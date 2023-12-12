Браверман - Православное Богослужение
Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи
Человек может узнавать о Боге из разных источников: рассматривая и изучая сотворенный Им мир, познавая глубину и красоту человеческой личности, соприкасаясь с подлинным искусством. Но полное и совершенное знание о Боге даровано Им Самим через Откровение. Божественным Откровением мы называем Писание, то есть Библию, и Предание, духовную традицию, в свете которой мы понимаем книги Священного Писания.
Божественное Откровение — основа всей церковной жизни. Бог открывается в Церкви и ее учении как Пресвятая Троица — Отец, Сын и Святой Дух.
Мы знаем Бога как совершенную Любовь, которая выразилась в творении и Боговоплощении. Писание свидетельствует, что Бог не нуждался ни в чем, но, чтобы призвать человека к жизни, Он сотворил мир и самого человека. А когда в грехопадении человек стал смертным, тогда в мир пришел Божий Сын. Он воплотился — стал человеком и принял смерть, чтобы победить ее Воскресением и даровать всем верующим в Него жизнь вечную. Мы отвечаем на любовь Бога тем, что учимся жить так, как Он учит в Евангелии, то есть прежде всего любить Бога и ближнего, помнить о своем духовном призвании — искать Царство Божие.
Наша любовь к Богу выражается в памяти о Нем и желании общения с Ним. Мы можем обращаться к Богу в молитве, дома или на богослужении. Бог ни в чем не нуждается — молитва нужна человеку. Нам необходимы прошения, покаяние, благодарение и прославление Бога. Мы славим Его, потому что нам открыто Его величие, и мы знаем, что Он сделал для нас. Мы молим Его обо всем необходимом в нашей жизни. И Господь не только принимает нашу молитву, но мы верим, что Он невидимо пребывает с нами в Церкви на богослужении. Об этом Сам Господь говорит так: Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.
Господь дарует нам благословение — одобрение и помощь, прощение наших ошибок и освящение в таинствах Церкви. Богослужение выражает наше знание о Боге, сопровождаемое чувствами смирения и благоговения, а также воплощает высоту нашего призвания: обращаться к Богу и быть Божьими детьми, а по отношению друг к другу — братьями и сестрами.
Протоиерей Михаил Браверман – Православное Богослужение - Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи
Издательство – Никея – 259 с.
Москва – 2017 г.
ISBN 978-5-91761-545-5
Протоиерей Михаил Браверман – Православное Богослужение – Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи - Содержание
Часть первая. Время Церкви
Глава I. От Ветхого Завета к Новому
- Литургика — наука о богослужении
- Понятие жертвы
- Начало — Ветхий Завет, исполнение — Новый Завет
- Рождение литургии и развитие богослужения
Глава II. Язык богослужения
- Символ в Церкви
- Церковнославянский язык
- Колокольный звон
- Пение. Осмогласие
- Песни для Бога. Тропарь, кондак, акафист, канон
- Святые гимнографы — творцы церковных песнопений
Глава III. Таинства Церкви — встреча с Богом
- Тайна встречи с Богом
- Таинство Крещения
- Таинство Миропомазания
- Таинство Покаяния
- Таинство Елеосвящения (Соборования)
- Таинство Брака
- Таинство Причащения
- Таинство Священства
Глава IV. Участники богослужения
- Господь — Первосвященник
- Священнослужители
- Одежда священнослужителей и богослужебные облачения
- Цвет облачений
- Церковный этикет
Глава V. Храм —дом Бога
- Где живет Бог?
- Храмовое зодчество
- Внутри храма
- Икона — свидетель Воплощения
- Иконостас — образ Небесной Церкви
- Иконы Спасителя
- Иконы Богородицы
- Иконы святых
- Известные русские иконописцы
Глава VI. Тайна и сила Креста
- Крест — главный знак нашей веры
- Символика Креста
Глава VII. Имя Бога в богослужении
- Тайна Пресвятой Троицы
- Господь — Сущий Бог
Глава VIII. Церковь святых
- Пресвятая Богородица — Царица Неба и Земли
- Ангельские Силы
- Святые — друзья Бога
Глава IX. Бремя молитвы
- Церковный календарь — время и вечность
- Богослужение как праздник
- Смысл двунадесятых праздников
- Праздники и посты церковного года
- Недельный круг богослужения
- Суточный круг богослужения
Глава X. Богослужебные книги и элементы богослужения
- Богослужебные книги
- Элементы богослужения. Ектении, кафизмы, прокимны, возгласы, отпусты
Глава XI. Великий пост
- Великий пост — время надежды
- Подготовительное время
- Молитва преподобного Ефрема Сирина
- Литургия Преждеосвященных Даров
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Великопостные часы
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Святая Четыредесятница
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Страстная седмица
Часть вторая. Главные службы Церкви
Глава I. Всенощное бдение
- Время молитвы
- Вечерня
- Утреня
Глава II. Литургия
- Благодарение Бога
- Проскомидия
- Литургия оглашенных
- Литургия верных
Протоиерей Михаил Браверман – Православное Богослужение – Где живет Бог
Бог невместим и в целом мире. Но Господь обещал Своим ученикам никогда их не оставлять: Я с вами во все дни до скончания века. Господь пребывает с нами в Церкви и ее таинствах. Храм являет присутствие Бога среди нас. И наконец, Бог может обитать в сердце человека. Апостол Павел говорит всем Христовым ученикам: Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет среди вас? То есть человек сам должен стать храмом для обитающего в нем Бога. Исполнение этих слов мы видим на примере святых, и вместе с ними мы, самые обычные люди, составляем единую Христову Церковь. Одно из значений слова «церковь» — «собрание».
