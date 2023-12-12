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Браверман - Православное Богослужение

Протоиерей Михаил Браверман – Православное Богослужение
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, ORTHODOXY, Family, Educational, Reference, Cultural Studies Art
Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи
Человек может узнавать о Боге из разных источников: рассматривая и изучая сотворенный Им мир, познавая глубину и красоту человеческой личности, соприкасаясь с подлинным искусством. Но полное и совершенное знание о Боге даровано Им Самим через Откровение. Божественным От­кровением мы называем Писание, то есть Библию, и Предание, духовную традицию, в свете которой мы понимаем книги Священного Писания.
Божественное Откровение — основа всей цер­ковной жизни. Бог открывается в Церкви и ее уче­нии как Пресвятая Троица — Отец, Сын и Святой Дух.
Мы знаем Бога как совершенную Любовь, ко­торая выразилась в творении и Боговоплощении. Писание свидетельствует, что Бог не нуждался ни в чем, но, чтобы призвать человека к жизни, Он сотворил мир и самого человека. А когда в грехо­падении человек стал смертным, тогда в мир при­шел Божий Сын. Он воплотился — стал человеком и принял смерть, чтобы победить ее Воскресением и даровать всем верующим в Него жизнь вечную. Мы отвечаем на любовь Бога тем, что учимся жить так, как Он учит в Евангелии, то есть прежде всего любить Бога и ближнего, помнить о своем духовном призвании — искать Царство Божие.
Наша любовь к Богу выражается в памяти о Нем и желании общения с Ним. Мы можем обращаться к Богу в молитве, дома или на богослужении. Бог ни в чем не нуждается — молитва нужна че­ловеку. Нам необходимы прошения, покаяние, бла­годарение и прославление Бога. Мы славим Его, потому что нам открыто Его величие, и мы знаем, что Он сделал для нас. Мы молим Его обо всем необхо­димом в нашей жизни. И Господь не только принимает нашу молит­ву, но мы верим, что Он невидимо пребывает с нами в Церкви на богослужении. Об этом Сам Господь го­ворит так: Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.
Господь дарует нам благослове­ние — одобрение и помощь, прощение наших оши­бок и освящение в таинствах Церкви. Богослужение выражает наше знание о Боге, сопровождаемое чувствами смирения и благо­говения, а также воплощает высоту нашего при­звания: обращаться к Богу и быть Божьими деть­ми, а по отношению друг к другу — братьями и сестрами.

Протоиерей Михаил Браверман – Православное Богослужение - Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи

Издательство – Никея – 259 с.
Москва – 2017 г.
ISBN 978-5-91761-545-5

Протоиерей Михаил Браверман – Православное Богослужение – Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи - Содержание

Часть первая. Время Церкви
Глава I. От Ветхого Завета к Новому
  • Литургика — наука о богослужении
  • Понятие жертвы
  • Начало — Ветхий Завет, исполнение — Новый Завет
  • Рождение литургии и развитие богослужения
Глава II. Язык богослужения
  • Символ в Церкви
  • Церковнославянский язык
  • Колокольный звон
  • Пение. Осмогласие
  • Песни для Бога. Тропарь, кондак, акафист, канон
  • Святые гимнографы — творцы церковных песнопений
Глава III. Таинства Церкви — встреча с Богом
  • Тайна встречи с Богом
  • Таинство Крещения
  • Таинство Миропомазания
  • Таинство Покаяния
  • Таинство Елеосвящения (Соборования)
  • Таинство Брака
  • Таинство Причащения
  • Таинство Священства
Глава IV. Участники богослужения
  • Господь — Первосвященник
  • Священнослужители
  • Одежда священнослужителей и богослужебные облачения
  • Цвет облачений
  • Церковный этикет
Глава V. Храм —дом Бога
  • Где живет Бог?
  • Храмовое зодчество
  • Внутри храма
  • Икона — свидетель Воплощения
  • Иконостас — образ Небесной Церкви
  • Иконы Спасителя
  • Иконы Богородицы
  • Иконы святых
  • Известные русские иконописцы
Глава VI. Тайна и сила Креста
  • Крест — главный знак нашей веры
  • Символика Креста
Глава VII. Имя Бога в богослужении
  • Тайна Пресвятой Троицы
  • Господь — Сущий Бог
Глава VIII. Церковь святых
  • Пресвятая Богородица — Царица Неба и Земли
  • Ангельские Силы
  • Святые — друзья Бога
Глава IX. Бремя молитвы
  • Церковный календарь — время и вечность
  • Богослужение как праздник
  • Смысл двунадесятых праздников
  • Праздники и посты церковного года
  • Недельный круг богослужения
  • Суточный круг богослужения
Глава X. Богослужебные книги и элементы богослужения
  • Богослужебные книги
  • Элементы богослужения. Ектении, кафизмы, прокимны, возгласы, отпусты
Глава XI. Великий пост
  • Великий пост — время надежды
  • Подготовительное время
  • Молитва преподобного Ефрема Сирина
  • Литургия Преждеосвященных Даров
  • Великопостные часы
  • Святая Четыредесятница
  • Страстная седмица
Часть вторая. Главные службы Церкви
Глава I. Всенощное бдение
  • Время молитвы
  • Вечерня
  • Утреня
Глава II. Литургия
  • Благодарение Бога
  • Проскомидия
  • Литургия оглашенных
  • Литургия верных

