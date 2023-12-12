Браверман - Православное Богослужение

Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи

Человек может узнавать о Боге из разных источников: рассматривая и изучая сотворенный Им мир, познавая глубину и красоту человеческой личности, соприкасаясь с подлинным искусством. Но полное и совершенное знание о Боге даровано Им Самим через Откровение. Божественным От­кровением мы называем Писание, то есть Библию, и Предание, духовную традицию, в свете которой мы понимаем книги Священного Писания. Божественное Откровение — основа всей цер­ковной жизни. Бог открывается в Церкви и ее уче­нии как Пресвятая Троица — Отец, Сын и Святой Дух.

Мы знаем Бога как совершенную Любовь, ко­торая выразилась в творении и Боговоплощении. Писание свидетельствует, что Бог не нуждался ни в чем, но, чтобы призвать человека к жизни, Он сотворил мир и самого человека. А когда в грехо­падении человек стал смертным, тогда в мир при­шел Божий Сын. Он воплотился — стал человеком и принял смерть, чтобы победить ее Воскресением и даровать всем верующим в Него жизнь вечную. Мы отвечаем на любовь Бога тем, что учимся жить так, как Он учит в Евангелии, то есть прежде всего любить Бога и ближнего, помнить о своем духовном призвании — искать Царство Божие.

Наша любовь к Богу выражается в памяти о Нем и желании общения с Ним. Мы можем обращаться к Богу в молитве, дома или на богослужении. Бог ни в чем не нуждается — молитва нужна че­ловеку. Нам необходимы прошения, покаяние, бла­годарение и прославление Бога. Мы славим Его, потому что нам открыто Его величие, и мы знаем, что Он сделал для нас. Мы молим Его обо всем необхо­димом в нашей жизни. И Господь не только принимает нашу молит­ву, но мы верим, что Он невидимо пребывает с нами в Церкви на богослужении. Об этом Сам Господь го­ворит так: Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.

Господь дарует нам благослове­ние — одобрение и помощь, прощение наших оши­бок и освящение в таинствах Церкви. Богослужение выражает наше знание о Боге, сопровождаемое чувствами смирения и благо­говения, а также воплощает высоту нашего при­звания: обращаться к Богу и быть Божьими деть­ми, а по отношению друг к другу — братьями и сестрами.

Протоиерей Михаил Браверман – Православное Богослужение - Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи

Издательство – Никея – 259 с.

Москва – 2017 г.

ISBN 978-5-91761-545-5

Протоиерей Михаил Браверман – Православное Богослужение – Иллюстрированная энциклопедия для всей семьи - Содержание

Часть первая. Время Церкви

Глава I. От Ветхого Завета к Новому

Литургика — наука о богослужении

Понятие жертвы

Начало — Ветхий Завет, исполнение — Новый Завет

Рождение литургии и развитие богослужения

Глава II. Язык богослужения

Символ в Церкви

Церковнославянский язык

Колокольный звон

Пение. Осмогласие

Песни для Бога. Тропарь, кондак, акафист, канон

Святые гимнографы — творцы церковных песнопений

Глава III. Таинства Церкви — встреча с Богом Тайна встречи с Богом

Таинство Крещения

Таинство Миропомазания

Таинство Покаяния

Таинство Елеосвящения (Соборования)

Таинство Брака

Таинство Причащения

Таинство Священства

Глава IV. Участники богослужения Господь — Первосвященник

Священнослужители

Одежда священнослужителей и богослужебные облачения

Цвет облачений

Церковный этикет

Глава V. Храм —дом Бога Где живет Бог?