Именно это означает греческое слово «экклезия», которое звучит в греческом тексте Евангелия от Матфея из уст Спасителя, когда Он говорит о Церкви. И церковь как здание выражает идею Церкви как собрания всех призванных Господом. Причем это собрание не ограничено только видимой стороной, но мы верим, что в Церкви во время богослужения присутствует вся ее полнота: Ангельские Силы и святые, все, кого в Себе объединяет Христос Бог, — все верующие в Него всех времен и народов. Славянское слово «церковь» происходит от греческого «кириакин» — «дом Господень». Так греки называли храм.
И действительно, храм — место особого Божьего присутствия. Храм — дом Божий, и, приходя в него, мы приходим к нашему Небесному Отцу. Большой храм называется собором, главный собор епархии носит название кафедрального, потому что в нем находится кафедра, «трон» архиерея. Храм может быть отдельным зданием, а может находиться внутри помещения, например в учебном заведении, такой храм называется домовым. Община христиан, собранных при храме, совершающая деятельность по благословению архиерея и под управлением священника-настоятеля, называется приходом.
Первые годы после Вознесения Господа христиане еще посещали Иерусалимский храм, но таинство Причащения, установленное Господом на Тайной Вечери, совершали в домах. В основе первоначального христианского богослужения лежит как ветхозаветная богослужебная традиция, так и Тайная Вечеря. И на формирование христианского храма повлиял как Иерусалимский храм, так и Сионская горница, в которой Господь установил таинство Причащения (Сион — название одного из холмов Иерусалима.) Созданию Иерусалимского храма предшествовала скиния — шатер, который по Божьему повелению соорудил Моисей на пути из страны рабства в Землю Обетованную. Скиния разделялась на три части.
Самая важная, отделенная завесой, называлась Святая-святых, ибо там хранился Ковчег Завета — облицованный золотом ларец. Установленные на его крышке скульптуры крылатых херувимов (Ангельских Сил) словно охраняли помещенные внутри святыни: золотой сосуд с манной (ею Бог питал народ в пустыне, и она же была прообразом Евхаристии), жезл священника Аарона — брата Моисея, а также скрижали — плиты с десятью заповедями Ветхого Завета. И сейчас храм имеет трехчастную структуру: притвор, собственно храм и алтарь, символизирующий духовное Небо (слово «алтарь» переводится как «возвышенный жертвенник»).
Алтарь обычно ориентирован на восток, ведь там восходит солнце, а Церковь называет Господа «Солнцем правды». Здание, посвященное Богу и не имеющее алтаря, называется часовней (от службы часов). В первые три века Церковь претерпевала жесточайшие гонения. В это время богослужения зачастую проводились тайно и даже под землей, в катакомбах — подземных погребальных галереях, в криптах (тайниках), иногда так называется нижняя, расположенная под основной, церковь, в более просторных капеллах (от латинского «вмещать»).
После окончания эпохи гонений начинается бурный рост храмового строительства. Император Константин Великий передает Церкви общественные здания — базилики (царские дома). Базилика представляет собой строение прямоугольной формы с нечетным (1, 3, 5) числом нефов (от латинского «корабль») — вытянутых внутренних помещений, ограниченных рядами колонн.
2018-06-05
Т. В. Адамова - История богослужебного облачения - Учебное пособие
Под науч. ред. Е. Д. Шеко. - Москва : Изд-во ПСТГУ, 2023. - 124 с.: ил.
ISBN 978-5-7429-1534-8
Т. В. Адамова - История богослужебного облачения – Содержание
- Введение
Канон богослужебного облачения
Богослужебные облачения Православной Церкви
Историография
Ветхозаветные прообразы богослужебных одежд
- Святоотеческое толкование ветхозаветного облачения
- Иконография одежд ветхозаветного первосвященства
Античный костюм как прототип богослужебного облачения
- Костюм в Древней Греции
- Костюм в Древнем Риме
- Светское происхождение богослужебного облачения
Раннехристианские литургические облачения
- Отражение античного костюма в раннехристианском искусстве
Облачение ранневизантийского периода
- Византийский костюм
- Предметы богослужебного облачения лентообразной формы
- Облачение ранневизантийского периода на памятниках изобразительного искусства
- Письменные сведения о христианских литургических облачениях. ...
- Правила Церковных соборов, относящиеся к облачению духовенства
- Вышитые образы на одеждах ранневизантийского периода
Разделение Византийской и Римской Церквей в VIII—XII веках
- Облачение Римской Церкви
- Облачение Византийской Церкви
- Символическое значение предметов облачения VII—XII веков
- Изображение святых в литургических одеждах в храмовой декорации
- Декоративное оформление предметов облачения
Облачение поздневизантийского периода
- Символическое значение предметов облачения XIV—XV веков
- Изображение богослужебного облачения
- поздневизантийского периода в храмовой декорации
- Иконографические программы предметов облачения
Западноевропейский богослужебный костюм XIII—XVI веков
Богослужебное облачение на Руси
- Иконографические программы лицевого шитья предметов облачения на Руси
Заключение
Список литературы
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