Протоиерей Михаил Браверман – Православное Богослужение – Где живет Бог

Бог невместим и в целом мире. Но Господь обещал Своим ученикам никогда их не оставлять: Я с вами во все дни до скончания века. Господь пре­бывает с нами в Церкви и ее таинствах. Храм яв­ляет присутствие Бога среди нас. И наконец, Бог может обитать в сердце человека. Апостол Павел говорит всем Христовым ученикам: Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет среди вас? То есть человек сам должен стать хра­мом для обитающего в нем Бога. Исполнение этих слов мы видим на примере святых, и вместе с ними мы, самые обычные люди, составляем единую Хри­стову Церковь. Одно из значений слова «церковь» — «собра­ние».
Именно это означает греческое слово «экклезия», которое звучит в греческом тексте Евангелия от Матфея из уст Спасителя, когда Он говорит о Церк­ви. И церковь как здание выражает идею Церкви как собрания всех призванных Господом. Причем это со­брание не ограничено только видимой стороной, но мы верим, что в Церкви во время богослужения при­сутствует вся ее полнота: Ангельские Силы и святые, все, кого в Себе объединяет Христос Бог, — все веру­ющие в Него всех времен и народов. Славянское слово «церковь» происходит от греческого «кириакин» — «дом Господень». Так греки называли храм.
И действительно, храм — место осо­бого Божьего присутствия. Храм — дом Божий, и, при­ходя в него, мы приходим к нашему Небесному Отцу. Большой храм называется собором, главный собор епархии носит название кафедрального, потому что в нем находится кафедра, «трон» архиерея. Храм мо­жет быть отдельным зданием, а может находиться внутри помещения, напри­мер в учебном заведении, такой храм называется домовым. Община христиан, собранных при храме, совершающая деятельность по бла­гословению архиерея и под управлением священника-настоятеля, называется приходом.
Первые годы после Вознесения Господа христи­ане еще посещали Иерусалимский храм, но таинство Причащения, установленное Господом на Тайной Ве­чери, совершали в домах. В основе первоначального христианского богослужения лежит как ветхозавет­ная богослужебная традиция, так и Тайная Вечеря. И на формирование христианского храма повлиял как Иерусалимский храм, так и Сионская горница, в которой Господь установил таинство Причащения (Сион — название одного из холмов Иерусалима.) Созданию Иерусалимского храма предшествова­ла скиния — шатер, который по Божьему повелению соорудил Моисей на пути из страны рабства в Землю Обетованную. Скиния разделялась на три части.
Са­мая важная, отделенная завесой, называлась Святая-святых, ибо там хранился Ковчег Завета — облицо­ванный золотом ларец. Установленные на его крыш­ке скульптуры крылатых херувимов (Ангельских Сил) словно охраняли помещенные внутри святыни: золотой сосуд с манной (ею Бог питал народ в пусты­не, и она же была прообразом Евхаристии), жезл священника Аарона — брата Моисея, а также скрижали — плиты с десятью заповедями Ветхого Завета. И сейчас храм имеет трехчастную структуру: притвор, собственно храм и алтарь, символизи­рующий духовное Небо (слово «алтарь» перево­дится как «возвышенный жертвенник»).
Алтарь обычно ориентирован на восток, ведь там восходит солнце, а Церковь назы­вает Господа «Солнцем правды». Здание, посвященное Богу и не имеющее алтаря, называется часовней (от службы часов). В первые три века Церковь претерпевала же­сточайшие гонения. В это время богослужения за­частую проводились тайно и даже под землей, в катакомбах — подземных погребальных галереях, в криптах (тайниках), иногда так называется ниж­няя, расположенная под основной, церковь, в более просторных капеллах (от латинского «вмещать»).
После окончания эпохи гонений начинается бурный рост храмового строи­тельства. Император Константин Великий передает Церкви общественные здания — базилики (царские дома). Базилика представляет собой строение прямоугольной формы с нечетным (1, 3, 5) числом нефов (от латинского «корабль») — вытянутых внутренних помещений, ограниченных рядами колонн.
2018-06-05

Т. В. Адамова - История богослужебного облачения - Учебное пособиеТ. В. Адамова - История богослужебного облачения - Учебное пособие

Под науч. ред. Е. Д. Шеко. - Москва : Изд-во ПСТГУ, 2023. - 124 с.: ил.
ISBN 978-5-7429-1534-8

Т. В. Адамова - История богослужебного облачения – Содержание

  • Введение
Канон богослужебного облачения
Богослужебные облачения Православной Церкви
Историография
Ветхозаветные прообразы богослужебных одежд
  • Святоотеческое толкование ветхозаветного облачения
  • Иконография одежд ветхозаветного первосвященства
Античный костюм как прототип богослужебного облачения
  • Костюм в Древней Греции
  • Костюм в Древнем Риме
  • Светское происхождение богослужебного облачения
Раннехристианские литургические облачения
  • Отражение античного костюма в раннехристианском искусстве
Облачение ранневизантийского периода
  • Византийский костюм
  • Предметы богослужебного облачения лентообразной формы
  • Облачение ранневизантийского периода на памятниках изобразительного искусства
  • Письменные сведения о христианских литургических облачениях. ...
  • Правила Церковных соборов, относящиеся к облачению духовенства
  • Вышитые образы на одеждах ранневизантийского периода
Разделение Византийской и Римской Церквей в VIII—XII веках
  • Облачение Римской Церкви
  • Облачение Византийской Церкви
  • Символическое значение предметов облачения VII—XII веков
  • Изображение святых в литургических одеждах в храмовой декорации
  • Декоративное оформление предметов облачения
Облачение поздневизантийского периода
  • Символическое значение предметов облачения XIV—XV веков
  • Изображение богослужебного облачения
  • поздневизантийского периода в храмовой декорации
  • Иконографические программы предметов облачения
Западноевропейский богослужебный костюм XIII—XVI веков
Богослужебное облачение на Руси
  • Иконографические программы лицевого шитья предметов облачения на Руси
Заключение
Список литературы
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Rating 5.0 / 5
Added 12.12.2023
Author brat Vadim
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