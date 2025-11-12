Эта книга - хроника жизни Русской Церкви в XX столетии по Рождестве Христовом. День за днем читателю открывается крестный путь нашей Церкви через годы и десятилетия прошедшего века.

Русская Православная Церковь - ХХ век

Беглов А. Л., Васильева О. Ю., Журавский А. В. и др.

Рецензенты:

профессор, д-р церковной истории протоиерей Владислав Цыпин,

профессор, канд. богословия А. К. Светозарский.

Главный редактор и руководитель проекта архимандрит Тихон (Шевкунов).

М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. — 800 с.: ил.

ISBN 978-5-7533-0128-4

Русская Православная Церковь - ХХ век - Содержание

Предисловие Раздел I Накануне перемен 1900-1916

Раздел II Начало скорбного пути1917-1925

Раздел III В годы репрессий 1926-1940

Раздел IV «Новый курс» 1941-1957

Раздел V Хрущевские гонения 1958-1964

Раздел VI Противостояние 1965-1987

Раздел VII Возвращение в Отчий дом 1988-2000 Приложения Из доклада Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви

Собор новомучеников и исповедников Российских Краткая библиография Основные сокращения Аббревиатуры Авторский коллектив Благодарность

Русская Православная Церковь - ХХ век - Предисловие

Это было особое время для Церкви Христовой в России и во всем мире. Вопрос о вере и верности Богу встал перед каждым православным человеком как вопрос жизни и смерти.

И другой вопрос - о том, что Божие и что кесарево, - самым решительным образом требовал ответа, в первую очередь от тех христиан -иерархов и священников, - на которых Господь в эти страшные годы возложил ответственность не только за управление, но и за сохранение Поместной Русской Церкви.

Несомненно, что наряду с очевидной внешней несвободой Православной Церкви в России у каждого человека оставалась, как и всегда в истории, полная свобода духовная. И важнейший вопрос XX века: где проходит граница между Божиим и кесаревым, каждый - от патриарха до мирянина - решал сам перед своей совестью, исходя из тех обстоятельств, в которые был поставлен Промыслом Божиим.

Мерой истины оставалась, как и в прошедшие века, безоглядная жертвенность и верность Христу и Его Церкви.

Начало и конец века - времена относительного внешнего покоя и подъема церковной жизни.

Строятся храмы и монастыри, совершается прославление святых подвижников в начале века и мучеников - в конце столетия.

Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке, - пишет святой апостол Павел (Флп. 4, 12).

Но внутри каждого сравнительно мирного периода, за который мы должны благодарить Бога, всегда зреют будущие испытания, как это наглядно показала история России XX в.

Работа над книгой началась пять лет назад, и вот сейчас мы представляем на суд Церкви многолетний труд большого коллектива авторов, редакторов, рецензентов, сотрудников издательства Сретенского монастыря. Мы осознаем, что некоторые факты остались за пределами этой книги, и будем благодарны за ваши уточнения, дополнения и критические замечания, которые постараемся обязательно учесть при переизданиях.

Наместник Сретенского монастыря архимандрит Тихон (Шевкунов)

Русская Православная Церковь - ХХ век - 1901 год

Русская Православная Церковь встречала XX в. с надеждой и тревогой: с надеждой - на восстановление патриаршества, с тревогой - за будущее страны. Великие подвижники — святители Феофан Затворник и Игнатий (Брянчанинов), св. праведный о. Иоанн Кронштадтский, размышляя о будущем России, отмечали грозные предвестия грядущих трагических дней. В 1907 г. св. праведный Иоанн Кронштадтский говорил: «Посмотрите, как мир близится к концу; смотрите, что творится в мире: всюду безверие, всюду хула на Создателя, всюду дерзкое самомнение и неверие, неповиновение; повсюду в мире вооружения и угрозы войною; во многих местностях России и в других странах острый голод; повсюду угрозы смертью, повсюду убийства, всюду расхищения казны и частной собственности; повсюду потеря стремления к высоким духовным интересам...» И эта потеря наблюдалась прежде всего среди русской интеллигенции, о которой святитель Феофан Затворник с грустью говорил: «Знаете ли, какие у меня безотрадные есть мысли? И не без основания. Встречаю людей, числящихся православными, кои по духу вольтериане, натуралисты, лютеране и всякого рода вольнодумцы. Они прошли все науки в наших высших заведениях. И не глупы, и не злы, но относительно к вере и Церкви никуда негожи. Отцы и матери их были благочестивы; порча вошла в период образования вне родительского дома. Память о детстве и духе родителей еще держит их в некоторых пределах. Каковы будут их собственные дети? И что тех будет держать в должных пределах?»

Без духовной опоры и стержня русская интеллигенция все глубже опускалась в бездну безверия, увлекая за собой страну: «Безумны и жалки интеллигенты паши, утратившие по своему легкомыслию веру отцов своих, веру - эту твердую основу жизни нашей во всех скорбях и бедах, этот якорь твердый и верный, на котором незыблемо держится жизнь паша среди бурь житейских и - отечество наше».

Эти слова, обращенные к русскому обществу, прозвучали из уст св. праведного Иоанна Кронштадтского осенью 1906 г.

Он не только указал причину духовного падения, но и предостерег российское общество: «Царство Русское колеблется, шатается, близко к падению. Отчего же столь великое, бывшее столь твердым, могущественным и славным прежде царство Русское ныне так расслаблено, обессилело, уничтожилось, всколебалось?

Оттого, что оно сошло с твердой и неколебимой основы - истинной веры — и в большинстве интеллигенции отпало от Бога, Который один есть непоколебимая во веки вечная держава, Коим твердо держатся в дивной гармонии небо и земля — столько веков».

Но, предвидя грядущую трагедию, св. праведный Иоанн Кронштадтский знал о возрождении России, которая через мученичество придет к расцвету: «На костях вот таких мучеников, помни, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, - по старому образцу; крепкая своей верой в Христа Бога и во Святую Троицу!»

2014-07-27