Храмовое зодчество

Внутри храма

Икона — свидетель Воплощения

Иконостас — образ Небесной Церкви

Иконы Спасителя

Иконы Богородицы

Иконы святых

Известные русские иконописцы

Глава VI. Тайна и сила Креста Крест — главный знак нашей веры

Символика Креста

Глава VII. Имя Бога в богослужении

Тайна Пресвятой Троицы

Господь — Сущий Бог

Глава VIII. Церковь святых

Пресвятая Богородица — Царица Неба и Земли

Ангельские Силы

Святые — друзья Бога

Глава IX. Бремя молитвы

Церковный календарь — время и вечность

Богослужение как праздник

Смысл двунадесятых праздников

Праздники и посты церковного года

Недельный круг богослужения

Суточный круг богослужения

Глава X. Богослужебные книги и элементы богослужения

Богослужебные книги

Элементы богослужения. Ектении, кафизмы, прокимны, возгласы, отпусты

Глава XI. Великий пост

Великий пост — время надежды

Подготовительное время

Молитва преподобного Ефрема Сирина

Литургия Преждеосвященных Даров

Великопостные часы

Святая Четыредесятница

Страстная седмица

Часть вторая. Главные службы Церкви

Глава I. Всенощное бдение

Время молитвы

Вечерня

Утреня

Глава II. Литургия

Благодарение Бога

Проскомидия

Литургия оглашенных

Литургия верных

Протоиерей Михаил Браверман – Православное Богослужение – Где живет Бог

Бог невместим и в целом мире. Но Господь обещал Своим ученикам никогда их не оставлять: Я с вами во все дни до скончания века. Господь пре­бывает с нами в Церкви и ее таинствах. Храм яв­ляет присутствие Бога среди нас. И наконец, Бог может обитать в сердце человека. Апостол Павел говорит всем Христовым ученикам: Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет среди вас? То есть человек сам должен стать хра­мом для обитающего в нем Бога. Исполнение этих слов мы видим на примере святых, и вместе с ними мы, самые обычные люди, составляем единую Хри­стову Церковь. Одно из значений слова «церковь» — «собра­ние».

Именно это означает греческое слово «экклезия», которое звучит в греческом тексте Евангелия от Матфея из уст Спасителя, когда Он говорит о Церк­ви. И церковь как здание выражает идею Церкви как собрания всех призванных Господом. Причем это со­брание не ограничено только видимой стороной, но мы верим, что в Церкви во время богослужения при­сутствует вся ее полнота: Ангельские Силы и святые, все, кого в Себе объединяет Христос Бог, — все веру­ющие в Него всех времен и народов. Славянское слово «церковь» происходит от греческого «кириакин» — «дом Господень». Так греки называли храм.

И действительно, храм — место осо­бого Божьего присутствия. Храм — дом Божий, и, при­ходя в него, мы приходим к нашему Небесному Отцу. Большой храм называется собором, главный собор епархии носит название кафедрального, потому что в нем находится кафедра, «трон» архиерея. Храм мо­жет быть отдельным зданием, а может находиться внутри помещения, напри­мер в учебном заведении, такой храм называется домовым. Община христиан, собранных при храме, совершающая деятельность по бла­гословению архиерея и под управлением священника-настоятеля, называется приходом.

Первые годы после Вознесения Господа христи­ане еще посещали Иерусалимский храм, но таинство Причащения, установленное Господом на Тайной Ве­чери, совершали в домах. В основе первоначального христианского богослужения лежит как ветхозавет­ная богослужебная традиция, так и Тайная Вечеря. И на формирование христианского храма повлиял как Иерусалимский храм, так и Сионская горница, в которой Господь установил таинство Причащения (Сион — название одного из холмов Иерусалима.) Созданию Иерусалимского храма предшествова­ла скиния — шатер, который по Божьему повелению соорудил Моисей на пути из страны рабства в Землю Обетованную. Скиния разделялась на три части.

Са­мая важная, отделенная завесой, называлась Святая-святых, ибо там хранился Ковчег Завета — облицо­ванный золотом ларец. Установленные на его крыш­ке скульптуры крылатых херувимов (Ангельских Сил) словно охраняли помещенные внутри святыни: золотой сосуд с манной (ею Бог питал народ в пусты­не, и она же была прообразом Евхаристии), жезл священника Аарона — брата Моисея, а также скрижали — плиты с десятью заповедями Ветхого Завета. И сейчас храм имеет трехчастную структуру: притвор, собственно храм и алтарь, символизи­рующий духовное Небо (слово «алтарь» перево­дится как «возвышенный жертвенник»).

Алтарь обычно ориентирован на восток, ведь там восходит солнце, а Церковь назы­вает Господа «Солнцем правды». Здание, посвященное Богу и не имеющее алтаря, называется часовней (от службы часов). В первые три века Церковь претерпевала же­сточайшие гонения. В это время богослужения за­частую проводились тайно и даже под землей, в катакомбах — подземных погребальных галереях, в криптах (тайниках), иногда так называется ниж­няя, расположенная под основной, церковь, в более просторных капеллах (от латинского «вмещать»).

После окончания эпохи гонений начинается бурный рост храмового строи­тельства. Император Константин Великий передает Церкви общественные здания — базилики (царские дома). Базилика представляет собой строение прямоугольной формы с нечетным (1, 3, 5) числом нефов (от латинского «корабль») — вытянутых внутренних помещений, ограниченных рядами колонн.

2018-06-05