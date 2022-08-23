Аарон - старший брат великого ветхозаветного пророка Моисея. Год рождения относят к 1578 г. до Р. X., ум. в возрасте 123 лет. Обладал красноречием, поэтому обращался к народу вместо Моисея. Таково было повеление Божие, когда у Неопалимой Купины Моисей высказал сомнение о том, что сможет говорить с народом и быть убедительным, так как от рождения страдал косноязычием. Во время отсутствия Моисея, по требованию еврейского народа, Аарон изготовил Золотого тельца - кумира, идола, видимое изображение божества. По заступничеству Моисея Аарон не только не был наказан, но и возведён в первосвященники, причём священнический сан стал наследственным в роду Аарона. Как и Моисею, Аарону не дано было вступить в Землю обетованную.

Аббат (от «авва», что по-сирийск. значит - «отец»; арам, «абба» - «отец», «папа» (обращение детей)) - в католичестве с V в. - почётный церковный титул, даваемый настоятелям монастыря.

Авва (по-сирийск. - «отец») - 1) в древней Иудее так обращались к учителям синагоги; 2) так учил обращаться к Богу Иисус Христос (см. Мф. 6: 9; Рим. 8:15); 3) обращение к духовному отцу в древней монашеской традиции; 4) на Востоке, у коптов и сирийцев, слово сохранилось как название, даваемое епископам и пастырям Церкви; 5) почётное наименование некоторых отцов Церкви.

«Аввакум» - название одной из книг Библии.

Алла Валентиновна Бородина - Основы православной культуры: словарь-справочник

2-е изд.

(История религиозной культуры)

М.: СофтИздат, 2010. - 280 с.: илл.

ISBN 978-5-93876-097-4

Алла Валентиновна Бородина - Основы православной культуры: словарь-справочник - Содержание

Принятые сокращения и обозначения

Сокаращения названий библейских книг

А - Я