «Спор Афины и Посейдона» вошел в искусство, он изображен на огромном количестве древнегреческой керамики. Во времена Древнего Рима он соответственно превратился в «Спор Минервы и Нептуна», его также неоднократно изображали в древнеримских мозаиках и фресках. Даже в барокко и классицизме мы знаем ряд больших многофигурных картин на этот же сюжет. И везде в этих произведениях как неотъемлемая часть, как герой присутствует оливковое дерево. Где-то оно совсем тонкое, где-то более пышное, с коряжистым стволом и плодами. Но олива везде легко узнается по характерным узким, серебристым, светящимся на солнце листьям, по которым и мы ее узнаем, например, когда путешествуем по югу Европы или Израилю.
Козлова Ольга, Шехтер Светлана - Искусство и флора - От Аканта до Яблони
М.: СловоSlovo, 2022, 320 с.:
ISBN 978-5-387-01809-1
Козлова Ольга, Шехтер Светлана - Искусство и флора - От Аканта до Яблони - Содержание
Миллефиори и мильфлёр искусства. Вместо предисловия
- Акант (Acanthus) Античная колонна и ее листья
- Бамбук (Bambusa) Всепроникающий росток бамбука
- Виноград (Vitis) Витальный «витис»
- Гвоздика (Dianthus) Красная гвоздика — наш цветок
- Дуб (Querqus) Дубовый — значит вечный
- Ель (Picea) Мир на еловой ветке
- Жасмин (Jasminum) Флер жасмина сквозь века и культуры
- Земляника (Fragaria) От ягоды праведника до плода сладострастия
- Ирис (Iris) Цветущий всеми цветами радуги
- Кипарис (Cupreccus) Вечнозеленая свеча
- Лотос (Nelumbo/ Nymphaea) Лотос или кувшинка?
- Мак (Papaver) Мак — верный друг Гипноса
- Нарцисс (Narcissus) Обманчивая красота нарцисса
- Олива / Маслина (Olea) Елей для души, или Ветка мира
- Пальма (Palmaceae) Море пальм в мире культуры
- Роза (Rosa) Лепестки царственной Розы
- Сакура (Prunus) Цветущее облако сакуры
- Терн (Prunus spinosa) Тернистые пути колючей сливы
- Рута (Ruta graveolens) Каменный цветок готики
- Фига (Ficus carica) Листок, прикрывающий грех
- Хризантема (Chrysanthemum) Путь «златого» цветка
- Цветочный натюрморт Тайны фламандских букетов
- Чертополох (Carduoideae) Цветки-колючки
- Шафран (Crocus) Острая прелесть осеннего крокуса
- Плющ (Hedera helix) Упорно вьющийся «плющ обыкновенный»
- Эвкалипт (Eucalyptus) Дерево, которое не отбрасывает тень
- Тюльпан (Tulipa) Восточный цветок, покоривший Запад
- Яблоня (Malus) Всегда ли полезны райские плоды?
Эпохи и стили искусства Древнего мира и Западной Европы
No comments yet. Be the first!