Бунтарь Иисус - Маркус Борг

У этой книги своя история. Двадцать лет назад я написал другую работу «Иисус: новый взгляд» (Jesus: А New Vision) — это была моя первая попытка осветить всесторонне для широкой публики свой взгляд на Иисуса. А настоящая книга родилась три — четыре года назад как «пересмотренное издание». Я замышлял внести в текст небольшие изменения: обновить библиографию и примечания, добавить важные сведения об историческом Иисусе, появившиеся в последние двадцать лет, иначе сформулировать некоторые утверждения. Год или два спустя мне пришлось внести еще больше изменений, так что уже можно было думать о «новой редакции». Как мне сказали, в «пересмотренном издании» должно быть менее 25 процентов нового текста, если же его больше, это — «новая редакция». А теперь, два года спустя, появилась просто другая книга — иными словами, новая. Лишь отдельные абзацы то в одном, то в другом месте напоминают мою старую работу. В целом я продолжаю утверждать то же самое, что и в книге «Иисус: новый взгляд»: это касается и картины жизни Иисуса, и выбора метода исследования. Однако мое понимание Иисуса и мой подход к изложению материала развивались на протяжении последних двадцати лет. В результате сегодня я вижу Иисуса несколько иначе и говорю о нем другими словами. Мне хотелось бы сказать, что образ Иисуса в моих глазах обрел большую полноту - но пусть об этом судят другие. В этой книге я обращаюсь к двум культурным контекстам: первого и двадцать первого веков. Мы смотрим на Иисуса так, как его видят историки, помня о том, что его жизнь обращена к христианам (и другим интересующимся христианством людям), живущим в контексте современной культуры. Насколько наши представления о том, что было тогда, связаны с сегодняшним днем? Как мне кажется, эта книга может заинтересовать три читательские аудитории: христиан, которые стремятся глубже понять, что значит быть христианином; студентов, изучающих религию, а также всех тех, кто хочет посмотреть на Иисуса, на его жизнь и деяния, новыми глазами. Маркус Борг - Бунтарь Иисус - Жизнь и миссия в контексте двух эпох Перевод с английского M. Завалова М.: Эксмо, 2009.— 400 с. Настоящее христианство ISBN 978-5-699-35418-4

Маркус Борг - Бунтарь Иисус - Жизнь и миссия в контексте двух эпох

Предисловие

1. Иисус сегодня. Как о нем рассказывают

2. Евангелия. Воспоминание и свидетельство

3. Евангелия. Воспоминание, метафора и метод

4. Окружение Иисуса. Иудейская традиция в имперском мире

5. Внутренняя жизнь Иисуса. Его опыт богопознания

6. Общая картина. Иисус у синоптиков

7. Бог. Характер и желания Отца

8. Премудрость. Широкий путь и узкий путь

9. Сопротивление. Царство Бога и система господства

10. Казнен Римом, оправдан Богом

Эпилог. Иисус и современные христиане

Примечания

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Маркус Борг - Бунтарь Иисус - Жизнь и миссия в контексте двух эпох - Пасха: оправдан Богом

Разумеется, история Иисуса не кончается с его смертью. Его последователи утверждали, что Бог воздвиг Иисуса из мертвых. Пасха занимает столь важное место в истории Иисуса, что без нее мы бы просто о нем никогда не услышали. Если бы все закончилось распятием, вероятно, Иисус был бы забыт – как один из многих иудеев, распятых Римской империей в кровавую эпоху, когда были совершены тысячи таких казней. Быть может, о нем бы остались одно‑два упоминания у Флавия или в раввинистической литературе, но более ничего.

Но в чем суть Пасхи? С одной стороны, ответ очевиден: Бог воскресил Иисуса. Хорошо. А что означает это утверждение? Что Бог совершил удивительное чудо – несравнимое ни с какими другими чудесами в истории, – и это свидетельствует о силе Божьей? Или что Бог показал, что Иисус был действительно его Сыном – таким образом, Иисус верно свидетельствовал сам о себе? Или это обетование о загробной жизни – о том, что смерть была побеждена? Или все это вместе? А может быть, что‑то иное?

Если мы выросли в христианских семьях, мы впитали в себя готовое объяснение смысла как смерти Иисуса, так и Пасхи. Чаще всего мы соединяем все евангельские рассказы о воскресении в одно целое, а затем читаем сводный рассказ через призму христианской проповеди и учения, песнопений и богослужения. Чаще всего при этом мы верим в фактическую достоверность рассказов о воскресении. Если мы вчитываемся в эти рассказы, мы замечаем расхождения в деталях, но объясняем это себе тем, что их записали со слов разных очевидцев. Все мы знаем, что разные свидетели дают несколько отличные показания (представьте себе разные версии описаний одной автокатастрофы), что не мешает им оставаться надежными свидетелями, которые излагают достоверные факты (автокатастрофа действительно случилась).

В этой картине можно выделить три важнейших момента. Во‑первых, могила Иисуса оказалась пустой. Во‑вторых, это объясняется тем, что Бог воздвиг его из мертвых (а не тем, скажем, что тело украли или что его ученики перепутали гробницу). В‑третьих, Иисус являлся ученикам после своей смерти, при этом его можно было видеть, слышать и потрогать. [1]

Такой подход к повествованиям о Пасхе утверждает их фактическую достоверность и публичную природу. Последнее означает, что любой наблюдатель, оказавшийся рядом, пережил бы то же самое, что описали евангелисты. То есть вы, я (или Пилат) могли бы увидеть пустую гробницу и воскресшего Иисуса, который беседует с Марией Магдалиной, является ученикам, предлагает Фоме прикоснуться к его ранам, завтракает с апостолами на берегу Галилейского моря и так далее. Публичная и фактическая природа этих событий означает, что их можно было бы заснять фотоаппаратом или на видеокамеру, если бы эти устройства существовали в то время. В сознании многих христиан историческая достоверность пасхальных событий занимает столь важное место, что без нее, как им кажется, истина христианства лишилась бы своей основы.

Но когда мы слишком сильно фокусируем внимание на фактической стороне пасхальных историй, мы рискуем не заметить их смысла. Они имеют более‑чем‑фактическое значение. Когда христианин верит в их фактический смысл, чаще всего перед ним встает вопрос веры: «Верю ли я в то, что это действительно произошло?» Тут возникают споры о том, правда ли, что гробница оказалась пустой и что свидетельства очевидцев достоверны с чисто исторической точки зрения. И тогда смысл Пасхи сводится к вере в то, что эти неповторимые и невероятные события одного воскресения и последующих дней далекого прошлого действительно случились. Когда на первом месте стоит вопрос о фактах, часто христиане не задаются вопросом о смысле события.

Каков же этот смысл? Что значила Пасха для первых последователей Иисуса? Начну со своих заключений. Для христиан первых поколений, включая авторов Нового Завета, Пасха имела два основных смысла. Во‑первых, последователи Иисуса переживали его присутствие и после распятия. Для них он продолжал жить в настоящем времени, а не стал просто великим героем прошлого. Он стал Божественной реальностью, тем, кто един с Богом. Во‑вторых, Пасха означала, что Бог оправдал Иисуса. Вот как об этом говорят Деяния: «Господом и Христом сделал Его Бог, Того Иисуса, Которого вы распяли», (2:36). Через события Пасхи Бог сказал свое «да» Иисусу и свое «нет» тем силам, что его убили. Иисус был казнен Римом, но оправдан Богом. Попытаюсь выразить два этих смысла как можно короче: Пасха означала, что «Иисус жив» и что «Иисус есть Господь».