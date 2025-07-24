В отличие от Псалмов (хвалений Бога), с самого начала существования русской поэзии бывших в абсолютном центре ее внимания, апокалипсис (предвестие второго пришествия) появляется в ней значительно реже, и эти появления носят волнообразный характер, с необходимыми пиками и затуханиями. Если интерес к переложениям псалмов, как убедительно показала Л. Луцевич [Луцевич 2002; 2009], можно найти в творчестве многих отечественных авторов XVIII—XX вв., причем чаще всего в самом прямом виде — стихотворных переложений, то апокалипсис в стихах обычно только упоминается, реже — цитируется, причем не всегда — в прямом значении (вспомним, например, не имеющий никакого отношения к Писанию «Мой Апокалипсис» Н. Языкова).

Кроме вполне понятных идеологических и психологических причин, у этого есть и формальная: это достаточно протяженный (по сравнению с псалмами) текст, к тому же чрезвычайно сложный, нелинейный по логике и при этом не вполне прозрачный по семантике. И здесь — как впрочем и во многих других областях нашей словесности — пионером оказывается Василий Андреевич Жуковский, решивший вложить слова Откровения в уста героя своей последней поэмы «Странствующий жид», созданной в 1851 г. по сути дела параллельно с работой великого поэта над прозаическим переводом самого Апокалипсиса в рамках его переложения Нового завета.

По утверждению комментатора полного собрания сочинений Жуковского свящ. Д. Долгушина, это «стихотворное, почти буквальное (820 стихов) переложение книги Откровения святого Иоанна Богослова» [Долгушин, с. 609], существующее в трех версиях: первой, полной, как раз и охарактеризованной современным комментатором, второй, значительно сокращенной, и третьей, вошедшей в окончательный текст поэмы и представляющей собой по сути дела сокращенный пересказ библейского текста.

Большие и малые вехи русского апокалипсиса - война и революция в русской истории и литературе первой четверти XX века

ред.-сост. В.М. Введенская, Е.В. Глухова, М.В. Козьменко

Μ: ИМЛИ РАН, 2025, 440 с.

ISBN 978-5-92080802-8

Большие и малые вехи русского апокалипсиса - война и революция в русской истории и литературе первой четверти XX века - Содержание

От редакционной коллегии

Орлицкий Ю.Б. (Россия, г. Москва). Апокалипсис в стихах

Барковская Н.В. (Россия, г. Екатеринбург). Русско-японская война как повод для саморефлексии и диалога культур

Богданова О. А. (Россия, г. Москва). Русско-японская война 1904-1905 гг. как фактор переосмысления наследия Ф.М. Достоевского в серебряном веке

Андрущенко Е.А. (Россия, г. Москва). В ожидании «конца времен»: публицистика Д.С. Мережковского периода первой русской революции

Джулиани Р. (Италия, г. Рим). «Мысль» Леонида Андреева как объект литературного и психиатрического анализа

Козьменко М.В. (Россия, г. Москва). «Новые песни» для «нового читателя»: кристаллизация андреевского «праэкспрессионизма» в ранних набросках и первой редакции пьесы «К звездам»

Боева Г.Н. (Россия, г. Санкт-Петербург). Соглядатай, блудница и террорист как метагерои «русского апокалипсиса» («Штабс-капитан Рыбников» Куприна и «Тьма» Андреева)

Кнорре Е.Ю. (Россия, г. Москва). Мистика освобождения: революция 1905 года в восприятии Л. Толстого и Л. Андреева («Божеское и человеческое» и «Рассказ о семи повешенных»)

Михайлова М.В. (Россия, г. Москва). «Гражданин Уклейкин» И.С. Шмелева как декларация прав человека

Кудрицкая С.В. (Россия, г. Москва). Художественное осмысление событий Первой русской революции в творчестве Александры Мирэ (Моисеевой) (1874-1913)

Чэн Лян (Китай, г. Хэбей). «Мы плыли с тобою навстречу заре...» (Творчество Скитальца периода первой русской революции) 245

Двинятина И.А. (Россия, г. Москва). И.А. Бунин и Н.П. Азбелев: поэзия и астрономия

Пономарев Е.Р. (Россия, г. Москва, г. Санкт-Петербург). И.А. Бунин об эпохе революций и Первой мировой войны: От «Деревни» к «Окаянным дням» и рассказам из советского быта

Гачева А.Г. (Россия, г. Москва). «Активное и проективное понимание Апокалипсиса» в русской мысли 1900 - середины 1910-х гг.

Указатель имен (сост. В.М. Введенская)